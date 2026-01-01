Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre programme de thérapie équine - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les programmes de thérapie équine, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Equine Therapy Programs

Collecte de fonds sans frais pour les programmes d'équithérapie

Comment Zeffy aide les programmes de thérapie équine à collecter des fonds

Les programmes de thérapie équine utilisent Zeffy pour tout financer, depuis les campagnes d'entretien des écuries jusqu'au parrainage d'un cheval, sans perdre un centime sur les frais. Voici comment :

Collecte de fonds pour l'entretien des écuries

Lancez une campagne ciblée pour couvrir les réparations de l'étable, les clôtures et les frais d'alimentation à l'aide d'un formulaire de don simple et personnalisable, afin que les donateurs sachent exactement à quoi sert leur soutien.

Cercle mensuel "Parrainez un cheval

Invitez les sympathisants à s'engager dans un parrainage récurrent qui couvre le toilettage, les soins vétérinaires ou la sellerie spécialisée sur une base mensuelle - ce qui permet de générer des revenus durables tout en renforçant l'engagement des donateurs.

Défi "Peer-to-Peer Ride-a-Thon" (en anglais)

Permettre aux bénévoles et aux familles de collecter des fonds en enregistrant les kilomètres parcourus en groupe ou les séances de thérapie - chaque supporter crée une page personnelle pour contacter ses amis et sa famille en vue d'obtenir des dons.

Journée familiale à la grange ouverte

Vendez des billets pour une visite familiale de la grange, des promenades en poney et des démonstrations de thérapie, afin d'attirer de nouveaux sympathisants et de susciter l'intérêt de la communauté, tout en collectant des fonds pour couvrir les dépenses du programme.

Tombola de Noël sur le thème des chevaux

Proposez des articles de marque tels que des licols en cuir, des cours d'équitation ou des portraits de chevaux personnalisés pour un ticket de tombola symbolique - parfait pour les appels saisonniers et pour exploiter les communautés équestres.

Club d'adhésion des parrains de chevaux

Créez des niveaux d'adhésion où les donateurs reçoivent des mises à jour trimestrielles, des articles de marque et des visites d'écurie exclusives, ce qui permet d'obtenir un soutien durable et des liens plus profonds avec vos chevaux thérapeutiques.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectés par votre programme de thérapie équine.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🐎 10 séances de thérapie supplémentaires

Offrir à un plus grand nombre de participants le pouvoir de guérison de nos doux chevaux

🐴 Nouvelle selle et harnais de thérapie

S'assurer que le trajet de chaque client est sûr, confortable et qu'il donne confiance.

🌾 2 mois d'aliments pour chevaux de première qualité

Nourrir nos partenaires équins afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes à leurs clients

🏥 Deux examens vétérinaires équins

Maintenir nos chevaux thérapeutiques en bonne santé, sains et prêts à participer à chaque séance.

🚜 Réparation de la clôture du paddock

Créer un espace sûr et accueillant pour les interactions de guérison

Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Programmes de thérapie équine

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
Ouvrir en tant qu'image

100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Programmes de thérapie équine

🐴 Sunrise Trail Ride Rallye

Parcourez des sentiers pittoresques à l'aube, obtenez des promesses de parrainage par kilomètre et augmentez le financement des thérapies pour les coureurs.

🍦 Soirée glaces Hooves & Scoops

Vous pourrez déguster des glaces sur le thème des chevaux à l'écurie, rencontrer des poneys et participer à des programmes de thérapie avec chaque boule.

📸 Shareathon photo équine

Postez votre plus belle photo de cheval, recueillez des promesses de dons par like et amplifiez la prise de conscience tout en collectant des fonds essentiels en ligne.

🎪 Barnyard Summer Fair

Des promenades à poney, de l'artisanat, des jeux et une vente aux enchères silencieuse sont organisés à la ferme. Toutes les ventes de billets permettent de financer des séances de thérapie.

🛍️ Stable Summer Pop-Up Shop

Achetez en ligne des tee-shirts, des objets d'art et des friandises inspirés par les chevaux ; une partie de chaque vente est directement versée à nos chevaux de thérapie.

🌿 Atelier Chevaux et Herbes

Apprenez à confectionner des friandises à base de plantes pour les chevaux dans le cadre d'un atelier pratique à l'étable, dont les recettes serviront à financer les soins équins.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 programmes gratuits Programmes de thérapie équine idées de collecte de fonds

Tous les programmes programme de thérapie équine idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Programmes de thérapie équine en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre programme de thérapie équine. Ces options constituent un excellent point de départ.

__wf_reserved_inherit

Subventions pour la thérapie équine

Département des anciens combattants des États-Unis (U.S. Department of Veterans Affairs)

Jusqu'à 16 millions de dollars

Ce programme soutient les organisations communautaires admissibles qui offrent des programmes de thérapie équine aux anciens combattants et aux membres des forces armées handicapés ; les demandes doivent être présentées au plus tard le 2 juillet 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subventions pour la recherche sur l'innovation et la découverte

La Fondation pour le cheval

Non spécifié

Soutien à la recherche pour les chercheurs confirmés ; les demandes doivent être déposées avant le 15 juillet 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Bourses de recherche pour jeunes chercheurs

La Fondation pour le cheval

Non spécifié

Soutien à la recherche pour les jeunes chercheurs ; les candidatures doivent être déposées au plus tard le 15 juillet 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Bourse de recherche HHRF 2025

Fondation pour la recherche sur le cheval et l'homme

Jusqu'à 150 000

Ce programme finance des recherches innovantes sur le bien-être mutuel des humains et des équidés adultes. Les candidatures doivent être déposées avant le 14 juillet 2025.

Postuler

En savoir plus programme de thérapie équine subventions

Principales entreprises qui font des dons à Programmes de thérapie équine en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre programme de thérapie équine ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir une croissance à long terme.

__wf_reserved_inherit

Walmart

Soutien aux organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et des programmes Spark Good

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Equine Sharing Program, Inc.

Propose des partenariats avec des entreprises pour développer ses programmes de thérapie assistée par l'équitation.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Centre d'équitation thérapeutique Riverwood

Offre des possibilités de parrainage d'entreprises pour des événements et des programmes spéciaux.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

S.T.E.P.S. avec les chevaux

Offre des possibilités de parrainage d'entreprises pour soutenir les bourses d'études et les services de thérapie équine.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les programmes de thérapie équine ? Quel est le problème ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les programmes de thérapie équine ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Nous fonctionnons grâce à l'aide de donateurs qui apprécient notre mission de permettre à chaque dollar que vous collectez d'aller directement à vos programmes équestres. Voilà le tableau complet - pas de piège !

Les programmes de thérapie équine peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! Les programmes de thérapie équine peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons généraux, organiser des événements payants et mettre en place des programmes de dons récurrents, le tout sans frais. Chaque contribution faite pour soutenir votre programme contribuera directement à votre mission, vous permettant de consacrer plus de ressources à la thérapie et aux soins que vous prodiguez.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les programmes de thérapie équine peuvent-ils mener avec Zeffy ?

Les programmes de thérapie équine peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Vous pouvez organiser des collectes de fonds entre pairs, gérer la vente de billets pour vos événements communautaires ou mettre en place un système de dons récurrents pour assurer un soutien continu. Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy fournit les outils nécessaires pour que vos campagnes soient réussies et sans frais.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les programmes d'équithérapie ?

Zeffy est la meilleure et la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les programmes de thérapie équine. Contrairement à d'autres plateformes qui ont des coûts cachés ou des frais de traitement, avec Zeffy, chaque dollar donné va directement à votre mission sans déductions. Cela vous permet de conserver la confiance de vos donateurs et de vous assurer que les fonds sont utilisés là où ils sont le plus nécessaires, c'est-à-dire dans vos programmes de thérapie.

