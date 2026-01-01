Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les programmes de thérapie équine ? Quel est le problème ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les programmes de thérapie équine ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Nous fonctionnons grâce à l'aide de donateurs qui apprécient notre mission de permettre à chaque dollar que vous collectez d'aller directement à vos programmes équestres. Voilà le tableau complet - pas de piège !

Les programmes de thérapie équine peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! Les programmes de thérapie équine peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons généraux, organiser des événements payants et mettre en place des programmes de dons récurrents, le tout sans frais. Chaque contribution faite pour soutenir votre programme contribuera directement à votre mission, vous permettant de consacrer plus de ressources à la thérapie et aux soins que vous prodiguez.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les programmes de thérapie équine peuvent-ils mener avec Zeffy ?

Les programmes de thérapie équine peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Vous pouvez organiser des collectes de fonds entre pairs, gérer la vente de billets pour vos événements communautaires ou mettre en place un système de dons récurrents pour assurer un soutien continu. Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy fournit les outils nécessaires pour que vos campagnes soient réussies et sans frais.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les programmes d'équithérapie ?

Zeffy est la meilleure et la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les programmes de thérapie équine. Contrairement à d'autres plateformes qui ont des coûts cachés ou des frais de traitement, avec Zeffy, chaque dollar donné va directement à votre mission sans déductions. Cela vous permet de conserver la confiance de vos donateurs et de vous assurer que les fonds sont utilisés là où ils sont le plus nécessaires, c'est-à-dire dans vos programmes de thérapie.