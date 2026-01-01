Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Maisons d'accueil pour personnes sobres

🍹 Bash de plage avec des cocktails sobres

Un événement en bord de mer avec des cocktails, des jeux et une vente aux enchères silencieuse sous le soleil d'été pour soutenir les programmes de maisons d'accueil pour les personnes sobres.

🚴 Rallye vélo de récupération

Les cyclistes se joignent à une randonnée communautaire, collectent des promesses de dons par kilomètre et célèbrent le rétablissement avec des collations après la randonnée et une foire aux ressources.

🎨 Healing Art Pop-Up

Présenter et vendre des œuvres d'art créées par des résidents lors d'une galerie pop-up estivale, afin de collecter des fonds et d'inspirer un engagement plus profond de la part de la communauté.

📸 #SoberSummer StoryShare

Les supporters publient les étapes de leur rétablissement ou les moments de sobriété de l'été sur les médias sociaux à l'aide d'un hashtag, ce qui favorise les dons de pair à pair.

🌭 Cookout virtuel et Cookalong

Les téléspectateurs font un don pour obtenir des conseils supplémentaires et des livres de recettes téléchargeables.

📱 SwipeUp pour la sobriété

Une campagne Instagram Stories avec des autocollants de dons et des liens swipe-up, transformant le défilement estival en soutien aux maisons d'hébergement pour personnes sobres.

