Accueil Cercle de parrainage
Invitez les sympathisants à couvrir les frais de subsistance mensuels des résidents grâce à des dons automatisés. Des contributions fiables assurent la stabilité financière des centres de désintoxication.
Défi "Step Up for Sobriety
Permettez aux bénévoles et aux anciens élèves de collecter des fonds pour l'amélioration de leur logement grâce à des pages peer-to-peer personnalisées. L'augmentation du partage social permet de référencer de nouveaux donateurs.
Gala de récupération et dîner de bienfaisance
Organisez une élégante soirée de collecte de fonds et de sensibilisation avec un dîner et des orateurs. Les ventes de billets financent directement la modernisation des installations et les programmes destinés aux résidents.
Vente aux enchères silencieuse de l'Art de l'espoir
Collectez des œuvres d'art et des objets artisanaux pour une vente aux enchères silencieuse en ligne, en suscitant l'intérêt des donateurs tout en collectant des fonds pour les services de thérapie et de soutien. Les enchères suscitent l'enthousiasme et la générosité.
Marché des colis de soins
Vendez en ligne des colis de soins, des T-shirts et des journaux de rétablissement de votre marque afin d'élargir le cercle des donateurs et de financer les besoins quotidiens. Les ventes 100 % gratuites augmentent les ressources du programme.
Parrainer un résident Formulaire de don
Créez un formulaire spécifique pour les dons ponctuels destinés à financer le loyer, les repas ou les frais de conseil d'un résident particulier. Les donateurs sont en contact direct avec des histoires de réussite individuelles.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🛋️ 20 séances de conseil individuel
offrir une thérapie personnalisée pour soutenir le parcours de chaque résident
🛏️ 4 semaines de logement transitoire pour 2 résidents
fournir un logement stable et sûr pendant qu'ils reconstruisent leur vie
🍲 500 repas nutritifs
assurer une alimentation équilibrée qui favorise la santé physique et mentale
📚 50 cahiers d'exercices de prévention de la rechute
doter les participants d'outils essentiels pour rester sur la bonne voie
🚌 100 bons de transport
supprimer les obstacles à l'accès aux séances de thérapie et aux réunions de soutien
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Maisons d'accueil pour personnes sobres
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Maisons d'accueil pour personnes sobres
🍹 Bash de plage avec des cocktails sobres
Un événement en bord de mer avec des cocktails, des jeux et une vente aux enchères silencieuse sous le soleil d'été pour soutenir les programmes de maisons d'accueil pour les personnes sobres.
🚴 Rallye vélo de récupération
Les cyclistes se joignent à une randonnée communautaire, collectent des promesses de dons par kilomètre et célèbrent le rétablissement avec des collations après la randonnée et une foire aux ressources.
🎨 Healing Art Pop-Up
Présenter et vendre des œuvres d'art créées par des résidents lors d'une galerie pop-up estivale, afin de collecter des fonds et d'inspirer un engagement plus profond de la part de la communauté.
📸 #SoberSummer StoryShare
Les supporters publient les étapes de leur rétablissement ou les moments de sobriété de l'été sur les médias sociaux à l'aide d'un hashtag, ce qui favorise les dons de pair à pair.
🌭 Cookout virtuel et Cookalong
Les téléspectateurs font un don pour obtenir des conseils supplémentaires et des livres de recettes téléchargeables.
📱 SwipeUp pour la sobriété
Une campagne Instagram Stories avec des autocollants de dons et des liens swipe-up, transformant le défilement estival en soutien aux maisons d'hébergement pour personnes sobres.
Principales subventions pour Maisons d'accueil pour personnes sobres en 2025
Subventions de l'EPA pour l'éducation à l'environnement
Agence américaine pour la protection de l'environnement
Jusqu'à 100 000
Soutient les projets d'éducation à l'environnement ; date limite 15 août 2025.
Programme de logement pour la relance (Community Development Block Grant - CDBG)
Département du développement de l'Ohio
1,2 million de dollars de subventions accordées
Aide les habitants de l'Ohio qui se remettent d'un trouble lié à l'utilisation de substances psychoactives à accéder à un logement sûr et stable.
Exercice 2025 Programme de logement transitoire
Grants.gov
Non spécifié
Les candidatures soumises par voie électronique doivent être envoyées au plus tard à 23h59, heure normale de l'Est, à la date de clôture du 23 juillet 2025.
Subventions globales pour l'utilisation de substances et la santé mentale
SAMHSA
Non spécifié
Il s'agit d'une subvention non compétitive, fondée sur une formule et mandatée par le Congrès américain.
Principales entreprises qui font des dons à Maisons de vie sobre en 2025
Walmart
Elle soutient les communautés et les causes locales par le biais de subventions et de programmes.
Fondation Conrad N. Hilton
soutient les programmes de prévention de la consommation de substances psychoactives et de rétablissement.
Fondation Wells Fargo
Soutient les initiatives de développement communautaire et d'accessibilité au logement.
Fondation Bank of America
soutient les initiatives de développement communautaire et de mobilité économique.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100 % gratuit pour les maisons d'hébergement ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les maisons d'hébergement ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Notre plateforme reste gratuite grâce aux contributions optionnelles de généreux donateurs qui veulent soutenir notre mission de permettre aux organisations à but non lucratif de conserver chaque dollar qu'elles collectent. C'est tout, il n'y a pas de piège !
Les Sober Living Homes peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Absolument ! Les maisons de sobriété peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons généraux, mettre en place des événements spéciaux de collecte de fonds et même organiser des dons récurrents, le tout sans frais. Chaque contribution est directement affectée au soutien de la mission de votre maison.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les maisons d'hébergement peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Les maisons de sobriété peuvent utiliser Zeffy pour lancer une variété de campagnes de collecte de fonds. Qu'il s'agisse de collectes de fonds entre pairs, d'événements à billets ou de programmes de dons récurrents, Zeffy fournit les outils dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs de collecte de fonds, tout en conservant 100 % des fonds collectés.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les maisons d'hébergement ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les maisons de vie sans alcool. D'autres plateformes peuvent avoir des coûts cachés ou des frais, mais avec Zeffy, vous gardez chaque dollar que vous collectez, ce qui signifie que plus de fonds vont directement au soutien de vos résidents et de vos programmes.