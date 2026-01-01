Collecte de fonds gratuite pour les groupes de soutien aux malades chroniques

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Groupes de soutien aux malades chroniques

🌼 Wellness Walk & Roll

Les participants marchent ou roulent le long d'un parcours déterminé, en obtenant des sponsors par kilomètre pour financer le soutien aux maladies chroniques et favoriser l'unité de la communauté.

‍

🍧 Chill for a Cause

Vendez des sucettes glacées rafraîchissantes dans les points chauds de la région, et chaque friandise servira à financer des programmes d'aide d'été et des ressources pour le traitement des maladies chroniques.

‍

🎨 Art in the Park Fair (Foire de l'art dans le parc)

Organisez un bazar artistique en plein air où les créateurs locaux font don des recettes de leurs œuvres à thème pour financer les activités du groupe et sensibiliser l'opinion publique.

‍

🧘 Yoga de la sérénité estivale

Proposer des séances hebdomadaires de yoga doux en plein air et virtuelles. Les sympathisants font des dons pour l'accès, apaisant l'esprit et le corps tout en finançant des ressources vitales.

‍

📸 Partagez votre force

Lancez un concours photo estival en ligne célébrant la résilience. Les frais de participation permettent de soutenir les programmes et les fans votent par le biais de dons.

‍

🎶 Sunset Sound Sessions

Organisez des concerts acoustiques dans les parcs à la tombée de la nuit. La vente de billets et les cadeaux offerts sur place s'harmonisent pour collecter des fonds destinés à des groupes de soutien aux malades chroniques.

‍