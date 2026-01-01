Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre groupe de soutien pour les maladies chroniques - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les groupes de soutien aux malades chroniques, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Chronic Illness Support Groups

Collecte de fonds gratuite pour les groupes de soutien aux malades chroniques

Comment Zeffy aide les groupes de soutien aux malades chroniques à collecter des fonds

Les groupes de soutien aux malades chroniques utilisent Zeffy pour tout financer, des campagnes de financement de la compassion aux adhésions au soutien par les pairs, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

Lancer une collecte de fonds de compassion

Engagez vos supporters avec un formulaire de don personnalisable qui met en avant votre mission de fournir des ressources aux personnes vivant avec une maladie chronique. Partagez-le sur les canaux sociaux et par e-mail pour obtenir des contributions immédiates - 100 % des fonds vont directement à l'aide aux patients.

data-usecase-icon="recurring_donations"

Mise en place d'un programme de soutien (Sustainers Circle)

Invitez les donateurs à s'engager à verser des dons mensuels, créant ainsi un flux de financement fiable pour les groupes de soutien, le matériel éducatif et les initiatives de bien-être. Les renouvellements et les rappels automatisés rendent le soutien continu transparent et sans frais.

data-usecase-icon="peer_to_peer"

Organiser une marche de sensibilisation virtuelle

Permettez aux participants de créer des pages de collecte de fonds personnelles et de marcher dans leur propre quartier pour collecter des fonds et sensibiliser l'opinion publique. Le partage d'égal à égal élargit votre portée et encourage une compétition amicale entre les sympathisants.

data-usecase-icon="event"

Organiser une série d'ateliers sur le bien-être

Vendez des billets pour des webinaires dirigés par des experts ou des ateliers en personne sur des sujets tels que la gestion de la douleur et la nutrition pour les patients atteints de maladies chroniques. Zeffy s'occupe de la billetterie, des RSVP et des données des participants afin que vous puissiez vous concentrer sur la valeur ajoutée.

data-usecase-icon="store"

Ouvrir une boutique de produits de sensibilisation

Proposez des t-shirts, des sacs fourre-tout et des guides de ressources de votre marque dans une boutique en ligne pour diffuser votre message et collecter des fonds. Sans frais de plateforme, chaque achat soutient directement les programmes de votre groupe de soutien.

data-usecase-icon="adhésion"

Lancer un programme d'adhésion au soutien par les pairs

Créez des niveaux d'adhésion offrant des sessions de soutien virtuel exclusives, des bibliothèques de ressources et des forums communautaires pour les personnes vivant avec une maladie chronique. Les cotisations mensuelles assurent un financement régulier et renforcent l'engagement des membres.

⚠️ D'autres plateformes facturent des frais de 2 500 $ pour chaque tranche de 50 000 $ que votre groupe de soutien aux malades chroniques recueille.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

💬 20 séances de conseil individuel

Pour que les membres bénéficient d'un soutien personnalisé en matière de santé mentale lorsqu'ils en ont le plus besoin

🧩 5 ateliers thérapeutiques spécialisés

Fournir aux participants des stratégies d'adaptation adaptées à leur état de santé

📚 100 kits de ressources pédagogiques

Des guides, des outils et des produits de bien-être pour prendre soin de soi au quotidien.

🩺 25 visites virtuelles chez le médecin

Supprimer les obstacles financiers à l'obtention de conseils médicaux essentiels

🤝 Mentorat par les pairs pour 50 membres

Créer des liens et partager des expériences pour réduire l'isolement

Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Essayez le calculateur de frais

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Groupes de soutien aux malades chroniques

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
Ouvrir en tant qu'image

100% gratuit, toujours.

Essayez le calculateur de frais
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Groupes de soutien aux malades chroniques

🌼 Wellness Walk & Roll

Les participants marchent ou roulent le long d'un parcours déterminé, en obtenant des sponsors par kilomètre pour financer le soutien aux maladies chroniques et favoriser l'unité de la communauté.

🍧 Chill for a Cause

Vendez des sucettes glacées rafraîchissantes dans les points chauds de la région, et chaque friandise servira à financer des programmes d'aide d'été et des ressources pour le traitement des maladies chroniques.

🎨 Art in the Park Fair (Foire de l'art dans le parc)

Organisez un bazar artistique en plein air où les créateurs locaux font don des recettes de leurs œuvres à thème pour financer les activités du groupe et sensibiliser l'opinion publique.

🧘 Yoga de la sérénité estivale

Proposer des séances hebdomadaires de yoga doux en plein air et virtuelles. Les sympathisants font des dons pour l'accès, apaisant l'esprit et le corps tout en finançant des ressources vitales.

📸 Partagez votre force

Lancez un concours photo estival en ligne célébrant la résilience. Les frais de participation permettent de soutenir les programmes et les fans votent par le biais de dons.

🎶 Sunset Sound Sessions

Organisez des concerts acoustiques dans les parcs à la tombée de la nuit. La vente de billets et les cadeaux offerts sur place s'harmonisent pour collecter des fonds destinés à des groupes de soutien aux malades chroniques.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 groupes de soutien gratuits Groupes de soutien aux malades chroniques idées de collecte de fonds

Tous les articles groupe de soutien pour les maladies chroniques idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Groupes de soutien aux malades chroniques en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre groupe de soutien pour les maladies chroniques. Ces options sont un excellent point de départ.

Faire progresser l'octroi de subventions en faveur du bien-être

La Fondation californienne pour le bien-être

Non spécifié

soutient l'équité en matière de santé, la sécurité économique et la justice raciale. Le prochain cycle de lettres d'intention se déroulera du 1er au 31 juillet 2025.

Postuler

Programme de subventions communautaires

CommonSpirit Health

Non spécifié

Elle soutient les initiatives de santé communautaire, les candidatures étant acceptées du 14 juillet au 12 septembre 2025.

Postuler

En savoir plus groupe de soutien aux malades chroniques subventions

Principales entreprises qui font des dons à Groupes de soutien aux malades chroniques en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre groupe de soutien aux malades chroniques ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à maintenir une croissance à long terme.

__wf_reserved_inherit

Walmart

Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales, d'un tour d'horizon, de registres et d'un outil de demande d'espace dans le cadre du programme Spark Good.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

CVS Health

CVS Health soutient des organisations qui s'efforcent d'améliorer l'accès aux soins de santé et les résultats sanitaires dans l'ensemble des États-Unis, en mettant l'accent sur la santé cardiaque, la santé mentale, la santé des femmes, le vieillissement en bonne santé et les impacts sanitaires liés au climat.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Fondation PAN

Les entreprises donatrices aident la Fondation PAN à servir les patients atteints de maladies graves et chroniques.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Fondation United Health

La Fondation United Health fournit des fonds et des ressources pour soutenir des programmes et des initiatives qui améliorent la santé et le bien-être de la communauté.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les groupes de soutien aux malades chroniques ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les groupes de soutien aux malades chroniques ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. La gratuité de Zeffy est rendue possible grâce aux dons facultatifs de généreux donateurs qui soutiennent notre mission d'aider des groupes comme le vôtre à se concentrer sur votre cause. C'est tout, il n'y a pas de piège !

Les groupes de soutien aux malades chroniques peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! Les groupes de soutien aux malades chroniques peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons généraux, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents sans aucun frais. Chaque dollar collecté est directement affecté à votre important travail.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les groupes de soutien aux malades chroniques peuvent-ils organiser avec Zeffy ?

Les groupes de soutien aux malades chroniques peuvent organiser une grande variété de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, comme la collecte de fonds entre pairs, les événements avec billets et les programmes de dons récurrents. Tout cela, et bien plus encore, peut être réalisé sans dépenser un centime en frais.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les groupes de soutien aux malades chroniques ?

Zeffy est la meilleure plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les groupes de soutien aux malades chroniques. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être gratuites mais qui cachent des frais de traitement, Zeffy ne prélève rien sur vos dons, ce qui garantit que chaque dollar va à votre mission.

Comment obtenir un financement pour...

Ready to fundraise with zero fees?

Inscrivez-vous - c'est gratuit pour toujours !
