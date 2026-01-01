Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Centres de vie autonome

🍦Scoops for Support

Organisez une dégustation de crème glacée accessible où chaque boule est un don à votre centre de VA, ce qui permet de favoriser les liens communautaires et de recueillir des fonds dans le cadre d'un événement estival amusant et convivial pour la famille.

‍

🚶 Marche pour l'inclusion

Organiser un marathon de marche entre pairs avec des itinéraires accessibles ; les participants collectent des fonds par kilomètre pour soutenir les programmes de vie autonome et célébrer la mobilité et la communauté.

‍

🎥Accessible Film Night

Organisez une projection de film en plein air avec sous-titres et audiodescription ; vendez des billets et des concessions pour collecter des fonds, tout en créant un rassemblement estival ouvert à tous.

‍

📸Summer Snap Challenge

Lancez un concours de photos sur les médias sociaux où les sympathisants partagent leurs photos d'été ; les frais de participation et les dons des pairs alimentent vos programmes de VA et stimulent l'engagement en ligne.

‍

🎨Adaptive Art Fair

Établissez un partenariat avec des artistes locaux handicapés pour un marché d'art en plein air ; le produit des ventes et les dons soutiennent les services d'adaptation de votre centre de VA.

‍

🎵Live Summer Stream

Organisez un mini-concert en ligne avec des musiciens locaux, avec des sous-titres accessibles ; les billets et les dons virtuels aident à financer vos initiatives en faveur de l'autonomie.

‍