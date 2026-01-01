data-usecase-icon="donation_form"
Construire des maisons accessibles Appel
Collectez des fonds pour l'aménagement des logements, comme les rampes et les barres d'appui, afin d'aider les personnes handicapées à vivre en toute sécurité et de manière autonome. Un formulaire de don dédié permet aux sympathisants de donner sans frais.
Cercle des défenseurs de la liberté
Recrutez des donateurs mensuels pour assurer un soutien régulier aux services de conseil par les pairs, aux prêts de technologies d'assistance et à la défense des droits. Les dons récurrents automatisés garantissent un financement fiable de vos services de base.
Marche pour l'indépendance
Les participants recueillent des promesses de dons et marchent en solidarité pour financer des programmes de soutien par les pairs. Des pages de collecte de fonds personnalisées et le partage social stimulent l'engagement et amplifient la portée.
Gala "Accès pour tous" et journée du sport adapté
Organisez un événement payant combinant un dîner officiel et des démonstrations de sports adaptés pour présenter votre mission. Vendez des billets en toute transparence et gérez les RSVP en ligne.
Tombola de la chaise de rêve
Offrez un fauteuil roulant ou un appareil de mobilité de grande valeur comme grand prix pour susciter l'intérêt de la communauté. La vente gratuite de billets de tombola permet de maximiser les recettes pour les subventions d'équipement d'assistance.
Programme d'adhésion des partenaires pour l'indépendance
Lancez un programme d'adhésion à plusieurs niveaux offrant des mises à jour exclusives, des invitations à des événements et une reconnaissance des soutiens permanents. Les cotisations des membres financent les services de base et favorisent un engagement plus profond.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🛠️ 5 modifications de l'accès au domicile
Veiller à ce que les personnes puissent se déplacer chez elles en toute sécurité et de manière autonome
♿ 10 prêts pour l'achat de matériel de mobilité
Fournir des fauteuils roulants et des déambulateurs pour libérer le quotidien
🚗 20 bons de transport accessibles
Garantir un transport fiable pour se rendre à des rendez-vous médicaux et à des événements communautaires
🤝 25 sessions de mentorat par les pairs
Renforcer la confiance en soi et les aptitudes à la vie quotidienne grâce à un soutien individuel
💻 10 dispositifs technologiques d'assistance
Renforcer l'indépendance grâce à des logiciels et du matériel adaptés
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour les Centres de vie autonome
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Centres de vie autonome
🍦Scoops for Support
Organisez une dégustation de crème glacée accessible où chaque boule est un don à votre centre de VA, ce qui permet de favoriser les liens communautaires et de recueillir des fonds dans le cadre d'un événement estival amusant et convivial pour la famille.
🚶 Marche pour l'inclusion
Organiser un marathon de marche entre pairs avec des itinéraires accessibles ; les participants collectent des fonds par kilomètre pour soutenir les programmes de vie autonome et célébrer la mobilité et la communauté.
🎥Accessible Film Night
Organisez une projection de film en plein air avec sous-titres et audiodescription ; vendez des billets et des concessions pour collecter des fonds, tout en créant un rassemblement estival ouvert à tous.
📸Summer Snap Challenge
Lancez un concours de photos sur les médias sociaux où les sympathisants partagent leurs photos d'été ; les frais de participation et les dons des pairs alimentent vos programmes de VA et stimulent l'engagement en ligne.
🎨Adaptive Art Fair
Établissez un partenariat avec des artistes locaux handicapés pour un marché d'art en plein air ; le produit des ventes et les dons soutiennent les services d'adaptation de votre centre de VA.
🎵Live Summer Stream
Organisez un mini-concert en ligne avec des musiciens locaux, avec des sous-titres accessibles ; les billets et les dons virtuels aident à financer vos initiatives en faveur de l'autonomie.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 centres de vie indépendants gratuits Centres de vie autonome idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Centres de vie autonome en 2025
Concours des centres pour la vie autonome - Guam
Grants.gov
N/A
Le concours des centres pour la vie autonome - Guam a été clôturé le 16 juin 2025.
Subventions pour les personnes souffrant de déficiences intellectuelles et de troubles du développement
Fondation Kuni
N/A
Les bourses de la Fondation Kuni pour les personnes souffrant de déficiences intellectuelles et de troubles du développement sont ouvertes à partir du 11 juillet 2025, mais le montant de la bourse n'est pas précisé.
Cycle de subventions 2025
La Fondation pour le handicap
N/A
Le cycle de subventions 2025 de la Disability Foundation est actuellement ouvert, mais l'extrait ne précise pas les montants des subventions.
Principales entreprises qui font des dons aux Centres de vie autonome en 2025
Walmart
Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et du programme Spark Good.
Centene
Investit dans des programmes et des initiatives qui promeuvent l'équité en matière de santé et s'attaquent aux déterminants sociaux de la santé.
UnitedHealthcare
Elle s'engage à faire progresser l'équité en matière de santé et à améliorer les résultats sanitaires pour tous.
Microsoft
Renforce les capacités des personnes et des organisations grâce à la technologie, en mettant l'accent sur les compétences numériques, l'accès et l'inclusion.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les centres de vie autonome ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les centres de vie autonome ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui croient en notre mission d'aider chaque dollar que vous collectez à aller directement à votre cause. C'est tout - il n'y a pas de piège !
Les centres de vie autonome peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter les dîmes et les offrandes ?
Absolument ! Les centres de vie autonome comme les églises peuvent utiliser Zeffy pour collecter les dîmes, les offrandes, la vente de billets d'événements et mettre en place des dons récurrents sans payer de frais. Cela signifie que chaque dollar donné est directement affecté au soutien de votre mission.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les centres de vie autonome peuvent-ils organiser avec Zeffy ?
Les centres de vie autonome peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Qu'il s'agisse d'organiser des événements avec des billets, de mettre en place des collectes de fonds entre pairs ou de lancer des programmes de dons récurrents, Zeffy offre la flexibilité nécessaire pour soutenir vos objectifs uniques.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les centres de vie autonome ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds réellement 100% gratuite pour les Centres de Vie Autonome. Contrairement à d'autres plateformes qui cachent des frais ou qui ont des petits caractères, Zeffy permet à chaque dollar que vous collectez d'aller directement à votre mission, ce qui renforce la confiance de vos sympathisants et améliore votre impact.