Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre centre de vie autonome - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les centres de vie autonome, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Décoratif

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Independent Living Centers

Collecte de fonds à tarif zéro pour les centres de vie autonome

Comment Zeffy aide les centres de vie autonome à collecter des fonds

Les centres de vie autonome utilisent Zeffy pour financer tout ce qu'ils veulent, depuis les modifications d'accessibilité à la maison jusqu'aux adhésions à l'autonomie par paliers, sans perdre un centime sur les frais. Voici comment :

data-usecase-icon="donation_form"

Construire des maisons accessibles Appel

Collectez des fonds pour l'aménagement des logements, comme les rampes et les barres d'appui, afin d'aider les personnes handicapées à vivre en toute sécurité et de manière autonome. Un formulaire de don dédié permet aux sympathisants de donner sans frais.

data-usecase-cta= "donation_form"

data-usecase-icon="recurring_donations"

Cercle des défenseurs de la liberté

Recrutez des donateurs mensuels pour assurer un soutien régulier aux services de conseil par les pairs, aux prêts de technologies d'assistance et à la défense des droits. Les dons récurrents automatisés garantissent un financement fiable de vos services de base.

data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)

data-usecase-icon="peer_to_peer"

Marche pour l'indépendance

Les participants recueillent des promesses de dons et marchent en solidarité pour financer des programmes de soutien par les pairs. Des pages de collecte de fonds personnalisées et le partage social stimulent l'engagement et amplifient la portée.

data-usecase-cta="peer_to_peer"

data-usecase-icon="event"

Gala "Accès pour tous" et journée du sport adapté

Organisez un événement payant combinant un dîner officiel et des démonstrations de sports adaptés pour présenter votre mission. Vendez des billets en toute transparence et gérez les RSVP en ligne.

data-usecase-cta="event"

data-usecase-icon="raffle"

Tombola de la chaise de rêve

Offrez un fauteuil roulant ou un appareil de mobilité de grande valeur comme grand prix pour susciter l'intérêt de la communauté. La vente gratuite de billets de tombola permet de maximiser les recettes pour les subventions d'équipement d'assistance.

data-usecase-cta="tombola"

data-usecase-icon="adhésion"

Programme d'adhésion des partenaires pour l'indépendance

Lancez un programme d'adhésion à plusieurs niveaux offrant des mises à jour exclusives, des invitations à des événements et une reconnaissance des soutiens permanents. Les cotisations des membres financent les services de base et favorisent un engagement plus profond.

data-usecase-cta="adhésion"

⚠️ D'autres plateformes facturent des frais de 2 500 $ pour chaque tranche de 50 000 $ collectée par votre centre de vie autonome.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

__wf_reserved_inherit

🛠️ 5 modifications de l'accès au domicile

Veiller à ce que les personnes puissent se déplacer chez elles en toute sécurité et de manière autonome

__wf_reserved_inherit

♿ 10 prêts pour l'achat de matériel de mobilité

Fournir des fauteuils roulants et des déambulateurs pour libérer le quotidien

__wf_reserved_inherit

🚗 20 bons de transport accessibles

Garantir un transport fiable pour se rendre à des rendez-vous médicaux et à des événements communautaires

__wf_reserved_inherit

🤝 25 sessions de mentorat par les pairs

Renforcer la confiance en soi et les aptitudes à la vie quotidienne grâce à un soutien individuel

__wf_reserved_inherit

💻 10 dispositifs technologiques d'assistance

Renforcer l'indépendance grâce à des logiciels et du matériel adaptés

Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Essayez le calculateur de frais

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour les Centres de vie autonome

Frais
Vous gardez
Vous perdez
Décoratif
0 % de frais de plateforme et de traitement
Décoratif
$50,000
Décoratif
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
Décoratif
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
Décoratif
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
Décoratif
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
Décoratif
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
Décoratif
-$1,440
Ouvrir en tant qu'image

100% gratuit, toujours.

Essayez le calculateur de frais
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Centres de vie autonome

🍦Scoops for Support

Organisez une dégustation de crème glacée accessible où chaque boule est un don à votre centre de VA, ce qui permet de favoriser les liens communautaires et de recueillir des fonds dans le cadre d'un événement estival amusant et convivial pour la famille.

🚶 Marche pour l'inclusion

Organiser un marathon de marche entre pairs avec des itinéraires accessibles ; les participants collectent des fonds par kilomètre pour soutenir les programmes de vie autonome et célébrer la mobilité et la communauté.

🎥Accessible Film Night

Organisez une projection de film en plein air avec sous-titres et audiodescription ; vendez des billets et des concessions pour collecter des fonds, tout en créant un rassemblement estival ouvert à tous.

📸Summer Snap Challenge

Lancez un concours de photos sur les médias sociaux où les sympathisants partagent leurs photos d'été ; les frais de participation et les dons des pairs alimentent vos programmes de VA et stimulent l'engagement en ligne.

🎨Adaptive Art Fair

Établissez un partenariat avec des artistes locaux handicapés pour un marché d'art en plein air ; le produit des ventes et les dons soutiennent les services d'adaptation de votre centre de VA.

🎵Live Summer Stream

Organisez un mini-concert en ligne avec des musiciens locaux, avec des sous-titres accessibles ; les billets et les dons virtuels aident à financer vos initiatives en faveur de l'autonomie.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 centres de vie indépendants gratuits Centres de vie autonome idées de collecte de fonds

Parcourir tous les sites centre de vie autonome idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Centres de vie autonome en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre centre de vie autonome. Ces options sont un excellent point de départ.

__wf_reserved_inherit

Concours des centres pour la vie autonome - Guam

Grants.gov

N/A

Le concours des centres pour la vie autonome - Guam a été clôturé le 16 juin 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subventions pour les personnes souffrant de déficiences intellectuelles et de troubles du développement

Fondation Kuni

N/A

Les bourses de la Fondation Kuni pour les personnes souffrant de déficiences intellectuelles et de troubles du développement sont ouvertes à partir du 11 juillet 2025, mais le montant de la bourse n'est pas précisé.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Cycle de subventions 2025

La Fondation pour le handicap

N/A

Le cycle de subventions 2025 de la Disability Foundation est actuellement ouvert, mais l'extrait ne précise pas les montants des subventions.

Postuler

En savoir plus centre de vie autonome subventions

Principales entreprises qui font des dons aux Centres de vie autonome en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre centre de vie autonome ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir une croissance à long terme.

__wf_reserved_inherit

Walmart

Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et du programme Spark Good.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Centene

Investit dans des programmes et des initiatives qui promeuvent l'équité en matière de santé et s'attaquent aux déterminants sociaux de la santé.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

UnitedHealthcare

Elle s'engage à faire progresser l'équité en matière de santé et à améliorer les résultats sanitaires pour tous.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Microsoft

Renforce les capacités des personnes et des organisations grâce à la technologie, en mettant l'accent sur les compétences numériques, l'accès et l'inclusion.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les centres de vie autonome ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les centres de vie autonome ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui croient en notre mission d'aider chaque dollar que vous collectez à aller directement à votre cause. C'est tout - il n'y a pas de piège !

Les centres de vie autonome peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter les dîmes et les offrandes ?

Absolument ! Les centres de vie autonome comme les églises peuvent utiliser Zeffy pour collecter les dîmes, les offrandes, la vente de billets d'événements et mettre en place des dons récurrents sans payer de frais. Cela signifie que chaque dollar donné est directement affecté au soutien de votre mission.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les centres de vie autonome peuvent-ils organiser avec Zeffy ?

Les centres de vie autonome peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Qu'il s'agisse d'organiser des événements avec des billets, de mettre en place des collectes de fonds entre pairs ou de lancer des programmes de dons récurrents, Zeffy offre la flexibilité nécessaire pour soutenir vos objectifs uniques.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les centres de vie autonome ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds réellement 100% gratuite pour les Centres de Vie Autonome. Contrairement à d'autres plateformes qui cachent des frais ou qui ont des petits caractères, Zeffy permet à chaque dollar que vous collectez d'aller directement à votre mission, ce qui renforce la confiance de vos sympathisants et améliore votre impact.

Comment obtenir un financement pour...

Groupes de soutien à la santé mentale
Programmes de rétablissement des addictions
Organismes à but non lucratif de prévention du suicide
Maisons d'accueil pour personnes sobres
Programmes de traitement des toxicomanies
Programmes de thérapie équine
Groupes de soutien aux malades chroniques
Groupes de soutien aux personnes atteintes de démence
Groupes de soutien Alzheimer
Organisations de défense des personnes handicapées
Services d'aide aux personnes handicapées
Centres de recherche sur le cancer
Groupes de soutien aux personnes atteintes d'un cancer
Initiatives en matière de santé et de bien-être
Organismes de santé mentale
Institutions de recherche sur les maladies
Hôpitaux et cliniques
Organismes caritatifs dans le domaine de la santé

Ready to fundraise with zero fees?

Inscrivez-vous - c'est gratuit pour toujours !
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.