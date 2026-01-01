data-usecase-icon="donation_form"
Collecte de dons à cœur ouvert
Lancez une campagne de collecte de dons ponctuels pour les programmes de base des groupes de soutien, en permettant aux donateurs de contribuer directement à votre mission, sans frais.
Cercle de soins mensuel
Créez une communauté de sympathisants récurrents en proposant une simple option de don mensuel qui permet de soutenir les activités et les ressources du groupe de soutien.
Collecte de fonds de pair à pair "Share Your Story
Permettre aux membres de partager leurs expériences en matière de santé mentale et de collecter des fonds auprès de leurs amis et de leur famille, en transformant les histoires personnelles en soutien communautaire.
Série de billets pour l'atelier sur le bien-être
Vendez des billets pour une série d'ateliers dirigés par des experts sur la gestion du stress, la pleine conscience et les capacités d'adaptation - suivez la fréquentation et les fonds en un seul endroit.
Boutique Mind Matters
Offrez des vêtements, des journaux et des trousses d'autogestion de la santé portant votre marque pour sensibiliser le public et recueillir des fonds - 100 % des recettes sont directement affectées aux programmes de votre groupe de soutien.
Adhésion des champions de la Communauté
Créer des niveaux d'adhésion qui offrent un contenu exclusif, des ressources de soutien et une reconnaissance pour les donateurs qui s'engagent durablement dans la défense de la santé mentale.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🧠 50 séances de conseil individuel
Apporter un soutien personnalisé aux individus dans les moments critiques
🤝 10 ateliers de thérapie de groupe
Créer des espaces sûrs pour que les participants puissent partager et guérir ensemble
📚 250 kits de ressources d'auto-assistance
Fournir aux membres des outils pour gérer leur santé mentale au quotidien
🎨 8 série art-thérapie
Encourager l'expression créative comme moyen de guérison émotionnelle
🚗 125 bons de transport
Supprimer les obstacles aux déplacements pour que chacun puisse accéder à une aide vitale
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Groupes de soutien à la santé mentale
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Groupes de soutien à la santé mentale
🏖️ Mindful Beach Yoga
Invitez les sympathisants à des séances de yoga sur la plage au lever du soleil en échange d'un don, en associant la pleine conscience à la communauté et en collectant des fonds vitaux pour les programmes de santé mentale.
🏃 Sunshine Stride Challenge
Les participants s'engagent à parcourir des kilomètres en marchant ou en courant en juillet, et à trouver des parrains pour chaque kilomètre afin de sensibiliser l'opinion publique et de financer les services de soutien du groupe.
🍦 Chill for Charity
Organisez une fête des glaces dans les parcs locaux avec des boules de glace payantes, des stations d'information interactives sur la santé mentale et des billets de tombola pour inciter la communauté à faire des dons.
🎨 Parkside Paint & Sip
Proposer des soirées de peinture en plein air accompagnées de rafraîchissements ; les participants font un don pour se joindre au groupe tout en exprimant leur créativité et en établissant des liens dans le domaine de la santé mentale.
📱 #SummerSelfCareShare
Une campagne sur les médias sociaux dans laquelle les sympathisants publient quotidiennement des conseils d'autosoins avec votre hashtag ; les sponsors s'engagent à faire des dons par message pour financer les ressources des groupes de soutien.
🌳 Promenade et discussion sur la nature
Organiser des randonnées guidées le week-end où les participants font des dons pour se joindre à des marches de pleine conscience, favorisant ainsi les liens entre pairs tout en collectant des fonds pour des programmes de santé mentale.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 groupes gratuits Groupes de soutien à la santé mentale idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Groupes de soutien en santé mentale en 2025
Améliorer la santé mentale des vétérans grâce à la stabilité du logement
Fondation du groupe Cigna
Non spécifié
Les demandes de subvention seront ouvertes en juillet 2025 et porteront sur la stabilité du logement des anciens combattants afin d'avoir un impact positif sur leur santé mentale.
Cycle de subventions de la Fondation AVEC
Fondation AVEC
Non spécifié
Les propositions doivent être soumises en ligne avant le 15 août 2025, pour le cycle de subvention en cours.
Réduire les obstacles à l'équité en matière de santé
Fondation du groupe Cigna
Non spécifié
Les organisations à but non lucratif desservant Hartford, CT, ou St. Louis, MO, peuvent soumettre un formulaire d'intérêt avant le 10 juillet à 17 heures ET pour s'attaquer aux causes profondes de disparités spécifiques en matière de santé.
Principales entreprises qui font des dons à Groupes de soutien à la santé mentale en 2025
La Fondation Jed (JED)
S'associe à des entreprises telles que Morgan Stanley, Aeropostale et OLLY pour soutenir la santé émotionnelle et la prévention du suicide chez les adolescents et les jeunes adultes.
NAMI (Alliance nationale pour les maladies mentales)
Partenaire des fondations et des entreprises pour améliorer la vie des personnes touchées par la maladie mentale.
Repenser la maladie mentale
Collabore avec des entreprises pour soutenir les personnes atteintes d'une maladie mentale et renforcer la sensibilisation à la santé mentale.
Walmart
Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de ses programmes Spark Good et de subventions locales, qui peuvent inclure des initiatives en faveur de la santé mentale.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les groupes de soutien en santé mentale ? Quel est le problème ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les groupes de soutien en santé mentale ! Il n'y a pas de frais de plateforme ni de frais de traitement. Notre plateforme reste gratuite grâce aux dons facultatifs des donateurs qui souhaitent soutenir notre mission, à savoir permettre à des groupes comme le vôtre de conserver chaque dollar collecté. Il n'y a vraiment pas de piège !
Les groupes de soutien à la santé mentale peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Absolument ! Les groupes de soutien à la santé mentale peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons généraux, vendre des billets d'événements et mettre en place des programmes de dons récurrents, le tout sans payer un seul centime. Les contributions de vos donateurs iront là où elles doivent aller : soutenir directement votre mission.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les groupes de soutien à la santé mentale peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les groupes de soutien en santé mentale peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, comme des collectes de fonds entre pairs, des événements avec billets et des programmes de dons récurrents. Qu'il s'agisse d'un gala communautaire ou d'un appel annuel, Zeffy répond à tous vos besoins en matière de collecte de fonds.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les groupes de soutien en santé mentale ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les groupes de soutien en santé mentale. Alors que d'autres plateformes prétendent être gratuites mais facturent des frais de traitement ou cachent des coûts, nous nous assurons que chaque centime va directement à votre cause. Cela signifie plus de ressources pour vos programmes et une plus grande confiance avec vos donateurs.