Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Groupes de soutien à la santé mentale

🏖️ Mindful Beach Yoga

Invitez les sympathisants à des séances de yoga sur la plage au lever du soleil en échange d'un don, en associant la pleine conscience à la communauté et en collectant des fonds vitaux pour les programmes de santé mentale.

‍

🏃 Sunshine Stride Challenge

Les participants s'engagent à parcourir des kilomètres en marchant ou en courant en juillet, et à trouver des parrains pour chaque kilomètre afin de sensibiliser l'opinion publique et de financer les services de soutien du groupe.

‍

🍦 Chill for Charity

Organisez une fête des glaces dans les parcs locaux avec des boules de glace payantes, des stations d'information interactives sur la santé mentale et des billets de tombola pour inciter la communauté à faire des dons.

‍

🎨 Parkside Paint & Sip

Proposer des soirées de peinture en plein air accompagnées de rafraîchissements ; les participants font un don pour se joindre au groupe tout en exprimant leur créativité et en établissant des liens dans le domaine de la santé mentale.

‍

📱 #SummerSelfCareShare

Une campagne sur les médias sociaux dans laquelle les sympathisants publient quotidiennement des conseils d'autosoins avec votre hashtag ; les sponsors s'engagent à faire des dons par message pour financer les ressources des groupes de soutien.

‍

🌳 Promenade et discussion sur la nature

Organiser des randonnées guidées le week-end où les participants font des dons pour se joindre à des marches de pleine conscience, favorisant ainsi les liens entre pairs tout en collectant des fonds pour des programmes de santé mentale.

‍