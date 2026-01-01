Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre groupe de défense des droits des personnes handicapées - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don sous forme de frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les organisations de défense des personnes handicapées, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Décoratif

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Disability Advocacy Organizations

Collecte de fonds sans frais pour les organisations de défense des personnes handicapées

Comment Zeffy aide les organisations de défense des personnes handicapées à collecter des fonds

Les organisations de défense des personnes handicapées utilisent Zeffy pour tout financer, des journées d'action sur l'accessibilité aux tirages au sort sur l'accessibilité des maisons, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

data-usecase-icon="donation_form"

Journée d'action sur l'accessibilité

Lancez une campagne en ligne limitée dans le temps pour financer des rampes, des ascenseurs et des panneaux en braille dans les centres communautaires. Un formulaire de don personnalisé permet aux sympathisants de donner facilement et de suivre les progrès en temps réel.

data-usecase-cta= "donation_form"

data-usecase-icon="recurring_donations"

Soutien mensuel du Cercle des champions

Invitez les donateurs à rejoindre un cercle de donateurs mensuels qui soutiennent les programmes de plaidoyer tout au long de l'année. Les dons récurrents automatisés fournissent un revenu fiable pour les ateliers, l'aide juridique et les initiatives politiques.

data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)

data-usecase-icon="peer_to_peer"

Campagne de pairs "Miles for Mobility

Permettez aux participants de collecter des fonds tout en marchant, en courant ou en roulant pour atteindre les objectifs d'accessibilité. Chaque page individuelle renforce la visibilité et encourage une compétition amicale pour atteindre les objectifs collectifs.

data-usecase-cta="peer_to_peer"

data-usecase-icon="event"

Gala des sports adaptés

Organisez une soirée élégante en l'honneur des athlètes handicapés et collectez des fonds pour financer des équipements de sport adapté. Gérez facilement les RSVP, l'attribution des places et les niveaux de parrainage en ligne.

data-usecase-cta="event"

data-usecase-icon="vente aux enchères"

Vente aux enchères d'œuvres d'art inclusives

Organisez une vente aux enchères silencieuse d'œuvres d'art réalisées par des artistes handicapés afin de financer des programmes de thérapie créative. Les enchères en ligne permettent aux supporters de concourir depuis n'importe où et de maximiser les recettes pour les ateliers communautaires.

data-usecase-cta="vente aux enchères"

data-usecase-icon="raffle"

Tombola sur l'accessibilité à domicile

Vendez des billets de tombola et courez la chance de gagner une subvention pour l'aménagement de votre domicile ou l'acquisition de dispositifs d'adaptation. Une simple tombola en ligne permet de renforcer la sensibilisation et de financer des améliorations d'infrastructures vitales pour les familles dans le besoin.

data-usecase-cta="tombola"

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectée par votre groupe de défense des personnes handicapées.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

__wf_reserved_inherit

🦽 5 aides à la mobilité personnalisées

Les personnes bénéficient ainsi d'un soutien sûr et fiable pour assurer leur indépendance au quotidien.

__wf_reserved_inherit

🗣️ 20 ateliers de sensibilisation

Permettre aux personnes handicapées de s'exprimer grâce à une formation politique et à des compétences en matière de défense des intérêts des personnes handicapées

__wf_reserved_inherit

💻 10 appareils technologiques accessibles

Combler le fossé numérique grâce à des logiciels et du matériel adaptés

__wf_reserved_inherit

👂 15 séances d'interprétation

Assurer un accès complet à la communication lors des événements communautaires

__wf_reserved_inherit

🤝 25 réunions de soutien par les pairs

Favoriser les liens et le bien-être mental des membres de la communauté

Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Essayez le calculateur de frais

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Organisations de défense des personnes handicapées

Frais
Vous gardez
Vous perdez
Décoratif
0 % de frais de plateforme et de traitement
Décoratif
$50,000
Décoratif
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
Décoratif
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
Décoratif
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
Décoratif
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
Décoratif
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
Décoratif
-$1,440
Ouvrir en tant qu'image

100% gratuit, toujours.

Essayez le calculateur de frais
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Organisations de défense des personnes handicapées

🏃 Inclusive Fun Run

Les participants se rassemblent pour une marche/course accessible, parrainée par des sponsors, sur des itinéraires adaptés, afin de collecter des fonds et de sensibiliser à la défense des personnes handicapées.

🍦 Soirée crème glacée sensorielle

Organisez une dégustation de glaces en plein air avec des aménagements sensoriels ; l'entrée est payante et les recettes des vendeurs soutiennent les programmes de défense des droits.

🎨 Adaptive Art Fair

Inviter des artistes handicapés à exposer et à vendre leurs œuvres ; une partie des ventes et des droits d'entrée finance des initiatives de sensibilisation.

🌐 Défi vidéo #AmplifyAbility

Les supporters partagent sur les réseaux sociaux de courtes vidéos sur les droits des personnes handicapées, étiquettent leurs amis et génèrent des dons de pair à pair par visionnage.

🛶 Kayak pour la capacité

Organisez une journée de kayak adapté où les participants obtiennent des parrainages par tour ; les familles et les individus profitent des sports nautiques tout en donnant en retour.

🎥 Soirée cinéma en plein air inclusive

Projection d'un film d'été en plein air avec interprétation et sous-titrage en ASL ; les ventes de billets et de collations financent des programmes accessibles et des campagnes de sensibilisation.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 organisations gratuites Organisations de défense des personnes handicapées idées de collecte de fonds

Tous les articles groupe de défense des personnes handicapées idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Organisations de défense des personnes handicapées en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre groupe de défense des personnes handicapées. Ces options constituent un excellent point de départ.

__wf_reserved_inherit

Subventions de la Fondation AVEC

Fondation AVEC

$100,000

Subventions pour des organisations caritatives publiques sélectionnées (501(c)(3)), avec une date limite de candidature fixée au 15 août 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subventions pour les personnes souffrant de déficiences intellectuelles et de troubles du développement

Fondation Kuni

$15,000-$75,000

Subventions pour les organisations au service des personnes souffrant de déficiences intellectuelles ou de troubles du développement ; les mémoires de projet doivent être remis au plus tard le 15 août 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Programme de mini-subventions Teighlor McGee Grassroots

Réseau d'auto-défense des autistes (ASAN)

Jusqu'à 6 250

Mini-subventions pour les auto-intervenants pour des projets de plaidoyer, avec des soumissions de demandes ouvertes jusqu'au 31 juillet 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subventions pour l'assistance de base et la défense des intérêts des personnes souffrant de troubles du développement

Département américain de la santé et des services sociaux (HHS)

Non spécifié

Financement pour l'exercice 2025 des conseils d'État sur les troubles du développement et les systèmes de protection et de défense.

Postuler

En savoir plus groupe de défense des personnes handicapées subventions

Principales entreprises qui font des dons à Organisations de défense des personnes handicapées en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre groupe de défense des personnes handicapées ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir une croissance à long terme.

__wf_reserved_inherit

Walmart

Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et de programmes "Spark Good".

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Philanthropie d'Ability Central

Offre des subventions aux organisations à but non lucratif pour des programmes novateurs destinés aux personnes atteintes de déficiences intellectuelles et de troubles du développement.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Toyota

Partenaire de la National Organization on Disability pour faire progresser les efforts d'inclusion des personnes handicapées.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Starbucks

Partenaire de la National Organization on Disability pour les initiatives de formation et de développement de la main-d'œuvre.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les organisations de défense des personnes handicapées ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les organisations de défense des personnes handicapées ! Pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce à des dons facultatifs de donateurs qui soutiennent notre mission d'aider les organisations comme la vôtre à conserver chaque dollar qu'elles collectent. C'est tout - il n'y a pas de piège !

Les organisations de défense des personnes handicapées peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons spécifiques ?

Absolument ! Les organisations de défense des personnes handicapées peuvent collecter tous les types de dons avec Zeffy, y compris les contributions générales, les ventes de billets d'événements et les dons récurrents, le tout sans frais. Chaque dollar donné est directement utilisé pour soutenir le travail de votre organisation.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les organisations de défense des personnes handicapées peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Les organisations de défense des personnes handicapées peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Que vous souhaitiez lancer des collectes de fonds de pair à pair, organiser des événements payants ou mettre en place des programmes de dons récurrents, Zeffy vous couvre sans frais.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les organisations de défense des personnes handicapées ?

Zeffy est le meilleur choix pour les organisations de défense des personnes handicapées, car il s'agit de la seule plateforme véritablement 100 % gratuite. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être gratuites tout en facturant des frais de traitement, Zeffy ne prélève pas un centime sur vos dons. Cela signifie que plus d'argent va directement à votre mission, ce qui renforce la confiance des donateurs sans surprises cachées.

Comment obtenir un financement pour...

Centres de vie autonome
Groupes de soutien à la santé mentale
Programmes de rétablissement des addictions
Organismes à but non lucratif de prévention du suicide
Maisons d'accueil pour personnes sobres
Programmes de traitement des toxicomanies
Programmes de thérapie équine
Groupes de soutien aux malades chroniques
Groupes de soutien aux personnes atteintes de démence
Groupes de soutien Alzheimer
Services d'aide aux personnes handicapées
Centres de recherche sur le cancer
Groupes de soutien aux personnes atteintes d'un cancer
Initiatives en matière de santé et de bien-être
Organismes de santé mentale
Institutions de recherche sur les maladies
Hôpitaux et cliniques
Organismes caritatifs dans le domaine de la santé

Ready to fundraise with zero fees?

Inscrivez-vous - c'est gratuit pour toujours !
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.