Collecte de fonds sans frais pour les organisations de défense des personnes handicapées

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Organisations de défense des personnes handicapées

🏃 Inclusive Fun Run

Les participants se rassemblent pour une marche/course accessible, parrainée par des sponsors, sur des itinéraires adaptés, afin de collecter des fonds et de sensibiliser à la défense des personnes handicapées.

🍦 Soirée crème glacée sensorielle

Organisez une dégustation de glaces en plein air avec des aménagements sensoriels ; l'entrée est payante et les recettes des vendeurs soutiennent les programmes de défense des droits.

🎨 Adaptive Art Fair

Inviter des artistes handicapés à exposer et à vendre leurs œuvres ; une partie des ventes et des droits d'entrée finance des initiatives de sensibilisation.

🌐 Défi vidéo #AmplifyAbility

Les supporters partagent sur les réseaux sociaux de courtes vidéos sur les droits des personnes handicapées, étiquettent leurs amis et génèrent des dons de pair à pair par visionnage.

🛶 Kayak pour la capacité

Organisez une journée de kayak adapté où les participants obtiennent des parrainages par tour ; les familles et les individus profitent des sports nautiques tout en donnant en retour.

🎥 Soirée cinéma en plein air inclusive

Projection d'un film d'été en plein air avec interprétation et sous-titrage en ASL ; les ventes de billets et de collations financent des programmes accessibles et des campagnes de sensibilisation.

