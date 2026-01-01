Collecte de fonds sans frais pour les organisations de défense des personnes handicapées

data-usecase-icon="donation_form"
Journée d'action sur l'accessibilité
Lancez une campagne en ligne limitée dans le temps pour financer des rampes, des ascenseurs et des panneaux en braille dans les centres communautaires. Un formulaire de don personnalisé permet aux sympathisants de donner facilement et de suivre les progrès en temps réel.
Soutien mensuel du Cercle des champions
Invitez les donateurs à rejoindre un cercle de donateurs mensuels qui soutiennent les programmes de plaidoyer tout au long de l'année. Les dons récurrents automatisés fournissent un revenu fiable pour les ateliers, l'aide juridique et les initiatives politiques.
Campagne de pairs "Miles for Mobility
Permettez aux participants de collecter des fonds tout en marchant, en courant ou en roulant pour atteindre les objectifs d'accessibilité. Chaque page individuelle renforce la visibilité et encourage une compétition amicale pour atteindre les objectifs collectifs.
Gala des sports adaptés
Organisez une soirée élégante en l'honneur des athlètes handicapés et collectez des fonds pour financer des équipements de sport adapté. Gérez facilement les RSVP, l'attribution des places et les niveaux de parrainage en ligne.
Vente aux enchères d'œuvres d'art inclusives
Organisez une vente aux enchères silencieuse d'œuvres d'art réalisées par des artistes handicapés afin de financer des programmes de thérapie créative. Les enchères en ligne permettent aux supporters de concourir depuis n'importe où et de maximiser les recettes pour les ateliers communautaires.
Tombola sur l'accessibilité à domicile
Vendez des billets de tombola et courez la chance de gagner une subvention pour l'aménagement de votre domicile ou l'acquisition de dispositifs d'adaptation. Une simple tombola en ligne permet de renforcer la sensibilisation et de financer des améliorations d'infrastructures vitales pour les familles dans le besoin.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🦽 5 aides à la mobilité personnalisées
Les personnes bénéficient ainsi d'un soutien sûr et fiable pour assurer leur indépendance au quotidien.
🗣️ 20 ateliers de sensibilisation
Permettre aux personnes handicapées de s'exprimer grâce à une formation politique et à des compétences en matière de défense des intérêts des personnes handicapées
💻 10 appareils technologiques accessibles
Combler le fossé numérique grâce à des logiciels et du matériel adaptés
👂 15 séances d'interprétation
Assurer un accès complet à la communication lors des événements communautaires
🤝 25 réunions de soutien par les pairs
Favoriser les liens et le bien-être mental des membres de la communauté
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Organisations de défense des personnes handicapées
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Organisations de défense des personnes handicapées
🏃 Inclusive Fun Run
Les participants se rassemblent pour une marche/course accessible, parrainée par des sponsors, sur des itinéraires adaptés, afin de collecter des fonds et de sensibiliser à la défense des personnes handicapées.
🍦 Soirée crème glacée sensorielle
Organisez une dégustation de glaces en plein air avec des aménagements sensoriels ; l'entrée est payante et les recettes des vendeurs soutiennent les programmes de défense des droits.
🎨 Adaptive Art Fair
Inviter des artistes handicapés à exposer et à vendre leurs œuvres ; une partie des ventes et des droits d'entrée finance des initiatives de sensibilisation.
🌐 Défi vidéo #AmplifyAbility
Les supporters partagent sur les réseaux sociaux de courtes vidéos sur les droits des personnes handicapées, étiquettent leurs amis et génèrent des dons de pair à pair par visionnage.
🛶 Kayak pour la capacité
Organisez une journée de kayak adapté où les participants obtiennent des parrainages par tour ; les familles et les individus profitent des sports nautiques tout en donnant en retour.
🎥 Soirée cinéma en plein air inclusive
Projection d'un film d'été en plein air avec interprétation et sous-titrage en ASL ; les ventes de billets et de collations financent des programmes accessibles et des campagnes de sensibilisation.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 organisations gratuites Organisations de défense des personnes handicapées idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Organisations de défense des personnes handicapées en 2025
Subventions de la Fondation AVEC
Fondation AVEC
$100,000
Subventions pour des organisations caritatives publiques sélectionnées (501(c)(3)), avec une date limite de candidature fixée au 15 août 2025.
Subventions pour les personnes souffrant de déficiences intellectuelles et de troubles du développement
Fondation Kuni
$15,000-$75,000
Subventions pour les organisations au service des personnes souffrant de déficiences intellectuelles ou de troubles du développement ; les mémoires de projet doivent être remis au plus tard le 15 août 2025.
Programme de mini-subventions Teighlor McGee Grassroots
Réseau d'auto-défense des autistes (ASAN)
Jusqu'à 6 250
Mini-subventions pour les auto-intervenants pour des projets de plaidoyer, avec des soumissions de demandes ouvertes jusqu'au 31 juillet 2025.
Subventions pour l'assistance de base et la défense des intérêts des personnes souffrant de troubles du développement
Département américain de la santé et des services sociaux (HHS)
Non spécifié
Financement pour l'exercice 2025 des conseils d'État sur les troubles du développement et les systèmes de protection et de défense.
Principales entreprises qui font des dons à Organisations de défense des personnes handicapées en 2025
Walmart
Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et de programmes "Spark Good".
Philanthropie d'Ability Central
Offre des subventions aux organisations à but non lucratif pour des programmes novateurs destinés aux personnes atteintes de déficiences intellectuelles et de troubles du développement.
Toyota
Partenaire de la National Organization on Disability pour faire progresser les efforts d'inclusion des personnes handicapées.
Starbucks
Partenaire de la National Organization on Disability pour les initiatives de formation et de développement de la main-d'œuvre.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les organisations de défense des personnes handicapées ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les organisations de défense des personnes handicapées ! Pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce à des dons facultatifs de donateurs qui soutiennent notre mission d'aider les organisations comme la vôtre à conserver chaque dollar qu'elles collectent. C'est tout - il n'y a pas de piège !
Les organisations de défense des personnes handicapées peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons spécifiques ?
Absolument ! Les organisations de défense des personnes handicapées peuvent collecter tous les types de dons avec Zeffy, y compris les contributions générales, les ventes de billets d'événements et les dons récurrents, le tout sans frais. Chaque dollar donné est directement utilisé pour soutenir le travail de votre organisation.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les organisations de défense des personnes handicapées peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Les organisations de défense des personnes handicapées peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Que vous souhaitiez lancer des collectes de fonds de pair à pair, organiser des événements payants ou mettre en place des programmes de dons récurrents, Zeffy vous couvre sans frais.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les organisations de défense des personnes handicapées ?
Zeffy est le meilleur choix pour les organisations de défense des personnes handicapées, car il s'agit de la seule plateforme véritablement 100 % gratuite. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être gratuites tout en facturant des frais de traitement, Zeffy ne prélève pas un centime sur vos dons. Cela signifie que plus d'argent va directement à votre mission, ce qui renforce la confiance des donateurs sans surprises cachées.