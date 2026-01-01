Collecte de fonds sans frais pour les hôpitaux et les cliniques

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Hôpitaux et cliniques

🏊 Splash & Support Swimathon (en anglais)

Cet été, organisez un marathon de natation dans une piscine communautaire où les participants collectent des sponsors par tour pour financer l'équipement vital de l'hôpital.

🚴 Ride the Cure Bike Rally

Organisez un rallye à vélo ou une randonnée virtuelle au cours de laquelle les sponsors s'engagent à soutenir les programmes de soins aux patients dans les cliniques.

🍧 Glace à raser Cool Relief en vente

Mettre en place un stand de glace à raser l'été lors d'événements locaux, dont les recettes financent l'équipement de thérapie pédiatrique et le confort des patients.

🎒 Care Kit Summer Drive

Organiser une campagne en ligne pour que les sympathisants parrainent et expédient des kits d'hygiène et de confort directement dans les services hospitaliers.

📱 Défi santé selfie coucher de soleil

Encouragez vos fans à poster des selfies du coucher du soleil avec un hashtag de campagne et un don de 5 $ pour aider à couvrir les factures des patients non assurés.

Histoires d'espoir - Gala en ligne

Organisez un gala en direct avec des témoignages de patients, des compteurs de dons en direct et des segments interactifs afin de collecter des fonds pour l'innovation en matière de soins.

