Collecte de fonds sans frais pour les hôpitaux et les cliniques

Les mains qui guérissent : Cercle de soins mensuel
Permettre aux sympathisants de faire des dons mensuels pour financer les soins continus aux patients et l'entretien des équipements. Les dons récurrents garantissent des revenus durables sans nécessiter de suivi manuel.
Campagne d'investissement pour les soins intensifs
Lancez une campagne de financement ciblée pour l'agrandissement d'une nouvelle aile ou l'acquisition d'un équipement de pointe. Un formulaire de don spécifique permet de rationaliser les contributions et de mettre en évidence les étapes du financement.
Marche pour le bien-être : Défi des pas de la communauté
Engagez les donateurs et le personnel dans une marche ou une course virtuelle d'égal à égal, où les participants recueillent des parrainages pour chaque kilomètre. Les pages personnelles de collecte de fonds augmentent la visibilité et stimulent la participation.
Gala des blouses blanches et soirée de parrainage
Vendez des billets pour un dîner officiel de collecte de fonds avec des conférenciers invités et des visites de l'hôpital. Les outils événementiels de Zeffy gèrent les RSVP, les plans de table et le traitement des paiements sans frais.
Tombola du bien-être : Gagnez un colis de soins à domicile
Offrez des billets de tombola pour avoir une chance de gagner un kit de santé et de bien-être à domicile, en donnant aux sympathisants un moyen amusant de contribuer. La gestion de la tombola et la distribution des billets sont entièrement automatisées.
Défenseurs de l'espoir : Programme d'adhésion des donateurs
Créez des niveaux d'adhésion progressifs offrant des bulletins d'information exclusifs sur l'hôpital, des invitations prioritaires à des événements et une reconnaissance. Les cotisations des membres assurent un financement fiable et renforcent l'engagement des donateurs.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🩺 100 examens pédiatriques gratuits
Assurer un bon départ aux enfants de la région
💉 250 doses de vaccin
Protéger les familles des maladies évitables
🏥 50 consultations de télésanté
Apporter des soins spécialisés aux communautés rurales
500 kits de soins des plaies
Assurer le confort et accélérer la guérison des patients
🔬 25 dépistages diagnostiques
Dépistage précoce des affections potentiellement mortelles
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Hôpitaux et cliniques
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Hôpitaux et cliniques
🏊 Splash & Support Swimathon (en anglais)
Cet été, organisez un marathon de natation dans une piscine communautaire où les participants collectent des sponsors par tour pour financer l'équipement vital de l'hôpital.
🚴 Ride the Cure Bike Rally
Organisez un rallye à vélo ou une randonnée virtuelle au cours de laquelle les sponsors s'engagent à soutenir les programmes de soins aux patients dans les cliniques.
🍧 Glace à raser Cool Relief en vente
Mettre en place un stand de glace à raser l'été lors d'événements locaux, dont les recettes financent l'équipement de thérapie pédiatrique et le confort des patients.
🎒 Care Kit Summer Drive
Organiser une campagne en ligne pour que les sympathisants parrainent et expédient des kits d'hygiène et de confort directement dans les services hospitaliers.
📱 Défi santé selfie coucher de soleil
Encouragez vos fans à poster des selfies du coucher du soleil avec un hashtag de campagne et un don de 5 $ pour aider à couvrir les factures des patients non assurés.
Histoires d'espoir - Gala en ligne
Organisez un gala en direct avec des témoignages de patients, des compteurs de dons en direct et des segments interactifs afin de collecter des fonds pour l'innovation en matière de soins.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 hôpitaux gratuits Hôpitaux et cliniques idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Hôpitaux et cliniques en 2025
CommonSpirit Health - Subventions pour l'amélioration de la santé communautaire
CommonSpirit Health
Jusqu'à 150 000
Ce programme soutient des projets répondant aux besoins de santé de la communauté. La période de candidature s'étend du 14 juillet au 12 septembre 2025.
Bristol Myers Squibb Corporate Giving (en anglais)
Bristol Myers Squibb
Divers
Finance la sensibilisation aux maladies, l'accès aux soins, le soutien aux patients et la défense de l'équité en matière de santé, avec une date limite de dépôt des candidatures.
Subventions de la Fondation de la famille Jay L. Smith
Fondation de la famille Jay L. Smith
$5,000-$30,000
Elle soutient la recherche et les soins de santé dans les domaines de la maladie d'Alzheimer et du cancer, les soins aux personnes âgées, la prévention du suicide et la prévention de la violence domestique, avec une date limite de dépôt des candidatures.
Opportunité de subvention de la Fondation Highmark
Fondation Highmark
50 000 $ (le plus souvent)
Elle finance des programmes fondés sur des données probantes ayant un impact sur plusieurs comtés, avec une date limite de dépôt des candidatures.
Principales entreprises qui font des dons aux Hôpitaux et cliniques en 2025
Fondation McKesson
Elle se consacre à l'amélioration des résultats en matière de santé et à l'élimination des obstacles à l'accès à des soins de santé de qualité, en particulier pour les communautés vulnérables.
Fondation AstraZeneca
Elle s'efforce de faire progresser l'équité en matière de santé et de favoriser le bien-être des communautés en accordant des subventions et en soutenant le renforcement des capacités des organisations à but non lucratif.
Bristol Myers Squibb
Propose des dons d'entreprises à des organisations qui aident les patients et leurs familles, améliorent les soins de santé et font progresser les connaissances scientifiques.
Gilead Sciences
Vise à créer des communautés plus saines en éliminant les obstacles à l'accès aux soins de santé par le biais de ses programmes de dons d'entreprise.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les hôpitaux et les cliniques ? Quel est le problème ?
Oui, Zeffy est vraiment 100% gratuit pour les hôpitaux et les cliniques. Nous ne facturons pas de frais de plateforme ni de frais de traitement. Notre plateforme est financée par les dons facultatifs des donateurs qui apprécient la valeur de l'ensemble de leur don pour votre mission. C'est tout - il n'y a pas de piège !
Les hôpitaux et les cliniques peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Absolument ! Les hôpitaux et les cliniques peuvent utiliser Zeffy pour collecter tous les types de dons, y compris les dons uniques, les billets d'événements, et mettre en place des dons récurrents, le tout sans frais. Chaque dollar donné sert directement à soutenir les initiatives en matière de santé et de soins qui sont importantes pour votre mission.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les hôpitaux et cliniques peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les hôpitaux et les cliniques peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Qu'il s'agisse de collectes de fonds de pair à pair, d'événements à billets ou de programmes de dons récurrents, Zeffy répond à tous vos besoins en matière de collecte de fonds, facilement et gratuitement.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les hôpitaux et les cliniques ?
Zeffy est le meilleur choix pour les hôpitaux et cliniques qui recherchent une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite. Contrairement à d'autres plateformes qui peuvent facturer des frais cachés, Zeffy garantit que chaque centime donné va directement à votre cause, ce qui contribue à établir la confiance avec les donateurs et à maximiser vos efforts de collecte de fonds.