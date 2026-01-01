Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Groupes de soutien Alzheimer

🎗️ Marche des mémoires

Les supporters marchent sur une route pittoresque en l'honneur de leurs proches et recueillent des promesses de dons par kilomètre afin de sensibiliser le public et de collecter des fonds pour les services d'aide aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.

🌅 Sunset Support Supper (Souper de soutien au coucher du soleil)

Profitez d'un dîner en plein air sous le ciel, partagez des histoires d'aidants, nouez des liens avec des sympathisants et récoltez des fonds par le biais d'entrées et de tombolas.

🍦 Scoops for Support

Vendez de la crème glacée dans les parcs et lors d'événements locaux ; chaque boule de glace donnée sert à soutenir les groupes de lutte contre la maladie d'Alzheimer, ce qui apporte de la douceur et sensibilise les gens tout au long de l'été.

🎨 Exposition sur la mémoire artistique

Organisez une exposition d'art communautaire présentant des œuvres inspirées par des souvenirs ; les participants enchérissent ou achètent des tirages, ce qui permet de financer des groupes de soutien et l'expression créative.

🎥 Drive-In Memory Movie

Vendez des billets pour des films classiques, offrez des packs et diffusez des messages de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer entre les séances pour avoir un impact sur la communauté.

🖼️ Collage de mémoire virtuelle

Invitez les sympathisants à soumettre des photos et des histoires en ligne, chaque soumission déclenchant un don ; rassemblez les contributions dans un collage numérique en l'honneur des êtres chers.

