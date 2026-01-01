data-usecase-icon="event"
Marche de la mémoire
Organisez un événement communautaire annuel de marche et de roulage pour sensibiliser les gens et recueillir des fonds pour les groupes de soutien aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Vendez des billets d'inscription en ligne et suivez les informations sur les participants sans effort, tout en couvrant les coûts de l'événement.
data-usecase-icon="recurring_donations"
Soutien mensuel du Cercle de l'espoir
Créez un flux de financement stable en invitant les donateurs à s'engager à faire des dons mensuels. Les dons récurrents assurent un soutien constant aux programmes pour les aidants et aux cafés-mémoire tout au long de l'année.
data-usecase-icon="peer_to_peer"
Les étapes de la santé cérébrale Peer-to-Peer
Permettez aux bénévoles et aux familles de créer des pages personnelles de collecte de fonds pour une marche sponsorisée ou un défi sportif. Tirez parti de leurs réseaux pour multiplier les dons et faire connaître votre mission.
data-usecase-icon="donation_form"
Journée mondiale d'action contre la maladie d'Alzheimer
Lancez un appel ciblé en ligne à l'occasion de la Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer à l'aide d'un formulaire de don personnalisé. Facilitez la tâche des sympathisants en leur permettant de faire un don unique ou de couvrir le coût du matériel pédagogique.
data-usecase-icon="raffle"
Tombola du souvenir
Vendez des billets de tombola pour des paniers-cadeaux, des œuvres d'art locales ou des services, dont les recettes financent les programmes de soins de répit et de groupes de soutien. Automatisez l'envoi des billets et la sélection des gagnants.
data-usecase-icon="vente aux enchères"
Vente aux enchères virtuelle de l'espoir
Organisez une vente aux enchères silencieuse en ligne avec des articles donnés comme des souvenirs dédicacés ou des forfaits de bien-être. Suscitez une compétition amicale et laissez les enchérisseurs soutenir gratuitement la recherche sur la maladie d'Alzheimer.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🧠 50 kits d'activités pour les soins de la mémoire
Susciter la joie et stimuler la cognition grâce à des outils personnalisés à domicile
🤝 10 ateliers de soutien aux aidants
Fournir des stratégies expertes pour aider les familles à faire face aux défis quotidiens
🏠 5 visites de répit à domicile
Accorder aux soignants des pauses vitales pour qu'ils puissent se reposer et se ressourcer
🚗 100 bons de transport
Assurer la sécurité des déplacements des participants pour qu'ils puissent se rendre aux réunions de soutien essentielles
🎨 20 séances d'art-thérapie
Utiliser la créativité pour réduire le stress et favoriser des relations fructueuses
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Groupes de soutien pour la maladie d'Alzheimer
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Groupes de soutien Alzheimer
🎗️ Marche des mémoires
Les supporters marchent sur une route pittoresque en l'honneur de leurs proches et recueillent des promesses de dons par kilomètre afin de sensibiliser le public et de collecter des fonds pour les services d'aide aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.
🌅 Sunset Support Supper (Souper de soutien au coucher du soleil)
Profitez d'un dîner en plein air sous le ciel, partagez des histoires d'aidants, nouez des liens avec des sympathisants et récoltez des fonds par le biais d'entrées et de tombolas.
🍦 Scoops for Support
Vendez de la crème glacée dans les parcs et lors d'événements locaux ; chaque boule de glace donnée sert à soutenir les groupes de lutte contre la maladie d'Alzheimer, ce qui apporte de la douceur et sensibilise les gens tout au long de l'été.
🎨 Exposition sur la mémoire artistique
Organisez une exposition d'art communautaire présentant des œuvres inspirées par des souvenirs ; les participants enchérissent ou achètent des tirages, ce qui permet de financer des groupes de soutien et l'expression créative.
🎥 Drive-In Memory Movie
Vendez des billets pour des films classiques, offrez des packs et diffusez des messages de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer entre les séances pour avoir un impact sur la communauté.
🖼️ Collage de mémoire virtuelle
Invitez les sympathisants à soumettre des photos et des histoires en ligne, chaque soumission déclenchant un don ; rassemblez les contributions dans un collage numérique en l'honneur des êtres chers.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 groupes d'entraide gratuits Groupes de soutien Alzheimer idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Groupes de soutien aux malades d'Alzheimer en 2025
Subventions pour l'aide aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer
Agence pour le vieillissement
Non spécifié
Finance des programmes visant à améliorer les soins et l'accès pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de démences apparentées ; les demandes pour l'année commençant le 1er juillet 2025 devaient être déposées au plus tard le 18 avril 2025.
Projet Lifesaver International Grant
Alzheimer's Foundation of America (Fondation américaine pour la maladie d'Alzheimer)
$6,000
Attribution de 6 000 dollars pour des initiatives de prévention de l'errance et de sécurité publique pour les personnes atteintes de démence ; les dates limites pour 2025 sont le 11 juillet et le 14 novembre.
Subvention semestrielle
Alzheimer's Foundation of America (Fondation américaine pour la maladie d'Alzheimer)
$6,000
Fournit 6 000 dollars pour des programmes et des services soutenant les personnes, les familles et les soignants touchés par la maladie d'Alzheimer ; les subventions sont accordées deux fois par an.
Programme de petites subventions de recherche pour la prochaine génération de chercheurs sur la maladie d'Alzheimer (R03)
Fédération américaine pour la recherche sur le vieillissement
Non spécifié
Soutient la recherche sur la maladie d'Alzheimer avec des échéances le 16 février, le 16 juin et le 16 octobre.
Principales entreprises qui font des dons à groupes de soutien aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer en 2025
Walmart
soutient les organisations communautaires par le biais de subventions locales et de programmes "Spark Good".
Association Alzheimer
Les entreprises partenaires contribuent à améliorer les soins et le soutien et à réduire les risques.
Alzheimer Los Angeles
Les entreprises partenaires apportent un soutien vital aux programmes, aux services, à l'éducation et à la défense des droits.
Alzheimer's Foundation of America (Fondation américaine pour la maladie d'Alzheimer)
Les sponsors contribuent à financer la recherche, à proposer des programmes et à apporter leur soutien.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les groupes de soutien Alzheimer ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est entièrement gratuit pour les groupes d'entraide Alzheimer ! Nous ne facturons pas de frais de plateforme ni de frais de traitement. Zeffy est financé par les pourboires facultatifs de généreux donateurs qui soutiennent notre mission de veiller à ce que chaque dollar aille à votre cause. Pas de surprises ni de pièges !
Les groupes d'entraide Alzheimer peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons pour leurs programmes ?
Absolument ! Les groupes de soutien aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons pour des programmes, organiser des campagnes de collecte de fonds et gérer des dons récurrents, le tout sans frais. Cela signifie qu'une plus grande partie de vos fonds est directement affectée aux services de soutien et aux programmes qui comptent le plus.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les groupes d'entraide Alzheimer peuvent-ils organiser avec Zeffy ?
Les groupes de soutien aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer peuvent mener diverses campagnes avec Zeffy, y compris des collectes de fonds entre pairs, la vente de billets pour des événements et la mise en place de programmes de dons récurrents. Zeffy facilite la création et la gestion de campagnes qui soutiennent efficacement votre communauté.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les groupes d'entraide Alzheimer ?
Zeffy est le meilleur choix pour les groupes de soutien aux malades d'Alzheimer, car c'est la seule plateforme de collecte de fonds véritablement sans frais. Contrairement à d'autres plateformes qui intègrent des frais en douce, nous nous assurons que chaque centime va directement à votre mission, ce qui vous aide à établir une relation de confiance avec les donateurs et à maximiser votre impact.