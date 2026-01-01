Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre service d'aide aux personnes handicapées - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don sous forme de frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les services d'aide aux personnes handicapées, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Disability Support Services

Collecte de fonds sans frais pour les services d'aide aux personnes handicapées

Zeffy aide les services d'aide aux personnes handicapées à collecter des fonds

Les services d'aide aux personnes handicapées utilisent Zeffy pour tout financer, des appels pour l'achat d'équipement adapté aux boutiques de vêtements de marque, sans perdre un centime sur les frais. Voici comment :

Appel de fonds pour l'équipement adapté

Lancez une campagne de dons ciblés pour couvrir les coûts des fauteuils roulants, des appareils de communication ou des aides à la mobilité, en permettant aux donateurs de contribuer à des besoins d'équipement spécifiques à l'aide d'un formulaire personnalisé.

data-usecase-icon="recurring_donations"

Programme mensuel de parrainage d'un service

Invitez les sympathisants à parrainer des sorties accessibles ou des séances de thérapie chaque mois, afin d'assurer un financement prévisible permettant de maintenir des services d'aide aux personnes handicapées cohérents.

data-usecase-icon="peer_to_peer"

Marche inclusive de 5 km

Engagez les participants dans une marche de collecte de fonds de pair à pair qui permet de sensibiliser l'opinion publique et d'obtenir des fonds non affectés, chaque marcheur recueillant les dons de son réseau.

data-usecase-icon="event"

Gala et dîner annuel de l'accès

Organisez un gala payant avec des orateurs invités et des récompenses pour honorer des personnes et des programmes, tout en collectant des fonds pour des initiatives communautaires accessibles.

data-usecase-icon="raffle"

Tirage au sort de colis thérapeutiques

Vendez des billets de tombola en ligne pour avoir une chance de gagner une séance de thérapie gratuite, générant ainsi des revenus supplémentaires d'une manière amusante et interactive.

data-usecase-icon="store"

Boutique de souvenirs de marque pour le soutien

Proposez des t-shirts, des sacs fourre-tout et des chapeaux de marque dans une boutique en ligne afin que les supporters puissent montrer leur engagement tout en collectant des fonds pour les programmes.

⚠️ D'autres plateformes facturent des frais de 2 500 $ pour chaque tranche de 50 000 $ collectée par votre service d'aide aux personnes handicapées.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🎧 50 piles pour appareils auditifs

Veiller à ce que les clients ne manquent jamais une conversation

♿️ 5 Mise au point des appareils de mobilité

Assurer le bon fonctionnement des fauteuils roulants et des scooters

👩‍⚕️ 10 séances d'orthophonie

Donner aux clients une voix plus forte et une plus grande confiance en eux

🚐 25 trajets de transport accessibles

Éliminer les obstacles aux sorties médicales et sociales

🤝 4 ateliers de soutien par les pairs

Favoriser les liens, les compétences et le bien-être émotionnel

Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Essayez le calculateur de frais

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Services d'aide aux personnes handicapées

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.

Essayez le calculateur de frais
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Services d'aide aux personnes handicapées

🌊 Swimathon adapté

Les sponsors s'engagent pour un tour de piste lors d'une épreuve de natation en piscine pour tous les handicaps. Cet événement permet de s'amuser, de collecter des fonds, de célébrer les athlètes handicapés et d'obtenir le soutien de la communauté.

🏃 Inclusive Fun Run

Organiser une course/marche de 5 km avec des itinéraires accessibles, en offrant des options virtuelles et en personne. Encourager la collecte de fonds entre pairs et le parrainage pour toutes les capacités.

🎨 Vente d'art dans le parc

Profitez d'une foire en plein air pour présenter les œuvres d'art de vos clients et de créateurs locaux. Vendez des œuvres, organisez des tirages au sort et récoltez des fonds tout en faisant connaître vos services.

🍧 Chill & Chat Social

Organisez une dégustation de glaces dans un parc accessible. La vente de billets, les stands de dons et les récits de bénéficiaires en direct mettent en évidence votre impact par le biais de friandises sucrées.

📖 Recette de soutien E-Book

Recueillir des recettes d'été auprès des sympathisants et des clients. Compilez un livre de cuisine téléchargeable avec des histoires personnelles et vendez-le en ligne pour financer vos programmes.

🌻 Virtual Sunflower Drive

Vendre des packs numériques "plant-a-thon" pour les jardins communautaires. Les donateurs reçoivent des mises à jour sur la croissance et des photos au fur et à mesure que de vrais tournesols fleurissent, ce qui permet de financer des services accessibles.

Envie de plus d'inspiration ?

Explorer 40+ gratuit Services d'aide aux personnes handicapées idées de collecte de fonds

Tous les articles service d'aide aux personnes handicapées idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Services d'aide aux personnes handicapées en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre service d'aide aux personnes handicapées. Ces options constituent un excellent point de départ.

__wf_reserved_inherit

Subventions accordées par la Fondation

Fondation Kessler

Indisponible

Finance des programmes axés sur l'emploi et d'autres questions liées au handicap.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Cycle de subvention actuel

Fondation AVEC

Indisponible

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 août 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subventions pour les organisations de personnes handicapées (OPD)

Fonds pour les droits des personnes handicapées et Fonds de défense des droits des personnes handicapées

Indisponible

soutient les organisations de personnes handicapées (OPD).

Postuler

__wf_reserved_inherit

Programme de subventions

ACL Administration for Community Living (Administration pour l'intégration communautaire)

Indisponible

Octroie des subventions principalement aux gouvernements des États et aux collectivités locales, aux organisations à but non lucratif et aux établissements d'enseignement supérieur.

Postuler

En savoir plus service d'aide aux personnes handicapées subventions

Principales entreprises qui font des dons à Services d'aide aux personnes handicapées en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre service d'aide aux personnes handicapées ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à maintenir une croissance à long terme.

__wf_reserved_inherit

Walmart

Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales, de Round Up et de registres via son programme Spark Good.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Google

soutient l'éducation aux droits civiques des personnes handicapées et les initiatives de lutte contre les discriminations.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Microsoft

soutient l'éducation aux droits civiques des personnes handicapées et les initiatives de lutte contre les discriminations.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Salesforce

soutient l'éducation aux droits civiques des personnes handicapées et les initiatives de lutte contre les discriminations.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les services d'aide aux personnes handicapées ? Quel est le problème ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les services d'aide aux personnes handicapées ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui croient en notre mission d'aider les organisations comme la vôtre à conserver chaque dollar collecté. C'est tout - il n'y a pas de piège !

Les services d'aide aux personnes handicapées peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! Les services d'aide aux personnes handicapées peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons destinés à répondre à divers besoins, qu'il s'agisse de services d'aide essentiels, de projets spéciaux ou de fonds opérationnels courants. Qu'il s'agisse d'un don unique, de la vente de billets pour un événement ou de dons récurrents, tout est gratuit avec Zeffy.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les services d'aide aux personnes handicapées peuvent-ils mener avec Zeffy ?

Les services d'aide aux personnes handicapées peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Vous pouvez organiser des collectes de fonds de pair à pair, accueillir des événements payants et mettre en place des programmes de dons récurrents. Tout est conçu pour soutenir vos objectifs tout en veillant à ce que chaque centime soit consacré à votre mission.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les services d'aide aux personnes handicapées ?

Zeffy est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les services d'aide aux personnes handicapées car c'est la seule plateforme réellement 100% gratuite. L'absence de frais de plateforme ou de traitement signifie qu'une plus grande partie de vos fonds est directement affectée au soutien de votre mission, à la construction de la confiance des donateurs et à l'élimination des surprises désagréables.

Ready to fundraise with zero fees?

Inscrivez-vous - c'est gratuit pour toujours !
