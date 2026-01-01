Collecte de fonds sans frais pour les services d'aide aux personnes handicapées

data-usecase-icon="donation_form"
Appel de fonds pour l'équipement adapté
Lancez une campagne de dons ciblés pour couvrir les coûts des fauteuils roulants, des appareils de communication ou des aides à la mobilité, en permettant aux donateurs de contribuer à des besoins d'équipement spécifiques à l'aide d'un formulaire personnalisé.
Programme mensuel de parrainage d'un service
Invitez les sympathisants à parrainer des sorties accessibles ou des séances de thérapie chaque mois, afin d'assurer un financement prévisible permettant de maintenir des services d'aide aux personnes handicapées cohérents.
Marche inclusive de 5 km
Engagez les participants dans une marche de collecte de fonds de pair à pair qui permet de sensibiliser l'opinion publique et d'obtenir des fonds non affectés, chaque marcheur recueillant les dons de son réseau.
Gala et dîner annuel de l'accès
Organisez un gala payant avec des orateurs invités et des récompenses pour honorer des personnes et des programmes, tout en collectant des fonds pour des initiatives communautaires accessibles.
Tirage au sort de colis thérapeutiques
Vendez des billets de tombola en ligne pour avoir une chance de gagner une séance de thérapie gratuite, générant ainsi des revenus supplémentaires d'une manière amusante et interactive.
Boutique de souvenirs de marque pour le soutien
Proposez des t-shirts, des sacs fourre-tout et des chapeaux de marque dans une boutique en ligne afin que les supporters puissent montrer leur engagement tout en collectant des fonds pour les programmes.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🎧 50 piles pour appareils auditifs
Veiller à ce que les clients ne manquent jamais une conversation
♿️ 5 Mise au point des appareils de mobilité
Assurer le bon fonctionnement des fauteuils roulants et des scooters
👩⚕️ 10 séances d'orthophonie
Donner aux clients une voix plus forte et une plus grande confiance en eux
🚐 25 trajets de transport accessibles
Éliminer les obstacles aux sorties médicales et sociales
🤝 4 ateliers de soutien par les pairs
Favoriser les liens, les compétences et le bien-être émotionnel
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Services d'aide aux personnes handicapées
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Services d'aide aux personnes handicapées
🌊 Swimathon adapté
Les sponsors s'engagent pour un tour de piste lors d'une épreuve de natation en piscine pour tous les handicaps. Cet événement permet de s'amuser, de collecter des fonds, de célébrer les athlètes handicapés et d'obtenir le soutien de la communauté.
🏃 Inclusive Fun Run
Organiser une course/marche de 5 km avec des itinéraires accessibles, en offrant des options virtuelles et en personne. Encourager la collecte de fonds entre pairs et le parrainage pour toutes les capacités.
🎨 Vente d'art dans le parc
Profitez d'une foire en plein air pour présenter les œuvres d'art de vos clients et de créateurs locaux. Vendez des œuvres, organisez des tirages au sort et récoltez des fonds tout en faisant connaître vos services.
🍧 Chill & Chat Social
Organisez une dégustation de glaces dans un parc accessible. La vente de billets, les stands de dons et les récits de bénéficiaires en direct mettent en évidence votre impact par le biais de friandises sucrées.
📖 Recette de soutien E-Book
Recueillir des recettes d'été auprès des sympathisants et des clients. Compilez un livre de cuisine téléchargeable avec des histoires personnelles et vendez-le en ligne pour financer vos programmes.
🌻 Virtual Sunflower Drive
Vendre des packs numériques "plant-a-thon" pour les jardins communautaires. Les donateurs reçoivent des mises à jour sur la croissance et des photos au fur et à mesure que de vrais tournesols fleurissent, ce qui permet de financer des services accessibles.
Envie de plus d'inspiration ?
Principales subventions pour Services d'aide aux personnes handicapées en 2025
Subventions accordées par la Fondation
Fondation Kessler
Indisponible
Finance des programmes axés sur l'emploi et d'autres questions liées au handicap.
Cycle de subvention actuel
Fondation AVEC
Indisponible
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 août 2025.
Subventions pour les organisations de personnes handicapées (OPD)
Fonds pour les droits des personnes handicapées et Fonds de défense des droits des personnes handicapées
Indisponible
soutient les organisations de personnes handicapées (OPD).
Programme de subventions
ACL Administration for Community Living (Administration pour l'intégration communautaire)
Indisponible
Octroie des subventions principalement aux gouvernements des États et aux collectivités locales, aux organisations à but non lucratif et aux établissements d'enseignement supérieur.
Principales entreprises qui font des dons à Services d'aide aux personnes handicapées en 2025
Walmart
Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales, de Round Up et de registres via son programme Spark Good.
Microsoft
Salesforce
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les services d'aide aux personnes handicapées ? Quel est le problème ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les services d'aide aux personnes handicapées ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui croient en notre mission d'aider les organisations comme la vôtre à conserver chaque dollar collecté. C'est tout - il n'y a pas de piège !
Les services d'aide aux personnes handicapées peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Absolument ! Les services d'aide aux personnes handicapées peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons destinés à répondre à divers besoins, qu'il s'agisse de services d'aide essentiels, de projets spéciaux ou de fonds opérationnels courants. Qu'il s'agisse d'un don unique, de la vente de billets pour un événement ou de dons récurrents, tout est gratuit avec Zeffy.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les services d'aide aux personnes handicapées peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les services d'aide aux personnes handicapées peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Vous pouvez organiser des collectes de fonds de pair à pair, accueillir des événements payants et mettre en place des programmes de dons récurrents. Tout est conçu pour soutenir vos objectifs tout en veillant à ce que chaque centime soit consacré à votre mission.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les services d'aide aux personnes handicapées ?
Zeffy est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les services d'aide aux personnes handicapées car c'est la seule plateforme réellement 100% gratuite. L'absence de frais de plateforme ou de traitement signifie qu'une plus grande partie de vos fonds est directement affectée au soutien de votre mission, à la construction de la confiance des donateurs et à l'élimination des surprises désagréables.