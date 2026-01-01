Collecte de fonds sans frais pour les services d'aide aux personnes handicapées

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Services d'aide aux personnes handicapées

🌊 Swimathon adapté

Les sponsors s'engagent pour un tour de piste lors d'une épreuve de natation en piscine pour tous les handicaps. Cet événement permet de s'amuser, de collecter des fonds, de célébrer les athlètes handicapés et d'obtenir le soutien de la communauté.

‍

🏃 Inclusive Fun Run

Organiser une course/marche de 5 km avec des itinéraires accessibles, en offrant des options virtuelles et en personne. Encourager la collecte de fonds entre pairs et le parrainage pour toutes les capacités.

‍

🎨 Vente d'art dans le parc

Profitez d'une foire en plein air pour présenter les œuvres d'art de vos clients et de créateurs locaux. Vendez des œuvres, organisez des tirages au sort et récoltez des fonds tout en faisant connaître vos services.

‍

🍧 Chill & Chat Social

Organisez une dégustation de glaces dans un parc accessible. La vente de billets, les stands de dons et les récits de bénéficiaires en direct mettent en évidence votre impact par le biais de friandises sucrées.

‍

📖 Recette de soutien E-Book

Recueillir des recettes d'été auprès des sympathisants et des clients. Compilez un livre de cuisine téléchargeable avec des histoires personnelles et vendez-le en ligne pour financer vos programmes.

‍

🌻 Virtual Sunflower Drive

Vendre des packs numériques "plant-a-thon" pour les jardins communautaires. Les donateurs reçoivent des mises à jour sur la croissance et des photos au fur et à mesure que de vrais tournesols fleurissent, ce qui permet de financer des services accessibles.

‍