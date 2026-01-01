data-usecase-icon="peer_to_peer"
Donner le coup d'envoi d'une course de charité communautaire
Les participants s'inscrivent pour courir ou marcher et collectent des fonds par le biais de pages personnelles, favorisant ainsi l'engagement de la communauté et un mode de vie sain. La collecte de fonds de pair à pair transforme chaque kilomètre en soutien pour vos programmes de santé.
Organiser une série d'ateliers sur les modes de vie sains
Vendez des billets pour des ateliers pratiques animés par des nutritionnistes, des coachs sportifs et des experts en santé mentale. Les ventes de billets financent votre action éducative tout en donnant aux participants des conseils pratiques en matière de bien-être.
Lancer un cercle de bien-être durable
Invitez les personnes qui vous soutiennent à verser des contributions mensuelles pour financer des cliniques communautaires, des groupes de soutien ou des examens de santé. Les dons récurrents automatisés fournissent un financement fiable qui vous permet de vous concentrer sur l'amélioration des conditions de vie.
Organiser une vente aux enchères silencieuse pour le gala du bien-être
Choisissez des articles axés sur la santé, tels que des journées de spa, du matériel de fitness ou des séances de coaching privé, pour une vente aux enchères silencieuse lors de votre prochain gala. Les enchères concurrentielles maximisent les recettes et mettent en valeur votre mission de bien-être.
Lancer un tirage au sort de paniers Spa & Wellness
Vendez des billets de tombola pour avoir une chance de gagner des paniers de bien-être remplis de produits de spa, d'en-cas sains et d'accessoires de fitness. Les tombolas sont un moyen facile et amusant de stimuler la collecte de fonds et d'attirer de nouveaux sympathisants.
Ouvrir un magasin de produits de santé et de nutrition
Créez une boutique en ligne pour vendre des bouteilles d'eau, des tapis de yoga ou des boîtes d'encas sains de votre marque. Votre boutique renforce la notoriété de la marque et génère des revenus gratuits pour soutenir les initiatives de bien-être en cours.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🩺 50 dépistages de santé gratuits
Les familles sont ainsi examinées en temps voulu, ce qui permet de détecter les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent.
🧘♀️ 20 cours de yoga communautaires
Soulager le stress et améliorer la mobilité des personnes de tous âges
🍎 100 kits de nutrition familiale
Permettre aux ménages de préparer ensemble des repas sains et économiques
💬 30 séances de conseil en santé mentale
Fournir un soutien émotionnel vital lorsque les individus en ont le plus besoin
🚴♂️ 10 kits de fitness à domicile
Donner aux participants les outils nécessaires pour rester actifs et en bonne santé à la maison
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Initiatives de santé et de bien-être
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Initiatives en matière de santé et de bien-être
🏖️ Festival du bien-être au bord de la mer
Organisez une journée à la plage avec des cours de yoga, des zones de méditation et des stands de snacks sains. La vente des billets permet de financer des programmes de santé communautaire.
🥗 Concours de salades d'été
Invitez les supporters à participer à des concours de création de salades saines. Les frais de participation et les dons des votes sur les recettes soutiennent les initiatives d'éducation nutritionnelle.
🚶 Marathon de marche Sunlit Steps
Organisez une marche matinale avec des stations d'hydratation. Les participants collectent des fonds par kilomètre pour soutenir les ateliers de bien-être locaux.
💧 Défi des héros de l'hydratation
Les supporters s'engagent à atteindre des objectifs quotidiens en matière d'eau pendant 30 jours. Chaque étape permet de débloquer des dons et de collecter des fonds pour les programmes d'accès à l'hydratation.
📱 Marathon virtuel de méditation
Méditations guidées quotidiennes en ligne. Les téléspectateurs font un don pour chaque session regardée afin de soutenir les services de conseil en santé mentale.
🎟️ Soirée de tirage au sort sur le thème du bien-être
Organisez une tombola en soirée avec des prix liés à la santé. Les billets vendus en ligne et en personne sont destinés aux programmes de prévention des maladies chroniques.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 initiatives gratuites Initiatives en matière de santé et de bien-être idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Initiatives en matière de santé et de bien-être en 2025
Faire progresser l'octroi de subventions en faveur du bien-être
La Fondation californienne pour le bien-être
Non spécifié
Les lettres d'intérêt peuvent être soumises du 1er au 31 juillet 2025 pour l'octroi de subventions dans des domaines tels que le bien-être des communautés et la sécurité économique.
Réduire les obstacles à l'équité en matière de santé
Fondation du groupe Cigna
Non spécifié
Les organisations à but non lucratif desservant Hartford, CT, ou St. Louis, MO, peuvent soumettre un formulaire d'intérêt avant le 10 juillet pour des projets portant sur les disparités en matière de santé.
Améliorer la santé mentale des vétérans grâce à la stabilité du logement
Fondation du groupe Cigna
Non spécifié
Les demandes de subvention seront ouvertes en juillet 2025 afin de contribuer à la stabilité du logement des anciens combattants.
Fonds d'investissement communautaire
Endeavor Health
Non spécifié
Les candidatures sont ouvertes du 28 juillet au 22 août 2025, pour un financement à partir de 2026.
Principales entreprises qui font des dons à à des initiatives en matière de santé et de bien-être en 2025
Walmart
soutient les subventions locales et les programmes Spark Good pour diverses causes, y compris celles liées au bien-être de la communauté.
Fondation du groupe Cigna
Elle soutient des subventions et des initiatives visant à améliorer la santé et le bien-être des individus, des familles et des communautés.
Fondation de la société Clorox
Favorise l'émergence de communautés saines et inclusives afin que les gens puissent se sentir bien et s'épanouir.
Fondation McKesson
Elle se consacre à l'amélioration des résultats en matière de santé pour tous en supprimant les obstacles à l'accès à des soins de santé de qualité, en particulier pour les communautés vulnérables.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les initiatives de santé et de bien-être ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les initiatives de santé et de bien-être ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux conseils facultatifs des donateurs qui apprécient notre mission d'aider les organisations comme la vôtre à conserver chaque dollar. C'est tout, il n'y a pas de piège !
Les initiatives en matière de santé et de bien-être peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dîmes, des dons d'anciens élèves ou d'autres dons ?
Absolument ! Les initiatives de santé et de bien-être peuvent utiliser Zeffy pour collecter les dîmes, les dons des anciens élèves, la vente de billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer de frais. Chaque dollar versé par vos donateurs est directement affecté à votre mission.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les initiatives de santé et de bien-être peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Les initiatives de santé et de bien-être peuvent mener un large éventail de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Vous pouvez lancer des collectes de fonds de pair à pair, organiser des événements payants ou mettre en place des programmes de dons récurrents pour un soutien durable. Quels que soient vos objectifs de collecte de fonds, Zeffy est là pour vous aider.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les initiatives de santé et de bien-être ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds réellement 100% gratuite pour les initiatives de santé et de bien-être. Alors que d'autres plateformes prétendent être gratuites mais facturent des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy ne prélève aucun pourcentage sur vos dons. Cela signifie que plus d'argent reste dans votre mission et renforce la confiance des donateurs, exactement là où il faut.