Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre initiative en faveur de la santé et du bien-être - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les initiatives de santé et de bien-être, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Décoratif

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Health and Wellness Initiatives

Collecte de fonds à taux zéro pour les initiatives en matière de santé et de bien-être

Comment Zeffy aide les initiatives de santé et de bien-être à collecter des fonds

Les initiatives de santé et de bien-être utilisent Zeffy pour tout financer, des courses de charité communautaires aux cercles de bien-être durables, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

data-usecase-icon="peer_to_peer"

Donner le coup d'envoi d'une course de charité communautaire

Les participants s'inscrivent pour courir ou marcher et collectent des fonds par le biais de pages personnelles, favorisant ainsi l'engagement de la communauté et un mode de vie sain. La collecte de fonds de pair à pair transforme chaque kilomètre en soutien pour vos programmes de santé.

data-usecase-cta="peer_to_peer"

data-usecase-icon="event"

Organiser une série d'ateliers sur les modes de vie sains

Vendez des billets pour des ateliers pratiques animés par des nutritionnistes, des coachs sportifs et des experts en santé mentale. Les ventes de billets financent votre action éducative tout en donnant aux participants des conseils pratiques en matière de bien-être.

data-usecase-cta="event"

data-usecase-icon="recurring_donations"

Lancer un cercle de bien-être durable

Invitez les personnes qui vous soutiennent à verser des contributions mensuelles pour financer des cliniques communautaires, des groupes de soutien ou des examens de santé. Les dons récurrents automatisés fournissent un financement fiable qui vous permet de vous concentrer sur l'amélioration des conditions de vie.

data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)

data-usecase-icon="vente aux enchères"

Organiser une vente aux enchères silencieuse pour le gala du bien-être

Choisissez des articles axés sur la santé, tels que des journées de spa, du matériel de fitness ou des séances de coaching privé, pour une vente aux enchères silencieuse lors de votre prochain gala. Les enchères concurrentielles maximisent les recettes et mettent en valeur votre mission de bien-être.

data-usecase-cta="vente aux enchères"

data-usecase-icon="raffle"

Lancer un tirage au sort de paniers Spa & Wellness

Vendez des billets de tombola pour avoir une chance de gagner des paniers de bien-être remplis de produits de spa, d'en-cas sains et d'accessoires de fitness. Les tombolas sont un moyen facile et amusant de stimuler la collecte de fonds et d'attirer de nouveaux sympathisants.

data-usecase-cta="tombola"

data-usecase-icon="store"

Ouvrir un magasin de produits de santé et de nutrition

Créez une boutique en ligne pour vendre des bouteilles d'eau, des tapis de yoga ou des boîtes d'encas sains de votre marque. Votre boutique renforce la notoriété de la marque et génère des revenus gratuits pour soutenir les initiatives de bien-être en cours.

data-usecase-cta="store"

⚠️ D'autres plateformes facturent des frais de 2 500 $ pour chaque tranche de 50 000 $ que votre initiative en faveur de la santé et du bien-être permet de collecter.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

__wf_reserved_inherit

🩺 50 dépistages de santé gratuits

Les familles sont ainsi examinées en temps voulu, ce qui permet de détecter les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent.

__wf_reserved_inherit

🧘‍♀️ 20 cours de yoga communautaires

Soulager le stress et améliorer la mobilité des personnes de tous âges

__wf_reserved_inherit

🍎 100 kits de nutrition familiale

Permettre aux ménages de préparer ensemble des repas sains et économiques

__wf_reserved_inherit

💬 30 séances de conseil en santé mentale

Fournir un soutien émotionnel vital lorsque les individus en ont le plus besoin

__wf_reserved_inherit

🚴‍♂️ 10 kits de fitness à domicile

Donner aux participants les outils nécessaires pour rester actifs et en bonne santé à la maison

Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Essayez le calculateur de frais

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Initiatives de santé et de bien-être

Frais
Vous gardez
Vous perdez
Décoratif
0 % de frais de plateforme et de traitement
Décoratif
$50,000
Décoratif
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
Décoratif
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
Décoratif
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
Décoratif
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
Décoratif
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
Décoratif
-$1,440
Ouvrir en tant qu'image

100% gratuit, toujours.

Essayez le calculateur de frais
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Initiatives en matière de santé et de bien-être

🏖️ Festival du bien-être au bord de la mer

Organisez une journée à la plage avec des cours de yoga, des zones de méditation et des stands de snacks sains. La vente des billets permet de financer des programmes de santé communautaire.

🥗 Concours de salades d'été

Invitez les supporters à participer à des concours de création de salades saines. Les frais de participation et les dons des votes sur les recettes soutiennent les initiatives d'éducation nutritionnelle.

🚶 Marathon de marche Sunlit Steps

Organisez une marche matinale avec des stations d'hydratation. Les participants collectent des fonds par kilomètre pour soutenir les ateliers de bien-être locaux.

💧 Défi des héros de l'hydratation

Les supporters s'engagent à atteindre des objectifs quotidiens en matière d'eau pendant 30 jours. Chaque étape permet de débloquer des dons et de collecter des fonds pour les programmes d'accès à l'hydratation.

📱 Marathon virtuel de méditation

Méditations guidées quotidiennes en ligne. Les téléspectateurs font un don pour chaque session regardée afin de soutenir les services de conseil en santé mentale.

🎟️ Soirée de tirage au sort sur le thème du bien-être

Organisez une tombola en soirée avec des prix liés à la santé. Les billets vendus en ligne et en personne sont destinés aux programmes de prévention des maladies chroniques.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 initiatives gratuites Initiatives en matière de santé et de bien-être idées de collecte de fonds

Parcourir tous les sites initiative en faveur de la santé et du bien-être idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Initiatives en matière de santé et de bien-être en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre initiative en matière de santé et de bien-être. Ces options constituent un excellent point de départ.

__wf_reserved_inherit

Faire progresser l'octroi de subventions en faveur du bien-être

La Fondation californienne pour le bien-être

Non spécifié

Les lettres d'intérêt peuvent être soumises du 1er au 31 juillet 2025 pour l'octroi de subventions dans des domaines tels que le bien-être des communautés et la sécurité économique.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Réduire les obstacles à l'équité en matière de santé

Fondation du groupe Cigna

Non spécifié

Les organisations à but non lucratif desservant Hartford, CT, ou St. Louis, MO, peuvent soumettre un formulaire d'intérêt avant le 10 juillet pour des projets portant sur les disparités en matière de santé.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Améliorer la santé mentale des vétérans grâce à la stabilité du logement

Fondation du groupe Cigna

Non spécifié

Les demandes de subvention seront ouvertes en juillet 2025 afin de contribuer à la stabilité du logement des anciens combattants.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Fonds d'investissement communautaire

Endeavor Health

Non spécifié

Les candidatures sont ouvertes du 28 juillet au 22 août 2025, pour un financement à partir de 2026.

Postuler

En savoir plus initiative santé et bien-être subventions

Principales entreprises qui font des dons à à des initiatives en matière de santé et de bien-être en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre initiative en matière de santé et de bien-être ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir une croissance à long terme.

__wf_reserved_inherit

Walmart

soutient les subventions locales et les programmes Spark Good pour diverses causes, y compris celles liées au bien-être de la communauté.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Fondation du groupe Cigna

Elle soutient des subventions et des initiatives visant à améliorer la santé et le bien-être des individus, des familles et des communautés.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Fondation de la société Clorox

Favorise l'émergence de communautés saines et inclusives afin que les gens puissent se sentir bien et s'épanouir.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Fondation McKesson

Elle se consacre à l'amélioration des résultats en matière de santé pour tous en supprimant les obstacles à l'accès à des soins de santé de qualité, en particulier pour les communautés vulnérables.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les initiatives de santé et de bien-être ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les initiatives de santé et de bien-être ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux conseils facultatifs des donateurs qui apprécient notre mission d'aider les organisations comme la vôtre à conserver chaque dollar. C'est tout, il n'y a pas de piège !

Les initiatives en matière de santé et de bien-être peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dîmes, des dons d'anciens élèves ou d'autres dons ?

Absolument ! Les initiatives de santé et de bien-être peuvent utiliser Zeffy pour collecter les dîmes, les dons des anciens élèves, la vente de billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer de frais. Chaque dollar versé par vos donateurs est directement affecté à votre mission.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les initiatives de santé et de bien-être peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Les initiatives de santé et de bien-être peuvent mener un large éventail de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Vous pouvez lancer des collectes de fonds de pair à pair, organiser des événements payants ou mettre en place des programmes de dons récurrents pour un soutien durable. Quels que soient vos objectifs de collecte de fonds, Zeffy est là pour vous aider.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les initiatives de santé et de bien-être ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds réellement 100% gratuite pour les initiatives de santé et de bien-être. Alors que d'autres plateformes prétendent être gratuites mais facturent des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy ne prélève aucun pourcentage sur vos dons. Cela signifie que plus d'argent reste dans votre mission et renforce la confiance des donateurs, exactement là où il faut.

Comment obtenir un financement pour...

Centres de vie autonome
Groupes de soutien à la santé mentale
Programmes de rétablissement des addictions
Organismes à but non lucratif de prévention du suicide
Maisons d'accueil pour personnes sobres
Programmes de traitement des toxicomanies
Programmes de thérapie équine
Groupes de soutien aux malades chroniques
Groupes de soutien aux personnes atteintes de démence
Groupes de soutien Alzheimer
Organisations de défense des personnes handicapées
Services d'aide aux personnes handicapées
Centres de recherche sur le cancer
Groupes de soutien aux personnes atteintes d'un cancer
Organismes de santé mentale
Institutions de recherche sur les maladies
Hôpitaux et cliniques
Organismes caritatifs dans le domaine de la santé

Ready to fundraise with zero fees?

Inscrivez-vous - c'est gratuit pour toujours !
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.