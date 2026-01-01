Initiatives en matière de santé et de bien-être

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Initiatives en matière de santé et de bien-être

🏖️ Festival du bien-être au bord de la mer

Organisez une journée à la plage avec des cours de yoga, des zones de méditation et des stands de snacks sains. La vente des billets permet de financer des programmes de santé communautaire.

🥗 Concours de salades d'été

Invitez les supporters à participer à des concours de création de salades saines. Les frais de participation et les dons des votes sur les recettes soutiennent les initiatives d'éducation nutritionnelle.

🚶 Marathon de marche Sunlit Steps

Organisez une marche matinale avec des stations d'hydratation. Les participants collectent des fonds par kilomètre pour soutenir les ateliers de bien-être locaux.

💧 Défi des héros de l'hydratation

Les supporters s'engagent à atteindre des objectifs quotidiens en matière d'eau pendant 30 jours. Chaque étape permet de débloquer des dons et de collecter des fonds pour les programmes d'accès à l'hydratation.

📱 Marathon virtuel de méditation

Méditations guidées quotidiennes en ligne. Les téléspectateurs font un don pour chaque session regardée afin de soutenir les services de conseil en santé mentale.

🎟️ Soirée de tirage au sort sur le thème du bien-être

Organisez une tombola en soirée avec des prix liés à la santé. Les billets vendus en ligne et en personne sont destinés aux programmes de prévention des maladies chroniques.

