Collecte de fonds sans frais pour les centres de recherche sur le cancer

data-usecase-icon="recurring_donations"
Cercle des donateurs mensuels de Breakthrough
Susciter l'intérêt des donateurs par des dons mensuels abordables afin d'apporter un soutien constant aux projets de recherche sur le cancer en cours et d'accélérer les découvertes. Grâce à l'absence de frais, chaque dollar est directement affecté à des études révolutionnaires.
data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)
data-usecase-icon="peer_to_peer"
Collecte de fonds de pair à pair dans le cadre du programme Teams for a Cure
Mobilisez les bénévoles, les survivants et les familles pour qu'ils créent des pages de collecte de fonds personnelles et qu'ils rivalisent pour collecter le plus d'argent possible au profit de la recherche fondamentale. Les campagnes peer-to-peer amplifient votre portée et renforcent l'engagement de la communauté.
data-usecase-cta="peer_to_peer"
data-usecase-icon="event"
Dîner de gala annuel de la Cure
Organisez une soirée élégante autour d'un bon repas, d'orateurs invités et de divertissements pour rassembler les sympathisants et les entreprises sponsors sous un même toit. Vendez des billets sans effort et gérez les participants sans frais de plateforme.
data-usecase-cta="event"
data-usecase-icon="vente aux enchères"
Vente aux enchères silencieuse Science & Sip
Rassemblez des objets et des expériences uniques pour une vente aux enchères silencieuse en ligne ou en personne afin de collecter des fonds pour l'équipement de laboratoire et les essais cliniques. Les enchérisseurs peuvent naviguer et enchérir en temps réel, ce qui augmente les recettes et l'enthousiasme.
data-usecase-cta="vente aux enchères"
data-usecase-icon="store"
Boutique en ligne Hope Gear
Proposez des vêtements de marque, des tasses et des articles de sensibilisation que les sympathisants peuvent acheter pour montrer leur solidarité et financer des initiatives de recherche vitales. Chaque achat est gratuit, ce qui permet de maximiser les contributions à votre mission.
data-usecase-cta="store"
data-usecase-icon="donation_form"
Collecte de dons pour le projet Spotlight
Créez une page de dons dédiée à un programme spécifique - comme les études d'oncologie pédiatrique ou la recherche sur l'immunothérapie - pour démontrer l'impact et inspirer des dons uniques. Des formulaires personnalisés permettent de faire des dons en toute transparence et en toute sécurité.
data-usecase-cta= "donation_form"
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
500 tests de laboratoire pour la recherche sur la détection précoce
Les scientifiques peuvent ainsi détecter le cancer plus tôt et améliorer les taux de survie.
🧬 5 analyses du génome entier
Des connaissances génétiques approfondies pour personnaliser les traitements
🎗️ 100 kits de soins de chimiothérapie
Assurer le confort et l'essentiel aux patients pendant le traitement
🚗 Transport de 20 participants à l'essai clinique
Lever les barrières pour que davantage de voix s'expriment sur les avancées de demain
📚 300 guides d'éducation du patient
Donner aux familles les moyens d'acquérir des connaissances essentielles pour la prévention et l'action précoce
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour les Centres de recherche sur le cancer
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Centres de recherche sur le cancer
🏃 Summer Step Challenge
Les supporters enregistrent des kilomètres d'été dans le cadre d'un défi mobile, en obtenant des parrainages par kilomètre pour financer la recherche sur le cancer qui sauve des vies.
🍦 Scoops for Science
Établir un partenariat avec les marchands de glace locaux afin de reverser une partie de chaque boule vendue pendant l'été directement au financement de la recherche sur le cancer.
🎬 Stars & Science Outdoor Movie (film en plein air)
Organisez des soirées cinéma en plein air avec vente de billets et présentation à l'écran d'informations sur la recherche, en associant les loisirs d'été à la sensibilisation au cancer.
Pédalez pour la guérison
Organiser une randonnée cycliste communautaire avec des itinéraires variés, en collectant des fonds grâce aux frais d'inscription et au parrainage d'équipes par des entreprises.
🎨 Vente aux enchères d'œuvres d'art Hope Heals
Rassemblez les œuvres d'artistes locaux sur le thème de l'été pour une vente aux enchères silencieuse en ligne, dont les recettes serviront à financer la recherche pionnière sur le cancer.
🥤 Lemonade Lab Pop-Up
Mettre en place des stands de limonade dans les parcs où les bénévoles et les familles collectent des fonds en vendant des boissons pour la recherche sur le cancer.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 centres de recherche gratuits sur le cancer Centres de recherche sur le cancer idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Centres de recherche sur le cancer en 2025
Subventions et bourses de recherche
Fondation Prevent Cancer
Variable
Ce programme soutient la recherche prometteuse et innovante dans le domaine de la prévention et de la détection précoce du cancer. La date limite du cycle 2025 est fixée au 15 juillet 2025.
AACR Trailblazer Cancer Research Grants for Early-Stage Investigators (bourses de recherche sur le cancer pour les chercheurs en début de carrière)
Association américaine pour la recherche sur le cancer (AACR)
$1,000,000 USD
La date limite de dépôt des lettres d'intention est fixée au 12 juin 2025 et la date limite de dépôt des candidatures au 25 septembre 2025.
Bourses de recherche
Société américaine du cancer (ACS)
Jusqu'à 215 000 dollars par an (coûts directs), plus 10 % de coûts indirects admissibles.
Finance la recherche pour les chercheurs au cours des 10 premières années d'une carrière initiale de recherche indépendante, avec des échéances au 1er juin et au 1er décembre.
AACR-Hope Scarves Metastatic Breast Cancer Innovation and Discovery Grant (bourse d'innovation et de découverte pour le cancer du sein métastatique)
Association américaine pour la recherche sur le cancer (AACR)
$50,000 USD
Elle soutient l'innovation et la découverte dans la recherche sur le cancer du sein métastatique. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 24 juillet 2025.
Principales entreprises qui font des dons aux Centres de recherche sur le cancer en 2025
Conquer Cancer, la fondation ASCO
Soutient la recherche et les programmes visant à sauver des vies dans le domaine du cancer grâce à des partenariats avec des entreprises.
Institut de recherche sur le cancer
Favorise les partenariats axés sur la découverte avec des entreprises pour faire progresser la recherche en immuno-oncologie.
Amis de la recherche sur le cancer
Cherche à établir des relations de collaboration avec des entreprises pour faire progresser la recherche scientifique sur le cancer.
Institut américain de recherche sur le cancer
Partenariat avec des entreprises pour faire avancer la recherche et s'affilier à une organisation reconnue.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100 % gratuit pour les centres de recherche sur le cancer ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les centres de recherche sur le cancer ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui croient en notre mission d'aider les centres comme le vôtre à conserver chaque dollar collecté. C'est tout, il n'y a pas de piège !
Les centres de recherche sur le cancer peuvent-ils utiliser Zeffy pour obtenir des subventions de recherche ?
Absolument ! Les centres de recherche sur le cancer peuvent utiliser Zeffy pour collecter des subventions de recherche, des parrainages et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer un seul centime. Chaque dollar collecté est directement affecté au soutien de vos recherches essentielles.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les Centres de recherche sur le cancer peuvent-ils organiser avec Zeffy ?
Les centres de recherche sur le cancer peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Organisez des collectes de fonds de pair à pair où les supporters peuvent se rallier à votre cause, vendez des billets pour des symposiums de recherche ou mettez en place des programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Quels que soient vos objectifs de collecte de fonds, nous sommes là pour vous aider.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les centres de recherche sur le cancer ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les centres de recherche sur le cancer. Alors que d'autres plateformes peuvent prétendre être "gratuites", elles facturent souvent des frais de traitement ou ont des coûts cachés, nous ne prélevons pas un centime sur vos dons. Cela signifie que plus d'argent va directement à vos initiatives de recherche pour sauver des vies, exactement là où il faut.