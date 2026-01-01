Collecte de fonds sans frais pour les centres de recherche sur le cancer

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Centres de recherche sur le cancer

🏃 Summer Step Challenge

Les supporters enregistrent des kilomètres d'été dans le cadre d'un défi mobile, en obtenant des parrainages par kilomètre pour financer la recherche sur le cancer qui sauve des vies.

🍦 Scoops for Science

Établir un partenariat avec les marchands de glace locaux afin de reverser une partie de chaque boule vendue pendant l'été directement au financement de la recherche sur le cancer.

🎬 Stars & Science Outdoor Movie (film en plein air)

Organisez des soirées cinéma en plein air avec vente de billets et présentation à l'écran d'informations sur la recherche, en associant les loisirs d'été à la sensibilisation au cancer.

Pédalez pour la guérison

Organiser une randonnée cycliste communautaire avec des itinéraires variés, en collectant des fonds grâce aux frais d'inscription et au parrainage d'équipes par des entreprises.

🎨 Vente aux enchères d'œuvres d'art Hope Heals

Rassemblez les œuvres d'artistes locaux sur le thème de l'été pour une vente aux enchères silencieuse en ligne, dont les recettes serviront à financer la recherche pionnière sur le cancer.

🥤 Lemonade Lab Pop-Up

Mettre en place des stands de limonade dans les parcs où les bénévoles et les familles collectent des fonds en vendant des boissons pour la recherche sur le cancer.

