Cercle des soutiens au rétablissement
Invitez les personnes qui vous soutiennent à faire des dons mensuels qui assurent un financement régulier des services de traitement et garantissent la gratuité des soins. Des dons réguliers permettent de planifier les budgets et d'élargir le champ d'action des clients.
Step Forward for Sobriety 5K
Permettez aux coureurs et aux marcheurs de collecter des fonds de pair à pair par le biais de pages personnelles tout en sensibilisant à vos programmes. Les participants font appel à leurs réseaux pour susciter des dons importants et le soutien de la communauté.
Dîner de gala "Espoir et guérison
Vendez des billets pour une soirée élégante présentant des histoires de guérison et des conférenciers invités, créant ainsi une expérience mémorable pour les donateurs tout en collectant des fonds essentiels. Le suivi des RSVP et des paiements se fait de manière transparente et sans frais.
Vente aux enchères silencieuse d'Art Therapy
Mettez aux enchères des pièces créées par des participants ou des artistes locaux pour célébrer la créativité et financer des bourses d'études. Les enchères en ligne permettent de maintenir l'engagement des donateurs et de maximiser les recettes sans frais généraux.
Boutique pop-up Recovery Gear
Proposez des vêtements, des journaux et des outils de rétablissement de marque par le biais d'une vitrine en ligne afin de collecter des fonds pour les éléments essentiels du programme. Les supporters font leurs achats en sachant que 100 % des recettes financent directement les services de traitement.
Club de récupération des anciens élèves
Créez un programme d'adhésion permettant aux anciens de recevoir des bulletins d'information exclusifs, de participer à des séances d'entraide et d'assister à des événements, tout en garantissant un financement continu. Les membres se sentent valorisés et restent liés à votre mission.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🛋️ Un espace de thérapie de groupe confortable relooké
Un environnement confortable permet aux clients de s'ouvrir et de guérir ensemble.
🍽️ 500 repas nourrissants
Une bonne alimentation favorise le rétablissement physique et émotionnel
📚 100 cahiers de traitement personnalisés
Des exercices pratiques permettent aux clients de progresser sur la voie de la sobriété.
🚍 250 bons de transport
Veiller à ce que personne ne manque un rendez-vous vital en raison d'obstacles liés aux déplacements.
🎓 Formation professionnelle pour 5 conseillers
Permet au personnel d'acquérir des compétences avancées afin de mieux soutenir les clients
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Programmes de traitement de la toxicomanie
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Programmes de traitement des toxicomanies
🏃♂️ Sunshine Recovery 5K
Organisez une course amusante dans un parc local, en collectant des fonds grâce aux frais d'inscription et au parrainage, tout en promouvant une vie saine et sobre sous le soleil de l'été.
🍔 BBQ d'été sobre
Organisez un barbecue communautaire avec des plats sains, des témoignages en direct et des stations de dons pour établir des liens entre les sympathisants et mettre en lumière les réussites en matière de rétablissement.
🎨 Jam mural de guérison
Invitez vos voisins à participer à la réalisation d'une fresque sur le thème de la guérison, tout en collectant des fonds par la vente de billets, afin de renforcer la sensibilisation et la fierté de la communauté.
📸 Sober Selfie Challenge
Encouragez les supporters à poster des selfies de sobriété ensoleillés avec #SummerRecovery, recueillez de petits dons par post pour stimuler l'engagement en ligne et le soutien par les pairs.
🖼️ Vente aux enchères d'œuvres d'art sobres
Organisez une vente aux enchères en ligne d'œuvres d'art créées par les participants au programme, afin de célébrer la créativité et de collecter des fonds pour un soutien continu cet été.
🎟️ Tombola Sunshine Recovery
Vendez des billets de tombola en ligne pour des prix sur le thème de l'été offerts par des entreprises locales, augmentant ainsi votre portée numérique et collectant des fonds pour des programmes de traitement.
Principales subventions pour Programmes de traitement des toxicomanies en 2025
First Responders-Comprehensive Addiction and Recovery Act (FR-CARA) (loi sur l'ensemble des dépendances et le rétablissement des premiers intervenants)
SAMHSA
Variable
Cette subvention soutient des programmes destinés aux premiers intervenants touchés par des troubles liés à l'utilisation de substances, avec une date limite fixée au 22 juillet 2025.
Renforcement ciblé des capacités : Projets spéciaux
SAMHSA
Variable
Cette subvention finance des projets ciblés d'extension des capacités de traitement de la toxicomanie, avec une date limite fixée au 15 juillet 2025.
Services de traitement et de rétablissement pour les jeunes, les jeunes adultes et les familles
SAMHSA
Variable
Cette subvention soutient les services de traitement et de rétablissement pour les jeunes, les jeunes adultes et les familles, avec une date limite fixée au 15 juillet 2025.
Centre de ressources pour la prévention du suicide
SAMHSA
Variable
Cette subvention soutient les centres de ressources pour la prévention du suicide, avec une date limite fixée au 22 juillet 2025.
Principales entreprises qui font des dons à Programmes de traitement des toxicomanies en 2025
Walmart
soutient un large éventail d'organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales, de dons de produits et de programmes de bénévolat dans le cadre de son initiative Spark Good.
NAADAC
Recherche des entreprises sponsors pour s'associer et soutenir les professionnels de l'addiction et le domaine des services d'addiction.
Centene
soutient les initiatives communautaires en matière de santé, en mettant l'accent sur l'équité en matière de santé et l'accès aux soins, ce qui inclut les services de santé mentale et d'aide aux toxicomanes.
Google.org
S'associe à des organisations à but non lucratif pour trouver des solutions à la dépendance, notamment en soutenant les innovations technologiques en matière de prévention et de traitement.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les programmes de traitement de la toxicomanie ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les programmes de traitement de la toxicomanie ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Nous nous appuyons sur les dons facultatifs des donateurs qui apprécient la façon dont nous aidons des programmes comme le vôtre à consacrer chaque dollar au soutien de la guérison. C'est tout ce qu'il y a à savoir - pas de piège !
Les programmes de traitement des toxicomanies peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Absolument ! Les programmes de traitement des toxicomanies peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons généraux, vendre des billets pour des événements de collecte de fonds et mettre en place des dons récurrents, le tout sans frais. Cela signifie que chaque dollar va directement à votre importante mission de soutien aux personnes en voie de rétablissement.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les programmes de traitement des toxicomanies peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les programmes de traitement de la toxicomanie peuvent mener une grande variété de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Qu'il s'agisse de collectes de fonds entre pairs, d'événements à billets ou de programmes de donateurs mensuels, les fonctionnalités de Zeffy répondent à vos divers besoins en matière de collecte de fonds.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les programmes de traitement des toxicomanies ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les programmes de traitement de la toxicomanie. Alors que d'autres plateformes peuvent avoir des coûts cachés ou des frais de traitement, Zeffy garantit que chaque dollar va directement à votre cause, vous aidant à maximiser votre impact sans aucune surprise.