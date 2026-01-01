Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Programmes de traitement des toxicomanies

🏃‍♂️ Sunshine Recovery 5K

Organisez une course amusante dans un parc local, en collectant des fonds grâce aux frais d'inscription et au parrainage, tout en promouvant une vie saine et sobre sous le soleil de l'été.

🍔 BBQ d'été sobre

Organisez un barbecue communautaire avec des plats sains, des témoignages en direct et des stations de dons pour établir des liens entre les sympathisants et mettre en lumière les réussites en matière de rétablissement.

🎨 Jam mural de guérison

Invitez vos voisins à participer à la réalisation d'une fresque sur le thème de la guérison, tout en collectant des fonds par la vente de billets, afin de renforcer la sensibilisation et la fierté de la communauté.

📸 Sober Selfie Challenge

Encouragez les supporters à poster des selfies de sobriété ensoleillés avec #SummerRecovery, recueillez de petits dons par post pour stimuler l'engagement en ligne et le soutien par les pairs.

🖼️ Vente aux enchères d'œuvres d'art sobres

Organisez une vente aux enchères en ligne d'œuvres d'art créées par les participants au programme, afin de célébrer la créativité et de collecter des fonds pour un soutien continu cet été.

🎟️ Tombola Sunshine Recovery

Vendez des billets de tombola en ligne pour des prix sur le thème de l'été offerts par des entreprises locales, augmentant ainsi votre portée numérique et collectant des fonds pour des programmes de traitement.

