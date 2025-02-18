Tous les dirigeants d'organisations à but non lucratif savent qu'il est difficile de rester à la pointe du progrès tout en jonglant avec les activités quotidiennes.

Qu'il s'agisse d'affiner votre stratégie de collecte de fonds ou de renforcer vos relations avec les donateurs, trouver le temps d'apprendre peut sembler impossible. C'est là que les podcasts entrent en jeu. Les meilleurs dirigeants d'organisations à but non lucratif se tournent vers ces informations audio pendant leurs trajets quotidiens, leurs séances d'entraînement ou leurs pauses café.

Nous avons sélectionné 20 podcasts à écouter absolument qui offrent une sagesse pratique de la part de professionnels expérimentés du secteur à but non lucratif, qu'il s'agisse d'approches novatrices en matière de collecte de fonds ou de conseils en matière de gestion d'équipe. Chaque podcast propose des stratégies éprouvées que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui pour développer votre organisation.

‍

Les 20 meilleurs podcasts pour les organisations à but non lucratif, source d'inspiration et de croissance

‍

L'essor des podcasts dans l'espace associatif

Selon Podcast Insights, plus de 464 millions de personnes dans le monde écoutent des podcasts en raison de leur accessibilité et de la profondeur des informations qu'ils contiennent.

Pour les dirigeants d'organisations à but non lucratif, les podcasts offrent un moyen unique d'explorer des stratégies, d'écouter des experts du secteur et d'obtenir des conseils pratiques adaptés à leurs défis, tout en s'intégrant parfaitement dans leur emploi du temps chargé.

‍

Pourquoi les podcasts à but non lucratif sont-ils importants ?

Apprendre des experts : Écouter directement des dirigeants qui ont relevé des défis similaires, en proposant des solutions pratiques plutôt que des conseils théoriques.

: Écouter directement des dirigeants qui ont relevé des défis similaires, en proposant des solutions pratiques plutôt que des conseils théoriques. Discussions approfondies : Explorer des sujets complexes tels que la fidélisation des donateurs et la gestion du conseil d'administration à l'aide d'études de cas réels et d'analyses d'experts.

: Explorer des sujets complexes tels que la fidélisation des donateurs et la gestion du conseil d'administration à l'aide d'études de cas réels et d'analyses d'experts. Apprendre en gagnant du temps : Transformez votre trajet domicile-travail ou votre pause déjeuner en un précieux outil de développement professionnel.

: Transformez votre trajet domicile-travail ou votre pause déjeuner en un précieux outil de développement professionnel. Utilisez les connaissances de la communauté : Entrez en contact avec un réseau de professionnels du secteur à but non lucratif qui partagent leurs succès et les leçons qu'ils ont durement apprises.

: Entrez en contact avec un réseau de professionnels du secteur à but non lucratif qui partagent leurs succès et les leçons qu'ils ont durement apprises. Obtenez un contenu axé sur l'action: Obtenez des stratégies concrètes que vous pouvez mettre en œuvre immédiatement pour améliorer les opérations et l'impact.

Les podcasts sur les organisations à but non lucratif permettent aux dirigeants d'acquérir des connaissances, des outils, des stratégies et de l'inspiration pour apporter des changements significatifs dans leurs communautés.

‍

Les 20 meilleurs podcasts à suivre pour les personnes travaillant dans le secteur à but non lucratif

Podcasts sur le leadership dans les organisations à but non lucratif

1. Podcast sur le leadership des organisations à but non lucratif (Animateur - Dr. Rob Harter)

Note d'Apple Podcasts : 4.7

Note sur Spotify : 4.9

Où écouter: Apple Podcasts, Spotify, Amazon, et le site web de Nonprofit Leadership Podcast.

Ce podcast explore les questions critiques, les tendances et les opportunités auxquelles sont confrontés les dirigeants d'organisations à but non lucratif et les personnes engagées dans l'innovation sociale.

Animée par le Dr Rob Harter, elle présente des histoires vraies de dirigeants expérimentés sur les stratégies et les pratiques qui ont conduit à leur succès. Les sujets abordés comprennent les stratégies efficaces de fidélisation des donateurs, l'impact de l'intelligence artificielle sur le secteur à but non lucratif et les approches novatrices de la mesure de l'impact des programmes.

‍

2. The Practice of Nonprofit Leadership Podcast (Animateurs - Tim Barnes & Nathan Ruby)

Note d'Apple Podcasts : 5

Note Spotify : 5

Où écouter: Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Everand, et le site web de la Practice of Nonprofit Leadership.

Conçu pour les directeurs exécutifs de petites et moyennes organisations à but non lucratif, ce podcast offre un mélange d'encouragements, d'informations, d'histoires et d'outils pratiques.

Les animateurs Tim Barnes et Nathan Ruby s'appuient sur leur vaste expérience en matière de direction d'organisations à but non lucratif pour rendre votre parcours plus facile à gérer et plus efficace. Les épisodes couvrent des sujets tels que l'établissement de relations solides avec le conseil d'administration, la planification stratégique de la croissance et la navigation dans les complexités de la gestion d'une organisation à but non lucratif.

‍

3. Podcast Nonprofits Are Messy (Animateur - Joan Garry)

Note d'Apple Podcasts : 4.6

Note Spotify : 5

Où écouter: Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Amazon, PodBean, et le site web du podcast Nonprofits Are Messy.

Le podcast de Joan Garry est connu pour son style personnel et réaliste, abordant des questions de leadership difficiles telles que l'amélioration du moral du personnel, le renforcement de la confiance avec les conseils d'administration et l'amélioration des stratégies de collecte de fonds.

Joan offre des conseils pratiques et des anecdotes personnelles pour aider les dirigeants à naviguer dans les complexités de la gestion des organisations à but non lucratif.

‍

4. The Nonprofit Exchange Podcast (Animateur - Hugh Ballou)

Note d'Apple Podcasts : 4.7

Note Spotify : 5

Où écouter: Apple Podcasts, Spotify et Stitcher

Ce podcast a pour but d'aider les dirigeants d'organisations à but non lucratif à instaurer la confiance, à inspirer leurs équipes et à diriger avec vision.

Les entretiens de Hugh Ballouavec des experts du secteur couvrent des sujets tels que le recrutement des meilleurs talents, la motivation du personnel et la création de stratégies de communication efficaces. Chaque épisode propose des moyens pratiques pour avoir un impact immédiat.

‍

Podcasts à but non lucratif pour la collecte de fonds et l'engagement des donateurs

5. Nonprofit Radio (Animateur - Tony Martignetti)

Note d'Apple Podcasts : 4.6

Note sur Spotify : 4.8

Où écouter: Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, et le site web de Nonprofit Radio

Tony couvre un large éventail de sujets, des stratégies efficaces de fidélisation des donateurs à la planification de campagnes innovantes. Chaque épisode propose des conseils pratiques partagés par des experts invités, ce qui en fait une émission idéale pour les organisations à but non lucratif qui cherchent à améliorer leurs résultats en matière de collecte de fonds sans compliquer excessivement le processus.

Tony aborde souvent la psychologie des donateurs et donne des conseils sur la manière d'instaurer la confiance et des relations à long terme avec les donateurs. Ses conseils sont applicables, comme la création d'enquêtes auprès des donateurs pour comprendre leurs motivations ou l'élaboration de campagnes axées sur la narration.

‍

6. The Fundraising Coach Podcast (Animateur - Marc A. Pitman)

Classement Apple Podcasts : N/A

Classement Spotify : N/A

Où écouter: Disponible sur Spotify

Le podcast The Fundraising Coach de Marc A. Pitman est conçu pour simplifier la collecte de fonds pour les dirigeants d'organisations à but non lucratif. Les épisodes offrent des conseils allant de l'établissement de liens avec les principaux donateurs à la planification d'événements réussis. Ses conseils sont pratiques et axés sur les relations, aidant les organisations à créer des liens authentiques avec les donateurs.

Marc met l'accent sur l'art de raconter des histoires, en partageant des conseils sur la façon de créer des histoires personnelles de donateurs qui inspirent l'action et favorisent des liens plus profonds.

‍

7. Successful Nonprofits Podcast (Animateur - Dolph Goldenburg)

Note d'Apple Podcasts : 4.7

Note sur Spotify : 4.8

Où écouter: Disponible sur Apple Podcasts, Spotify et Stitcher

Successful Nonprofits Podcast de Dolph Goldenburg aide les organisations à but non lucratif à découvrir des opportunités de croissance grâce à des stratégies pratiques de collecte de fonds et d'engagement des donateurs. Dolph se concentre sur des exemples concrets, comme la manière dont les petites organisations peuvent utiliser des ressources limitées pour fidéliser leurs donateurs ou comment transformer des donateurs ponctuels en contributeurs réguliers.

Dolph partage souvent des études de cas de professionnels du secteur à but non lucratif qui ont mis en œuvre avec succès des campagnes uniques, en proposant des étapes détaillées pour reproduire leur succès.

‍

8. Podcast Fundraising Voices (Animateur - RNL)

Note d'Apple Podcasts : 4.5

Note Spotify : 5

Où écouter: Disponible sur Apple Podcasts, Spotify, et sur le site de Fundraising Voices

Fundraising Voices partage des conversations avec des dirigeants d'organisations à but non lucratif, des collecteurs de fonds et des consultants sur les tendances en matière d'engagement des donateurs. Les sujets abordés vont des stratégies de collecte de fonds numériques à la compréhension des complexités des campagnes de dons majeurs.

Le podcast aborde fréquemment les approches de collecte de fonds basées sur les données, comme l'utilisation de l'analyse des donateurs pour prédire le comportement des donateurs, ce qui le rend particulièrement utile pour les organisations à but non lucratif qui se concentrent sur la croissance.

‍

9. CauseTalk Radio (animateurs : Megan Strand et Joe Waters)

Classement Apple Podcasts : N/A

Classement Spotify : N/A

Où écouter: Disponible sur Apple Podcasts et Stitcher

Ce podcast se concentre sur le marketing de cause, en explorant les partenariats entre les organisations à but non lucratif et les entreprises. Megan et Joe discutent des moyens innovants de créer des campagnes qui engagent les entreprises sponsors tout en augmentant la visibilité d'une organisation à but non lucratif et les résultats de la collecte de fonds.

CauseTalk Radio fournit des conseils pratiques sur l'établissement de partenariats significatifs avec les entreprises, y compris des astuces pour rédiger des propositions qui correspondent aux objectifs et aux valeurs de l'entreprise.

‍

Podcasts à but non lucratif pour la croissance et la gestion des organisations

10. Podcast Nonprofit Ally (Animateur - Steve Vick)

Note d'Apple Podcasts : 4.7

Note Spotify : 5

Où écouter: Disponible sur Apple Podcasts, Spotify et le site web de Nonprofit Ally.

Le podcast de Steve Vick est consacré aux défis quotidiens auxquels les organisations à but non lucratif sont confrontées en matière d'opérations et de gestion. Les épisodes couvrent des sujets tels que l'embauche des bonnes personnes, l'amélioration des flux de travail et l'augmentation de l'impact.

Le style conversationnel de Steve et ses conseils pratiques font de ce podcast un excellent outil pour les dirigeants d'organisations à but non lucratif qui cherchent à améliorer leurs équipes et leurs processus.

‍

11. The Nonprofit Jenni Show (Animatrice - Jenni Hargrove)

Note d'Apple Podcasts : 4.8

Note Spotify : 4.4

Où écouter: Disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et le site web de Nonprofit Jenni.

Le podcast de Jenni Hargrove aide les professionnels des organisations à but non lucratif à résoudre des problèmes de gestion courants tels que la budgétisation, le marketing et la fidélisation des donateurs.

Avec des conseils d'experts et des solutions créatives, Jenni offre aux dirigeants des conseils pratiques pour améliorer l'efficacité globale de leur organisation. Jenni inclut souvent des modèles et des listes de contrôle pour des tâches telles que la création de campagnes de remerciement des donateurs ou l'organisation de programmes de bénévolat, ce qui rend les conseils immédiatement utilisables.

‍

12. Podcast Nonprofit Optimist (Animateur - Molly MacCready)

Note d'Apple Podcasts : 4.7

Note Spotify : 5

Où écouter: Disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Podchaser, Podcast Republic, le site web de Nonprofit Optimist et Stitcher.

Ce podcast met en lumière les réalisations des petites organisations à but non lucratif et la façon dont elles ont un impact malgré des ressources limitées. Molly MacCready raconte l'histoire d'organisations qui ont réussi grâce à leur créativité et à leur persévérance, et propose des idées inspirantes et des conseils pratiques pour les petites équipes.

Molly partage souvent des idées détaillées de collecte de fonds et des stratégies de renforcement de la communauté qui sont particulièrement utiles pour les organisations à but non lucratif disposant de petits budgets et de petites équipes.

‍

Podcasts à but non lucratif pour l'impact social et le plaidoyer

13. Podcast Tiny Spark (Animatrice - Amy Costello)

Note d'Apple Podcasts : 4.9

Note sur Spotify : 4

Où écouter: Disponible sur Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud, PlayerFM, Podchaser et le site web de Nonprofit Quarterly.

Tiny Spark se penche sur les grandes questions auxquelles sont confrontées les organisations à but non lucratif, comme la création d'un impact réel et la responsabilité vis-à-vis des communautés. L'animatrice Amy Costello interroge des dirigeants d'organisations à but non lucratif, des donateurs et des journalistes afin de partager des leçons sur l'équité, la transparence et l'amélioration de l'efficacité des actions de bienfaisance.

Amy se penche sur l'aspect éthique du travail à but non lucratif, partageant des histoires sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas afin que les organisations puissent repenser leur façon d'aider les autres.

‍

14. Leading Good Podcast (Animateurs - Rod Arnold et Hugh Weber)

Note d'Apple Podcasts : 5

Classement Spotify : N/A

Où écouter: Disponible sur Apple Podcasts, Spotify et Google Podcasts

Ce podcast présente des histoires d'organisations à but non lucratif et d'entreprises sociales qui inspirent le changement. Les animateurs Rod Arnold et Hugh Weber parlent de la constitution d'équipes solides, de l'élaboration de missions significatives et de l'obtention de résultats.

Le podcast montre comment les organisations à but non lucratif peuvent utiliser la narration pour communiquer avec les gens et rallier des soutiens à leur cause.

‍

15. The Ethical Rainmaker Podcast (Animatrice - Michelle Shireen Muri)

Note d'Apple Podcasts : 5

Note Spotify : 5

Où écouter: Disponible sur Apple Podcasts, Spotify et Simplecast

Le podcast Ethical Rainmaker incite les organisations à but non lucratif à repenser leur manière de collecter des fonds et de promouvoir le changement. Le podcast se concentre sur la création de moyens plus inclusifs et éthiques pour se connecter avec les donateurs et les communautés.

Michelle partage des moyens simples et pratiques pour améliorer les relations avec les donateurs, comme offrir des options de donation flexibles ou utiliser un langage qui reflète des valeurs partagées.

‍

Podcasts à but non lucratif spécialisés

16. The Smart Communications Podcast (Animateur - Big Duck)

Note d'Apple Podcasts : 5

Note Spotify : 5

Où écouter: Disponible sur Apple Podcasts, Spotify, PodBean et sur le site web du podcast Smart Communications.

Ce podcast se concentre sur le marketing, l'image de marque et la narration des organisations à but non lucratif. Animé par l'équipe de Big Duck, il partage des conseils d'experts sur l'élaboration de messages qui résonnent, sur l'établissement de relations solides avec les donateurs et sur la façon de se démarquer dans le secteur des organisations à but non lucratif.

Le podcast présente des conseils pratiques pour améliorer les stratégies de communication, comme la création d'énoncés de mission clairs ou l'élaboration de campagnes qui incitent à l'action.

‍

17. Podcast Charity Therapy (Animateur - Jess Birken)

Note d'Apple Podcasts : 5

Note Spotify : 5

Où écouter: Disponible sur Apple Podcasts, Spotify et le site web du cabinet d'avocats Birken.

Jess Birken, avocate spécialisée dans les organisations à but non lucratif, présente les questions juridiques et de gestion qui se posent aux organisations à but non lucratif d'une manière facile à comprendre. Qu'il s'agisse d'éviter la dérive de la mission ou de rester en conformité avec les réglementations, Jess offre des conseils pour aider les associations à relever les défis en toute confiance.

Ce podcast propose des mesures concrètes pour faire face à des situations délicates, comme la gestion des restrictions imposées par les donateurs ou la clarification des objectifs de l'organisation.

‍

18. Major Gifts Fundraiser Podcast (Animateurs - Clark Van Deventer et Tim Barnes)

Note d'Apple Podcasts : 3.8

Note Spotify : 4.2

Où écouter: Disponible sur Apple Podcasts et Spotify

Les animateurs Clark Van Deventer et Tim Barnes partagent leur expertise en matière d'identification des donateurs potentiels, d'établissement de relations solides et de demande de contributions majeures en toute confiance.

Les animateurs décrivent les étapes de la création de stratégies personnalisées pour les donateurs, rendant la collecte de fonds pour les dons majeurs accessible et réalisable.

‍

Podcasts supplémentaires pour les professionnels à but non lucratif

19. Good to Growth Podcast (Animateur - Nonprofit Hub)

Classement Apple Podcasts : N/A

Classement Spotify : N/A

Où écouter: Disponible sur le site web du Nonprofit Hub

Ce podcast aide les professionnels des organisations à but non lucratif à se concentrer sur l'amélioration continue. Chaque épisode couvre des sujets tels que le développement du leadership, l'engagement du conseil d'administration et le marketing numérique. Katie Appold invite des experts à partager des conseils et des outils pratiques que les organisations peuvent utiliser pour se développer et prospérer.

Le podcast propose des étapes simples pour mesurer les résultats, former le personnel et se tenir au courant des tendances des organisations à but non lucratif.

‍

20. Podcast Nonprofit Lowdown (Animateur - Rhea Wong)

Note d'Apple Podcasts : 4.9

Note Spotify : 5

Où écouter: Disponible sur Apple Podcasts, le site web de Rhea Wong Consulting, PodBean, Podchaser et Spotify.

Le podcast de Rhea Wong offre des conseils pratiques aux professionnels des organisations à but non lucratif qui cherchent à travailler plus intelligemment. Elle couvre un large éventail de sujets, tels que l'établissement de partenariats, la gestion d'équipes et l'amélioration des efforts de collecte de fonds. Chaque épisode est rempli de conseils simples qui peuvent être appliqués immédiatement.

Elle allie son humour et son expertise pour rendre l'apprentissage agréable, en particulier lorsqu'il s'agit d'aborder des questions délicates telles que l'amélioration de la fidélisation des donateurs ou la gestion de la rotation du personnel.

‍

Dernières réflexions sur le podcast sur les organisations à but non lucratif

Le bon podcast peut changer votre façon d'aborder le leadership associatif. Ces 20 chaînes offrent plus qu'une simple inspiration - elles proposent des stratégies testées par des dirigeants qui comprennent vos défis quotidiens. Intégrez ces podcasts à votre routine d'apprentissage et voyez votre impact se développer.

Mettez vos nouvelles connaissances en pratique et commencez à collecter des fonds grâce à la plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite de Zeffy. Votre mission mérite chaque dollar que vous collectez - sans frais cachés.

‍

FAQ sur les podcasts à but non lucratif

Un organisme à but non lucratif doit-il avoir un podcast ? Oui, un podcast peut aider les dirigeants d'organisations à but non lucratif à partager leurs réussites, les tendances en matière de collecte de fonds et des conseils pratiques avec d'autres sympathisants, des membres du conseil d'administration et des gens du secteur. L'organisation d'une émission permet aux organisations d'établir un contact personnel avec leur public, d'instaurer un climat de confiance et de mettre en valeur leur expérience en tant que dirigeant d'association.

Quels sont les sujets à couvrir pour les podcasts à but non lucratif ? Les podcasts pour organisations à but non lucratif traitent souvent de la collecte de dons importants, de l'engagement des donateurs, de la gestion des organisations à but non lucratif et du développement des équipes. Ils peuvent également explorer les conseils de marketing, la conformité légale et les dernières initiatives en matière de collecte de fonds. Nombre d'entre eux proposent des stratégies pratiques qui aident les professionnels du secteur à rester informés sur le monde associatif.

Comment les organisations à but non lucratif peuvent-elles utiliser les podcasts pour collecter des fonds ? Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser les podcasts pour collecter des fonds de multiples façons. Elles partagent des histoires d'impact convaincantes pour attirer les donateurs, expliquent leur mission plus en profondeur que ne le permettent les présentations traditionnelles et instaurent un climat de confiance grâce à des discussions transparentes sur leur travail. Certaines organisations présentent des histoires de donateurs ou des exemples de réussite en matière de subventions, fournissant ainsi une preuve sociale tout en informant les autres sur les possibilités de dons. Les podcasts permettent également aux organisations à but non lucratif de démontrer leur expertise et leur crédibilité dans leur domaine.