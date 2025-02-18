Tous les dirigeants d'organisations à but non lucratif savent qu'il est difficile de rester à la pointe du progrès tout en jonglant avec les activités quotidiennes.
Qu'il s'agisse d'affiner votre stratégie de collecte de fonds ou de renforcer vos relations avec les donateurs, trouver le temps d'apprendre peut sembler impossible. C'est là que les podcasts entrent en jeu. Les meilleurs dirigeants d'organisations à but non lucratif se tournent vers ces informations audio pendant leurs trajets quotidiens, leurs séances d'entraînement ou leurs pauses café.
Nous avons sélectionné 20 podcasts à écouter absolument qui offrent une sagesse pratique de la part de professionnels expérimentés du secteur à but non lucratif, qu'il s'agisse d'approches novatrices en matière de collecte de fonds ou de conseils en matière de gestion d'équipe. Chaque podcast propose des stratégies éprouvées que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui pour développer votre organisation.
Selon Podcast Insights, plus de 464 millions de personnes dans le monde écoutent des podcasts en raison de leur accessibilité et de la profondeur des informations qu'ils contiennent.
Pour les dirigeants d'organisations à but non lucratif, les podcasts offrent un moyen unique d'explorer des stratégies, d'écouter des experts du secteur et d'obtenir des conseils pratiques adaptés à leurs défis, tout en s'intégrant parfaitement dans leur emploi du temps chargé.
Les podcasts sur les organisations à but non lucratif permettent aux dirigeants d'acquérir des connaissances, des outils, des stratégies et de l'inspiration pour apporter des changements significatifs dans leurs communautés.
Note d'Apple Podcasts : 4.7
Note sur Spotify : 4.9
Où écouter: Apple Podcasts, Spotify, Amazon, et le site web de Nonprofit Leadership Podcast.
Ce podcast explore les questions critiques, les tendances et les opportunités auxquelles sont confrontés les dirigeants d'organisations à but non lucratif et les personnes engagées dans l'innovation sociale.
Animée par le Dr Rob Harter, elle présente des histoires vraies de dirigeants expérimentés sur les stratégies et les pratiques qui ont conduit à leur succès. Les sujets abordés comprennent les stratégies efficaces de fidélisation des donateurs, l'impact de l'intelligence artificielle sur le secteur à but non lucratif et les approches novatrices de la mesure de l'impact des programmes.
Note d'Apple Podcasts : 5
Note Spotify : 5
Où écouter: Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Everand, et le site web de la Practice of Nonprofit Leadership.
Conçu pour les directeurs exécutifs de petites et moyennes organisations à but non lucratif, ce podcast offre un mélange d'encouragements, d'informations, d'histoires et d'outils pratiques.
Les animateurs Tim Barnes et Nathan Ruby s'appuient sur leur vaste expérience en matière de direction d'organisations à but non lucratif pour rendre votre parcours plus facile à gérer et plus efficace. Les épisodes couvrent des sujets tels que l'établissement de relations solides avec le conseil d'administration, la planification stratégique de la croissance et la navigation dans les complexités de la gestion d'une organisation à but non lucratif.
Note d'Apple Podcasts : 4.6
Note Spotify : 5
Où écouter: Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Amazon, PodBean, et le site web du podcast Nonprofits Are Messy.
Le podcast de Joan Garry est connu pour son style personnel et réaliste, abordant des questions de leadership difficiles telles que l'amélioration du moral du personnel, le renforcement de la confiance avec les conseils d'administration et l'amélioration des stratégies de collecte de fonds.
Joan offre des conseils pratiques et des anecdotes personnelles pour aider les dirigeants à naviguer dans les complexités de la gestion des organisations à but non lucratif.
Note d'Apple Podcasts : 4.7
Note Spotify : 5
Où écouter: Apple Podcasts, Spotify et Stitcher
Ce podcast a pour but d'aider les dirigeants d'organisations à but non lucratif à instaurer la confiance, à inspirer leurs équipes et à diriger avec vision.
Les entretiens de Hugh Ballouavec des experts du secteur couvrent des sujets tels que le recrutement des meilleurs talents, la motivation du personnel et la création de stratégies de communication efficaces. Chaque épisode propose des moyens pratiques pour avoir un impact immédiat.
Note d'Apple Podcasts : 4.6
Note sur Spotify : 4.8
Où écouter: Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, et le site web de Nonprofit Radio
Tony couvre un large éventail de sujets, des stratégies efficaces de fidélisation des donateurs à la planification de campagnes innovantes. Chaque épisode propose des conseils pratiques partagés par des experts invités, ce qui en fait une émission idéale pour les organisations à but non lucratif qui cherchent à améliorer leurs résultats en matière de collecte de fonds sans compliquer excessivement le processus.
Tony aborde souvent la psychologie des donateurs et donne des conseils sur la manière d'instaurer la confiance et des relations à long terme avec les donateurs. Ses conseils sont applicables, comme la création d'enquêtes auprès des donateurs pour comprendre leurs motivations ou l'élaboration de campagnes axées sur la narration.
Classement Apple Podcasts : N/A
Classement Spotify : N/A
Où écouter: Disponible sur Spotify
Le podcast The Fundraising Coach de Marc A. Pitman est conçu pour simplifier la collecte de fonds pour les dirigeants d'organisations à but non lucratif. Les épisodes offrent des conseils allant de l'établissement de liens avec les principaux donateurs à la planification d'événements réussis. Ses conseils sont pratiques et axés sur les relations, aidant les organisations à créer des liens authentiques avec les donateurs.
Marc met l'accent sur l'art de raconter des histoires, en partageant des conseils sur la façon de créer des histoires personnelles de donateurs qui inspirent l'action et favorisent des liens plus profonds.
Note d'Apple Podcasts : 4.7
Note sur Spotify : 4.8
Où écouter: Disponible sur Apple Podcasts, Spotify et Stitcher
Successful Nonprofits Podcast de Dolph Goldenburg aide les organisations à but non lucratif à découvrir des opportunités de croissance grâce à des stratégies pratiques de collecte de fonds et d'engagement des donateurs. Dolph se concentre sur des exemples concrets, comme la manière dont les petites organisations peuvent utiliser des ressources limitées pour fidéliser leurs donateurs ou comment transformer des donateurs ponctuels en contributeurs réguliers.
Dolph partage souvent des études de cas de professionnels du secteur à but non lucratif qui ont mis en œuvre avec succès des campagnes uniques, en proposant des étapes détaillées pour reproduire leur succès.
Note d'Apple Podcasts : 4.5
Note Spotify : 5
Où écouter: Disponible sur Apple Podcasts, Spotify, et sur le site de Fundraising Voices
Fundraising Voices partage des conversations avec des dirigeants d'organisations à but non lucratif, des collecteurs de fonds et des consultants sur les tendances en matière d'engagement des donateurs. Les sujets abordés vont des stratégies de collecte de fonds numériques à la compréhension des complexités des campagnes de dons majeurs.
Le podcast aborde fréquemment les approches de collecte de fonds basées sur les données, comme l'utilisation de l'analyse des donateurs pour prédire le comportement des donateurs, ce qui le rend particulièrement utile pour les organisations à but non lucratif qui se concentrent sur la croissance.
Classement Apple Podcasts : N/A
Classement Spotify : N/A
Où écouter: Disponible sur Apple Podcasts et Stitcher
Ce podcast se concentre sur le marketing de cause, en explorant les partenariats entre les organisations à but non lucratif et les entreprises. Megan et Joe discutent des moyens innovants de créer des campagnes qui engagent les entreprises sponsors tout en augmentant la visibilité d'une organisation à but non lucratif et les résultats de la collecte de fonds.
CauseTalk Radio fournit des conseils pratiques sur l'établissement de partenariats significatifs avec les entreprises, y compris des astuces pour rédiger des propositions qui correspondent aux objectifs et aux valeurs de l'entreprise.
Note d'Apple Podcasts : 4.7
Note Spotify : 5
Où écouter: Disponible sur Apple Podcasts, Spotify et le site web de Nonprofit Ally.
Le podcast de Steve Vick est consacré aux défis quotidiens auxquels les organisations à but non lucratif sont confrontées en matière d'opérations et de gestion. Les épisodes couvrent des sujets tels que l'embauche des bonnes personnes, l'amélioration des flux de travail et l'augmentation de l'impact.
Le style conversationnel de Steve et ses conseils pratiques font de ce podcast un excellent outil pour les dirigeants d'organisations à but non lucratif qui cherchent à améliorer leurs équipes et leurs processus.
Note d'Apple Podcasts : 4.8
Note Spotify : 4.4
Où écouter: Disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et le site web de Nonprofit Jenni.
Le podcast de Jenni Hargrove aide les professionnels des organisations à but non lucratif à résoudre des problèmes de gestion courants tels que la budgétisation, le marketing et la fidélisation des donateurs.
Avec des conseils d'experts et des solutions créatives, Jenni offre aux dirigeants des conseils pratiques pour améliorer l'efficacité globale de leur organisation. Jenni inclut souvent des modèles et des listes de contrôle pour des tâches telles que la création de campagnes de remerciement des donateurs ou l'organisation de programmes de bénévolat, ce qui rend les conseils immédiatement utilisables.
Note d'Apple Podcasts : 4.7
Note Spotify : 5
Où écouter: Disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Podchaser, Podcast Republic, le site web de Nonprofit Optimist et Stitcher.
Ce podcast met en lumière les réalisations des petites organisations à but non lucratif et la façon dont elles ont un impact malgré des ressources limitées. Molly MacCready raconte l'histoire d'organisations qui ont réussi grâce à leur créativité et à leur persévérance, et propose des idées inspirantes et des conseils pratiques pour les petites équipes.
Molly partage souvent des idées détaillées de collecte de fonds et des stratégies de renforcement de la communauté qui sont particulièrement utiles pour les organisations à but non lucratif disposant de petits budgets et de petites équipes.
Note d'Apple Podcasts : 4.9
Note sur Spotify : 4
Où écouter: Disponible sur Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud, PlayerFM, Podchaser et le site web de Nonprofit Quarterly.
Tiny Spark se penche sur les grandes questions auxquelles sont confrontées les organisations à but non lucratif, comme la création d'un impact réel et la responsabilité vis-à-vis des communautés. L'animatrice Amy Costello interroge des dirigeants d'organisations à but non lucratif, des donateurs et des journalistes afin de partager des leçons sur l'équité, la transparence et l'amélioration de l'efficacité des actions de bienfaisance.
Amy se penche sur l'aspect éthique du travail à but non lucratif, partageant des histoires sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas afin que les organisations puissent repenser leur façon d'aider les autres.
Note d'Apple Podcasts : 5
Classement Spotify : N/A
Où écouter: Disponible sur Apple Podcasts, Spotify et Google Podcasts
Ce podcast présente des histoires d'organisations à but non lucratif et d'entreprises sociales qui inspirent le changement. Les animateurs Rod Arnold et Hugh Weber parlent de la constitution d'équipes solides, de l'élaboration de missions significatives et de l'obtention de résultats.
Le podcast montre comment les organisations à but non lucratif peuvent utiliser la narration pour communiquer avec les gens et rallier des soutiens à leur cause.
Note d'Apple Podcasts : 5
Note Spotify : 5
Où écouter: Disponible sur Apple Podcasts, Spotify et Simplecast
Le podcast Ethical Rainmaker incite les organisations à but non lucratif à repenser leur manière de collecter des fonds et de promouvoir le changement. Le podcast se concentre sur la création de moyens plus inclusifs et éthiques pour se connecter avec les donateurs et les communautés.
Michelle partage des moyens simples et pratiques pour améliorer les relations avec les donateurs, comme offrir des options de donation flexibles ou utiliser un langage qui reflète des valeurs partagées.
Note d'Apple Podcasts : 5
Note Spotify : 5
Où écouter: Disponible sur Apple Podcasts, Spotify, PodBean et sur le site web du podcast Smart Communications.
Ce podcast se concentre sur le marketing, l'image de marque et la narration des organisations à but non lucratif. Animé par l'équipe de Big Duck, il partage des conseils d'experts sur l'élaboration de messages qui résonnent, sur l'établissement de relations solides avec les donateurs et sur la façon de se démarquer dans le secteur des organisations à but non lucratif.
Le podcast présente des conseils pratiques pour améliorer les stratégies de communication, comme la création d'énoncés de mission clairs ou l'élaboration de campagnes qui incitent à l'action.
Note d'Apple Podcasts : 5
Note Spotify : 5
Où écouter: Disponible sur Apple Podcasts, Spotify et le site web du cabinet d'avocats Birken.
Jess Birken, avocate spécialisée dans les organisations à but non lucratif, présente les questions juridiques et de gestion qui se posent aux organisations à but non lucratif d'une manière facile à comprendre. Qu'il s'agisse d'éviter la dérive de la mission ou de rester en conformité avec les réglementations, Jess offre des conseils pour aider les associations à relever les défis en toute confiance.
Ce podcast propose des mesures concrètes pour faire face à des situations délicates, comme la gestion des restrictions imposées par les donateurs ou la clarification des objectifs de l'organisation.
Note d'Apple Podcasts : 3.8
Note Spotify : 4.2
Où écouter: Disponible sur Apple Podcasts et Spotify
Les animateurs Clark Van Deventer et Tim Barnes partagent leur expertise en matière d'identification des donateurs potentiels, d'établissement de relations solides et de demande de contributions majeures en toute confiance.
Les animateurs décrivent les étapes de la création de stratégies personnalisées pour les donateurs, rendant la collecte de fonds pour les dons majeurs accessible et réalisable.
Classement Apple Podcasts : N/A
Classement Spotify : N/A
Où écouter: Disponible sur le site web du Nonprofit Hub
Ce podcast aide les professionnels des organisations à but non lucratif à se concentrer sur l'amélioration continue. Chaque épisode couvre des sujets tels que le développement du leadership, l'engagement du conseil d'administration et le marketing numérique. Katie Appold invite des experts à partager des conseils et des outils pratiques que les organisations peuvent utiliser pour se développer et prospérer.
Le podcast propose des étapes simples pour mesurer les résultats, former le personnel et se tenir au courant des tendances des organisations à but non lucratif.
Note d'Apple Podcasts : 4.9
Note Spotify : 5
Où écouter: Disponible sur Apple Podcasts, le site web de Rhea Wong Consulting, PodBean, Podchaser et Spotify.
Le podcast de Rhea Wong offre des conseils pratiques aux professionnels des organisations à but non lucratif qui cherchent à travailler plus intelligemment. Elle couvre un large éventail de sujets, tels que l'établissement de partenariats, la gestion d'équipes et l'amélioration des efforts de collecte de fonds. Chaque épisode est rempli de conseils simples qui peuvent être appliqués immédiatement.
Elle allie son humour et son expertise pour rendre l'apprentissage agréable, en particulier lorsqu'il s'agit d'aborder des questions délicates telles que l'amélioration de la fidélisation des donateurs ou la gestion de la rotation du personnel.
Le bon podcast peut changer votre façon d'aborder le leadership associatif. Ces 20 chaînes offrent plus qu'une simple inspiration - elles proposent des stratégies testées par des dirigeants qui comprennent vos défis quotidiens. Intégrez ces podcasts à votre routine d'apprentissage et voyez votre impact se développer.
Mettez vos nouvelles connaissances en pratique et commencez à collecter des fonds grâce à la plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite de Zeffy. Votre mission mérite chaque dollar que vous collectez - sans frais cachés.
Les films #nonprofitlife sont difficiles à trouver. Droits des animaux. Environnement. Zeffy, il n'y en a aucun sur notre plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite. Au lieu de cela : 8 films à but non lucratif.
Pour créer une association à but non lucratif aux États-Unis, il suffit d'une cause, de personnes passionnées, d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un trésorier. Et environ 1 000 dollars.