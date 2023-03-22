Il y a des films sur les avocats, les chefs cuisiniers, les éditeurs, les braqueurs de banque, les enseignants, les politiciens, les astronautes (c'est normal), les journalistes, les musiciens, les banquiers. La liste est longue. Mais il n'y a pas beaucoup de films qui traitent ouvertement des organisations à but non lucratif et de ceux qui travaillent pour elles. Et, croyez-le ou non, il n'y a pas un seul film sur Zeffy, la seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite pour les organisations à but non lucratif. Il existe de nombreux documentaires excellents, mais qu'en est-il des superproductions ? Les films à gros budget qui glorifient la #nonprofitlife ? Mystérieusement absents. Alors, en attendant, nous avons trouvé quelques films qui, à première vue, ne semblent pas concerner les organisations à but non lucratif, mais qui, en y regardant de plus près, le sont vraiment.

Cette liste n'est pas classée dans un ordre particulier.

‍

Une association à but non lucratif de défense des droits des animaux composée d'une seule personne. En quelque sorte.

AKA Fantastic Beasts and Where to Find Them (Les bêtes fantastiques et leurs secrets)

Il ne s'agit peut-être pas ouvertement d'un travail à but non lucratif, mais on peut dire que tout le film porte sur le combat d'un activiste (Newt Scamander) pour la défense des droits des animaux. Il est tellement passionné par sa cause qu'il fait de son mieux pour ignorer les autres problèmes du film. Il échoue finalement parce que c'est une bonne personne qui veut juste aider. (Ça vous rappelle quelque chose ?) Et bien sûr, il y a un peu de magie dans ce film. Mais honnêtement, c'est probablement parce que quelqu'un qui a participé à la réalisation de ce film savait que la plupart des gens qui travaillent dans le secteur associatif font des miracles avec leurs ressources limitées, c'est-à-dire qu'ils font de la magie tous les jours.

‍

Le rêve de toute organisation à but non lucratif devient réalité.

Ou encore : "Payez au suivant".

Un professeur qui donne à ses élèves la mission de trouver une idée qui changera le monde pour le mieux. Ce qui est en fait l'objectif de toutes les organisations à but non lucratif, où qu'elles se trouvent. Et vraiment, si Trevor avait eu son idée "Pay it Forward" aujourd'hui, ce serait probablement une association à but non lucratif prospère ou, au minimum, une startup ou une application. Quoi qu'il en soit, sans vouloir gâcher le film, le mouvement de Trevor finit par prendre de l'ampleur et se transforme en une vague de bonté humaine qui se propage à travers les États-Unis. Pour vous aider à démarrer, consultez notre article sur la création d'une organisation à but non lucratif.

‍

Votre organisation à but non lucratif axée sur la communauté.

Plus connu sous le nom de Robin des Bois

Robin des Bois comme dans Robin des Bois, les hommes en collants ? L'histoire de Robin des Bois ? La version de Disney ? Oui. Ils racontent tous l'histoire d'un groupe de personnes qui se réunissent pour former une organisation dédiée à la lutte contre la pauvreté et l'injustice dans leur communauté. Leur chef est un peu extrémiste et leurs méthodes sont discutables. Mais c'est un film qui nous inspire et nous encourage tous à mener le bon combat.

‍

Le monde mystérieux de la philanthropie.

Richie Rich

Un enfant riche qui, grâce à ses activités philanthropiques, réalise que l'argent, c'est génial, mais que l'amitié ET l'argent, c'est encore mieux. D'accord, celui-ci est un peu tiré par les cheveux. Mais nous ne pouvions pas l'écarter de la liste. Surtout avec la vague de riches philanthropes qui utilisent une fraction de leur énorme fortune personnelle pour rendre le monde meilleur.

‍

Comment les organisations à but non lucratif aident les équipes sportives locales.

Ou : Angels in the Outfield

Vous avez peut-être entendu parler de ce petit bijou de film. Et si ce n'est pas le cas, il vaut la peine d'être regardé. Ou de le revoir si vous en avez déjà entendu parler. L'histoire : Une équipe sportive en difficulté reçoit un coup de pouce indispensable grâce à des anges qui ne peuvent être vus que par deux garçons à la recherche d'une famille. En gros, c'est l'histoire d'un groupe de supporters ou de parents qui travaillent dans l'ombre (les vraies stars) pour s'assurer que leur équipe sportive préférée a tout ce qu'il faut pour donner le meilleur d'elle-même. Oh, et il y a aussi l'histoire des deux garçons qui passent du temps avec l'entraîneur principal dans un moment classique de grand frère et de grande sœur. Ce film a tout pour plaire.

‍

La bataille pour l'égalité des droits pour tous.

Rouge, blanc et bleu royal

D'accord, ce n'est pas encore un film. Mais il le sera bientôt. Qu'est-ce que cela fait dans une liste de films qui parlent de la lutte pour une cause à laquelle on croit ? Écoutez-nous : Un groupe de jeunes adultes montrant l'exemple dans la lutte pour l'égalité des droits et la représentation pour tous ? Cochez la case. Une préoccupation pour l'état du monde ? Oui. Un monde où le président des États-Unis d'Amérique est enfin une femme du Texas ? Oui. De plus, il y a le fils bisexuel d'un président et un prince gay. Donc, oui, nous avons inclus le rouge, le blanc et le bleu royal.

‍

Les organisations à but non lucratif et leur relation à long terme avec l'environnement.

Avengers : Infinity War

Vous vous êtes probablement dit : "Enfin une liste de films qui ne contient pas de film de super-héros Marvel". Nous comprenons, ils sont partout. Mais celui-ci a mérité sa place. Pourquoi ? À cause de Thanos. Les films Marvel n'en sont pas à leur coup d'essai en matière d'environnement : planètes poubelles, pratiques minières douteuses, énergie renouvelable illimitée - "tout l'arc narratif du Marvel Cinematic Universe se débat avec les ressources, l'énergie, l'équité sociale et la survie à long terme".1 Avengers : Infinity War est différent. Il met l'environnement et la durabilité au premier plan et nous donne, non pas un antihéros, mais un méchant malavisé que nous pouvons comprendre - quelqu'un qui se bat avec tout son pouvoir, et celui de l'univers, pour forcer tous nos mondes à retrouver un équilibre durable. Nous savons par expérience, et grâce au grand nombre d'organisations à but non lucratif axées sur l'environnement, que la durabilité ne se limite pas à un simple clic de souris. Mais Thanos a réussi à nous faire parler, ce qui n'est pas une mince affaire.

‍

La lutte pour l'égalité sur le lieu de travail.

Tel que raconté par Le diable s'habille en Prada

Nous laisserons Sayara Thurston, activiste de longue date, s'occuper de cette question. (J'ai essayé, mais je me suis fait engueuler par texto lorsque j'ai suggéré que le film était un commentaire sur la mode rapide).

C'est un bon exemple de l'évolution des perceptions sociétales au fil du temps. Lorsque le film est sorti, Miranda était clairement considérée comme la méchante. Ces dernières années, cependant, la question a été réexaminée au point que presque tous mes interlocuteurs s'accordent à dire que le petit ami et les amis d'Andy étaient les méchants parce qu'ils ne supportaient pas qu'elle soit occupée pendant un an alors qu'elle essayait d'établir toute sa carrière.

Sayara a poursuivi en disant

Ce n'est pas un film sur la mode rapide, LOL.

Ainsi, Le diable s'habille en Prada et son commentaire sur le problème injustifié de la société à l'égard des femmes ambitieuses - et la lutte très personnelle de Miranda et Andy contre ce problème - figurent évidemment, et à juste titre, sur la liste.