Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Comment créer une stratégie de communication efficace avec les donateurs
Guides sur les organisations à but non lucratif

Comment créer une stratégie de communication efficace avec les donateurs

20 décembre 2024

Les organisations à but non lucratif déploient d'immenses efforts pour établir des relations avec leurs donateurs, reconnaissant que chaque contribution fait avancer leur mission. Pourtant, nombre d'entre elles sont confrontées à un défi commun : maintenir ces liens au-delà du premier don. 

Lorsque les organisations ne s'engagent pas systématiquement auprès de leurs donateurs, elles risquent de perdre bien plus que des dons potentiels. Elles ratent l'occasion de cultiver des partenariats à long terme qui peuvent amplifier leur impact. 

Une solide stratégie de communication avec les donateurs peut transformer la manière dont vous vous engagez auprès de vos sympathisants, en renforçant leur fidélité et en améliorant les résultats de la collecte de fonds.

Table des matières

Qu'est-ce qu'une stratégie de communication avec les donateurs ? 

Pourquoi une stratégie de communication avec les donateurs est-elle importante ? 

7 étapes pour créer une stratégie de communication efficace avec les donateurs

Mesurer le succès de votre stratégie de communication avec les donateurs

Dernières réflexions sur les stratégies de communication des donateurs

FAQ sur les stratégies de communication avec les donateurs

Qu'est-ce qu'une stratégie de communication avec les donateurs ?

Une stratégie de communication avec les donateurs crée un plan clair pour communiquer avec vos donateurs. Elle définit la manière dont votre organisation partage les mises à jour, les histoires d'impact et la gratitude avec les principaux donateurs tout au long de l'année.

Une stratégie de communication avec les donateurs répond à certaines questions clés :

Votre plan de communication avec les donateurs soutient votre stratégie globale de collecte de fonds, transformant les dons ponctuels en soutien durable tout en guidant un engagement significatif à tous les niveaux.

Pourquoi une stratégie de communication avec les donateurs est-elle importante ?

Une stratégie de communication avec les donateurs permet de créer des liens durables entre votre association et ses sympathisants. Les grands donateurs sont plus enclins à investir dans des organisations en lesquelles ils ont confiance. En partageant l'impact réel de votre travail par le biais d'une communication claire et cohérente, vous pouvez renforcer cette confiance et encourager un soutien continu.

Une bonne communication avec les donateurs est utile :

De nombreuses organisations à but non lucratif se concentrent uniquement sur l'obtention de dons, mais le véritable succès consiste à maintenir les donateurs en contact avec votre cause, année après année. Vos communications montrent aux donateurs qu'ils font une réelle différence, ce qui les encourage à rester impliqués. 

7 étapes pour créer une stratégie de communication efficace avec les donateurs

  1. Examinez vos résultats en matière de collecte de fonds
  2. Comprendre votre base de donateurs 
  3. Définir les objectifs de communication 
  4. Choisir les canaux de communication 
  5. Rédiger des messages engageants et percutants 
  6. Élaborer un calendrier de communication cohérent 
  7. Segmentez les donateurs et personnalisez votre approche 

Étape 1 : Examiner les résultats de la collecte de fonds

Réfléchir à vos campagnes de collecte de fonds passées peut changer la donne. En identifiant ce qui a bien fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, vous obtenez des informations précieuses sur la manière d'entrer en contact avec vos donateurs de manière plus efficace. 

L'analyse des données de campagne aide les petites organisations à but non lucratif à découvrir de nouvelles opportunités pour stimuler l'engagement des donateurs et obtenir de meilleurs résultats. Prendre le temps de creuser vos données pourrait bien vous révéler la clé de votre prochaine percée.

Au cours de cette phase d'examen, pensez à vous poser ces questions clés :

Lorsque vous passez en revue vos outils de communication, vérifiez l'efficacité avec laquelle vos courriels atteignent les donateurs, la façon dont vos médias sociaux mobilisent les sympathisants et la qualité du suivi des interactions avec les donateurs. La compréhension de ces canaux permet d'établir des liens plus solides avec les donateurs et de créer des histoires à succès plus percutantes.

Mesurez vos performances en matière de collecte de fonds grâce à notre guide des indicateurs essentiels de la collecte de fonds.

Étape 2 : Comprendre votre base de donateurs

Chaque donateur s'identifie différemment à votre cause. Certains préfèrent les rapports d'impact détaillés, tandis que d'autres apprécient les histoires personnelles des personnes que vous aidez. Apprendre à connaître ces préférences rend votre stratégie de collecte de fonds plus efficace, et la technologie joue un rôle important à cet égard.

Pour établir des profils de donateurs qui permettent d'atteindre ces résultats, vous devez : 

Commencez à recueillir des informations sur les donateurs au moyen d'enquêtes ciblées et suivez l'évolution de l'engagement des courriels pour comprendre ce qui fait écho chez vos sympathisants. 

Étant donné que les préférences des donateurs évoluent, planifiez des visites régulières et des appels de retour d'information pour vous tenir au courant, puis adaptez votre stratégie de collecte de fonds en conséquence. Cette approche ciblée permet de délivrer des messages pertinents et de renforcer les relations avec les donateurs.

Utilisez le logiciel de gestion des donateurs 100% gratuit de Zeffy pour gérer les préférences des donateurs.

Étape 3 : Définir les objectifs de communication

L'établissement d'objectifs de communication clairs permet de s'assurer que la communication avec les donateurs s'aligne sur la mission de votre association. Ces objectifs vous permettent de mesurer le succès et d'affiner efficacement vos stratégies de collecte de fonds.

Voici comment cibler vos objectifs de communication avec les donateurs :

Montrez aux donateurs mensuels l'impact réel de leur soutien continu et maintenez les donateurs majeurs engagés avec des mises à jour personnelles et des moments significatifs. Vérifiez régulièrement les réactions des donateurs pour que votre stratégie de communication reste fraîche et efficace.

Étape 4 : Choisir les canaux de communication

Les différents canaux ont des objectifs différents dans votre stratégie de communication avec les donateurs. Les donateurs apprécient souvent les mises à jour opportunes, y compris les photos, les liens et les détails spécifiques sur la façon dont leur soutien fait la différence.

Considérez ces options de canaux pour vos communications avec les donateurs :

La Corey C. Griffin Foundation démontre la puissance d'une approche multicanal. Elle maintient un engagement quotidien grâce à des photos Instagram des efforts de conservation, envoie des bulletins d'information trimestriels imprimés détaillés et effectue des appels téléphoniques réguliers avec les principaux soutiens. 

Leur stratégie équilibrée leur permet de répondre aux préférences de communication de chaque groupe de donateurs tout en maintenant un engagement cohérent sur tous les canaux.

Étape 5 : Rédiger des messages engageants et percutants

Les bons messages ne se contentent pas d'expliquer votre cause, ils établissent un lien avec les donateurs à un niveau émotionnel. 

Partagez des histoires qui soulignent l'impact réel de leur soutien et donnez-leur le sentiment qu'ils sont une partie essentielle de votre mission. Personnalisez vos communications pour montrer comment la contribution de chaque donateur est source de changement. 

Lorsque vos messages ont une résonance profonde, ils renforcent les relations et motivent les sympathisants à donner davantage et à rester engagés à long terme.

Voici comment vous pouvez améliorer votre message et avoir un impact :

Les éléments visuels renforcent également votre message. Incluez des photos des nouveaux équipements que les donateurs ont contribué à acheter et partagez des vidéos de programmes en action. Ces éléments visuels rendent les mises à jour de votre campagne de collecte de fonds plus percutantes.

Lors de la rédaction du contenu, gardez un langage clair et authentique. Évitez le jargon et écrivez comme si vous parliez à un ami. Cette approche fonctionne bien pour toutes les communications avec les donateurs, qu'il s'agisse de notes de remerciement ou d'appels de fonds.

Étape 6 : Établir un calendrier de communication

Un calendrier de communication bien planifié, essentiel à toute stratégie de communication d'une organisation à but non lucratif, permet de maintenir l'intérêt des donateurs sans les submerger. 

Voici comment planifier les points de contact avec les donateurs tout au long de l'année :

Équilibrer la fréquence en fonction des préférences des donateurs - certains grands donateurs préfèrent les mises à jour mensuelles, tandis que d'autres apprécient les contrôles trimestriels. 

Planifiez votre contenu en rassemblant à l'avance des témoignages et des photos et veillez à la qualité et à la cohérence de chaque message. 

N'oubliez pas de marquer les dates spéciales telles que les anniversaires de dons et les anniversaires de naissance, afin de montrer aux donateurs que vous appréciez leur partenariat continu dans la réussite de votre mission.

Étape 7 : Segmenter les donateurs et personnaliser votre approche

Adapter l'expérience des donateurs permet de renforcer les relations et d'accroître l'efficacité des collectes de fonds. Voici comment segmenter et personnaliser de manière stratégique :

Par exemple, Nature Conservancy crée un contenu varié - des mises à jour sur la conservation marine et des initiatives de protection des récifs coralliens aux projets de préservation des forêts et aux programmes de corridors fauniques. 

Leur approche personnalisée garantit que les donateurs reçoivent un contenu qui résonne avec leur environnement local, qu'il s'agisse de la côte californienne, des forêts du Maine ou des prairies du Kansas.

Mesurer le succès de votre stratégie de communication avec les donateurs

Le suivi des interactions avec les donateurs permet d'optimiser la communication et de renforcer les relations. Voici comment mesurer le succès de votre stratégie de communication avec les donateurs :

Découvrez d'autres indicateurs importants spécifiques aux donateurs qu'il convient de suivre

N'oubliez pas de communiquer chaque mois à votre équipe les principaux résultats en matière d'engagement afin d'ajuster les stratégies et de faire en sorte que l'action auprès des donateurs reste adaptée et significative.

Recherchez des modèles dans la manière dont les nouveaux supporters vous trouvent et dans les messages qui les convertissent en donateurs actifs. Utilisez ces informations pour affiner en permanence votre approche de la communication. 

Dernières réflexions sur les stratégies des donateurs pour les organisations à but non lucratif

L'établissement de relations significatives avec les donateurs est la base d'un succès à long terme pour votre mission. Une communication efficace transforme les donateurs de la première heure en champions de votre cause pour la vie.

Lorsque vous mettez en œuvre ces stratégies, le fait de disposer des bons outils fait toute la différence. Seul logiciel de gestion des donateurs 100 % gratuit, Zeffy vous aide à suivre l'engagement, à personnaliser les communications et à gérer efficacement les relations. 

Des campagnes d'e-mailing automatisées aux profils détaillés des donateurs en passant par le suivi des interactions, nos outils gratuits vous offrent tout ce dont vous avez besoin pour mettre en œuvre votre stratégie de communication en toute transparence.

Renforcez vos relations avec les donateurs grâce au logiciel de gestion des donateurs 100% gratuit de Zeffy

FAQ sur les stratégies des donateurs pour les organisations à but non lucratif

Votre stratégie de communication avec les donateurs doit utiliser plusieurs canaux pour atteindre les donateurs de manière efficace. Les appels téléphoniques personnels permettent d'établir des relations avec les principaux donateurs, mais le courrier électronique fonctionne bien pour les mises à jour régulières et les campagnes de collecte de fonds. Les médias sociaux peuvent être utilisés pour partager des histoires à impact rapide.

Utilisez le publipostage pour envoyer des remerciements spéciaux, des rapports détaillés et LinkedIn pour une approche personnalisée des grands donateurs potentiels. Choisissez les canaux en fonction des préférences de vos donateurs et de leurs habitudes d'engagement.

Il est important de trouver un équilibre dans la communication avec les donateurs. Pour les mises à jour générales, envoyez des bulletins d'information mensuels, mais contactez les principaux donateurs tous les trimestres par le biais d'appels personnels ou de réunions.

Partagez des messages hebdomadaires sur les médias sociaux concernant votre impact et des mises à jour spéciales pendant les campagnes de collecte de fonds. Observez la réaction des donateurs et adaptez la fréquence. Certains donateurs souhaitent plus de contacts, d'autres moins. Votre stratégie de collecte de fonds doit respecter ces préférences.

L'engagement des donateurs est renforcé par des mises à jour significatives. Partagez des histoires d'impact spécifiques montrant comment les dons peuvent aider votre idée, et incluez des photos ou des vidéos de votre travail. Remerciez les donateurs d'avoir rendu les progrès possibles et informez-les des projets et objectifs à venir. Votre stratégie de communication avec les donateurs doit combiner les réussites, les projets futurs et la gratitude.

Les petites organisations à but non lucratif peuvent optimiser leurs relations avec les donateurs grâce à des stratégies ciblées et rentables. Les techniques d'engagement des donateurs les plus efficaces comprennent la création de vidéos de remerciement personnalisées pour les nouveaux donateurs, l'élaboration de courriels mensuels montrant exactement comment les dons sont utilisés, et l'organisation de conversations informelles avec les donateurs pour obtenir un retour d'information direct.

De nombreuses petites organisations ont réussi à mettre en œuvre ces stratégies d'engagement des donateurs dans le cadre de leurs activités régulières.

La combinaison de ces approches avec un programme mensuel dédié aux donateurs et des mises à jour régulières sur les médias sociaux permet d'établir des liens durables sans grever les ressources.

Rédigé par
Camille Duboz

