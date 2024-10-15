Les premiers dons ne sont pas le fruit du hasard. Les donateurs soutiennent des causes qui leur tiennent à cœur et des organisations en lesquelles ils ont confiance. Avant de donner, ils veulent avoir l'assurance que leur contribution aura un impact réel et ils cherchent également à se sentir valorisés au sein de la communauté de l'organisation à but non lucratif.

Votre association peut répondre aux attentes des donateurs en donnant la priorité à l'entretien des donateurs. Il s'agit de la phase la plus critique du cycle des donateurs, au cours de laquelle vous engagez des sympathisants potentiels, établissez des relations et les guidez vers un don.

Dans ce guide, nous examinerons les éléments essentiels de l'entretien des donateurs, ce qu'il est et comment il fonctionne. Nous aborderons également les étapes et les stratégies permettant de stimuler l'engagement.

Table des matières

Qu'est-ce que l'entretien des donateurs dans les organisations à but non lucratif ?

Culture des donateurs et gestion des dons : Quelles sont les principales différences ?

4 étapes pour créer un plan de fidélisation des donateurs

8 stratégies d'entretien pour dynamiser vos relations avec les donateurs

Derniers mots sur l'entretien des donateurs

FAQ sur la fidélisation des donateurs dans les organisations à but non lucratif

Qu'est-ce que l'entretien des donateurs ?

L'entretien des donateurs consiste à établir des relations avec des sympathisants potentiels, en s'attachant à les informer sur la mission de votre association avant de les inviter à faire des dons. L'objectif final est d'établir une base de donateurs fidèles qui soutiennent votre organisation.

Au-delà de l'obtention d'un don, le fait de donner la priorité à l'entretien des donateurs présente plusieurs autres avantages :

En savoir plus sur les intérêts, les priorités et les valeurs de vos sympathisants

Augmenter vos chances d'obtenir des dons récurrents et importants

Améliorer la fidélisation des donateurs et les inciter à rester engagés dans vos activités

Cultiver la confiance et la crédibilité au sein de votre organisation

Créer des opportunités de plaidoyer et d'engagement bénévole

Culture des donateurs et gestion des dons : Quelles sont les principales différences ?

L'entretien des donateurs est tout ce que vous faites pour entrer en contact avec un donateur avant de lui demander de faire un don. Il s'agit d'apprendre à connaître vos donateurs et de les informer sur votre organisation et sur ce que vous faites.

En revanche, la gestion des donateurs est tout ce que vous faites après la contribution d'un donateur pour lui assurer un soutien continu. Il s'agit de remercier les donateurs pour leurs dons et de leur faire part de leur impact.

L'objectif est de renforcer votre relation avec vos donateurs et de faire en sorte qu'ils se sentent valorisés en tant que membres de la communauté.

culture des donateurs Aspect Culture des donateurs Gestion des donateurs Focus Établir des relations avec les donateurs avant qu'ils ne fassent un don Entretenir les relations avec les donateurs après qu'ils aient fait un don Objectif Engager et éduquer les donateurs, les inciter à soutenir votre cause Reconnaître les contributions des donateurs et leur témoigner de la gratitude pour favoriser un soutien à long terme Stade La deuxième étape du cycle du donateur après l'acquisition La dernière étape du cycle du donateur après la sollicitation Objectif Transformer les prospects en donateurs et encourager des dons plus importants ou plus fréquents Retenir les donateurs, encourager les dons répétés et les fidéliser Activités principales Sensibilisation personnelle, partage de votre mission, organisation d'événements et fourniture d'informations personnalisées sur le travail de votre organisation. Envoyer des notes de remerciement, rendre compte de l'impact des dons et engager les donateurs dans une communication continue.

4 étapes pour créer un plan de fidélisation des donateurs efficace

1. Recherche et segmentation des donateurs

Apprenez à connaître vos donateurs potentiels afin d'établir avec eux des relations plus authentiques et plus personnalisées. Découvrez les causes qui les passionnent et leurs méthodes de communication préférées. Recueillez des données sur chaque membre et voyez si vous trouvez des similitudes entre eux.

Pour élargir votre base de donateurs, pensez à.. :

Analyser les données démographiques de vos donateurs actuels pour trouver des groupes similaires

Recherche de groupes communautaires locaux et d'entreprises qui s'alignent sur votre mission

Utilisation d'outils d'évaluation de la richesse pour identifier les donateurs de grande capacité dans votre région

Explorer les partenariats avec d'autres organisations à but non lucratif afin d'atteindre de nouveaux publics

Exploiter l'analyse des médias sociaux pour trouver des personnes intéressées

Vous pouvez faciliter la culture en segmentant les donateurs en fonction des catégories qu'ils partagent. Cela vous permet de fournir un calendrier cohérent de communications, d'invitations et d'opportunités d'engagement pour chaque segment.

Les segments de donateurs à prendre en considération sont les suivants

Capacité de don

Données démographiques

Implication passée

Domaines d'intérêt

Affiliations

Préférences en matière de communication

2. Fixer des objectifs SMART

Déterminez les objectifs que vous souhaitez atteindre grâce à vos efforts de fidélisation des donateurs, afin de pouvoir suivre vos progrès. Découvrez les activités qui fonctionnent et celles qui doivent être ajustées.

Voici quelques exemples d'objectifs :

S'engager avec 15 nouveaux donateurs par mois

Convertir 50 % des nouveaux prospects en premiers donateurs dans un délai de huit mois

Élaborer chaque mois dix profils de donateurs bien documentés

Identifier et entretenir des relations avec au moins deux donateurs importants d'ici le milieu de l'année.

3. Créer un calendrier de culture

Une fois vos objectifs fixés, associez-les à un calendrier d'événements qui vous aideront à les atteindre.

Par exemple, si vous essayez d'entrer en contact avec 15 nouveaux donateurs par mois, vous devrez mettre en place un programme comme celui-ci :

Semaine 1 : Identifier les donateurs potentiels par le biais de recherches au sein de la communauté, de références au réseau et de l'engagement dans les médias sociaux.

Identifier les donateurs potentiels par le biais de recherches au sein de la communauté, de références au réseau et de l'engagement dans les médias sociaux. Semaine 2 : Contacter les donateurs potentiels par le biais de plusieurs canaux : certains textes Envoyer des courriels de présentation personnalisés (si les adresses électroniques sont disponibles) Se connecter via les plateformes de médias sociaux Envisager des publicités ciblées sur les médias sociaux pour atteindre un public plus large

Contacter les donateurs potentiels par le biais de plusieurs canaux : certains textes Semaine 3 : Organiser une petite rencontre ou un événement informatif (en personne ou virtuel)

Organiser une petite rencontre ou un événement informatif (en personne ou virtuel) Semaine 4 : Partager les histoires d'impact et les mises à jour pour tenir les donateurs informés par le biais de différents canaux

Partager les histoires d'impact et les mises à jour pour tenir les donateurs informés par le biais de différents canaux Semaine 5 : Planifier des appels de suivi personnalisés avec les donateurs intéressés

4. Suivre et mesurer vos efforts en matière de culture

Au fur et à mesure que vous établissez des relations avec des prospects, utilisez un logiciel de gestion des donateurs pour suivre vos actions. Cela vous aidera à rester organisé et à respecter le calendrier de votre plan de culture.

Le bon logiciel permet de stocker et d'organiser les données par niveau d'engagement, de sorte que vous puissiez voir qui est prêt à être sollicité et qui a besoin de plus d'attention.

8 étapes efficaces pour améliorer les relations avec les donateurs

1. Identifier les donateurs potentiels et prendre contact avec eux

Avant de pouvoir entretenir des relations avec les donateurs, vous devez les trouver et établir ce premier contact crucial. Commencez par :

Faire des recherches sur votre communauté : Recherchez des personnes, des entreprises ou des fondations dont les valeurs correspondent à votre mission.

: Recherchez des personnes, des entreprises ou des fondations dont les valeurs correspondent à votre mission. Tirez parti de votre réseau : Demandez aux membres du conseil d'administration, aux bénévoles et aux donateurs actuels de vous présenter à des donateurs potentiels.

: Demandez aux membres du conseil d'administration, aux bénévoles et aux donateurs actuels de vous présenter à des donateurs potentiels. Accueillir des événements ouverts : Organisez des séances d'information ou des visites de vos installations pour attirer les personnes intéressées.

: Organisez des séances d'information ou des visites de vos installations pour attirer les personnes intéressées. Utiliser les médias sociaux: Partagez du contenu convaincant sur votre cause pour attirer des adeptes qui pourraient devenir des donateurs.

Une fois que vous avez identifié les donateurs potentiels, établissez le premier contact :

Personnalisez votre approche : Adaptez votre approche initiale en fonction de ce que vous savez de leurs intérêts ou de leur lien avec votre cause.

: Adaptez votre approche initiale en fonction de ce que vous savez de leurs intérêts ou de leur lien avec votre cause. Soyez clair et concis : Présentez votre organisation et sa mission de manière succincte, en mettant l'accent sur la manière dont elle s'aligne sur ses valeurs.

: Présentez votre organisation et sa mission de manière succincte, en mettant l'accent sur la manière dont elle s'aligne sur ses valeurs. Invitez à l'engagement: Proposez-leur un moyen peu contraignant d'en savoir plus, par exemple en s'abonnant à votre lettre d'information ou en participant à un événement à venir.

N'oubliez pas que ce premier contact donne le ton de votre future relation. Soyez authentique, respectueux et concentrez-vous sur l'établissement d'un lien plutôt que de demander immédiatement un soutien.

2. Maintenir la conversation

La communication est importante - pas seulement une fois, mais régulièrement, pour que votre association reste au premier plan des préoccupations des donateurs potentiels. Vos donateurs potentiels veulent se sentir informés et impliqués dans le travail de votre organisation.

Tenez-les au courant par le biais des médias sociaux, des bulletins d'information, du publipostage ou des appels téléphoniques. Faites part de vos progrès, de vos défis, des étapes importantes et de vos projets pour l'avenir. La transparence permet d'instaurer la confiance, qui est le fondement de toute relation solide.

3. Proposer différentes formes d'engagement

L'établissement de relations significatives avec les donateurs implique diverses formes d'engagement. Utilisez ce que vous savez d'un donateur potentiel pour imaginer différentes possibilités d'interaction avec votre association.

Envisagez ces approches efficaces :

Invitez à des événements : Organisez des événements pour les sympathisants afin de créer un sentiment de communauté autour de votre cause. Ces événements vous permettent d'entrer en contact avec des prospects en personne et de leur montrer votre travail et l'impact de leur soutien.

Organisez des événements pour les sympathisants afin de créer un sentiment de communauté autour de votre cause. Ces événements vous permettent d'entrer en contact avec des prospects en personne et de leur montrer votre travail et l'impact de leur soutien. Le bénévolat : Environ 85 % des bénévoles font des dons aux organisations à but non lucratif pour lesquelles ils travaillent. Par conséquent, incitez vos donateurs potentiels à se porter volontaires pour l'initiative à laquelle vous souhaitez qu'ils contribuent. Ils verront ainsi de leurs propres yeux le fonctionnement interne de l'initiative.

Environ 85 % des bénévoles font des dons aux organisations à but non lucratif pour lesquelles ils travaillent. Par conséquent, incitez vos donateurs potentiels à se porter volontaires pour l'initiative à laquelle vous souhaitez qu'ils contribuent. Ils verront ainsi de leurs propres yeux le fonctionnement interne de l'initiative. Rejoignez un comité : Offrez des opportunités qui correspondent à l'expérience professionnelle du prospect. Une approche personnalisée leur permet d'apporter une contribution significative, ce qui renforce leur engagement envers votre cause.

Impliquer les donateurs dans d'autres domaines de votre association peut les aider à comprendre pourquoi vous avez besoin d'un soutien financier. Cela leur donnera également l'impression que votre association les considère comme plus qu'une simple source de financement.

4. Montrer l'impact de l'organisation de manière tangible

Les donateurs potentiels veulent savoir si leur don entraînera un réel changement avant de faire leur don. Démontrez l'impact tangible de leurs contributions tout au long du processus de fidélisation des donateurs.

Pour ce faire, vous pouvez

Partage d'une vidéo ou d'un message écrit de bénéficiaires dont la vie sera changée

Envoi de rapports annuels aux prospects afin de leur fournir des données concrètes sur l'impact de votre organisation

Discuter des objectifs et des résultats du projet spécifique auquel les dons sont destinés

Faire visiter aux prospects les installations de votre programme afin qu'ils puissent constater de visu l'impact de votre action

5. Diversifiez vos options de dons

L'élargissement des options de dons maximise la participation des donateurs en faisant appel à diverses préférences. Plus vous offrez de flexibilité, plus les gens sont susceptibles de contribuer à votre association. Faites savoir à vos donateurs potentiels que vous êtes heureux d'accepter des dons sous différentes formes.

Voici quelques options à proposer :

Dons uniques en ligne : Veillez à ce que votre site web dispose d'un formulaire de don facile à utiliser.

Veillez à ce que votre site web dispose d'un formulaire de don facile à utiliser. Dons récurrents : Permettre aux donateurs de faire des contributions plus petites et régulières

Permettre aux donateurs de faire des contributions plus petites et régulières Dons sur le lieu de travail : Établir des partenariats avec des entreprises locales pour mettre en place des programmes de dons pour les employés

Établir des partenariats avec des entreprises locales pour mettre en place des programmes de dons pour les employés Dons jumelés : Encouragez les donateurs à vérifier si leur employeur propose des programmes d'abondement.

Encouragez les donateurs à vérifier si leur employeur propose des programmes d'abondement. Dons par SMS : Mettre en place un système permettant aux donateurs de faire des dons par SMS.

Mettre en place un système permettant aux donateurs de faire des dons par SMS. Fonds orientés par le donateur (DAF): Ils permettent aux donateurs de mettre de l'argent de côté pour des œuvres de bienfaisance, de bénéficier d'avantages fiscaux dès maintenant et de faire des dons de manière flexible au fil du temps. Les fonds à vocation arrêtée par le donateur intéressent les donateurs qui souhaitent avoir la maîtrise de leur calendrier de dons.

6. Créer un programme de fidélisation

Les gens sont attirés par les expériences exclusives. Créez un bon programme de fidélisation qui offre des avantages attrayants à vos donateurs potentiels.

Envisager de fournir :

Accès aux coulisses

Produits en édition limitée

Invitations à des événements spéciaux

Livres électroniques ou cours exclusifs

Ces avantages peuvent renforcer les liens avec les sympathisants potentiels, favoriser un investissement plus profond dans votre cause et encourager le soutien.

7. Tirez parti de votre réseau pour présenter de nouveaux donateurs

Faites participer vos sympathisants actuels, les membres du conseil d'administration, le personnel et les bénévoles à vos efforts de prospection. Ils peuvent vous présenter de nouveaux donateurs potentiels par l'intermédiaire de leurs réseaux personnels et professionnels. Encouragez-les à amener des amis à des collectes de fonds, à inviter des collègues à des journées de bénévolat ou à partager votre mission avec leurs cercles sociaux.

Utilisez le CRM de votre association pour identifier les donateurs fréquents avec lesquels vous n'êtes pas encore entré en contact. Incluez-les dans votre processus d'entretien, car ils sont susceptibles de faire des dons à votre association.

8. Utiliser les bons outils

Votre processus de fidélisation des donateurs se déroulera beaucoup plus facilement si vous disposez des bonnes solutions dans votre boîte à outils.

Assurez-vous d'avoir accès aux logiciels suivants :

Un système de gestion des donateurs performant pour suivre les interactions et organiser ce que vous apprenez sur les prospects

Outils de communication et de marketing permettant de personnaliser et de programmer les messages pour une communication cohérente

Une plateforme de collecte de fonds flexible pour se préparer à la sollicitation et offrir de multiples options de dons.

Utilisez un logiciel de gestion des donateurs pour rationaliser vos efforts de prospection, car il peut vous aider à suivre les interactions, à planifier les relances et à gérer efficacement les informations relatives aux donateurs. Zeffy propose un logiciel de gestion des donateurs 100 % gratuit qui vous permet de vous concentrer sur l'établissement de relations fructueuses avec des donateurs potentiels, et ce gratuitement.

Derniers mots sur l'entretien des donateurs

L'entretien des donateurs est un processus continu qui constitue la pierre angulaire d'une collecte de fonds réussie pour les organisations à but non lucratif. En établissant des relations significatives avec des sympathisants potentiels, les organisations à but non lucratif peuvent créer une base de donateurs fidèles qui aura un impact à long terme.

La culture ne consiste pas seulement à obtenir des dons ; il s'agit de favoriser des liens authentiques et de démontrer la valeur et l'impact de votre organisation. Pour maximiser vos efforts en la matière, mettez en œuvre diverses stratégies, personnalisez votre approche et entretenez un dialogue constant avec vos prospects.

Bien que le processus puisse sembler décourageant, les bons outils peuvent rationaliser votre travail de manière significative. Le système de gestion des donateurs 100% gratuit de Zeffy offre une solution complète pour le suivi des interactions, l'organisation des données des donateurs et la gestion efficace de l'ensemble du cycle de culture.

FAQ sur la fidélisation des donateurs dans les organisations à but non lucratif

Quelle est la différence entre l'entretien des donateurs et la sollicitation ? L'entretien des donateurs permet d'établir des relations avec les donateurs potentiels ; la sollicitation consiste à demander un don. La culture précède la sollicitation et peut prendre beaucoup de temps. Elle se concentre sur l'éducation, l'engagement et l'établissement de relations avec les prospects. Considérez l'entretien comme l'étape au cours de laquelle vous apprenez à connaître vos donateurs et à savoir ce qui les pousse à donner. Une fois que vous avez compris leurs motivations, adaptez votre demande à leurs intérêts.

Comment mesurer le succès des efforts de fidélisation des donateurs ? L'évaluation du succès des efforts de fidélisation des donateurs fait appel à plusieurs mesures et indicateurs clés. Voici un aperçu de la manière dont vous pouvez évaluer ces efforts : Suivi du taux de fidélisation des donateurs : Pourcentage de donateurs réguliers.

Calculer le montant moyen des dons : Total des dons divisé par le nombre de donateurs.

Vérifier les niveaux d'engagement : Les interactions telles que la participation à des événements et la participation à des activités de bénévolat.

Évaluer le taux de conversion : Pourcentage de prospects qui deviennent des donateurs.

Mesurer le taux d'augmentation des dons : Pourcentage de donateurs qui augmentent le montant de leur don.

Voir valeur de la durée de vie du donateur (LTV) : Le revenu total attendu d'un donateur. Recueillez des informations sur la satisfaction des donateurs afin d'évaluer leur niveau de soutien. Vous saurez ainsi si vos efforts en matière de culture se traduisent par des sollicitations fructueuses. Utilisez ces mesures pour ajuster vos stratégies et améliorer les relations avec les donateurs afin d'obtenir un soutien à long terme.