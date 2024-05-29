Les réunions virtuelles sont devenues une nécessité pour les organisations à but non lucratif afin de communiquer avec les parties prenantes, les donateurs et les bénéficiaires. Zoom est une plateforme de vidéoconférence de premier plan, offrant une série de fonctionnalités adaptées aux organisations à but non lucratif.

De la facilitation d'événements de collecte de fonds à l'organisation de webinaires attrayants, les organisations à but non lucratif peuvent amplifier leur impact et surmonter les barrières géographiques.

Découvrez comment utiliser Zoom pour votre organisation, ses tarifs et ses réductions pour les organisations à but non lucratif.

‍

Table des matières

Qu'est-ce que Zoom ?

Avantages de l'utilisation de Zoom pour les organisations à but non lucratif

5 façons d'utiliser Zoom pour votre organisation

Plans et réductions Zoom pour les organisations à but non lucratif

L'essentiel : Zoom est-il bon pour les organisations à but non lucratif ?

FAQ sur Zoom pour les organisations à but non lucratif

‍

Qu'est-ce que Zoom ?

Zoom est une plateforme de communication basée sur le cloud qui offre des outils de vidéoconférence et de collaboration. Elle vous permet de rencontrer virtuellement des personnes par vidéo ou par appel en temps réel. Vous pouvez également organiser des réunions individuelles ou des vidéoconférences de groupe sur la plateforme Zoom.

Zoom offre un téléchargement direct et un processus d'installation simple sur n'importe quel appareil. Vous pouvez le télécharger et l'installer sur votre ordinateur portable, votre PC ou votre appareil mobile, et vous connecter avec votre équipe sur n'importe quelle plateforme.

La création d'un compte Zoom est gratuite et l'utilisation du plan de base est gratuite.

Voici quelques-uns des outils et des fonctions utiles de Zoom :

Réunions vocales ou vidéo de personne à personne

Fonction de chat en direct

Enregistrement d'écran

Vidéoconférence de groupe

Capacité de partage d'écran

Webinaires et événements

Zoom Rooms pour les vidéoconférences à grande échelle

Téléphone Zoom avec appels nationaux illimités, messagerie SMS, transcription des messages vocaux, etc.

‍

Avantages de l'utilisation de Zoom pour les organisations à but non lucratif

1. Facilité d'utilisation

L'une des caractéristiques de Zoom, qui contribue à son succès, est son interface conviviale. Tout est extrêmement intuitif et facile à utiliser pour les personnes qui n'ont aucune expérience de ce type de systèmes en ligne.

L'avantage est que personne n'a besoin de créer un compte pour participer aux réunions. Le lien vers votre réunion, qui peut être protégé par un mot de passe pour des raisons de sécurité, est la clé. Il vous suffit de cliquer sur le lien pour que le programme vous entraîne dans les réunions Zoom.

Cette fonction vous aide à communiquer avec les membres de votre conseil d'administration et les bénévoles qui n'utilisent peut-être pas Zoom régulièrement. Elle est également utile lorsque vous organisez une collecte de fonds en ligne et que vous souhaitez encourager une participation maximale. En éliminant la nécessité de s'inscrire ou de partager ses coordonnées, vous pouvez attirer plus de supporters à votre événement.

‍

2. Le caractère abordable

Le plan de base gratuit de Zoom en fait une option attrayante pour de nombreuses petites organisations à but non lucratif. Si votre organisation compte moins de 100 membres, ce plan est tout ce dont vous avez besoin pour collaborer avec votre équipe et rester en contact avec vos donateurs.

→ 51 entreprises offrant des réductions aux organisations à but non lucratif en 2024

‍

‍

3. Amélioration de la qualité de la vidéo et des appels

La plateforme dispose de fonctions intégrées pour améliorer la qualité des appels et de la vidéo, ainsi que les conférences grâce à des filtres et des arrière-plans virtuels.

Il dispose d'outils permettant d'éviter que les personnes ne parlent les unes au-dessus des autres lors des réunions, ce qui facilite la gestion efficace de grandes conférences d'orateurs ou de membres du conseil d'administration sans créer de chaos lors de l'appel.

Les administrateurs peuvent superviser et contrôler tous les éléments de la réunion ou de l'événement sur la plateforme Zoom. Zoom propose également des statistiques en cours de réunion pour aider à résoudre les problèmes de qualité et de connectivité.

‍

4. Gain de temps grâce à l'enregistrement des sessions de formation et des appels

Chaque nouveau bénévole ou membre du personnel a besoin d'une formation lorsqu'il rejoint votre organisation. Bien que vous puissiez toujours organiser de nouvelles sessions, cela prend souvent trop de temps et devient trop chargé.

Avec Zoom, vous pouvez facilement enregistrer et stocker vos sessions de formation et vos webinaires, qui peuvent être partagés avec les nouveaux membres lorsqu'ils s'inscrivent. Cela permet de réduire le temps consacré à la formation des nouveaux membres tout en leur offrant une excellente expérience d'apprentissage.

Vous pouvez également enregistrer vos réunions et les partager avec les membres du conseil d'administration ou le chef d'équipe absents, ce qui permet d'éviter les allers-retours excessifs et de garder tout le monde sur la même longueur d'onde.

‍

5. Organiser facilement des événements en ligne et hybrides

Zoom dispose de remarquables capacités d'organisation d'événements. Selon votre plan, vous pouvez accueillir jusqu'à 500-1000 participants sur la plateforme.

Il n'y a pas non plus de limite aux idées d'événements en ligne que vous pouvez mettre en œuvre. Des soirées trivia virtuelles aux galas de bienfaisance, en passant par les tombolas en ligne, tout est possible. Vous pouvez également organiser un événement pour remercier vos donateurs et vos bénévoles et vous rapprocher de votre équipe.

Votre association peut même diffuser un webinaire ou une réunion Zoom en direct sur Facebook sur votre page de groupe, votre timeline ou votre page d'administration. Cela permet d'augmenter la portée et d'engager plus de donateurs et de sympathisants.

Utilisez la plateforme de billetterie électronique de Zeffy pour générer et vendre automatiquement des billets pour votre événement virtuel. Vous pouvez ajouter les informations d'accès à Zoom directement sur les billets afin de faciliter la participation des donateurs. Vous pouvez également ajouter l'option de demander des dons supplémentaires pour collecter encore plus d'argent pour votre association.

‍

Comment Zoom soutient-il votre organisation à but non lucratif ? 5 façons d'utiliser la plateforme

‍

1. Organiser des collectes de fonds avec la fonctionnalité Zoom Event

Les événements en ligne ont pris une importance considérable dans le monde de la collecte de fonds. Ils rassemblent des bénévoles, des sympathisants et des donateurs du monde entier pour soutenir votre mission. De plus, vous économisez du temps et de l'argent.

Zoom offre une fonction d'événement pour créer la meilleure expérience d'événement virtuel pour vos invités. Créez des événements de plusieurs jours, gérez les inscriptions et obtenez des informations pour analyser les performances de l'événement. Vous pouvez accéder aux événements Zoom à partir du mode organisateur pour vendre des billets, gérer les événements que vous avez créés, consulter la bibliothèque de contenu et mettre à jour toutes les fonctionnalités de votre événement.

Avec le mode "participant", comprenez comment les participants vont vivre l'événement afin de planifier une expérience plus transparente.

‍

2. Collecter des dons grâce au bouton "Don" et au "Text-to-Give

Bien que Zoom n'ait pas encore de bouton de don intégré, Pledge est un partenaire technologique de Zoom events qui aide à collecter des dons en ligne. Pledge a créé une application qui s'intègre à votre compte Zoom afin que les participants à vos événements Zoom puissent faire un don sans quitter le site.

Vous pouvez reconnaître et récompenser leurs dons en temps réel en créant un arrière-plan virtuel "J'ai fait un don".

Votre association peut même fixer un objectif de collecte de fonds et recevoir un courrier électronique lorsque 80 % de votre objectif a été atteint.

Grâce à la fonction de chat de Zoom, vous pouvez collecter des fonds pendant l'événement en utilisant la fonction "text-to-give". Partagez un identifiant de campagne et un numéro simple à envoyer par SMS à vos participants pour qu'ils fassent un don.

Le fait de proposer différentes façons de contribuer rend votre événement plus attrayant et augmente les dons. Lorsque vous recevez le message de don, appelez le nom du donateur en temps réel pour le remercier.

Votre organisation devra toujours payer des frais de 5 $ pour les dons inférieurs à 1 000 $ sur le site Pledge. Pour les dons supérieurs à 1 000 $, des frais de 2,9 % + 0,30 $ seront prélevés sous forme de frais de traitement.

Zeffy est une option plus abordable pour les organisations à but non lucratif car il vous permet d'accepter des dons sans facturer de frais de traitement ou de plateforme.

‍

3. Gérer et soutenir vos bénévoles

Il n'est pas toujours possible d'avoir des interactions en face à face avec vos volontaires, car ils peuvent être dispersés dans plusieurs villes, États ou même pays.

Avec Zoom, améliorez votre communication et votre engagement avec vos plus grands supporters grâce à des sessions Zoom individuelles, des présentations et des ateliers.

Vous constaterez une forte participation, car les volontaires apprécieront de pouvoir participer depuis le confort de leur espace.

Pour les nouvelles associations et les petites associations qui ne disposent pas d'un grand bureau pour accueillir leurs bénévoles ou d'un budget suffisant pour organiser un événement physique, Zoom offre un excellent moyen de se connecter et de collaborer avec vos bénévoles.

Si votre association n'a pas de personnel dans différents endroits, vous pouvez recruter des bénévoles à distance, ce qui contribuera à étendre la portée de votre mission.

4. Utiliser Zoom comme outil de marketing et de promotion

Le plus grand défi d'une organisation est de créer du contenu pour promouvoir sa cause et sa mission. Zoom offre un moyen pratique de résoudre ce problème.

Imaginons que vous organisiez un événement virtuel ou un webinaire en rapport avec vos initiatives ou votre cause afin d'informer les parties prenantes et les bénévoles sur votre organisation. Enregistrez l'intégralité de la session. Publiez les enregistrements sur votre site web et partagez-les avec vos abonnés par courriel et sur les canaux de médias sociaux.

Vous pouvez réutiliser tout le contenu de Zoom, qu'il s'agisse d'événements virtuels de collecte de fonds, de présentations éducatives ou de webinaires, sur d'autres outils de communication pour promouvoir votre association. Non seulement cela vous évitera d'avoir à trouver de nouvelles idées, mais cela augmentera certainement votre notoriété et votre visibilité, car les gens préfèrent les contenus visuels et s'y intéressent.

Avec Zoom, enregistrez les témoignages de personnes qui ont bénéficié de la cause ou qui ont soutenu votre organisation. Partagez-les avec les nouveaux donateurs pour renforcer l'engagement et la fidélisation.

‍

5. Organiser les réunions du conseil d'administration et les appels de formation

Le conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif joue un rôle crucial dans la définition du succès de votre organisation. Il est essentiel qu'il se réunisse au moins une fois par mois pour s'assurer que l'organisation respecte les normes juridiques et éthiques. Il vérifie et supervise le fonctionnement des projets et initiatives à venir.

Il peut être difficile pour les membres de votre conseil d'administration de se réunir. Ils ont souvent d'autres emplois et d'autres obligations, ce qui les empêche de prendre du temps et de voyager.

Grâce à Zoom, faites en sorte que votre conseil d'administration se réunisse en temps voulu. Transformez les principales réunions d'actionnaires en réunions virtuelles. Vous pouvez enregistrer ces réunions Zoom pour les personnes absentes ou pour répondre aux doutes qui peuvent surgir ultérieurement.

L'organisation de sessions de formation en personne pour les conseils d'administration d'organisations à but non lucratif est coûteuse. Elles ne sont pas non plus très efficaces, car une grande partie du budget est consacrée à la recherche d'un lieu adéquat, à la restauration et aux frais de déplacement.

‍

Plans et réductions Zoom pour les organisations à but non lucratif

Zoom propose un plan gratuit qui vous permet de tester la plateforme sans vous engager dans un abonnement. Vous pouvez avoir jusqu'à 40 minutes d'appels avec 100 participants, et aucune limite n'est fixée quant au nombre de réunions.

Vous disposez d'options pour les appels vocaux et vidéo, le tout gratuitement.

Le plan de base gratuit de Zoom est assorti d'autres fonctionnalités impressionnantes, notamment le partage d'écran, l'enregistrement des réunions et une sélection d'outils de chat.

De nombreuses petites associations caritatives comptant moins de 100 membres et ayant des besoins limités bénéficieront du plan gratuit Zoom.

Les organisations dont le public et le personnel sont plus nombreux ou qui ont besoin d'organiser plusieurs événements virtuels tout au long de l'année devront passer à l'un des plans payants.

Lorsque vous vous inscrivez à des services payants, vous avez le choix entre quatre plans tarifaires.

Zoom s'associe à TechSoup pour offrir des prix réduits aux organisations à but non lucratif. TechSoup for nonprofits vérifie votre statut d'organisation caritative, ce qui vous permet de bénéficier de 50% de réduction sur les plans tarifaires.

‍

Zoom Pro

Prix : A partir de 149,90 $ par an

Après réduction : Disponible à environ 75

Ce qu'il couvre: Offre aux organisations à but non lucratif des fonctionnalités supplémentaires en plus du plan de base gratuit. Créez des identifiants de réunion et enregistrez facilement les réunions dans le nuage ou sur votre appareil. Augmente la durée de la réunion à 24 heures.

‍

Zoom Business

Prix : A partir de 199,90 $ par an

Après réduction : Disponible à environ 100

Ce qu'il couvre: Utilisez votre propre marque sur les appels vidéo. Vous avez la possibilité de créer des transcriptions de réunions Zoom et de les partager avec votre équipe ou vos donateurs. Zoom business offre un stockage en nuage pour les transcriptions et les appels. Vous bénéficiez d'une ligne d'assistance technique dédiée en cas de problème ou de dépannage.

‍

Zoom Entreprise

Prix : A partir de 240,00 $ par an

Après réduction : Disponible à environ 120

Ce qu'il couvre: Idéalement adapté aux grandes entreprises de plus de 1 000 employés. Zoom Enterprise vous permet d'organiser des réunions avec jusqu'à 500 ou 1 000 membres et de disposer d'un espace de stockage illimité pour les enregistrements des réunions.

Vous bénéficiez d'un gestionnaire de clientèle dédié à votre compte. Vous pourrez même bénéficier de certains tarifs réduits sur le package webinaire et Zoom Room.

‍

‍

Critères d'éligibilité pour obtenir des prix réduits sur les produits Zoom

Votre organisation à but non lucratif doit répondre aux critères d'éligibilité pour avoir accès au produit à prix réduit - un compte Zoom à prix réduit par année fiscale.

Le budget de fonctionnement annuel de votre organisation à but non lucratif est inférieur ou égal à 10 millions de dollars.

Vous êtes une organisation caritative vérifiée 501 (c)(3).

Vous devrez accepter les conditions de service applicables à Zoom.

Il est interdit de revendre ou de transférer les produits offerts par Zoom.

Vous êtes prêt à fournir des informations à Zoom pour une étude de cas ou un témoignage.

Votre association ne pratique, ne soutient ni ne préconise aucune discrimination, et vous êtes prêt à attester que vous ne pratiquez aucune discrimination fondée sur le sexe, l'âge, l'origine nationale, la race, l'appartenance ethnique, l'orientation sexuelle, le handicap ou le milieu socio-économique.

‍

L'essentiel : Zoom est-il bon pour les organisations à but non lucratif ?

Zoom offre aux organisations à but non lucratif la possibilité d'améliorer leur impact en surmontant les barrières traditionnelles et en adoptant la collaboration virtuelle. Qu'il s'agisse d'organiser des collectes de fonds virtuelles, de diffuser en direct des webinaires et des sessions, d'enregistrer des appels de formation ou d'ajouter un bouton de don à des événements en direct, Zoom a beaucoup à offrir.

‍

FAQ sur Zoom pour les organisations à but non lucratif

Comment déterminer le nombre de licences Zoom meetings dont vous avez besoin ?

Vous aurez besoin d'une licence pour chaque personne qui a besoin de la capacité d'initier une réunion Zoom. Avec une licence, vous pouvez organiser un nombre illimité de réunions, mais elles ne peuvent pas être organisées simultanément.

Toutes les licences permettent d'accueillir jusqu'à 100 participants à une réunion. Vous pouvez obtenir un module complémentaire pour les grandes réunions afin d'accueillir jusqu'à 1 000 participants et des modules complémentaires pour les webinaires jusqu'à 10 000 participants.

‍

TechSoup est-il légitime ?

TechSoup est un réseau international d'organisations non gouvernementales (ONG) à but non lucratif bien établi et crédible. Il fournit une assistance technique et des outils technologiques à d'autres organisations à but non lucratif vérifiées et s'est associé à un large éventail d'entreprises technologiques pour servir les communautés dans presque toutes les régions du monde.

‍

Zoom fait-il des dons à des organisations à but non lucratif ?

De nombreuses entreprises font des dons à des organisations à but non lucratif, dont Zoom. L'entreprise soutient les efforts qui se concentrent sur le changement climatique, l'équité sociale, l'apprentissage innovant et la santé mentale des jeunes. Zoom offre des subventions, de l'aide bénévole et des réductions sur ses solutions par l'intermédiaire de TechSoup afin d'aider les organisations à but non lucratif à étendre l'impact de sa mission.

‍

Quels sont les produits éligibles au programme de réduction ?

Zoom offre des réductions sur les produits et les plans, y compris Zoom One Business Plan, Zoom One Pro Plan, Zoom Webinars et Zoom Large Meetings.

‍