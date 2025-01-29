Pour les organisations à but non lucratif, le choix du moment peut transformer une campagne de collecte de fonds ordinaire en un succès remarquable. Pourtant, de nombreuses organisations ont encore du mal à identifier les moments optimaux pour toucher les donateurs.
Les données montrent que c'est en décembre que le volume des dons est le plus élevé, avec plus de 30 % des dons annuels effectués au cours du dernier mois. Les organisations à but non lucratif doivent reconnaître que chaque saison offre des occasions uniques de s'engager auprès des donateurs et de collecter des fonds.
Ce guide décompose chaque saison de collecte de fonds et propose des approches tactiques pour maximiser l'engagement des donateurs tout au long de l'année.
Table des matières
Pourquoi le choix du moment est-il important pour la collecte de fonds ?
Meilleure période pour les campagnes de collecte de fonds
Quels sont les meilleurs mois pour collecter des fonds pour votre association ?
Possibilités de collecte de fonds au cours des autres mois
Derniers mots sur le meilleur moment pour collecter des fonds
FAQ sur le meilleur moment pour collecter des fonds pour les organisations à but non lucratif
Comprendre quand vos donateurs sont le plus susceptibles de donner permet à votre association de prendre des décisions de campagne basées sur des données. Plutôt que de deviner les meilleurs moments pour contacter les donateurs, l'analyse des modèles de dons révèle des tendances claires dans le comportement des donateurs.
Par exemple, les données montrent que certains donateurs préfèrent faire de petites contributions mensuelles, tandis que d'autres réservent leurs dons pour des événements annuels spécifiques. De nombreuses entreprises donatrices alignent leurs dons sur les trimestres fiscaux, et les donateurs individuels suivent souvent des schémas personnels liés aux jours de paie ou aux primes.
Ces informations vous aident à passer d'une approche aléatoire à un engagement stratégique qui respecte les préférences naturelles de vos donateurs et fonctionne avec elles.
La fin de l'année stimule les dons caritatifs, car les donateurs sont motivés pour donner avant le 31 décembre afin d'obtenir des déductions fiscales pour l'année en cours.
Cela fait de décembre l'un des mois les plus importants pour la collecte de fonds. Près de 30 % des dons annuels sont effectués au cours de ce mois, les trois derniers jours étant particulièrement lucratifs.
Lorsque les campagnes s'alignent naturellement sur l'état d'esprit des donateurs, les taux de réponse augmentent de manière significative. Par exemple, les appels axés sur l'éducation lancés en août profitent des préparatifs des parents pour la rentrée scolaire, tandis que les campagnes de vacances tirent parti de la générosité naturelle de fin d'année.
L'été pourrait mettre l'accent sur les programmes pour la jeunesse, tandis que l'hiver pourrait mettre l'accent sur les initiatives en matière de logement et de chaleur. Vous devez vous efforcer de faire coïncider vos campagnes avec les moments saisonniers pour que vos appels soient significatifs et opportuns.
L'espacement stratégique des campagnes permet d'éviter l'épuisement des donateurs tout en maximisant l'engagement. Les recherches indiquent que les donateurs reçoivent en moyenne 2 à 3 appels de fonds par mois de la part de diverses organisations.
Voici ce que votre association peut faire pour se démarquer :
C'est en décembre que le potentiel de collecte de fonds est le plus élevé, les journées du 29 au 31 décembre étant les plus intéressantes. La période des fêtes de fin d'année inspire naturellement la générosité, de nombreux donateurs se sentant motivés pour soutenir des causes qui leur tiennent à cœur. De nombreux particuliers choisissent également de faire un don juste avant la fin de l'année pour bénéficier d'avantages fiscaux.
Voici des moyens efficaces de maximiser votre collecte de fonds en décembre :
Le mois de novembre marque le coup d'envoi des collectes de fonds de fin d'année, le mardi de la générosité étant l'occasion la plus importante. En 2023, les organisations à but non lucratif ont collecté plus de 3,1 milliards de dollars au cours de cette seule journée de collecte.
Tirez le meilleur parti de cet élan en :
L'essentiel est que votre message soit simple et axé sur l'impact. Par exemple : "Chaque 100 $ permet de fournir une semaine de repas à une famille dans le besoin" : "Chaque tranche de 100 dollars permet d'offrir une semaine de repas à une famille dans le besoin".
L'été offre des occasions uniques d'approfondir les relations avec les donateurs grâce à un engagement concret.
Bien que les volumes de dons soient plus faibles, ces mois sont parfaits pour cultiver des liens plus forts par le biais de programmes de bénévolat et d'événements communautaires. Concentrez-vous sur la création d'expériences de bénévolat significatives qui rapprochent les sympathisants de votre mission.
Organisez des événements estivaux attrayants et efficaces :
Potentiel de collecte de fonds : Faible à modéré
En janvier et février, la collecte de fonds est plus lente, car les entreprises et les particuliers se concentrent sur leurs priorités financières et gèrent leurs dépenses après les fêtes. Ils clôturent leurs comptes de fin d'année, préparent leurs documents fiscaux et passent en revue les dons de l'année précédente.
Profitez de cette période plus calme pour vous concentrer sur l'engagement des donateurs, la planification annuelle et la mise en œuvre des résolutions du Nouvel An.
Voici ce que votre association peut faire au cours de ces mois :
Potentiel de collecte de fonds : Modéré à bon
Le printemps offre des opportunités naturelles pour les événements en plein air et l'engagement communautaire. Lorsque le temps se réchauffe, les gens sont impatients de participer à des activités qui les rassemblent.
Cette saison est idéale pour lancer de nouvelles initiatives et renouer avec les donateurs grâce à des événements interactifs qui mettent en évidence l'impact de votre mission.
Voici comment vous pouvez collecter des fonds pendant ces mois :
Potentiel de collecte de fonds : Faible à modéré
Les mois de juillet et d'août sont généralement considérés comme moins favorables à la collecte de fonds. En juillet, les donateurs se concentrent sur les vacances d'été et leur temps personnel. Le mois d'août est celui du retour à la routine professionnelle, ce qui laisse moins de temps pour les activités caritatives.
Essayez de vous concentrer sur des demandes d'appel en douceur et sur le renforcement des relations avec les donateurs.
Voici quelques moyens d'envisager de collecter des fonds au cours de ces mois :
Potentiel de collecte de fonds : Fort
Les mois de septembre et d'octobre offrent de bonnes opportunités de collecte de fonds, car les communautés se rassemblent pour les festivals d'automne et les célébrations d'Halloween.
Le mois de septembre est le moment de planifier vos campagnes de fin d'année et, en octobre, commencez à envoyer des "teasers" par courrier électronique et dans les médias sociaux pour créer un élan.
Voici quelques idées à envisager pour collecter des fonds au cours de ces mois :
Renforcez le succès de votre association en planifiant votre calendrier de collecte de fonds en fonction des périodes où les dons sont les plus importants. Les mois de décembre et de novembre sont ceux où les dons sont les plus élevés, tandis que le printemps et l'automne offrent des possibilités d'événements en plein air. Profitez des mois plus calmes pour planifier et renforcer les relations avec les donateurs.
Alignez votre calendrier de collecte de fonds sur les journées d'observation qui correspondent à votre mission. Des événements tels que le défilé du mois de la fierté pour les organisations LGBTQ+ et la Journée de la Terre pour les causes environnementales peuvent créer des occasions authentiques de montrer votre impact et d'engager des supporters qui se sentent concernés par ces questions.
Le succès d'une collecte de fonds repose sur une planification intelligente et une exécution efficace. En utilisant la plateforme de collecte de fonds 100% gratuite de Zeffy, chaque dollar collecté va directement à votre cause.
En éliminant les frais de plateforme et de traitement, Zeffy aide les organisations à but non lucratif à économiser des milliers de dollars par an - de l'argent qui soutient directement votre mission au lieu de couvrir les coûts de transaction.
