Guides sur les organisations à but non lucratif

Les meilleurs moments pour lancer des campagnes de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif en 2025

29 janvier 2025

Pour les organisations à but non lucratif, le choix du moment peut transformer une campagne de collecte de fonds ordinaire en un succès remarquable. Pourtant, de nombreuses organisations ont encore du mal à identifier les moments optimaux pour toucher les donateurs.

Les données montrent que c'est en décembre que le volume des dons est le plus élevé, avec plus de 30 % des dons annuels effectués au cours du dernier mois. Les organisations à but non lucratif doivent reconnaître que chaque saison offre des occasions uniques de s'engager auprès des donateurs et de collecter des fonds.

Ce guide décompose chaque saison de collecte de fonds et propose des approches tactiques pour maximiser l'engagement des donateurs tout au long de l'année.

Table des matières

Pourquoi le choix du moment est-il important pour la collecte de fonds ?

Meilleure période pour les campagnes de collecte de fonds

Quels sont les meilleurs mois pour collecter des fonds pour votre association ?

Possibilités de collecte de fonds au cours des autres mois

Derniers mots sur le meilleur moment pour collecter des fonds

FAQ sur le meilleur moment pour collecter des fonds pour les organisations à but non lucratif

Pourquoi le choix du moment est-il important pour la collecte de fonds ?

Aide à comprendre les habitudes de don des donateurs

Comprendre quand vos donateurs sont le plus susceptibles de donner permet à votre association de prendre des décisions de campagne basées sur des données. Plutôt que de deviner les meilleurs moments pour contacter les donateurs, l'analyse des modèles de dons révèle des tendances claires dans le comportement des donateurs.

Par exemple, les données montrent que certains donateurs préfèrent faire de petites contributions mensuelles, tandis que d'autres réservent leurs dons pour des événements annuels spécifiques. De nombreuses entreprises donatrices alignent leurs dons sur les trimestres fiscaux, et les donateurs individuels suivent souvent des schémas personnels liés aux jours de paie ou aux primes.

Ces informations vous aident à passer d'une approche aléatoire à un engagement stratégique qui respecte les préférences naturelles de vos donateurs et fonctionne avec elles.

Permet aux donateurs de planifier leurs contributions déductibles des impôts

La fin de l'année stimule les dons caritatifs, car les donateurs sont motivés pour donner avant le 31 décembre afin d'obtenir des déductions fiscales pour l'année en cours.

Cela fait de décembre l'un des mois les plus importants pour la collecte de fonds. Près de 30 % des dons annuels sont effectués au cours de ce mois, les trois derniers jours étant particulièrement lucratifs.

Lisez notre guide pour tout savoir sur les dons déductibles des impôts.

Soutien à la collecte de fonds saisonnière

Lorsque les campagnes s'alignent naturellement sur l'état d'esprit des donateurs, les taux de réponse augmentent de manière significative. Par exemple, les appels axés sur l'éducation lancés en août profitent des préparatifs des parents pour la rentrée scolaire, tandis que les campagnes de vacances tirent parti de la générosité naturelle de fin d'année.

L'été pourrait mettre l'accent sur les programmes pour la jeunesse, tandis que l'hiver pourrait mettre l'accent sur les initiatives en matière de logement et de chaleur. Vous devez vous efforcer de faire coïncider vos campagnes avec les moments saisonniers pour que vos appels soient significatifs et opportuns.

Prévenir la lassitude des donneurs

L'espacement stratégique des campagnes permet d'éviter l'épuisement des donateurs tout en maximisant l'engagement. Les recherches indiquent que les donateurs reçoivent en moyenne 2 à 3 appels de fonds par mois de la part de diverses organisations. 

Voici ce que votre association peut faire pour se démarquer :

Quels sont les meilleurs mois pour collecter des fonds pour votre association ?

1. Le mois de décembre

C'est en décembre que le potentiel de collecte de fonds est le plus élevé, les journées du 29 au 31 décembre étant les plus intéressantes. La période des fêtes de fin d'année inspire naturellement la générosité, de nombreux donateurs se sentant motivés pour soutenir des causes qui leur tiennent à cœur. De nombreux particuliers choisissent également de faire un don juste avant la fin de l'année pour bénéficier d'avantages fiscaux.

Voici des moyens efficaces de maximiser votre collecte de fonds en décembre :

Consultez cette liste d'idées de collecte de fonds pour les fêtes de fin d'année pour vous inspirer.

2. Le mois de novembre

Le mois de novembre marque le coup d'envoi des collectes de fonds de fin d'année, le mardi de la générosité étant l'occasion la plus importante. En 2023, les organisations à but non lucratif ont collecté plus de 3,1 milliards de dollars au cours de cette seule journée de collecte.

Tirez le meilleur parti de cet élan en :

L'essentiel est que votre message soit simple et axé sur l'impact. Par exemple : "Chaque 100 $ permet de fournir une semaine de repas à une famille dans le besoin" : "Chaque tranche de 100 dollars permet d'offrir une semaine de repas à une famille dans le besoin".

Consultez notre guide sur la manière de collecter des fonds à l'occasion du mardi de la générosité.

3. juin

L'été offre des occasions uniques d'approfondir les relations avec les donateurs grâce à un engagement concret. 

Bien que les volumes de dons soient plus faibles, ces mois sont parfaits pour cultiver des liens plus forts par le biais de programmes de bénévolat et d'événements communautaires. Concentrez-vous sur la création d'expériences de bénévolat significatives qui rapprochent les sympathisants de votre mission.

Organisez des événements estivaux attrayants et efficaces :

Consultez cette liste de 19 idées de collecte de fonds pour l'été afin de planifier vos campagnes pour les beaux jours.

Possibilités de collecte de fonds au cours des autres mois

1. Janvier et février

Potentiel de collecte de fonds : Faible à modéré

En janvier et février, la collecte de fonds est plus lente, car les entreprises et les particuliers se concentrent sur leurs priorités financières et gèrent leurs dépenses après les fêtes. Ils clôturent leurs comptes de fin d'année, préparent leurs documents fiscaux et passent en revue les dons de l'année précédente.

Profitez de cette période plus calme pour vous concentrer sur l'engagement des donateurs, la planification annuelle et la mise en œuvre des résolutions du Nouvel An.

Voici ce que votre association peut faire au cours de ces mois :

2. Mars, avril et mai

Potentiel de collecte de fonds : Modéré à bon

Le printemps offre des opportunités naturelles pour les événements en plein air et l'engagement communautaire. Lorsque le temps se réchauffe, les gens sont impatients de participer à des activités qui les rassemblent. 

Cette saison est idéale pour lancer de nouvelles initiatives et renouer avec les donateurs grâce à des événements interactifs qui mettent en évidence l'impact de votre mission.

Voici comment vous pouvez collecter des fonds pendant ces mois :

Consultez notre guide de collecte de fonds de printemps qui regorge d'idées pour les mois de mars, avril et mai.

3. Juillet et août

Potentiel de collecte de fonds : Faible à modéré

Les mois de juillet et d'août sont généralement considérés comme moins favorables à la collecte de fonds. En juillet, les donateurs se concentrent sur les vacances d'été et leur temps personnel. Le mois d'août est celui du retour à la routine professionnelle, ce qui laisse moins de temps pour les activités caritatives. 

Essayez de vous concentrer sur des demandes d'appel en douceur et sur le renforcement des relations avec les donateurs.

Voici quelques moyens d'envisager de collecter des fonds au cours de ces mois :

4. Septembre et octobre

Potentiel de collecte de fonds : Fort

Les mois de septembre et d'octobre offrent de bonnes opportunités de collecte de fonds, car les communautés se rassemblent pour les festivals d'automne et les célébrations d'Halloween. 

Le mois de septembre est le moment de planifier vos campagnes de fin d'année et, en octobre, commencez à envoyer des "teasers" par courrier électronique et dans les médias sociaux pour créer un élan.

Voici quelques idées à envisager pour collecter des fonds au cours de ces mois :

Consultez cette liste de plus de 15 idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif à l'occasion d'Halloween.

Dernier mot sur le meilleur moment pour collecter des fonds

Renforcez le succès de votre association en planifiant votre calendrier de collecte de fonds en fonction des périodes où les dons sont les plus importants. Les mois de décembre et de novembre sont ceux où les dons sont les plus élevés, tandis que le printemps et l'automne offrent des possibilités d'événements en plein air. Profitez des mois plus calmes pour planifier et renforcer les relations avec les donateurs.

Alignez votre calendrier de collecte de fonds sur les journées d'observation qui correspondent à votre mission. Des événements tels que le défilé du mois de la fierté pour les organisations LGBTQ+ et la Journée de la Terre pour les causes environnementales peuvent créer des occasions authentiques de montrer votre impact et d'engager des supporters qui se sentent concernés par ces questions.

Le succès d'une collecte de fonds repose sur une planification intelligente et une exécution efficace. En utilisant la plateforme de collecte de fonds 100% gratuite de Zeffy, chaque dollar collecté va directement à votre cause. 

En éliminant les frais de plateforme et de traitement, Zeffy aide les organisations à but non lucratif à économiser des milliers de dollars par an - de l'argent qui soutient directement votre mission au lieu de couvrir les coûts de transaction.

Inscrivez-vous à la plateforme de collecte de fonds 100% gratuite de Zeffy pour maximiser les économies réalisées par votre association.

FAQ sur le meilleur moment pour collecter des fonds pour les organisations à but non lucratif

Un calendrier de collecte de fonds guide les efforts de votre association tout au long de l'année, aligne les activités de l'équipe et saisit chaque opportunité de don. Voici comment en créer un :

  • Identifier des objectifs spécifiques en matière de collecte de fonds, tels que des objectifs de revenus ou de croissance du nombre de donateurs.
  • Dressez la liste des événements majeurs, des campagnes en ligne ou des initiatives que vous prévoyez d'organiser chaque mois. Par exemple, les dons pour les fêtes de fin d'année en décembre, les événements en plein air pendant les mois d'été.
  • Inclure dans votre calendrier des événements de dons mondiaux et des journées d'observation correspondant à votre mission.
  • Déterminer les plateformes ou les méthodes (par exemple, médias sociaux, courrier électronique, événements) à utiliser pour chaque campagne.
  • Définir clairement les délais, les budgets, les responsabilités du personnel et les contrôles périodiques pour chaque campagne et les tâches qui y sont associées.
Créez un calendrier de collecte de fonds pour votre association avec notre modèle gratuit.

Le mardi de la générosité a lieu le mardi suivant Thanksgiving. Depuis 2012, il est devenu un événement mondial. En 2023, on estime à 3,1 milliards de dollars le montant des dons collectés par les organisations caritatives américaines. Cette journée marque le début de la saison des dons dans tout le pays. Les organisations à but non lucratif profitent de cette journée pour entrer en contact avec les donateurs et renforcer leur mission.

Les médias sociaux transforment la manière dont les organisations à but non lucratif communiquent avec les donateurs. Ces plateformes transforment les annonces à sens unique en conversations permanentes, permettant aux organisations de partager en temps réel des histoires d'impact et des mises à jour.

Grâce à un contenu stratégique et à des outils de don intégrés, les organisations à but non lucratif peuvent désormais transformer des sympathisants ordinaires en soutiens actifs de leur cause. La clé est la cohérence - partager des moments authentiques, célébrer l'impact des donateurs et faire en sorte que le don semble naturel plutôt que forcé.

Lorsqu'ils sont utilisés efficacement, les médias sociaux créent une communauté de sympathisants engagés qui amplifient votre message et votre mission.

Lisez notre guide sur la façon de tirer parti des médias sociaux pour votre organisation à but non lucratif.

La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif

Collecter des dons sans frais
Rédigé par
Camille Duboz

