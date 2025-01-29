Pour les organisations à but non lucratif, le choix du moment peut transformer une campagne de collecte de fonds ordinaire en un succès remarquable. Pourtant, de nombreuses organisations ont encore du mal à identifier les moments optimaux pour toucher les donateurs.

Les données montrent que c'est en décembre que le volume des dons est le plus élevé, avec plus de 30 % des dons annuels effectués au cours du dernier mois. Les organisations à but non lucratif doivent reconnaître que chaque saison offre des occasions uniques de s'engager auprès des donateurs et de collecter des fonds.

Ce guide décompose chaque saison de collecte de fonds et propose des approches tactiques pour maximiser l'engagement des donateurs tout au long de l'année.

Table des matières

Pourquoi le choix du moment est-il important pour la collecte de fonds ?

Meilleure période pour les campagnes de collecte de fonds

Quels sont les meilleurs mois pour collecter des fonds pour votre association ?

Possibilités de collecte de fonds au cours des autres mois

Derniers mots sur le meilleur moment pour collecter des fonds

FAQ sur le meilleur moment pour collecter des fonds pour les organisations à but non lucratif

Pourquoi le choix du moment est-il important pour la collecte de fonds ?

Aide à comprendre les habitudes de don des donateurs

Comprendre quand vos donateurs sont le plus susceptibles de donner permet à votre association de prendre des décisions de campagne basées sur des données. Plutôt que de deviner les meilleurs moments pour contacter les donateurs, l'analyse des modèles de dons révèle des tendances claires dans le comportement des donateurs.

Par exemple, les données montrent que certains donateurs préfèrent faire de petites contributions mensuelles, tandis que d'autres réservent leurs dons pour des événements annuels spécifiques. De nombreuses entreprises donatrices alignent leurs dons sur les trimestres fiscaux, et les donateurs individuels suivent souvent des schémas personnels liés aux jours de paie ou aux primes.

Ces informations vous aident à passer d'une approche aléatoire à un engagement stratégique qui respecte les préférences naturelles de vos donateurs et fonctionne avec elles.

Permet aux donateurs de planifier leurs contributions déductibles des impôts

La fin de l'année stimule les dons caritatifs, car les donateurs sont motivés pour donner avant le 31 décembre afin d'obtenir des déductions fiscales pour l'année en cours.

Cela fait de décembre l'un des mois les plus importants pour la collecte de fonds. Près de 30 % des dons annuels sont effectués au cours de ce mois, les trois derniers jours étant particulièrement lucratifs.

Soutien à la collecte de fonds saisonnière

Lorsque les campagnes s'alignent naturellement sur l'état d'esprit des donateurs, les taux de réponse augmentent de manière significative. Par exemple, les appels axés sur l'éducation lancés en août profitent des préparatifs des parents pour la rentrée scolaire, tandis que les campagnes de vacances tirent parti de la générosité naturelle de fin d'année.

L'été pourrait mettre l'accent sur les programmes pour la jeunesse, tandis que l'hiver pourrait mettre l'accent sur les initiatives en matière de logement et de chaleur. Vous devez vous efforcer de faire coïncider vos campagnes avec les moments saisonniers pour que vos appels soient significatifs et opportuns.

Prévenir la lassitude des donneurs

L'espacement stratégique des campagnes permet d'éviter l'épuisement des donateurs tout en maximisant l'engagement. Les recherches indiquent que les donateurs reçoivent en moyenne 2 à 3 appels de fonds par mois de la part de diverses organisations.

Voici ce que votre association peut faire pour se démarquer :

Espacer les grandes campagnes de 8 à 12 semaines

Limiter les appels par courrier électronique à 2 ou 3 par mois

Se concentrer sur des communications personnalisées à fort impact

Suivre les taux de réponse pour identifier la fréquence optimale

Quels sont les meilleurs mois pour collecter des fonds pour votre association ?

1. Le mois de décembre

C'est en décembre que le potentiel de collecte de fonds est le plus élevé, les journées du 29 au 31 décembre étant les plus intéressantes. La période des fêtes de fin d'année inspire naturellement la générosité, de nombreux donateurs se sentant motivés pour soutenir des causes qui leur tiennent à cœur. De nombreux particuliers choisissent également de faire un don juste avant la fin de l'année pour bénéficier d'avantages fiscaux.

Voici des moyens efficaces de maximiser votre collecte de fonds en décembre :

Envoyez des courriels personnalisés soulignant les 3 principales réalisations et les mesures d'impact spécifiques de l'année.

Inclure un CTA clair avec les dates limites pour les avantages fiscaux et les possibilités de dons équivalents.

Créer une campagne de dons pour les fêtes de fin d'année autour de thèmes tels que "12 jours d'impact" ou "La saison de l'espoir". Lancez une campagne quotidienne sur les médias sociaux en mettant en avant l'histoire d'un bénéficiaire et un objectif de don spécifique.

Organiser des événements hybrides (virtuels + en personne) avec des articles de vente aux enchères exclusifs.

Établir des partenariats avec 3 à 5 entreprises locales pour des parrainages équivalents ou des dons en nature.

2. Le mois de novembre

Le mois de novembre marque le coup d'envoi des collectes de fonds de fin d'année, le mardi de la générosité étant l'occasion la plus importante. En 2023, les organisations à but non lucratif ont collecté plus de 3,1 milliards de dollars au cours de cette seule journée de collecte.

Tirez le meilleur parti de cet élan en :

Commencez tôt votre campagne de sensibilisation - n'attendez pas le mardi de la générosité pour engager les donateurs.

Impliquer votre conseil d'administration pour qu'il s'adresse à ses réseaux

Trouver des entreprises locales qui peuvent proposer des programmes de jumelage de dons

Partager des histoires rapides sur ce que les dons font réellement - les gens aiment voir un impact réel.

L'essentiel est que votre message soit simple et axé sur l'impact. Par exemple : "Chaque 100 $ permet de fournir une semaine de repas à une famille dans le besoin" : "Chaque tranche de 100 dollars permet d'offrir une semaine de repas à une famille dans le besoin".

‍

3. juin

L'été offre des occasions uniques d'approfondir les relations avec les donateurs grâce à un engagement concret.

Bien que les volumes de dons soient plus faibles, ces mois sont parfaits pour cultiver des liens plus forts par le biais de programmes de bénévolat et d'événements communautaires. Concentrez-vous sur la création d'expériences de bénévolat significatives qui rapprochent les sympathisants de votre mission.

Organisez des événements estivaux attrayants et efficaces :

Soirées cinéma en famille dans les parcs locaux - partenariat avec des camions de nourriture et fixation de montants de dons suggérés.

Tournois communautaires - inciter les entreprises locales à parrainer des équipes et à créer une compétition amicale.

Campagne de la fête des pères mettant en avant les héros locaux - permettre aux gens de partager leurs histoires tout en faisant des dons en guise d'hommage

Ateliers de fin de semaine visant à enseigner des compétences utiles - cours de cuisine ou conseils de jardinage - les frais d'inscription étant destinés à soutenir votre travail

Possibilités de collecte de fonds au cours des autres mois

1. Janvier et février

Potentiel de collecte de fonds : Faible à modéré

En janvier et février, la collecte de fonds est plus lente, car les entreprises et les particuliers se concentrent sur leurs priorités financières et gèrent leurs dépenses après les fêtes. Ils clôturent leurs comptes de fin d'année, préparent leurs documents fiscaux et passent en revue les dons de l'année précédente.

Profitez de cette période plus calme pour vous concentrer sur l'engagement des donateurs, la planification annuelle et la mise en œuvre des résolutions du Nouvel An.

Voici ce que votre association peut faire au cours de ces mois :

Examinez les performances de votre association l'année dernière pour identifier les points forts et les domaines à améliorer. Analysez les campagnes passées, la fidélisation des donateurs, les totaux des collectes de fonds et l'engagement pour trouver des stratégies efficaces.

Faites appel aux résolutions du Nouvel An en montrant comment les dons ou le bénévolat peuvent faire la différence. Soulignez comment le fait de soutenir votre organisation à but non lucratif vous aide à atteindre vos objectifs en matière de bienveillance et d'impact positif.

Planifiez des activités de remerciement des donateurs avec des notes personnalisées, des mises à jour sur l'impact ou des petits cadeaux attentionnés. Renforcez les relations avec les donateurs par des gestes significatifs qui établissent des liens durables.

Profitez de ces mois pour planifier des campagnes, mettre à jour votre contenu en ligne et préparer les fêtes de fin d'année. Concentrez-vous sur les demandes de subvention, les efforts de collecte de fonds et un nouveau contenu pour l'année à venir.

2. Mars, avril et mai

Potentiel de collecte de fonds : Modéré à bon

Le printemps offre des opportunités naturelles pour les événements en plein air et l'engagement communautaire. Lorsque le temps se réchauffe, les gens sont impatients de participer à des activités qui les rassemblent.

Cette saison est idéale pour lancer de nouvelles initiatives et renouer avec les donateurs grâce à des événements interactifs qui mettent en évidence l'impact de votre mission.

Voici comment vous pouvez collecter des fonds pendant ces mois :

Organisez une campagne de nettoyage de printemps pour collecter des articles légèrement usagés ou des dons en argent. Profitez de cette occasion pour présenter aux donateurs votre programme de dons mensuels, en soulignant comment un soutien durable crée un impact tout au long de l'année.

Célébrez la Semaine nationale du bénévolat en organisant des manifestations de reconnaissance pour honorer vos bénévoles et leur travail acharné.

Établissez un partenariat avec une agence de voyage pour organiser une tombola proposant des forfaits vacances d'été. La moitié des recettes de la tombola sera affectée au soutien de votre mission et de vos initiatives.

Organisez une fête de la crème glacée pour soulager la chaleur de l'été. Associez-vous à un vendeur local pour vendre des boules de glace et des friandises glacées afin de collecter des fonds.

3. Juillet et août

Potentiel de collecte de fonds : Faible à modéré

Les mois de juillet et d'août sont généralement considérés comme moins favorables à la collecte de fonds. En juillet, les donateurs se concentrent sur les vacances d'été et leur temps personnel. Le mois d'août est celui du retour à la routine professionnelle, ce qui laisse moins de temps pour les activités caritatives.

Essayez de vous concentrer sur des demandes d'appel en douceur et sur le renforcement des relations avec les donateurs.

Voici quelques moyens d'envisager de collecter des fonds au cours de ces mois :

Organisez des soirées de visionnage de feux d'artifice, des barbecues ou des défilés le 4 juillet pour unir votre communauté. Envisagez d'offrir des marchandises de marque ou de suggérer des dons tout en établissant des liens avec la communauté.

Organiser des petits-déjeuners avec les entreprises partenaires afin de partager les mesures d'impact et les possibilités de partenariat spécifiques.

Créer un programme de rentrée scolaire où les parents peuvent acheter des fournitures pour leurs enfants et parrainer des fournitures pour les élèves dans le besoin.

Organisez au mois d'août des événements de mise en réseau axés sur l'industrie, qui combinent l'établissement de relations avec des possibilités de dons claires.

4. Septembre et octobre

Potentiel de collecte de fonds : Fort

Les mois de septembre et d'octobre offrent de bonnes opportunités de collecte de fonds, car les communautés se rassemblent pour les festivals d'automne et les célébrations d'Halloween.

Le mois de septembre est le moment de planifier vos campagnes de fin d'année et, en octobre, commencez à envoyer des "teasers" par courrier électronique et dans les médias sociaux pour créer un élan.

Voici quelques idées à envisager pour collecter des fonds au cours de ces mois :

Lancer des programmes de tutorat après l'école avec des experts locaux de l'éducation, en proposant des plans de paiement flexibles pour différents niveaux de revenus.

Créez des soirées de collecte de fonds en vous associant à des restaurants - les parents peuvent dîner pendant que les enfants profitent d'activités supervisées.

Organiser des campagnes de collecte de bonbons ou de friandises à l'échelle du quartier, où les maisons collectent des dons par le biais de codes QR et de dons par téléphone portable.

Installez des stands de carnaval d'automne qui combinent des activités saisonnières et des collectes de fonds par le biais de partenariats avec des vendeurs et de jeux sponsorisés.

Dernier mot sur le meilleur moment pour collecter des fonds

Renforcez le succès de votre association en planifiant votre calendrier de collecte de fonds en fonction des périodes où les dons sont les plus importants. Les mois de décembre et de novembre sont ceux où les dons sont les plus élevés, tandis que le printemps et l'automne offrent des possibilités d'événements en plein air. Profitez des mois plus calmes pour planifier et renforcer les relations avec les donateurs.

Alignez votre calendrier de collecte de fonds sur les journées d'observation qui correspondent à votre mission. Des événements tels que le défilé du mois de la fierté pour les organisations LGBTQ+ et la Journée de la Terre pour les causes environnementales peuvent créer des occasions authentiques de montrer votre impact et d'engager des supporters qui se sentent concernés par ces questions.

Le succès d'une collecte de fonds repose sur une planification intelligente et une exécution efficace. En utilisant la plateforme de collecte de fonds 100% gratuite de Zeffy, chaque dollar collecté va directement à votre cause.

En éliminant les frais de plateforme et de traitement, Zeffy aide les organisations à but non lucratif à économiser des milliers de dollars par an - de l'argent qui soutient directement votre mission au lieu de couvrir les coûts de transaction.

FAQ sur le meilleur moment pour collecter des fonds pour les organisations à but non lucratif

Comment les organisations à but non lucratif peuvent-elles créer un calendrier de collecte de fonds ? Un calendrier de collecte de fonds guide les efforts de votre association tout au long de l'année, aligne les activités de l'équipe et saisit chaque opportunité de don. Voici comment en créer un : Identifier des objectifs spécifiques en matière de collecte de fonds, tels que des objectifs de revenus ou de croissance du nombre de donateurs.

Dressez la liste des événements majeurs, des campagnes en ligne ou des initiatives que vous prévoyez d'organiser chaque mois. Par exemple, les dons pour les fêtes de fin d'année en décembre, les événements en plein air pendant les mois d'été.

Inclure dans votre calendrier des événements de dons mondiaux et des journées d'observation correspondant à votre mission.

Déterminer les plateformes ou les méthodes (par exemple, médias sociaux, courrier électronique, événements) à utiliser pour chaque campagne.

Définir clairement les délais, les budgets, les responsabilités du personnel et les contrôles périodiques pour chaque campagne et les tâches qui y sont associées. Créez un calendrier de collecte de fonds pour votre association avec notre modèle gratuit.

Quelle est la journée de collecte de fonds la plus importante de l'année ? Le mardi de la générosité a lieu le mardi suivant Thanksgiving. Depuis 2012, il est devenu un événement mondial. En 2023, on estime à 3,1 milliards de dollars le montant des dons collectés par les organisations caritatives américaines. Cette journée marque le début de la saison des dons dans tout le pays. Les organisations à but non lucratif profitent de cette journée pour entrer en contact avec les donateurs et renforcer leur mission.