La Semaine nationale du bénévolat est l'occasion d'honorer et de célébrer les héros de votre association : les bénévoles. Qu'ils participent à l'organisation d'un événement, qu'ils s'occupent de tâches administratives ou qu'ils dirigent des initiatives locales, ces personnes désintéressées constituent une ressource inestimable.

Cette semaine spéciale offre une occasion unique de célébrer les contributions vitales des bénévoles. La question principale est de savoir comment honorer leur dévouement.

Cet article propose des idées sur la manière de témoigner de l'appréciation et de la gratitude à vos héros désintéressés. Vous y trouverez des outils utiles pour faciliter la planification de votre semaine de reconnaissance. Célébrons le cœur et l'âme d'une organisation à but non lucratif.

Table des matières :

Qu'est-ce que la Semaine nationale du bénévolat ?

6 idées étonnantes pour honorer le service volontaire pendant la Semaine nationale du bénévolat

Comment la Semaine nationale du bénévolat peut-elle aider votre organisation ?

4 outils technologiques dont vous aurez besoin pour la Semaine nationale du bénévolat

Étude de cas : Comment VIQ a collecté 1 700 $ en utilisant Zeffy pour la célébration de la Semaine nationale du bénévolat

Dernier mot sur la Semaine nationale du bénévolat

FAQ sur la Semaine nationale du bénévolat

Qu'est-ce que la Semaine nationale du bénévolat ?

La Semaine nationale du bénévolat (SNB), ou Semaine de reconnaissance des bénévoles, est une célébration annuelle qui se déroule généralement pendant le Mois mondial du bénévolat, au cours de la troisième semaine d'avril.

Au cours de cette semaine, les organisations à but non lucratif, les gouvernements et les communautés célèbrent les bénévoles qui consacrent généreusement leurs efforts, leur temps et leurs compétences à aider les autres. Des événements spéciaux, des projets de bénévolat et des initiatives ciblées sont prévus pour reconnaître et récompenser les bénévoles.

Au fil des ans, la Semaine nationale du bénévolat a dépassé le stade de la reconnaissance pour s'étendre à l'éducation et à l'engagement. Elle contribue à faire connaître les différentes façons dont les individus peuvent faire la différence et à inciter les gens à s'engager dans le bénévolat.

Deux organisations jouent un rôle de premier plan dans l'organisation de la semaine :

Point of Light : Fondée en 1990 par le président George H.W. Bush, cette organisation mondiale à but non lucratif incite les gens à agir et à créer des changements positifs dans leurs communautés locales par le biais du volontariat. Elle joue le rôle d'organisme de coordination clé pour la NVW, en fournissant des outils et des conseils pour la reconnaissance des volontaires.

Bénévoles Canada : Fondé en 1977, son objectif principal est de favoriser un secteur bénévole solide dans le pays. L'organisme offre des ressources et des idées pour célébrer les bénévoles, y compris la création de matériel de marketing, l'organisation d'événements et plus encore.

6 idées étonnantes pour honorer le service volontaire pendant la Semaine nationale du bénévolat

1. Organiser un événement de célébration (virtuel/personnel)

Organisez un événement mémorable pour célébrer ceux qui ont donné de leur temps et de leurs efforts tout au long de l'année. En fonction de la localisation de la plupart des bénévoles, choisissez entre un événement en personne ou un événement virtuel.

Ajoutez des activités de renforcement de l'esprit d'équipe et des jeux amusants, afin de divertir les participants et de créer un sentiment de camaraderie entre eux.

Au milieu de la convivialité et de l'amusement, partagez des informations sur l'impact de votre bénévole par le biais d'une petite présentation. Montrez une vidéo sincère dans laquelle les bénéficiaires, le personnel et le conseil d'administration expriment leur gratitude. Faites de cette soirée un moment d'appréciation, de connexion et d'inspiration.

2. Organiser une cérémonie officielle de remise des prix

La Semaine nationale du bénévolat est destinée à témoigner de la reconnaissance envers les bénévoles, et une cérémonie officielle de remise de prix serait un excellent moyen de le faire. Elle permet de reconnaître publiquement le rôle essentiel des bénévoles dans votre association et de les motiver à soutenir votre cause.

Pour rendre la cérémonie plus mouvementée :

Créer un prix unique pour chaque bénévole en fonction de son travail spécifique

Inclure les discours des membres du conseil d'administration

Montrez les projets clés sur lesquels vos volontaires ont travaillé

Faire connaître les prochaines possibilités de bénévolat

3. Partager une lettre de remerciement sincère

Stimule l'esprit de bénévolat en incorporant des notes de remerciement sincères et personnalisées de la part de ceux qui ont été directement touchés par le service de vos bénévoles. Ces messages, qui expliquent comment le soutien des volontaires a transformé des vies, illustrent l'impact réel et encouragent à poursuivre le dévouement.

Complétez votre dossier de remerciement par des certificats officiels et des lettres de recommandation, qui constituent des documents précieux pour les bénévoles dans leur parcours professionnel. Ces titres mettent en valeur leur dévouement et leur expérience pratique du bénévolat et démontrent l'investissement de votre organisation dans leur réussite future, ce qui porte votre appréciation au-delà de la simple reconnaissance.

4. Présenter le travail des bénévoles sur les médias sociaux et le site web

Une autre excellente façon de célébrer la Semaine nationale du bénévolat est de présenter les visages qui se cachent derrière le succès de votre organisation sur les médias sociaux, votre site Web, vos bulletins d'information ou d'autres canaux. Selon la taille de votre équipe, mettez en lumière un ou deux héros par jour tout au long de la semaine.

Prendre contact personnellement avec eux pour recueillir leurs histoires inspirantes

Qu'est-ce qui a déclenché leur passion pour votre cause ?

Ont-ils des moments préférés de volontariat ?

Ont-ils des anecdotes personnelles à raconter ?

Y a-t-il des photos qu'ils peuvent partager pour illustrer leur parcours de bénévole ?

Cette reconnaissance sincère ne se contente pas d'honorer vos bénévoles, elle constitue également un puissant outil de recrutement. En partageant des expériences authentiques, vous inciterez d'autres personnes à se joindre à votre mission.

5. Aider les volontaires à se perfectionner

Investissez dans l'avenir de vos bénévoles en leur offrant la possibilité d'acquérir des compétences. Voici comment :

Mener une enquête ou demander autour de soi pour identifier les centres d'intérêt des volontaires

Développer 3 à 5 cours ciblés en fonction de leurs préférences et des compétences recherchées

Proposer des formations sur des thèmes professionnels (leadership, gestion de projet, informatique)

Proposer des ateliers sur les passions personnelles (jardinage, travail du bois, artisanat créatif).

Recruter des professionnels experts pour animer ces sessions

Cette approche témoigne de l'appréciation de vos bénévoles et leur apporte une valeur durable, ce qui est bénéfique pour tout le monde. Les bénévoles acquièrent de nouvelles compétences ou s'essayent à de nouveaux passe-temps, et vous constituez une équipe de bénévoles plus compétente et plus engagée.

6. Partager un témoignage de reconnaissance

Offrir des cadeaux attentionnés à vos bénévoles est un excellent moyen de reconnaître et de récompenser leurs efforts. N'oubliez pas que c'est le sentiment qui compte, et non le prix. Considérez les options suivantes :

Album de photos personnalisé avec des photos prises sur le vif et des notes sincères

Des produits de marque élégants qu'ils aimeront utiliser

Cartes-cadeaux ou billets de cinéma pour un temps de repos bien mérité

Des friandises faites maison accompagnées d'un livre de recettes sélectionnées

Sacs à surprises personnalisés remplis de cadeaux

Conseil : Adaptez chaque cadeau à la mission de votre association et aux centres d'intérêt de vos bénévoles.

Comment la Semaine nationale du bénévolat peut-elle aider votre organisation ?

1. Stimule l'engagement

La Semaine nationale du bénévolat offre une occasion officielle de célébrer les bénévoles à grande échelle, ce qui contribue à remonter le moral des troupes et à encourager l'engagement à long terme. Les bénévoles appréciés sont plus susceptibles de rester impliqués et d'inciter d'autres personnes à rejoindre l'organisation.

2. Renforcement de la communauté

La Semaine nationale du bénévolat rassemble les bénévoles, les organisations et les communautés qu'ils servent, nourrissant ainsi un sentiment d'unité et d'appartenance. Cette convergence crée un réseau de soutien qui renforce l'engagement dans le volontariat et les racines du service communautaire.

3. Sensibilisation accrue

La NVW met en lumière le volontariat et son impact positif à l'échelle nationale. Les organisations peuvent lancer de nouvelles initiatives et mobiliser efficacement des volontaires en capitalisant sur l'intérêt accru du public. L'attention accrue durant la Semaine nationale du bénévolat utilise l'enthousiasme de la communauté pour stimuler la participation à divers efforts de bénévolat.

4. Recrutement de volontaires

Grâce à des campagnes et à des événements ciblés, la SNV constitue un puissant outil de recrutement. Le partage d'histoires, de témoignages et de réalisations de volontaires permet d'attirer des sympathisants potentiels désireux de contribuer à des causes importantes.

5. Développement des compétences

Certaines organisations à but non lucratif proposent des formations spécialisées ou organisent des ateliers pendant la Semaine nationale du bénévolat. Ces opportunités permettent aux bénévoles d'acquérir des compétences précieuses, contribuant ainsi à leur développement personnel et professionnel.

4 outils technologiques dont vous aurez besoin pour la Semaine nationale du bénévolat

1. Plateforme de gestion des volontaires : Bloomerang Volunteer

Bloomerang Volunteer facilite la célébration de vos bénévoles pendant la Semaine nationale du bénévolat en centralisant les données, ce qui vous permet d'identifier et de reconnaître facilement les bénévoles en fonction de leurs antécédents de service, de leurs compétences ou d'autres facteurs pertinents.

Les fonctions de reporting de la plateforme vous aident à analyser les contributions des bénévoles, ce qui facilite l'adaptation des efforts de reconnaissance. Grâce à des outils de communication automatisés, vous pouvez envoyer des messages de remerciement personnalisés ou des invitations à des événements.

Les capacités de programmation et de suivi de Bloomerang Volunteer vous garantissent des enregistrements précis de l'implication de chaque bénévole, vous permettant ainsi de reconnaître leurs réalisations spécifiques et les étapes importantes au cours de la semaine de célébration.

2. Plate-forme de gestion d'événements : Zeffy

Zeffy propose un système de billetterie 100% gratuit pour les événements de reconnaissance des bénévoles, qu'ils soient en personne ou virtuels. La plateforme comprend des outils d'inscription, de billetterie et de promotion.

Les fonctionnalités de Zeffy comprennent la gestion des RSVP, des formulaires optimisés pour les mobiles et des tickets scannables. La fonctionnalité d'email pré-intégrée de la plateforme permet de créer et d'automatiser sans effort des emails de rappel pour la Semaine nationale du bénévolat.

Les options de segmentation de Zeffy vous permettent de personnaliser les communications pour différents groupes de bénévoles, garantissant ainsi une reconnaissance ciblée et significative pour tous les participants.

3. Outil de vidéoconférence : Zoom (uniquement pour les événements en ligne)

Que vous organisiez des événements virtuels ou des cérémonies de remise de prix en ligne, Zoom est un outil formidable. Il vous suffit de partager le lien d'une réunion avec vos bénévoles, qui peuvent s'y joindre sans créer de compte sur Zoom.

Zoom dispose d'outils pour rendre les événements spéciaux en ligne amusants, tels que des sondages, des quiz, un chat en direct et des planches à dessin. Ces fonctions contribuent à rendre la session plus intéressante et interactive.

4. Outil de conception graphique : Canva

Canva est un outil de conception polyvalent qui peut vous aider à créer un contenu visuellement attrayant pour la Semaine nationale du bénévolat. Il offre une variété de modèles pré-fabriqués pour concevoir rapidement des messages sur les médias sociaux, des cartes de remerciement, des certificats et des bannières qui reconnaissent les contributions des bénévoles.

L'interface "glisser-déposer" permet de personnaliser facilement les modèles avec des photos de bénévoles et d'ajouter des messages personnalisés. Vous pouvez même incorporer des éléments de marque tels que des logos et des couleurs.

Canva permet également aux équipes de collaborer sur les conceptions, ce qui facilite le travail du personnel des organisations à but non lucratif pour honorer les bénévoles par le biais de visuels créatifs et professionnels.

Étude de cas : Comment VIQ a collecté 1 700 $ en utilisant Zeffy pour la célébration de la Semaine nationale du bénévolat

Le Volunteer + Information Center (VIQ) a fait appel à Zeffy pour organiser son événement de célébration et de reconnaissance de la Semaine nationale du bénévolat. L'événement, qui avait pour thème "Le bénévolat, c'est l'empathie en action", a mis en lumière le lien humain profond qui est au cœur du bénévolat.

En utilisant la plateforme de gestion d'événements 100 % gratuite de Zeffy, VIQ a proposé des billets à plusieurs niveaux pour différents types de membres, ce qui a permis de collecter 1 731 dollars tout en économisant 86 dollars de frais.

L'exemple de VIQ montre comment les organisations à but non lucratif peuvent tirer parti de plateformes gratuites de gestion d'événements pour allouer davantage de ressources à la reconnaissance des bénévoles.

Dernier mot sur la Semaine nationale du bénévolat

En célébrant la Semaine nationale du bénévolat avec ces idées, vous rendrez hommage aux contributions des bénévoles et renforcerez leur engagement envers votre mission. Mais ne limitez pas votre appréciation à une semaine !

Exprimer sa gratitude tout au long de l'année permet aux bénévoles de rester engagés et valorisés - des gestes simples comme des petits cadeaux, des notes de remerciement et le fait de souligner publiquement leurs contributions renforcent le moral des bénévoles. En faisant de la reconnaissance des bénévoles une pratique permanente, vous vous assurez que les bénévoles se sentent toujours essentiels à votre mission, ce qui garantit leur soutien continu.

FAQ sur la Semaine nationale du bénévolat

Où se déroule la semaine nationale du bénévolat ? La Semaine nationale du bénévolat est une célébration annuelle organisée dans de nombreux pays pour rendre hommage aux bénévoles. Elle est très présente aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Qui organise la Semaine nationale du bénévolat ? La Semaine nationale du bénévolat est coordonnée par des organisations nationales telles que Points of Light aux États-Unis. De nombreuses organisations, écoles et groupes communautaires organisent également leurs propres événements.