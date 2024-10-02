La saison des dons de fin d'année est une période critique pour les organisations à but non lucratif, qui s'étend généralement du Mardi de la générosité au 31 décembre. Cette période offre aux organisations une occasion unique d'atteindre ou de dépasser leurs objectifs annuels de collecte de fonds, en tirant parti de l'esprit de générosité accru qui accompagne souvent les fêtes de fin d'année.

Pourquoi cette saison est-elle considérée comme si importante pour la collecte de fonds ? Les donateurs sont d'humeur généreuse, stimulés par l'esprit des fêtes, les primes de fin d'année et la dernière chance de faire des dons déductibles des impôts. En fait, 50 % des organisations à but non lucratif collectent la majorité de leurs dons pendant cette période.

Grâce à une solide campagne de dons de fin d'année, vous pouvez tirer le meilleur parti de la générosité et de la réceptivité de vos donateurs. Nous vous proposons un plan mensuel pour mener une campagne efficace qui maximise l'engagement et les contributions des donateurs.

Table des matières :

Qu'est-ce que les dons de fin d'année pour les organisations à but non lucratif ?

Comment réussir votre campagne de dons de fin d'année (plan mensuel)

6 stratégies pour amplifier les dons de fin d'année de votre association

4 meilleurs exemples de campagnes de dons de fin d'année pour s'inspirer

Derniers mots sur les campagnes de fin d'année pour les organisations à but non lucratif

FAQ sur les dons de fin d'année

Qu'est-ce que les dons de fin d'année pour les organisations à but non lucratif ?

Une campagne de dons de fin d'année est conçue pour maximiser les dons au cours des derniers mois de l'année (octobre, novembre et décembre), la plupart des organisations à but non lucratif donnant le coup d'envoi de leur campagne de fin d'année le mardi de la générosité (Giving Tuesday), c'est-à-dire le premier mardi après Thanksgiving.

Selon le rapport de référence 2023 de M+R, un quart des recettes annuelles des organisations à but non lucratif a été collecté en décembre, et 10 % des dons annuels ont été effectués au cours des trois derniers jours de décembre.

Comment réussir votre campagne de dons de fin d'année (plan mensuel)

Septembre : Planification et stratégie

Le mois de septembre est crucial pour jeter les bases de votre campagne de dons de fin d'année. Commencez par examiner les performances passées et fixez des objectifs clairs pour la campagne à venir.

Actions clés :

Examiner les données de la campagne de l'année dernière pour orienter la stratégie

Déterminez votre objectif de collecte de fonds et mettez-le en évidence.

Segmenter votre base de donateurs (nouveaux, anciens, récurrents, etc.)

Élaborer un message de campagne convaincant, conforme à votre mission

Choisir les canaux de commercialisation et concevoir le matériel clé

Veillez à ce que vos messages intègrent des récits et des exemples d'impact potentiel. Maintenez une image de marque cohérente sur toutes les plateformes afin de renforcer l'identité de votre campagne.

Octobre : Créer un élan

En octobre, il s'agit de susciter l'enthousiasme et de préparer l'infrastructure de votre campagne. Concentrez-vous sur les partenariats et la planification du contenu pour établir une base solide.

Tâches prioritaires :

S'adresser aux sponsors pour obtenir leur soutien (dons de contrepartie, accueil d'événements)

S'associer à des influenceurs ou à des créateurs de contenu pour amplifier votre message

Créer un calendrier de contenu complet pour la campagne

Optimisez votre plateforme de dons pour l'expérience utilisateur

Commencez à annoncer la campagne sur les médias sociaux et dans les bulletins d'information.

Si vous prévoyez des événements, faites-en la promotion dès le début et ouvrez les inscriptions. Cette approche préalable peut susciter l'intérêt et stimuler la participation à votre campagne.

Novembre : Lancement progressif et engagement

Le mois de novembre marque le lancement en douceur de votre campagne. Commencez par vos soutiens les plus fidèles et préparez-vous pour le mardi de la générosité, une occasion importante de collecter des fonds.

Domaines d'intervention :

Offrir un accès précoce aux donateurs récurrents et aux parties prenantes clés

Prévoir une action spéciale pour le mardi de la générosité (dons jumelés, campagnes exclusives)

Exploiter les histoires et les témoignages des donateurs dans votre marketing

Partager les montants des dons (avec autorisation) pour inspirer les autres

Utilisez la preuve sociale pour encourager les dons. Lorsque les gens voient leurs amis ou des personnalités faire des dons, cela peut les encourager à faire de même.

Décembre : Dernière ligne droite

Le mois de décembre est votre dernière chance d'atteindre vos objectifs de fin d'année. Augmentez la fréquence de vos communications et créez un sentiment d'urgence dans vos messages.

Stratégies critiques :

Envoyer des mises à jour régulières avec des appels à l'action urgents

Utiliser des outils visuels (barres de progression, thermomètres de dons) pour montrer les progrès de la campagne.

Envoyer un courriel de "dernière chance" le 31 décembre pour les dons déductibles des impôts.

Envisagez un dernier rappel par SMS le 30 ou le 31 décembre.

Tenez les donateurs au courant de vos progrès tout au long du mois. Cette approche suscite l'enthousiasme et donne aux donateurs l'impression de faire partie du voyage, ce qui les incite à vous aider à atteindre votre objectif.

6 stratégies pour amplifier les dons de fin d'année de votre association

1. Commencez par la campagne "Giving Tuesday" (mardi de la générosité)

Le mardi de la générosité marque le début de la saison des dons de fin d'année et constitue la plus grande journée de dons de charité de l'année. C'est le moment idéal pour lancer ou renforcer vos campagnes de fin d'année, en capitalisant sur la générosité des donateurs et en maintenant l'élan jusqu'en décembre.

Tirer parti efficacement du mardi de la générosité :

Présentez votre objectif de collecte de fonds pour la fin de l'année, en publiant des mises à jour régulières pour montrer les progrès accomplis.

Lancer une campagne "Compte à rebours pour la nouvelle année", soulignant les succès quotidiens et mettant en évidence l'impact des dons.

Encourager les donateurs du mardi de la générosité à faire des dons supplémentaires en fin d'année.

Fournissez des modèles de médias sociaux pour faciliter le partage et proposez des incitations sur le thème des vacances pour stimuler la participation.

En associant le mardi de la générosité à vos efforts de fin d'année, vous pouvez transformer la générosité initiale en un soutien durable à votre cause.

2. Offrir des possibilités de dons équivalents

Utilisez les programmes de dons jumelés pour stimuler votre campagne de fin d'année, car 84 % des donateurs sont plus enclins à donner lorsqu'un don jumelé est offert. Trouvez une entreprise partenaire ou un donateur majeur pour doubler les dons de fin d'année. Faites la promotion de cette opportunité sur tous les canaux, en insistant sur le fait que les dons seront doublés ou triplés pour une durée limitée.

Fixez une date limite claire, par exemple le 31 décembre, afin de créer une urgence et de mettre en évidence les résultats spécifiques et tangibles que le don jumelé permettra d'obtenir.

3. Créer des stratégies de sollicitation spéciales pour les principaux donateurs

Il est essentiel de se concentrer sur les grands donateurs pendant la période des dons de fin d'année, car les gens sont animés par l'esprit de générosité, ce qui en fait le moment idéal pour engager vos donateurs les plus influents. Utilisez votre CRM ou votre logiciel de gestion des donateurs pour obtenir des rapports sur les donateurs les plus importants. Pendant que vous y êtes, pensez à vérifier les donateurs de niveau intermédiaire dont vous pensez qu'ils pourraient être prêts à faire des dons plus importants.

Une fois la liste prête, voici quelques moyens de les faire participer à votre campagne de fin d'année :

Envoyez-leur des messages personnalisés pour les tenir au courant de ce que vous avez accompli avec leur aide. Liez votre demande de dernier don important de l'année à un projet ou à une initiative importante.

Organisez des événements privés pour les donateurs ou des réunions virtuelles au cours desquelles les principaux donateurs peuvent entrer en contact avec vos dirigeants et prendre connaissance de vos objectifs de fin d'année.

Réalisez de brefs entretiens avec les principaux donateurs et demandez-leur ce qui les a poussés à soutenir votre cause. Le fait de partager ces récits permet non seulement de reconnaître vos plus grands soutiens, mais aussi d'inciter d'autres personnes à faire preuve de générosité

Offrir des avantages tels que des fonds nominatifs, des mentions spéciales dans les rapports annuels ou des possibilités de constitution d'un patrimoine en donnant leur nom à un programme ou à une installation.

4. Optimisez votre site web pour les dons en ligne

Mettez votre campagne de fin d'année au premier plan sur votre site web. Une façon de le faire est de mettre à jour votre page d'accueil avec le thème de la campagne.

Modifiez le titre, ajoutez une image de bannière avec un grand bouton "Donate" ou répartissez divers boutons d'appel à l'action sur la page. Vous pouvez également conserver la même page d'accueil, mais y intégrer de manière visible un formulaire de don personnalisé ou un lien vers une page de campagne liée à votre appel de fonds de fin d'année.

Gardez à l'esprit les conseils suivants lors de la conception de votre page de campagne afin de la rendre pratique et conviviale :

Ne demander que les informations essentielles, telles que le nom du donateur et les informations relatives au paiement.

Veiller à ce que le formulaire soit optimisé pour différents appareils, y compris les smartphones.

Proposer des montants de dons suggérés pour donner aux supporters une idée du type de dons que vous recherchez et leur permettre de faire un don en toute simplicité.

Inclure des liens de partage social pour permettre aux donateurs de partager facilement le lien avec leurs amis ou leur famille.

Ajoutez un thermomètre de collecte de fonds pour inciter les visiteurs à faire un don, car il montre que d'autres personnes se sont déjà investies dans la campagne.

5. Mettre l'accent sur une campagne de médias sociaux sur le thème de la fin de l'année

Créez une campagne de médias sociaux sur le thème des fêtes de fin d'année qui raconte une histoire convaincante pour toucher les cœurs et inciter à donner. Utilisez des idées comme "Season of Giving" ou "Gratitude et espoir" pour créer un lien émotionnel avec les donateurs.

Dans le cadre de cette campagne, partagez du contenu qui présente l'impact de votre organisation au cours de l'année, en soulignant comment les dons ont transformé des vies. Affichez les réflexions des bénéficiaires, des bénévoles et du personnel pour illustrer les effets concrets de votre travail. Exprimez une gratitude sincère à vos donateurs, en reconnaissant leur rôle dans vos succès.

Voici quelques conseils supplémentaires pour tirer le meilleur parti de votre campagne sociale de fin d'année :

Créer un #hashtag spécifique pour la campagne afin d'en améliorer la visibilité.

Créer une page de collecte de fonds spécifique à la campagne

Utilisez des éléments visuels pour humaniser vos efforts et susciter l'empathie.

Demander au personnel et aux bénévoles de partager la campagne sur leurs réseaux sociaux

Ajoutez un élément ludique ou compétitif à votre campagne

6. Choisir une plateforme de collecte de fonds complète

La fin de l'année est une période cruciale pour les organisations à but non lucratif, car elle offre une dernière occasion d'atteindre les objectifs annuels de financement. Cette saison est souvent marquée par une générosité accrue des donateurs, ce qui en fait le moment idéal pour concentrer les efforts de collecte de fonds.

L'augmentation de la générosité des donateurs s'accompagne d'une concurrence accrue, ce qui rend chaque minute d'engagement précieuse. Les tâches manuelles telles que la mise à jour des contacts, le décompte des dons et l'envoi de confirmations prennent beaucoup de temps, ce qui laisse moins de temps pour discuter avec les donateurs et collecter des fonds.

Zeffy est une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite qui permet de gérer toutes les tâches liées à la collecte de fonds. Voici comment nous pouvons soutenir votre campagne de fin d'année :

Collecte de fonds : Créer des pages de collecte de fonds et des formulaires de donation ou organiser des événements et des ventes aux enchères en personne, virtuels et hybrides.

Créer des pages de collecte de fonds et des formulaires de donation ou organiser des événements et des ventes aux enchères en personne, virtuels et hybrides. Courriel : Concevez et automatisez rapidement des courriers électroniques sortants attrayants, des messages de remerciement, des reçus fiscaux, etc.

Concevez et automatisez rapidement des courriers électroniques sortants attrayants, des messages de remerciement, des reçus fiscaux, etc. Plateforme de gestion des donateurs : Stockez et organisez les informations relatives aux donateurs afin d'améliorer les relations avec votre base de donateurs.

4 meilleurs exemples de campagnes de dons de fin d'année pour s'inspirer

1. Campagne "Give Hope" de la Humane Society

La Humane Society a pour mission de promouvoir le traitement humain des animaux et de prévenir la cruauté envers les animaux. Elle se concentre sur le sauvetage des animaux en cas de catastrophe, sur la défense de lois plus strictes en matière de protection des animaux, sur la fourniture de soins vétérinaires et sur la promotion de l'adoption plutôt que de l'élevage ou de l'achat d'animaux de compagnie.

Ce qu'il y a de bien dans la campagne "Give Hope" de la Humane Society du Kentucky Campagne "Give Hope" de la Humane Society of Kentucky?

Une histoire à fort impact : L'organisation a donné un visage à sa cause en racontant l'histoire de Gui, qui a besoin de soins permanents de la part de l'équipe vétérinaire. Cela montre clairement aux donateurs comment leurs contributions seront utilisées.

Dons jumelés : La campagne comprend une initiative de dons jumelés de Petco Love, où les dons sont triplés, créant ainsi une forte incitation à donner. Un titre en gras et un texte en surbrillance attirent l'attention des visiteurs sur le programme de dons jumelés.

Différents niveaux de dons : En ajoutant différents niveaux de dons au formulaire, la campagne réduit la fatigue de la décision et permet aux donateurs de décider plus facilement du montant de leur don.

2. La campagne des bouilloires rouges de l'Armée du Salut

La mission de l'Armée du Salut est de prêcher l'Évangile de Jésus-Christ et de répondre aux besoins humains en son nom, sans discrimination, en se consacrant à l'assistance aux personnes et aux familles dans le besoin.

L'Armée du Salut propose des secours d'urgence, des abris pour les sans-abri, des garde-manger, des centres de réadaptation et des interventions en cas de catastrophe.

‍Qu'est-ce quiest bon dans la campagne dela bouilloire rouge del'Armée du Salut ? la campagne des bouilloires rouges de l'Armée du Salut?

Engagement omnicanal : Bien que la campagne ait commencé par un événement en personne avec des bénévoles faisant sonner les cloches à côté des marmites rouges, elle a évolué au fil du temps pour intégrer des formulaires de don en ligne, des codes QR et des options de paiement mobile, facilitant ainsi le don par les sympathisants.

Visibilité et simplicité : Les marmites rouges sont placées stratégiquement dans des endroits très fréquentés pendant les fêtes de fin d'année afin de maximiser les dons. La présence physique des marmites attire l'attention et sert de rappel visible pour faire un don, tandis que la simplicité du processus de don encourage davantage de personnes à contribuer.

Attrait émotionnel et saisonnalité : La campagne utilise la générosité des fêtes pour stimuler les dons, les bouilloires et les cloches sonnantes rappelant aux gens la bonne volonté et l'aide aux autres. La longue histoire de l'association suscite également un sentiment de confiance et de familiarité, ce qui incite les gens à donner chaque année.

3. Campagne de remerciement et de don de l'hôpital de recherche pour enfants St.

L'hôpital de recherche pour enfants St. Jude a pour objectif de faire progresser la recherche et le traitement des maladies pédiatriques catastrophiques. L'organisation veille à ce qu'aucun enfant ne se voie refuser un traitement en raison de sa religion, de sa race ou de la capacité de sa famille à payer.

Ce qu'il y a de bien dans la campagne de remerciement et de don de l'hôpital de recherche pour enfants St. Jude Children's Research Hospital (hôpital de recherche pour enfants St. Jude)?

Des niveaux de dons transparents : En spécifiant exactement ce que chaque montant de don leur permettra de faire, ils donnent aux sympathisants un aperçu clair de la manière dont leur contribution fera la différence.

Histoires d'enfants : Les campagnes présentent des histoires d'enfants qui bénéficieront des fonds collectés, créant ainsi un lien émotionnel avec les donateurs. En intégrant des images de ces enfants dans la page de la campagne, l'organisation humanise ses efforts.

Moyens non financiers d'aider : Ils reconnaissent que tout le monde ne peut pas donner de l'argent et proposent d'autres moyens de contribuer, comme les fonds à vocation arrêtée par le donateur, les actions ou les rentes de bienfaisance.

4. Vente de verdure et dons de fin d'année des Dexter Band Boosters 2023

Dexter Band Boosters soutient le programme d'orchestre des écoles de Dexter, en améliorant l'éducation et les expériences musicales des élèves.

Ce qu'il y a de bien Vente de verdure de Noël des Dexter Band Boosters?

Pertinence saisonnière: La campagne tire parti de la période des fêtes de fin d'année en vendant des légumes verts festifs, ce qui correspond parfaitement aux thèmes des dons de fin d'année.

Impact local: En s'approvisionnant en couronnes et guirlandes localement dans le Michigan, ils mettent l'accent sur le soutien à la communauté et la responsabilité environnementale.

Des options de dons flexibles: Les supporters peuvent contribuer en achetant des verdures ou en faisant des dons directs, ce qui permet de répondre à différentes préférences.

Campagne prolongée: Bien que la vente verte se termine début novembre, les dons sont acceptés jusqu'au 31 décembre, ce qui permet de profiter au maximum de la fenêtre de don de fin d'année.

En utilisant le système de billetterie 100% gratuit de Zeffy, les Dexter Band Boosters ont récolté 12 000 dollars et économisé 600 dollars de frais, démontrant ainsi l'efficacité d'une campagne de fin d'année bien menée combinée à un outil de collecte de fonds rentable.

Derniers mots sur les campagnes de fin d'année pour les organisations à but non lucratif

Les campagnes de collecte de fonds de fin d'année sont essentielles pour les organisations à but non lucratif, car elles représentent souvent une part importante des dons annuels. Cette période, qui s'étend généralement du Mardi de la générosité au 31 décembre, est cruciale pour plusieurs raisons. De nombreux donateurs sont motivés par l'esprit de générosité des fêtes de fin d'année et le désir de faire des contributions déductibles des impôts avant la fin de l'année.

Rendez votre site web convivial pour les donateurs et utilisez les médias sociaux pour informer les partisans de l'avancement de la campagne. Plus important encore, utilisez une plateforme fiable pour rationaliser vos efforts. Zeffy est une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, dotée d'outils de don modernes. Nous rendons la collecte de fonds conviviale et sans tracas pour votre équipe et vos donateurs, le tout gratuitement.

En adoptant la bonne approche et en utilisant les bons outils, vous pouvez augmenter les dons et terminer l'année en beauté. N'oubliez pas qu'une campagne de fin d'année réussie peut donner le ton pour toute l'année à venir.

FAQ sur les dons de fin d'année

Qu'est-ce que la déclaration de dons de fin d'année ? Une déclaration de don de fin d'année est un rapport ou une lettre qui résume la contribution d'un donateur pour l'année. Il est souvent distribué à la fin de l'année civile par les organisations à but non lucratif, indiquant le montant et la date du don, ainsi que le statut fiscal de l'organisation. La déclaration sert de preuve exigée par l'IRS pour les déductions fiscales des dons de plus de 250 $. Elle aide les organisations à but non lucratif à conserver une image positive et les encourage à poursuivre leur soutien.

Quelles sont les règles de l'IRS concernant les dons de fin d'année ? Les règles de l'IRS concernant les dons de fin d'année stipulent que les contributions doivent être effectuées avant le 31 décembre pour donner droit à une déduction fiscale pour l'année en cours. Seuls les dons effectués à des organisations éligibles sont pris en compte. Pour vérifier l'éligibilité, consultez le site web de l'IRS, qui répertorie la plupart des organisations susceptibles de recevoir des contributions déductibles. Pour toutes les contributions d'une valeur de 250 $ ou plus, les donateurs doivent recevoir une reconnaissance écrite de l'organisme de bienfaisance. Les dons en nature doivent être évalués s'ils dépassent 500 dollars, et les donateurs doivent remplir le formulaire 8283 de l'IRS pour les dons en nature plus importants.