L'esprit de Noël est synonyme d'amour, de famille, de joie de vivre, de gentillesse et de bénédiction. Pendant cette période de fête, les gens sont souvent plus enclins à redonner à leur communauté. Profitez de la générosité des fêtes de fin d'année pour encourager les dons en faveur de votre cause.

Organisez des collectes de fonds réussies pendant les fêtes de fin d'année grâce à nos idées et conseils uniques. Dans ce guide, nous examinerons les 18 meilleures idées de collecte de fonds pour Noël, qui stimuleront votre créativité et vous aideront à collecter des fonds tout en répandant la joie et la bonne humeur.

Les 18 meilleures idées de collecte de fonds pour les fêtes de fin d'année

Idées virtuelles de collecte de fonds pour Noël

1. Tombola en ligne pour les fêtes de fin d'année

Pendant les fêtes de fin d'année, mettez en jeu des articles alléchants sur le thème de Noël, tels que des couronnes, des ornements décoratifs, des pulls, des paniers-cadeaux et des réductions sur les dîners.

Entrez en contact avec des entreprises locales pour parrainer des prix de tombola et établir des relations mutuellement bénéfiques. Créez une page dédiée à la vente en ligne de vos billets de tombola.

2. Vente aux enchères de Noël en ligne

Les ventes aux enchères en ligne sont rentables et attirent plus d'offres de la part des sympathisants que les événements en personne. Grâce à leur portée plus large et à leur commodité, les organisations à but non lucratif peuvent attirer un plus grand nombre de sympathisants à leur cause.

Incluez divers articles dans votre vente aux enchères sur le thème de Noël afin de toucher un public plus large.

Par exemple, vous pouvez vendre aux enchères des articles de vacances, des forfaits vacances, des ornements ou des cartes-cadeaux de votre association. Établissez des partenariats avec des entreprises locales qui pourraient être disposées à faire don de leurs produits pour votre vente aux enchères.

Idées de collecte de fonds pour la nourriture de Noël

3. Petit-déjeuner avec le Père Noël

Organisez un "petit-déjeuner avec le Père Noël" amusant pour offrir une expérience mémorable aux participants. Il s'agit d'un concept idéal pour attirer les familles à la recherche d'activités festives et adaptées aux enfants - les enfants adorent le Père Noël !

Si vous envisagez un événement à petite échelle, pensez à offrir des crêpes et des gaufres pour de petites collectes de fonds.

Si vous souhaitez organiser une collecte de fonds à grande échelle, il vous faut davantage d'options alimentaires. Collaborez avec un restaurant local ou une société de restauration pour sponsoriser des petits-déjeuners.

Demandez à un membre de votre personnel de se déguiser en Père Noël et de dialoguer avec les familles lors de l'événement. Demandez à un photographe de prendre des photos du Père Noël et vendez-les sous forme de polaroïds pour créer une source de financement supplémentaire.

4. Cookie-a-thon

Engagez votre communauté avec un biscuit-thon de vacances qui tire parti de la puissance de la collecte de fonds de pair à pair.

Commencez par créer une page de campagne principale. Invitez ensuite les participants à créer leurs propres pages de collecte de fonds liées à votre campagne principale. Ces pâtissiers deviendront les ambassadeurs de votre collecte de fonds et partageront leur page avec leurs amis et leur famille afin de recueillir des promesses de dons en fonction du nombre de biscuits qu'ils auront préparés.

Organisez l'événement sous la forme d'une compétition par équipe ou individuelle, en mettant les boulangers au défi de créer des biscuits sur le thème de Noël, comme des bonshommes en pain d'épices ou des biscuits en sucre.

Fixez un délai précis pour la cuisson et la collecte de fonds afin de créer un sentiment d'urgence et d'excitation. Cette approche transforme chaque pâtissier en mini-collecteur de fonds, ce qui élargit considérablement votre champ d'action et permet d'impliquer l'ensemble de la communauté dans la cause que vous défendez.

5. Concours de décoration de pain d'épices

L'une des idées les plus populaires de collecte de fonds pour Noël est l'organisation d'un concours de décoration de maisons en pain d'épices. Un tel événement attirera des participants de tous âges et une foule nombreuse.

Pour rendre le concours plus passionnant et attrayant, créez des catégories pour les individus, les équipes, les enfants et les adultes. Les participants peuvent construire et décorer des maisons en pain d'épices pour concourir dans leur catégorie et collecter davantage de fonds pour votre organisation à but non lucratif.

Voici comment vous pouvez organiser cet événement pour augmenter les dons :

Offrir aux entreprises locales des possibilités de parrainage et de publicité en échange de fournitures.

Faire payer un droit d'entrée aux participants

Vendre des kits de maisons en pain d'épices et du matériel de décoration

Une fois la compétition terminée, exposez publiquement les maisons en pain d'épices. Publiez les photos de l'événement sur vos comptes de médias sociaux afin d'encourager les donateurs en ligne à faire davantage de dons.

Big Brothers Big Sisters Mission a utilisé la solution de collecte de fonds de Zeffy pour organiser Bake for Kid's Sake (un concours de maisons en pain d'épices), parmi d'autres événements. La plateforme 100% gratuite de Zeffy leur a permis de collecter 35 835 $ et d'économiser 1 791 $ en frais.

6. Station de chocolat chaud

L'installation d'une station de chocolat chaud est une idée de collecte de fonds à succès pour réchauffer une fraîche soirée d'hiver. C'est un moyen facile et rentable de s'engager auprès de la communauté locale. Invitez les gens à faire une pause dans leurs achats de Noël et à se retrouver entre amis et en famille autour d'une tasse de chocolat fumant.

Vous aurez besoin de tables, de tasses et de chocolat chaud ! Veillez à ce que les différents parfums de chocolat chaud (cacao classique, menthe poivrée ou pain d'épices) répondent aux différents goûts. Les organisations à but non lucratif peuvent vendre des articles de saison, tels que des tasses ou des mitaines, pour augmenter les fonds.

Idées de fêtes et d'événements de Noël pour la collecte de fonds

7. Gala des fêtes

Transformez votre collecte de fonds à but non lucratif en une fête de vacances qui attire des personnes de tous âges. Rendez cet événement attrayant en organisant de la nourriture, de la musique en direct et une vente aux enchères silencieuse.

Les galas étant très prestigieux, choisissez un lieu magnifique que vous pourrez décorer de lumières scintillantes, d'un grand sapin de Noël et de tables élégantes.

Choisissez un thème de Noël pour les décorations, comme un Noël vintage, un pays des merveilles ou des décorations en forme de canne à sucre. Faites appel à des prestataires de services de décoration de Noël pour vous aider. Demandez aux invités de revêtir leurs plus beaux habits de fête et de répandre la bonne humeur.

8. Le village du Père Noël

Ne vous contentez pas de demander à une personne de se déguiser en Père Noël pour l'événement ; créez un village entier pour répandre la joie de Noël.

Ce concept peut sembler extravagant, mais il n'est pas nécessaire qu'il le soit. Choisissez un lieu décent et transformez-le en segments imitant le cadre d'un village, où votre Père Noël désigné pourra prendre des photos avec les enfants et distribuer des cadeaux de Noël.

Une autre section peut être l'atelier du lutin, où les enfants peuvent participer à des travaux manuels et à des activités sur le thème des fêtes, comme la fabrication de décorations ou l'écriture de lettres au Père Noël. Vous pouvez également organiser un marché de Noël, un vide-grenier communautaire, un karaoké de vacances et illuminer l'endroit avec des guirlandes de Noël.

9. Concours de construction de bonhomme de neige

Si votre région reçoit une bonne quantité de neige pendant les vacances, l'organisation d'un concours de construction de bonhomme de neige est une excellente idée de collecte de fonds. Choisissez un endroit ouvert, sûr et accessible, tel qu'un parc, une cour d'école ou un centre communautaire.

Pour rendre l'événement plus attrayant, offrez des prix pour différentes catégories telles que "Bonhomme de neige le plus créatif", "Bonhomme de neige le plus grand" ou "Bonhomme de neige le mieux construit par la famille". Vous pouvez également offrir du chocolat chaud et des en-cas pour réchauffer les participants et collecter des fonds.

10. Services d'élimination des sapins de Noël

Cette idée aide la communauté en offrant un moyen pratique de se débarrasser des arbres de Noël et soutient le développement durable.

Envoyer un courriel aux sympathisants pour leur indiquer comment programmer leur ramassage par le biais d'un système en ligne. Engager des bénévoles pour aider à la collecte, au transport et à l'élimination des arbres en toute sécurité.

Visitez les adresses enregistrées, ramassez les arbres et transportez-les jusqu'à l'installation d'élimination ou de recyclage. Travaillez avec une entreprise de recyclage locale pour vous assurer que vous suivez les meilleures pratiques pour recycler les arbres.

Avec l'aide de l'installation de recyclage, vous pouvez également envisager de vendre des produits fabriqués à partir d'arbres recyclés, tels que du paillis ou des copeaux de bois. C'est un excellent moyen d'augmenter vos revenus et de tirer le meilleur parti du recyclage des arbres de Noël.

11. Concours de chandails moches

Pendant la période de Noël, organisez un concours de chandails moches et remettez un prix au gagnant de ce concours amusant. L'événement des pulls moches de Noël est une idée polyvalente à combiner avec une plus grande fête de Noël.

Voici comment vous pouvez organiser un événement de Noël avec des chandails moches :

Encourager les participants à se présenter avec des pulls créatifs

Attribuer des prix dans des catégories telles que "le plus créatif" ou "le meilleur pull sur le thème".

Engagez un photographe pour prendre des photos spontanées des gens et de leurs pulls.

Collecter des fonds en demandant des frais d'inscription au concours.

Cadeaux et ventes pour la collecte de fonds de Noël

12. Vente aux enchères de cadeaux de Noël

Les ventes aux enchères de cadeaux de Noël sont un excellent moyen de collecter des fonds en proposant des cadeaux ou des expériences uniques aux participants. Si les ventes aux enchères en ligne attirent un public plus large, les ventes aux enchères en personne peuvent contribuer à mobiliser une communauté soudée et à créer des liens.

Les ventes aux enchères de cadeaux de Noël peuvent comporter une variété de ventes aux enchères, y compris des cadeaux spéciaux tels qu'un voyage de vacances. Fixez une date, choisissez un lieu approprié et faites une large promotion de l'événement.

Pour maintenir l'énergie à un niveau élevé, offrez des opportunités de bénévolat aux sympathisants qui peuvent animer la vente aux enchères. Un commissaire-priseur compétent peut faire monter les enchères et maintenir l'attention du public tout au long de l'événement.

Prévoyez des rafraîchissements et de la musique festive pour animer l'atmosphère. Prévoyez des services d'emballage de cadeaux sur place afin que les participants puissent rapporter des cadeaux bien pensés aux membres de leur famille ou à leurs amis. Pensez à apposer le logo de votre association sur le papier d'emballage pour faire passer le message.

13. Vente de vacances

Organisez des campagnes d'achat spéciales, comme une vente de vacances, au cours de laquelle une partie des ventes sera reversée à votre cause de collecte de fonds.

Constituez une sélection d'articles attrayants qui attireront davantage de participants et augmenteront les ventes. Travaillez avec des entreprises et des magasins locaux pour vendre des arbres, des sucres d'orge, des ornements, des décorations, des paniers-cadeaux et des articles de papeterie.

Utilisez des décorations et de la musique festives pour créer une ambiance de vacances. De tels événements contribuent à créer une atmosphère généreuse, encourageant le soutien et l'engagement de la communauté tout en faisant du shopping...

Il s'agit d'un événement gagnant-gagnant qui favorise l'engagement de la communauté et aide les organisations à but non lucratif à collecter les fonds dont elles ont besoin. Il permet également aux entreprises de promouvoir leurs produits et de soutenir les organisations caritatives, ce qui donne plus de poids à leur contribution.

Idées de collecte de fonds pour Noël en juillet

14. Concours de création de cartes de vœux

Encouragez la créativité en organisant un concours de création de cartes de vœux au sein de la communauté. La création de cartes de vœux est un moyen classique de répandre la joie des vacances et d'apporter l'attrait saisonnier au mois de juillet, sans pour autant se lancer à corps perdu dans la saison des fêtes.

Voici comment organiser un concours de création de cartes de vœux :

Demander aux gens d'envoyer leurs dessins de cartes de vœux

Inviter les sympathisants à voter pour leurs cartes de vœux préférées en échange d'un petit don.

Attribuer des prix tels que des cartes-cadeaux de restaurant ou un panier-cadeau au projet gagnant.

Convertir les dessins gagnants en cartes virtuelles de vacances à vendre en ligne pour collecter davantage de fonds.

15. Marathon de films de vacances

L'un des moyens les plus simples de collecter des fonds pour Noël en juillet est d'organiser un marathon cinématographique. Vendez des billets pour l'événement et invitez les participants à regarder des films de vacances.

Les films de vacances ont un large attrait et évoquent de bons souvenirs, ce qui augmente la fréquentation et la participation. Comme il s'agit d'un événement familial, les personnes à la recherche d'activités estivales uniques peuvent profiter de la collecte de fonds et y participer.

Voici quelques éléments à prendre en compte pour organiser un marathon cinématographique :

Impliquer les supporters en leur demandant de voter sur les films qu'ils aimeraient voir.

Prévoir un espace suffisant pour accueillir tous les participants

Créer un environnement adapté à la diffusion de films en back-to-back

Rassemblez des équipements de qualité, tels qu'un écran de projection ou un système audio, pour une expérience cinématographique attrayante.

Des idées de collecte de fonds pour Noël qui renforcent l'engagement de la communauté

16. Campagne de contes de Noël

La narration est un excellent moyen d'impliquer la communauté. L'utilisation de vidéos et de photos pour raconter des histoires peut faire passer vos efforts de collecte de fonds de Noël à la vitesse supérieure.

Choisissez des histoires inspirantes de votre association et créez des campagnes pour motiver les autres à faire des dons et à se joindre à votre cause. Veillez à utiliser une narration puissante qui touche la corde sensible et suscite des émotions.

Incluez un appel à l'action clair pour chaque campagne afin d'inciter les sympathisants à prendre des mesures supplémentaires. Utilisez les médias sociaux pour le partager avec une large base de supporters et faire passer le message.

17. Journée de décoration d'ornements de Noël

Parfaite pour les écoles, les collèges et les communautés, la collecte de décorations de Noël permet d'impliquer la communauté tout en collectant des fonds moyennant une somme modique.

Les personnes de tous âges peuvent participer à la décoration d'un ornement, ce qui en fait un événement familial. Installez un espace où les participants peuvent créer une décoration de Noël.

Fournissez une variété d'ornements et de matériel de bricolage pour créer des décorations uniques. Laissez-les emporter leur décoration chez eux pour leur arbre de Noël ou placez-les sur un arbre communautaire. Pour collecter des fonds supplémentaires, organisez une vente aux enchères de décorations en guise de cadeaux personnalisés.

18. Chants de Noël

Chanter des chansons joyeuses ne coûte pas un centime, et les gens aiment écouter la musique de Noël et chanter des cantiques. Envisagez de chanter des chants de Noël dans des lieux populaires ou lors d'événements où les gens se rassemblent pour faire la fête. Les chants évoquent des émotions festives, ce qui rend souvent les gens plus généreux et prêts à faire des dons à des causes valables.

Faites la promotion de votre campagne de collecte de fonds sur les médias sociaux et les panneaux d'affichage locaux pour attirer un public. Envisagez de monter un stand et de vendre de la nourriture pour collecter des fonds grâce à cette idée amusante.

Étude de cas : Comment l'association Delta Sigma Theta Sorority a levé 51 000 dollars grâce à Zeffy

La sororité Delta Sigma Theta a organisé une fête de Noël en pull-over moche pour promouvoir sa mission. Elle a utilisé l'outil de billetterie événementielle 100 % gratuit de Zeffy pour créer des billets personnalisés. Les participants ont porté des chandails de Noël ridicules pour cet événement amusant et ont aidé à collecter des fonds pour la sororité.

Le plus beau, c'est que la plateforme sans frais de Zeffy les a aidés à collecter 51 000 dollars, en économisant 1 708 dollars de frais. Notre plateforme conviviale a permis à l'association d'augmenter la vente de billets en ligne.

Dernières réflexions sur les idées de collecte de fonds pour Noël

Une idée amusante et créative de collecte de fonds pour Noël génère plus de dons pour votre cause. Tirez le meilleur parti de votre collecte de fonds de Noël en combinant deux ou plusieurs des idées ci-dessus.

Inspirez-vous des idées ci-dessus et faites preuve de créativité pour rendre vos événements plus amusants et divertissants. Choisissez la plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite de Zeffy pour diriger plus de fonds vers votre cause.

Notre plateforme vous permet d'ajouter des logos, des couleurs et des bannières à vos formulaires de billetterie. Offrez des codes de réduction, envoyez des reçus fiscaux automatisés, et bien plus encore en utilisant Zeffy.

FAQ sur les idées de collecte de fonds pour Noël

Quelle est la meilleure façon de promouvoir les collectes de fonds de Noël ? Les organisations à but non lucratif doivent promouvoir activement leurs initiatives de collecte de fonds afin d'attirer l'attention et les dons. Bien qu'il n'y ait pas de meilleure façon de promouvoir votre campagne, voici une liste de stratégies qui peuvent être utilisées ensemble pour tirer le meilleur parti de la saison des dons : Créer des appels à l'action persuasifs menant à la page web de votre campagne

Lancer des campagnes de courriels avant Noël pour rappeler aux supporters les initiatives de collecte de fonds à venir.

Utiliser les bulletins d'information pour faire connaître les campagnes de collecte de fonds.

Promouvoir les campagnes sur les médias sociaux et publier des vœux de Noël pour mobiliser les personnes qui les suivent.

Créer des pages de dons à l'effigie de la marque afin de garantir la crédibilité et d'instaurer la confiance.

Quelles sont les meilleures idées de collecte de fonds à faible coût pour Noël ? Voici quelques idées peu coûteuses pour collecter des fonds à l'occasion de Noël : Concevoir et vendre des cartes de Noël en collaborant avec des artistes locaux ou des écoles pour créer des modèles uniques.

Offrir en ligne des lettres personnalisées du Père Noël aux enfants en échange d'un don

Organisez une vente de pâtisseries sur le thème des fêtes, avec des biscuits, des gâteaux et des tartes.

Mettre en place une station d'emballage de cadeaux dans un centre communautaire local ou un magasin d'artisanat pour recueillir les dons.

Organiser un groupe pour aller chanter des chants de Noël dans votre communauté et collecter des dons.

Recruter des bénévoles pour chanter des chants de Noël, honorer les traditions festives et porter une boîte de dons pour collecter de l'argent.