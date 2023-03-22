La Nouvelle-Écosse, comme toutes les provinces et tous les territoires du Canada, a son propre ensemble de règles et de règlements régissant les licences de loterie pour les organismes de bienfaisance, les organismes religieux et les organismes communautaires sans but lucratif. Nous avons décomposé les règlements de la Nouvelle-Écosse sur les loteries à billets pour vous et fait de notre mieux pour expliquer certains des aspects les plus déroutants. Si vous prévoyez organiser un jeu de bienfaisance en Nouvelle-Écosse et que vous vous demandez, par exemple, si vous avez besoin d'une licence de loterie pour une loterie 50/50 en Nouvelle-Écosse ou si vous voulez savoir comment demander un permis de loterie à billets, nous sommes là pour vous aider.

Avant d'entrer dans les détails, nous tenons à dire que, oui, vous pouvez utiliser le logiciel de loterie 100% gratuit de Zeffy pour les organisations à but non lucratif (nous ne facturons même pas de frais de transaction) pour vendre des billets en ligne en Nouvelle-Écosse - il y a quelques conditions que nous mentionnons dans cet article.

Qu'est-ce qu ' une loterie ?

Eh bien, dans le style canadien classique, la définition officielle varie légèrement d'une province à l'autre. En Nouvelle-Écosse, les permis et licences de loterie pour les organisations à but non lucratif sont réglementés par la division AGFT de Service Nova Scotia. Selon l'AGFT, pour qu'une activité soit considérée comme un jeu de hasard, les trois éléments suivants doivent être présents :

Une chance de gagner. Considération : un droit d'entrée ou un coût de participation. Une récompense ou un prix.

Voici quelques exemples d'activités de collecte de fonds nécessitant un permis :

Tirages 50/50

Tirages au sort

Raffles

Jeux de hasard

Permis de loterie contre licences en Nouvelle-Écosse.

En Nouvelle-Écosse, il existe deux types de candidatures à la loterie :

Permis

Les permis sont délivrés lorsque la valeur du prix au détail du tirage est inférieure ou égale à 4 000 dollars.

Licences

Les licences sont délivrées lorsque la valeur du prix au détail du tirage au sort est supérieure à 4 000 dollars (c'est-à-dire 4 000,01 dollars et plus).

La vente de billets en ligne pour les organisations à but non lucratif est autorisée en Nouvelle-Écosse, mais...

L'utilisation de la technologie pendant votre 50/50, tirage au sort, tombola, etc. pour vendre des billets en ligne est autorisée, mais vous devez informer l'AGFT de l'utilisation proposée de la technologie lorsque vous demandez votre permis ou licence de loterie de billets, car elle est soumise à l'approbation de l'AGFT.

Une section du formulaire de demande est réservée à cet effet et vous devrez expliquer pourquoi vous voulez ou devez utiliser ces services. L'explication peut être, par exemple, que vous souhaitez effectuer la vente de billets, la distribution ou le tirage au sort en ligne.

La seule exception à cette règle concerne le Ticket Lottery Permit : il s'agit d'une tombola à tirage unique dont les prix sont inférieurs ou égaux à 4 000 dollars. Les personnes doivent payer en personne et ne peuvent pas payer en ligne par carte de crédit, carte de débit, virement électronique ou service de paiement en ligne tel que PayPal.

Si vous souhaitez utiliser Zeffy pour votre loterie en Nouvelle-Écosse, nous vous suggérons de nous mentionner dans votre demande de licence ou dans votre explication écrite.

Qui peut demander une licence de loterie pour la collecte de fonds en Nouvelle-Écosse ?

Il n'y a rien de très surprenant à cela, mais comme l'AGFT est très clair à ce sujet, nous avons pensé le mentionner également :

Une organisation caritative enregistrée auprès de l'Agence du revenu du Canada.

Une organisation religieuse, une équipe sportive ou un groupe communautaire enregistré auprès du Registry of Joint Stocks (RJSC) en tant que société ou organisation à but non lucratif en Nouvelle-Écosse.

Un établissement d'enseignement.

Les clubs ou groupes privés qui ne sont pas enregistrés auprès du RJSC peuvent prétendre à un permis ou à une licence si

Ils fournissent une lettre d'un organisme de bienfaisance ou d'une société enregistrée indiquant que 100 % de l'argent collecté est destiné à l'organisme de bienfaisance.

Ou bien ils remplissent les deux conditions requises pour obtenir un permis de loterie pour les organisations d'intérêt général (Community Benefit Organizations Lottery) : 1) les billets ne seront vendus qu'à leurs membres, sans publicité ni vente au grand public, et 2) la valeur du prix ne dépasse pas 4 000 dollars.

Comment les organisations à but non lucratif peuvent-elles obtenir une licence ou un permis de loterie en Nouvelle-Écosse ?

Lisez d'abord le document Ticket Lottery Permits and Licences : guidelines for charitable and non-profit organizations (Permis et licences pour les loteries à billets : lignes directrices pour les organisations caritatives et à but non lucratif).

Pour un Ticket Lottery Permit pour un prix d'une valeur inférieure ou égale à 4 000 dollars :

Lisez d'abord ceci. Demander le permis en ligne. (Faites défiler la page jusqu'à ce que vous trouviez le bouton vert "Start Now"). Consultez la demande pour connaître les détails de toutes les pièces justificatives requises. vos informations personnelles - votre nom, votre adresse électronique et votre numéro de téléphone les informations relatives à l'organisation - adresse, courriel et type d'organisation les détails du tirage au sort - où, quand et pourquoi des détails sur le prix (vous trouverez des idées de prix ici) les détails concernant les billets à vendre - le nombre de billets et le coût par billet Soumettez votre demande dûment remplie et les documents à l'appui. Passer un entretien et fournir des informations supplémentaires si la division Alcool, jeux, carburants et tabac (AGFT) le demande. Organisez votre tirage au sort sur Zeffy.

Pour une licence de loterie à billets : tirages au sort avec des prix supérieurs à 4 000 dollars :

Lisez d'abord ceci. Remplir le formulaire de demande. Consultez la demande pour connaître les détails de toutes les pièces justificatives requises. Si vous demandez à utiliser des logiciels informatiques, des technologies électroniques, des services en ligne ou des services Internet, fournissez une explication écrite. Vérification du statut caritatif/religieux et du mandat/de la mission. Résolution confirmant le statut caritatif/religieux et le mandat/la mission. Une copie du règlement intérieur de la loterie. Une copie du "règlement officiel" et un "modèle de formulaire d'inscription" si vous organisez une piscine sportive. Si votre organisation est enregistrée en vertu de la Society Act de la Nouvelle-Écosse, veuillez fournir une copie de l'enregistrement. Une copie de tous les représentants élus, des règlements, des constitutions et des mémorandums. Si la valeur totale du prix est supérieure à 5 000 $, vous devez fournir une garantie financière attestant que vous disposez de fonds suffisants pour couvrir la valeur du prix. Envoyez votre candidature dûment remplie et les documents justificatifs par courrier, par e-mail ou par fax. Ou visitez le site de l'AGFT. Il se peut également que vous deviez passer un entretien et fournir des informations supplémentaires si l'AGFT vous le demande. Organisez votre tirage au sort sur Zeffy.

Droits de licence de loterie.

Techniquement, il n'y a pas de frais de dossier. Toutefois, pour les loteries à billets dont la valeur totale du prix est supérieure à 4 000 dollars, une redevance de 2,13 % de la valeur totale du prix doit être payée 30 jours après la date du tirage.

Nous avons créé un exemple de billet de collecte de fonds avec toutes les informations au bon endroit.

Côté A :

Face B :

Vous pouvez également créer votre propre billet. Veillez simplement à ce que chaque billet comprenne

Le nom et l'adresse de votre organisation.

Les mots "sous licence de la division des alcools et des jeux de hasard".

Votre numéro de licence ou de permis.

Le prix d'un billet ou d'un groupe de billets.

Une description du prix.

Le lieu, la date et l'heure exacts du tirage au sort.

Tout règlement intérieur ou toute restriction concernant la conduite et la gestion de la loterie à billets.

Après votre événement.

Avec un Ticket Lottery Permit, vous n'avez pas besoin de soumettre un Ticket Lottery Report pour les tombolas dont les prix sont inférieurs ou égaux à 4 000 dollars.

Avec une licence de loterie à billets, vous devez soumettre un rapport de loterie à billets pour les tirages au sort dont les prix sont supérieurs à 4 000 $(ou télécharger la version pdf).(Ou téléchargez une version pdf.) Vous devrez payer une taxe de 2,13 % de la valeur totale des prix attribués lorsque vous soumettrez votre Ticket Lottery Report.

