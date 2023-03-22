La Nouvelle-Écosse, comme toutes les provinces et tous les territoires du Canada, a son propre ensemble de règles et de règlements régissant les licences de loterie pour les organismes de bienfaisance, les organismes religieux et les organismes communautaires sans but lucratif. Nous avons décomposé les règlements de la Nouvelle-Écosse sur les loteries à billets pour vous et fait de notre mieux pour expliquer certains des aspects les plus déroutants. Si vous prévoyez organiser un jeu de bienfaisance en Nouvelle-Écosse et que vous vous demandez, par exemple, si vous avez besoin d'une licence de loterie pour une loterie 50/50 en Nouvelle-Écosse ou si vous voulez savoir comment demander un permis de loterie à billets, nous sommes là pour vous aider.
Avant d'entrer dans les détails, nous tenons à dire que, oui, vous pouvez utiliser le logiciel de loterie 100% gratuit de Zeffy pour les organisations à but non lucratif (nous ne facturons même pas de frais de transaction) pour vendre des billets en ligne en Nouvelle-Écosse - il y a quelques conditions que nous mentionnons dans cet article.
Eh bien, dans le style canadien classique, la définition officielle varie légèrement d'une province à l'autre. En Nouvelle-Écosse, les permis et licences de loterie pour les organisations à but non lucratif sont réglementés par la division AGFT de Service Nova Scotia. Selon l'AGFT, pour qu'une activité soit considérée comme un jeu de hasard, les trois éléments suivants doivent être présents :
Voici quelques exemples d'activités de collecte de fonds nécessitant un permis :
En Nouvelle-Écosse, il existe deux types de candidatures à la loterie :
Les permis sont délivrés lorsque la valeur du prix au détail du tirage est inférieure ou égale à 4 000 dollars.
Les licences sont délivrées lorsque la valeur du prix au détail du tirage au sort est supérieure à 4 000 dollars (c'est-à-dire 4 000,01 dollars et plus).
L'utilisation de la technologie pendant votre 50/50, tirage au sort, tombola, etc. pour vendre des billets en ligne est autorisée, mais vous devez informer l'AGFT de l'utilisation proposée de la technologie lorsque vous demandez votre permis ou licence de loterie de billets, car elle est soumise à l'approbation de l'AGFT.
Une section du formulaire de demande est réservée à cet effet et vous devrez expliquer pourquoi vous voulez ou devez utiliser ces services. L'explication peut être, par exemple, que vous souhaitez effectuer la vente de billets, la distribution ou le tirage au sort en ligne.
La seule exception à cette règle concerne le Ticket Lottery Permit : il s'agit d'une tombola à tirage unique dont les prix sont inférieurs ou égaux à 4 000 dollars. Les personnes doivent payer en personne et ne peuvent pas payer en ligne par carte de crédit, carte de débit, virement électronique ou service de paiement en ligne tel que PayPal.
Si vous souhaitez utiliser Zeffy pour votre loterie en Nouvelle-Écosse, nous vous suggérons de nous mentionner dans votre demande de licence ou dans votre explication écrite.
Il n'y a rien de très surprenant à cela, mais comme l'AGFT est très clair à ce sujet, nous avons pensé le mentionner également :
Lisez d'abord le document Ticket Lottery Permits and Licences : guidelines for charitable and non-profit organizations (Permis et licences pour les loteries à billets : lignes directrices pour les organisations caritatives et à but non lucratif).
Techniquement, il n'y a pas de frais de dossier. Toutefois, pour les loteries à billets dont la valeur totale du prix est supérieure à 4 000 dollars, une redevance de 2,13 % de la valeur totale du prix doit être payée 30 jours après la date du tirage.
Vous pouvez également créer votre propre billet. Veillez simplement à ce que chaque billet comprenne
Avec un Ticket Lottery Permit, vous n'avez pas besoin de soumettre un Ticket Lottery Report pour les tombolas dont les prix sont inférieurs ou égaux à 4 000 dollars.
Avec une licence de loterie à billets, vous devez soumettre un rapport de loterie à billets pour les tirages au sort dont les prix sont supérieurs à 4 000 $(ou télécharger la version pdf).(Ou téléchargez une version pdf.) Vous devrez payer une taxe de 2,13 % de la valeur totale des prix attribués lorsque vous soumettrez votre Ticket Lottery Report.
Voici un récapitulatif de tous les documents mentionnés dans cet article :
Le site web de contrôle et d'enregistrement des jeux.
Une collecte de fonds : Ticket Lottery Permits & Licences cheat sheet.
Permis et licences pour les loteries à billets : lignes directrices pour les organisations caritatives et à but non lucratif
Pour un Ticket Lottery Permit pour un prix d'une valeur inférieure ou égale à 4 000 dollars.
Pour une licence de loterie à billets : tirages au sort avec des prix supérieurs à 4 000 dollars.
Ticket Lottery Report pour les tirages au sort avec des prix supérieurs à 4 000 dollars.
