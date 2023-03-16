Si vous envisagez d'organiser une loterie de bienfaisance à Terre-Neuve-et-Labrador et que vous vous demandez si, par exemple, vous avez besoin d'une licence de loterie pour une tombola 50/50, nous sommes là pour vous aider. Avant d'entrer dans les détails, nous tenons à dire que, oui, vous pouvez utiliser la plateforme de collecte de fonds sans frais de Zeffy pour vendre des billets de tombola en ligne à Terre-Neuve-et-Labrador. Nous avons rédigé les étapes de la mise en place de votre tombola en ligne, mais nous vous conseillons de continuer à lire avant de commencer.
Eh bien, dans le style canadien classique, la définition officielle varie légèrement d'une province à l'autre. À Terre-Neuve-et-Labrador, les activités de collecte de fonds de loterie des organisations caritatives et à but non lucratif sont réglementées par le Department of Digital Government and Service NL (Service NL), qui définit une loterie comme suit :
...tout jeu pour lequel vous devez payer un droit d'entrée ou donner quelque chose pour y participer ("contrepartie"). Il y a un tirage au sort ou un autre moyen de désigner un gagnant de manière aléatoire ("hasard"), et un prix est gagné.
À Terre-Neuve-et-Labrador, il existe deux principaux types de loteries ou de jeux :
Nous nous concentrerons sur la deuxième définition.
Comme toutes les provinces et tous les territoires du Canada, Terre-Neuve-et-Labrador dispose de sa propre réglementation en matière de loteries de bienfaisance et nous souhaitons vous aider à la comprendre et à vous y retrouver.
Il existe neuf types de loteries à Terre-Neuve-et-Labrador, chacun ayant son propre ensemble de règles. Et, comme tous les formulaires juridiques jamais écrits, il faudra les lire plusieurs fois pour bien les comprendre. Cela étant dit, vous devez absolument lire et relire le(s) règlement(s) qui s'applique(nt) à vous.
Dans cet article, nous allons nous concentrer sur les points suivants :
Tout d'abord, il est important de lire la licence de loterie pour les règles et règlements relatifs à la collecte de fonds fournis par Service NL.
Ensuite, vous devez demander une licence de loterie en utilisant le formulaire en ligne de demande de licence de loterie à billets. (Si vous souhaitez vraiment une demande sur papier, vous pouvez appeler le 709-729-2660).
→ Consultez notre guide sur la création de billets de tombola!
Il existe d'autres règles et règlements dont il faut tenir compte. Nous vous invitons donc à lire les règles et règlements.
À Terre-Neuve-et-Labrador, vous ne pouvez organiser qu'une partie de votre loterie de bienfaisance en ligne. Cela signifie qu'à moins de demander une autorisation spéciale, vous avez le droit de.. :
Tous les autres aspects de la loterie de billets de votre organisation caritative doivent être conformes aux règles et règlements applicables à une loterie de billets sur papier avec tirage manuel.
Si vous envisagez de vendre des billets en ligne (par exemple, par l'intermédiaire de la plateforme de tombola 100 % gratuite de Zeffy), vous devez lire ce qui suit : Vente de billets en ligne et joindre les informations suivantes à votre demande :
→ Consultez notre guide sur la vente efficace de billets de tombola!
Vous souhaitez utiliser la billetterie Zeffy's pour votre tombola à Terre-Neuve-et-Labrador ? Nous vous suggérons de le mentionner dans votre demande de licence et d'obtenir l'approbation du Department of Digital Government and Service NL avant d'aller plus loin.
Voici un récapitulatif de tous les liens et documents mentionnés dans cet article :
Le site web du département "Digital Government and Service NL".
Le formulaire de demande en ligne.
Règles et règlements des loteries à billets.
Règles et règlements relatifs à la vente de billets en ligne.
Le mode d'emploi de la tombola en ligne de Zeffy.
