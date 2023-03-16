Si vous envisagez d'organiser une loterie de bienfaisance à Terre-Neuve-et-Labrador et que vous vous demandez si, par exemple, vous avez besoin d'une licence de loterie pour une tombola 50/50, nous sommes là pour vous aider. Avant d'entrer dans les détails, nous tenons à dire que, oui, vous pouvez utiliser la plateforme de collecte de fonds sans frais de Zeffy pour vendre des billets de tombola en ligne à Terre-Neuve-et-Labrador. Nous avons rédigé les étapes de la mise en place de votre tombola en ligne, mais nous vous conseillons de continuer à lire avant de commencer.

Qu'est-ce qu ' une loterie ?

Eh bien, dans le style canadien classique, la définition officielle varie légèrement d'une province à l'autre. À Terre-Neuve-et-Labrador, les activités de collecte de fonds de loterie des organisations caritatives et à but non lucratif sont réglementées par le Department of Digital Government and Service NL (Service NL), qui définit une loterie comme suit :

...tout jeu pour lequel vous devez payer un droit d'entrée ou donner quelque chose pour y participer ("contrepartie"). Il y a un tirage au sort ou un autre moyen de désigner un gagnant de manière aléatoire ("hasard"), et un prix est gagné.

À Terre-Neuve-et-Labrador, il existe deux principaux types de loteries ou de jeux :

Commercial : jeux organisés par l'Atlantic Lottery Corporation pour le compte du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador.

jeux organisés par l'Atlantic Lottery Corporation pour le compte du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador. Organismes de bienfaisance : jeux organisés par des organismes de bienfaisance et à but non lucratif à des fins de bienfaisance.

Nous nous concentrerons sur la deuxième définition.

Vous aurez besoin d'une licence de loterie de bienfaisance NL.

Comme toutes les provinces et tous les territoires du Canada, Terre-Neuve-et-Labrador dispose de sa propre réglementation en matière de loteries de bienfaisance et nous souhaitons vous aider à la comprendre et à vous y retrouver.

Il existe neuf types de loteries à Terre-Neuve-et-Labrador, chacun ayant son propre ensemble de règles. Et, comme tous les formulaires juridiques jamais écrits, il faudra les lire plusieurs fois pour bien les comprendre. Cela étant dit, vous devez absolument lire et relire le(s) règlement(s) qui s'applique(nt) à vous.

Dans cet article, nous allons nous concentrer sur les points suivants :

Comment obtenir une licence de loterie de Service NL en tant qu'asbl ?

Tout d'abord, il est important de lire la licence de loterie pour les règles et règlements relatifs à la collecte de fonds fournis par Service NL.

Ensuite, vous devez demander une licence de loterie en utilisant le formulaire en ligne de demande de licence de loterie à billets. (Si vous souhaitez vraiment une demande sur papier, vous pouvez appeler le 709-729-2660).

Si votre prix est inférieur à 500 $, vous pouvez utiliser notre plateforme de collecte de fonds pour générer et vendre des billets électroniques. Si votre prix est supérieur à 500 $, vos billets doivent être numérotés consécutivement et imprimés commercialement. Pour plus d'informations, lisez la page 3, annexe D, sections 4 et 5.

Pour introduire avec succès votre demande de licence de loterie à billets, vous devez joindre un exemple de billet. Service NL vous propose celui-ci à titre indicatif.

Nous avons créé un exemple de ticket avec toutes les informations au bon endroit.

Côté A :

Face B :

→ Consultez notre guide sur la création de billets de tombola!

Il y a quelques autres éléments à garder à l'esprit :

Vous devez mettre à disposition et afficher : une copie de votre licence, les dates importantes (dates d'ouverture et de fermeture, dates de tirage au sort, etc.), le règlement intérieur, ainsi que tout autre avis ou affiche demandé par le Department of Digital Government and Service NL.

Votre numéro de licence doit être visible sur toutes les communications relatives à la loterie de votre organisation caritative.

Vous devez obtenir une licence de loterie de bienfaisance distincte pour chaque province et territoire.

Il existe d'autres règles et règlements dont il faut tenir compte. Nous vous invitons donc à lire les règles et règlements.

Vente, distribution et tirage en ligne de loteries caritatives à Terre-Neuve-et-Labrador.

À Terre-Neuve-et-Labrador, vous ne pouvez organiser qu'une partie de votre loterie de bienfaisance en ligne. Cela signifie qu'à moins de demander une autorisation spéciale, vous avez le droit de.. :

Prendre les commandes de billets en ligne.

Traitement des paiements en ligne.

Tous les autres aspects de la loterie de billets de votre organisation caritative doivent être conformes aux règles et règlements applicables à une loterie de billets sur papier avec tirage manuel.

Si vous envisagez de vendre des billets en ligne (par exemple, par l'intermédiaire de la plateforme de tombola 100 % gratuite de Zeffy), vous devez lire ce qui suit : Vente de billets en ligne et joindre les informations suivantes à votre demande :

Le nom du fournisseur de jeux.

Identification de la plate-forme et de la technologie utilisées pour identifier l'adresse IP de l'acheteur, l'adresse du titulaire de la carte de crédit et l'adresse postale de l'acheteur afin de limiter les ventes et les acheteurs dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

Copie de tous les formulaires en ligne, y compris la confirmation d'achat et les billets.

Confirmation que le serveur de la plate-forme est situé à Terre-Neuve-et-Labrador.

Confirmation que les générateurs de nombres aléatoires (RNG) ne sont pas utilisés.

Confirmation que le fournisseur de jeux en ligne est enregistré auprès du Registre des sociétés pour faire des affaires dans la province.

Confirmation que les billets physiques seront également imprimés conformément à l'annexe D et remis à l'acheteur, sur demande, par service postal ou par une autre méthode de livraison à divulguer.

Confirmation qu'un tirage au sort physique et manuel du billet gagnant aura lieu à l'aide de talons de billets ou de jetons.

→ Consultez notre guide sur la vente efficace de billets de tombola!

