La Colombie-Britannique (BC), comme chaque province ou territoire du Canada, possède son propre ensemble de règles et de règlements régissant les loteries à des fins caritatives. Nous avons décomposé les règles de la Colombie-Britannique en matière de jeux de bienfaisance et fait de notre mieux pour expliquer certaines des parties les plus délicates. Si vous prévoyez d'organiser un événement de jeux de bienfaisance en Colombie-Britannique et que vous vous demandez, par exemple, si vous avez besoin d'une licence de loterie pour 50/50 BC ou si vous voulez savoir si vous pouvez demander une licence de jeu ou vérifier en ligne l'état de votre demande de licence, nous sommes là pour vous aider.

Avant d'entrer dans les détails, nous tenons à préciser que, oui, vous pouvez utiliser le logiciel de gestion d'événements 100% gratuit de Zeffy pour les organisations à but non lucratif (nous ne facturons même pas de frais de transaction) pour vendre des billets en ligne en Colombie-Britannique - sousréserve de quelques conditions que nous mentionnons dans cet article. Nous avons également rédigé les étapes de la mise en place de votre tombola en ligne, mais nous vous conseillons de poursuivre votre lecture avant de vous lancer.

Qu'est-ce qu ' une loterie ?

Dans le style canadien classique, la définition officielle varie légèrement d'une province à l'autre. En Colombie-Britannique, les règles des jeux de bienfaisance autorisés sont régies par la Gaming Policy and Enforcement Branch (GPEB). Selon la GPEB, pour qu'une activité soit considérée comme un jeu, les trois éléments suivants doivent être présents :

1. Contrepartie : les joueurs doivent payer ou échanger quelque chose de valeur pour pouvoir participer.

2. Prix : une récompense en argent ou toute autre chose de valeur.

3. Le hasard : le résultat ne peut être prédéterminé ou déterminé uniquement par la compétence.

Les lois sur les jeux de la Colombie-Britannique stipulent que le GPEB est responsable de la délivrance des licences de loterie caritative aux organisations à but non lucratif.

Qui peut organiser des activités de jeux ?

En Colombie-Britannique, seules les organisations à but non lucratif éligibles peuvent organiser des jeux pour collecter des fonds. Votre organisation est éligible si elle

Fonctionne depuis au moins 12 mois

Fournit des programmes qui profitent directement à la communauté

dispose d'une structure démocratique avec des membres élus au conseil d'administration

Comprendre les jeux de bienfaisance

Les jeux de bienfaisance en Colombie-Britannique comprennent plusieurs activités populaires de collecte de fonds :



Tombolas (y compris les tombolas de billets et les tirages au sort)

Bingo

Tirages 50/50

Événements liés aux jeux

Billets à tirer

Les roues de la fortune

Ces activités peuvent être des outils efficaces de collecte de fonds, mais elles s'accompagnent de règles et d'exigences spécifiques.

Comprendre les types de licences

Licence de classe A : Manifestations de jeux d'argent dont les recettes brutes sont supérieures à 20 000 dollars.



Traitement de la demande : 8-10 semaines

Frais de dossier de 50

Exemple : Galas annuels avec prix de luxe

Licence de classe B : Manifestations de jeux d'argent dont les recettes brutes ne dépassent pas 20 000 dollars.



Traitement de la demande : Jusqu'à 10 jours ouvrables

Frais de dossier de 25

Exemple : Tombolas communautaires avec des prix importants

Licence de classe C : Jeux d'argent organisés dans le cadre de foires et d'expositions provinciales enregistrées uniquement



Traitement de la demande : Jusqu'à 10 semaines

Frais de dossier de 150

Exemple : Collectes de fonds saisonnières avec des prix modérés

Licence de classe D : Manifestations de jeux d'argent dont les recettes brutes sont inférieures ou égales à 5 000 dollars.



Traitement de la demande : 1 à 2 semaines

Frais de dossier de 10

Exemple : Petits événements et tirages communautaires

Vente de billets en ligne pour les organisations à but non lucratif en Colombie-Britannique.

En Colombie-Britannique, vous pouvez utiliser des méthodes de paiement en ligne, comme les formulaires de billetterie de Zeffy, pour les événements de classe A et B. Les événements de classe A sont des événements dont les recettes brutes devraient être supérieures à 20 000 dollars. Les événements de classe B sont des événements dont les recettes brutes prévues sont inférieures ou égales à 20 000 dollars.

Les types de jeux autorisés en ligne comprennent : les tombolas, le bingo, les tirages au sort, les casinos à caractère social, les tirages au sort 50/50 et quelques autres événements.

Si vous souhaitez utiliser les modèles de billets de collecte de fonds gratuits de Zeffy et la vente de billets en ligne pour les organisations à but non lucratif en Colombie-Britannique, certaines conditions doivent être remplies :

Zeffy ne peut être utilisé que comme méthode d'acceptation et d'achat de billets.

L'adresse de l'acheteur doit être située en Colombie-Britannique.

La méthode de paiement doit être conforme à la norme PCI.(Zeffy est conforme à la norme PCI !)

Le billet doit être imprimé par l'organisation et envoyé à l'acheteur par la poste ou scanné et envoyé par courrier électronique. Si vous souhaitez distribuer des billets en ligne, vous devez demander un système de tombola électronique (Electronic Raffle System, ERS) et en obtenir l'autorisation. Zeffy n'est pas un ERS enregistré.

Pour demander à utiliser un ERS, choisissez l'option Electronic Raffle System lorsque vous demandez une licence de classe A ou de classe B lors de votre demande en ligne et joignez un addendum et un contrat de fournisseur de services de jeux à votre demande.

Pour connaître toutes les règles et réglementations concernant les systèmes de tirage au sort électroniques en Colombie-Britannique, consultez la section 12 des Licensed Charitable Gaming Rules (règles relatives aux jeux de bienfaisance autorisés).

Comment obtenir une licence de jeux de bienfaisance en Colombie-Britannique.

Lisez d'abord les Règles relatives aux jeux de bienfaisance autorisés, puis suivez les instructions étape par étape dans les Guides de demande de licence.

Lors de votre demande, vous devrez fournir les informations suivantes :

Tout document d'éligibilité, le cas échéant.

Le nom et l'adresse complète de votre organisation et son objectif général.

Lieu(s), date(s) et heure(s) de tous les événements liés au jeu.

Le type de jeu (par exemple, tirage au sort, bingo) et le nombre de billets à vendre, le prix et les détails du prix.

La manière dont le produit net (les fonds) sera utilisé au profit de la communauté, d'un tiers spécifié ou du groupe ou de l'organisation.

Les noms, adresses et numéros de téléphone du nombre exact de personnes figurant sur la demande.

N'oubliez pas que vous devrez obtenir une licence distincte pour chaque type d'événement organisé par un organisme à but non lucratif et qu'il y a des délais de traitement minimums pour les demandes d'autorisation d'événements de bienfaisance :

Nous avons créé un exemple de billet de collecte de fonds avec toutes les informations au bon endroit.

Côté A :

Face B :

Vous pouvez également utiliser le modèle de billet de tombola de la GPEB. (Nous avons veillé à ce que nos modèles de billets de tombola contiennent toutes les informations requises).

Derniers conseils pour réussir : Jeux de bienfaisance en Colombie-Britannique

Commencer à planifier tôt

Il est essentiel de commencer le processus de planification bien à l'avance pour assurer le succès des jeux de bienfaisance, en particulier pour les événements de grande envergure.

Pourquoi c'est important :

Le traitement de la demande de licence peut prendre de 2 à 10 semaines en fonction de la classe.

Les lieux où se déroulent les grands événements sont souvent réservés des mois à l'avance.

Il peut être nécessaire de trouver et d'obtenir rapidement des prix de qualité.

Le marketing et la promotion nécessitent un délai suffisant pour être efficaces.

Liste de contrôle pour la planification :

Créer un calendrier détaillé du projet avec des étapes clés

Attribuer des responsabilités spécifiques aux membres de l'équipe

Prévoir des réunions de contrôle régulières pour suivre les progrès accomplis

Prévoir une période tampon pour les retards imprévus

Créer des plans d'urgence pour les problèmes courants (changement de lieu, disponibilité des prix).

Tenir des registres détaillés

La tenue de registres complets n'est pas seulement une exigence réglementaire, elle est essentielle pour la réussite et la responsabilité de votre organisation.

Dossiers essentiels à conserver :

Séquences de billets et systèmes de numérotation

Registres des ventes avec les dates, les lieux et les parties responsables

Procédures de gestion des liquidités et formulaires de rapprochement

Documentation relative à la sélection des gagnants et enregistrements des témoins

Confirmation de la distribution des prix

Toutes les dépenses liées à l'événement de jeu

Relevés bancaires indiquant les dépôts et les dépenses du fonds de jeux

Meilleures pratiques :

Utiliser des duplicata de reçus pré-numérotés pour toutes les transactions.

Mettre en place un système de suivi numérique en plus des documents papier

Prendre des photos des tirages au sort et de la sélection des gagnants

Demander à deux personnes de compter et de vérifier les encaissements

Conserver les dossiers en toute sécurité pendant au moins 5 ans

Créer des modèles pour une documentation cohérente

Consulter des organisations expérimentées

L'expérience d'autres personnes qui ont réussi dans le domaine des jeux de bienfaisance peut vous faire gagner du temps, de l'argent et du stress.

Comment aborder la consultation :

Prendre contact avec des organisations à but non lucratif similaires dans votre communauté

Participer à des événements de mise en réseau d'organisations à but non lucratif pour nouer des contacts

Adhérer à des associations sectorielles qui offrent un soutien par les pairs

Envisagez de faire appel à un consultant pour votre premier grand événement de jeu.

Participer à des forums en ligne et à des groupes de discussion pour les organisations à but non lucratif

Questions à poser :

Quels sont les défis inattendus auxquels ils ont été confrontés ?

Quelle classe de licence répond le mieux à leurs besoins ?

Quels outils ou systèmes recommandent-ils ?

Comment ont-ils maximisé les ventes de billets ?

Que feraient-ils différemment la prochaine fois ?

Peuvent-ils partager des modèles ou des exemples de documentation ?

Révision des lignes directrices complètes du GPEB

Les lignes directrices de la Gaming Policy and Enforcement Branch contiennent des détails essentiels qui pourraient ne pas être couverts par les documents de synthèse.

Les sections clés sur lesquelles il faut se concentrer :

Conditions et exigences spécifiques à la licence

Restrictions en matière de publicité et de marketing

Utilisations éligibles et non éligibles des fonds

Exigences en matière d'information financière

Règles applicables aux demandes de prolongation

Procédures de traitement des plaintes ou des litiges

Où trouver de l'aide

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide :

BC Gaming Information Line : 250-387-5311

Site web : www.gaming.gov.bc.ca