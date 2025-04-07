La Colombie-Britannique (BC), comme chaque province ou territoire du Canada, possède son propre ensemble de règles et de règlements régissant les loteries à des fins caritatives. Nous avons décomposé les règles de la Colombie-Britannique en matière de jeux de bienfaisance et fait de notre mieux pour expliquer certaines des parties les plus délicates. Si vous prévoyez d'organiser un événement de jeux de bienfaisance en Colombie-Britannique et que vous vous demandez, par exemple, si vous avez besoin d'une licence de loterie pour 50/50 BC ou si vous voulez savoir si vous pouvez demander une licence de jeu ou vérifier en ligne l'état de votre demande de licence, nous sommes là pour vous aider.
Avant d'entrer dans les détails, nous tenons à préciser que, oui, vous pouvez utiliser le logiciel de gestion d'événements 100% gratuit de Zeffy pour les organisations à but non lucratif (nous ne facturons même pas de frais de transaction) pour vendre des billets en ligne en Colombie-Britannique - sousréserve de quelques conditions que nous mentionnons dans cet article. Nous avons également rédigé les étapes de la mise en place de votre tombola en ligne, mais nous vous conseillons de poursuivre votre lecture avant de vous lancer.
Dans le style canadien classique, la définition officielle varie légèrement d'une province à l'autre. En Colombie-Britannique, les règles des jeux de bienfaisance autorisés sont régies par la Gaming Policy and Enforcement Branch (GPEB). Selon la GPEB, pour qu'une activité soit considérée comme un jeu, les trois éléments suivants doivent être présents :
Les lois sur les jeux de la Colombie-Britannique stipulent que le GPEB est responsable de la délivrance des licences de loterie caritative aux organisations à but non lucratif.
En Colombie-Britannique, seules les organisations à but non lucratif éligibles peuvent organiser des jeux pour collecter des fonds. Votre organisation est éligible si elle
Les jeux de bienfaisance en Colombie-Britannique comprennent plusieurs activités populaires de collecte de fonds :
Ces activités peuvent être des outils efficaces de collecte de fonds, mais elles s'accompagnent de règles et d'exigences spécifiques.
En Colombie-Britannique, vous pouvez utiliser des méthodes de paiement en ligne, comme les formulaires de billetterie de Zeffy, pour les événements de classe A et B. Les événements de classe A sont des événements dont les recettes brutes devraient être supérieures à 20 000 dollars. Les événements de classe B sont des événements dont les recettes brutes prévues sont inférieures ou égales à 20 000 dollars.
Les types de jeux autorisés en ligne comprennent : les tombolas, le bingo, les tirages au sort, les casinos à caractère social, les tirages au sort 50/50 et quelques autres événements.
Si vous souhaitez utiliser les modèles de billets de collecte de fonds gratuits de Zeffy et la vente de billets en ligne pour les organisations à but non lucratif en Colombie-Britannique, certaines conditions doivent être remplies :
Pour demander à utiliser un ERS, choisissez l'option Electronic Raffle System lorsque vous demandez une licence de classe A ou de classe B lors de votre demande en ligne et joignez un addendum et un contrat de fournisseur de services de jeux à votre demande.
Pour connaître toutes les règles et réglementations concernant les systèmes de tirage au sort électroniques en Colombie-Britannique, consultez la section 12 des Licensed Charitable Gaming Rules (règles relatives aux jeux de bienfaisance autorisés).
Lisez d'abord les Règles relatives aux jeux de bienfaisance autorisés, puis suivez les instructions étape par étape dans les Guides de demande de licence.
Lors de votre demande, vous devrez fournir les informations suivantes :
N'oubliez pas que vous devrez obtenir une licence distincte pour chaque type d'événement organisé par un organisme à but non lucratif et qu'il y a des délais de traitement minimums pour les demandes d'autorisation d'événements de bienfaisance :
Vous pouvez également utiliser le modèle de billet de tombola de la GPEB. (Nous avons veillé à ce que nos modèles de billets de tombola contiennent toutes les informations requises).
Il est essentiel de commencer le processus de planification bien à l'avance pour assurer le succès des jeux de bienfaisance, en particulier pour les événements de grande envergure.
Pourquoi c'est important :
Liste de contrôle pour la planification :
La tenue de registres complets n'est pas seulement une exigence réglementaire, elle est essentielle pour la réussite et la responsabilité de votre organisation.
Dossiers essentiels à conserver :
Meilleures pratiques :
L'expérience d'autres personnes qui ont réussi dans le domaine des jeux de bienfaisance peut vous faire gagner du temps, de l'argent et du stress.
Comment aborder la consultation :
Questions à poser :
Les lignes directrices de la Gaming Policy and Enforcement Branch contiennent des détails essentiels qui pourraient ne pas être couverts par les documents de synthèse.
Les sections clés sur lesquelles il faut se concentrer :
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide :
Voici un récapitulatif de tous les documents mentionnés dans cet article :
