Le Québec, comme toutes les provinces et tous les territoires du Canada, a son propre ensemble de règles et de règlements régissant les loteries de bienfaisance. Nous avons décomposé la réglementation québécoise sur les loteries de bienfaisance pour vous et fait de notre mieux pour expliquer certaines des parties les plus délicates. Si vous prévoyez organiser une loterie de bienfaisance au Québec et que vous vous demandez, par exemple, si vous avez besoin d'une licence de tombola à but non lucratif au Québec, nous ferons de notre mieux pour vous aider.
Avant d'entrer dans les détails, nous tenons à dire que, oui, vous pouvez utiliser la plateforme de collecte de fonds sans frais de Zeffy pour vendre des billets en ligne en Ontario. Nous avons rédigé les étapes de la mise en place de votre tombola en ligne, mais nous vous conseillons de poursuivre votre lecture avant de commencer.
Au Québec, la Régie des alcools, des courses et des jeux Québec (RACJ) est responsable de l'approbation des licences de loterie. Il y a quelques éléments à garder à l'esprit lorsque votre organisme sans but lucratif fait une demande de licence de loterie de bienfaisance au Québec. Bien que nous fassions de notre mieux pour tenir cet article à jour, nous vous recommandons de vérifier auprès de la RACJ de temps à autre.
Oh, et avis de non-responsabilité, les documents de ce site ne sont disponibles qu'en français. Si vous souhaitez des copies en anglais, vous pouvez contacter le RACJ ici.
Pour obtenir une licence de loterie au Québec, votre organisation doit être un organisme à but non lucratif "poursuivant des objectifs ou des buts de bienfaisance ou religieux" et l'argent recueilli doit être destiné à des fins de bienfaisance ou religieuses.1 Que sont les fins de bienfaisance ou religieuses ? Eh bien, selon la RACJ, ce sont :
La liste complète des documents à joindre à votre demande se trouve ici.
Si vous vous posez la question, oui, vous pouvez utiliser la plateforme gratuite de gestion d'événements et de billetterie de Zeffy pour vendre des billets en ligne. Et c'est tant mieux ! La seule exception est que les tirages au sort 50/50 ne peuvent pas être organisés par voie électronique. Les billets pour ce type de tirage doivent être vendus et distribués lors de l'événement.
Pour vendre des billets de loterie ou tirer des gagnants en ligne au Québec, vous devez présenter la licence de fournisseur de systèmes électroniques accompagnée d'un formulaire de demande :
La plateforme en ligne que vous utilisez pour la vente de billets en ligne doit : (Zeffy respecte tous ces critères).
Les droits de licence dépendent du type de loterie que vous demandez et doivent être payés à la RACJ lorsque vous demandez votre licence de loterie à but non lucratif.
Au Québec, les contraventions doivent comporter un certain nombre d'informations. En voici la liste complète. (De plus, nous avons inclus un exemple).
Votre travail ne s'arrête pas à la fin de la tombola ou du tirage au sort. Selon le type de loterie, des rapports annuels doivent être soumis et faire l'objet d'un suivi.
La Demande de licence de systèmes de loterie.
La licence de fournisseur de systèmes électroniques.
Renseignements personnels : demande relative à une licence de fournisseur de systèmes électroniques
Renseignements sur les activités de tirage.
Description des projets menés à des fins charitables ou religieuses.
Frais d'étude et droits payables.
Résolution : Représentant auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux.
Les rapports annuels qui doivent être soumis.
