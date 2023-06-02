Le Québec, comme toutes les provinces et tous les territoires du Canada, a son propre ensemble de règles et de règlements régissant les loteries de bienfaisance. Nous avons décomposé la réglementation québécoise sur les loteries de bienfaisance pour vous et fait de notre mieux pour expliquer certaines des parties les plus délicates. Si vous prévoyez organiser une loterie de bienfaisance au Québec et que vous vous demandez, par exemple, si vous avez besoin d'une licence de tombola à but non lucratif au Québec, nous ferons de notre mieux pour vous aider.

Avant d'entrer dans les détails, nous tenons à dire que, oui, vous pouvez utiliser la plateforme de collecte de fonds sans frais de Zeffy pour vendre des billets en ligne en Ontario. Nous avons rédigé les étapes de la mise en place de votre tombola en ligne, mais nous vous conseillons de poursuivre votre lecture avant de commencer.

‍

Au Québec, la Régie des alcools, des courses et des jeux Québec (RACJ) est responsable de l'approbation des licences de loterie. Il y a quelques éléments à garder à l'esprit lorsque votre organisme sans but lucratif fait une demande de licence de loterie de bienfaisance au Québec. Bien que nous fassions de notre mieux pour tenir cet article à jour, nous vous recommandons de vérifier auprès de la RACJ de temps à autre.

Oh, et avis de non-responsabilité, les documents de ce site ne sont disponibles qu'en français. Si vous souhaitez des copies en anglais, vous pouvez contacter le RACJ ici.

‍

Comment obtenir une licence de loterie pour le prochain événement de votre OBNL :

Pour obtenir une licence de loterie au Québec, votre organisation doit être un organisme à but non lucratif "poursuivant des objectifs ou des buts de bienfaisance ou religieux" et l'argent recueilli doit être destiné à des fins de bienfaisance ou religieuses.1 Que sont les fins de bienfaisance ou religieuses ? Eh bien, selon la RACJ, ce sont :

Le soulagement de la souffrance ou de la pauvreté.

La promotion de l'éducation.

Tout autre objectif en faveur de la culture, des arts, des sports ou des intérêts de la communauté.

‍

Votre OBNL peut demander une licence de loterie pour.. :

Les tirages au sort tels que les tombolas et les tirages 50/50 lors d'une campagne de collecte de fonds.

Casinos de bienfaisance.

Une licence peut couvrir plusieurs loteries.

Pour demander une licence, remplissez le formulaire de demande de licence de systèmes de loterie et joignez les documents nécessaires pour une tombola ou un tirage au sort 50/50 :

‍

Une fois que votre OBNL a obtenu sa licence de loterie, vous devez envoyer :

Un modèle d'avis de contravention. (Ce document doit être fourni dans les 30 jours suivant l'obtention du permis de conduire).

Rapport entre les bénéfices bruts et les bénéfices nets. (Au plus tard 60 jours après l'expiration de votre licence).

Un rapport annuel en fonction du type d'agrément que votre association a reçu.

Sur demande : Preuve que les bénéfices ont été utilisés à des fins caritatives ou religieuses pour lesquelles la licence a été délivrée.

La liste complète des documents à joindre à votre demande se trouve ici.

‍

La vente de billets de loterie en ligne pour les organisations à but non lucratif est-elle autorisée au Québec ?

Si vous vous posez la question, oui, vous pouvez utiliser la plateforme gratuite de gestion d'événements et de billetterie de Zeffy pour vendre des billets en ligne. Et c'est tant mieux ! La seule exception est que les tirages au sort 50/50 ne peuvent pas être organisés par voie électronique. Les billets pour ce type de tirage doivent être vendus et distribués lors de l'événement.

Pour vendre des billets de loterie ou tirer des gagnants en ligne au Québec, vous devez présenter la licence de fournisseur de systèmes électroniques accompagnée d'un formulaire de demande :

Annexe A - Renseignements personnels : demande relative à une licence de fournisseur de systèmes électroniques

La plateforme en ligne que vous utilisez pour la vente de billets en ligne doit : (Zeffy respecte tous ces critères).

Limiter la période de mise en vente des billets.

Disposer d'un mécanisme permettant de s'assurer que l'acheteur se trouve au Québec et qu'il est âgé de plus de 18 ans.

Activer le paiement sécurisé.

Disposer d'un mécanisme permettant de s'assurer que les participants acceptent les politiques de confidentialité (loi 25) et les règles de participation et de fonctionnement.

Protéger les informations personnelles des participants conformément aux lois applicables.

Permettre l'annulation d'un billet après la vente.

De plus, votre association doit conserver toutes les données pertinentes pendant deux ans après l'expiration de votre licence.

→ Consultez notre guide sur la vente efficace de billets de tombola!

Vous avez toujours besoin du certificat d'impression original pour vos billets.

Combien coûte une licence de loterie au Québec ?

Les droits de licence dépendent du type de loterie que vous demandez et doivent être payés à la RACJ lorsque vous demandez votre licence de loterie à but non lucratif.

Plus d'informations ici : Frais d'étude et droits payables.

Calendrier pour la demande de licence de loterie pour votre organisme à but non lucratif au Québec :

Soumettez la demande de licence de loterie pour votre association au moins 30 jours avant de commencer à vendre des billets.

La licence de loterie de votre association est valable pour une durée maximale d'un an et n'est opérationnelle qu'aux dates et heures demandées.

Vous devez soumettre tout document supplémentaire dans un délai de 30 jours à 12 mois après la délivrance de votre permis, en fonction du document.

‍

Que doit contenir un billet de loterie sans but lucratif au Québec ?

Au Québec, les contraventions doivent comporter un certain nombre d'informations. En voici la liste complète. (De plus, nous avons inclus un exemple).

Les billets doivent être composés d'au moins deux parties portant le même numéro ou identifiant.

Le nom de votre organisation à but non lucratif.

Une liste des prix et la valeur au détail de chaque prix.

Le nombre de billets imprimés, en indiquant le premier et le dernier numéro.

Le numéro de série.

Votre numéro de licence.

Le prix de vente.

Le lieu, la date et l'heure du tirage au sort.

Période pendant laquelle les billets sont vendus.

Lieu où les billets peuvent être achetés.

Lieu où les talons doivent être déposés.

Lieu où les prix doivent être réclamés.

La procédure de réclamation des prix instantanés.

La date limite de réclamation des prix.

Tout règlement intérieur supplémentaire. (Procédures spéciales, etc.)

→ Consultez notre guide sur la création de billets de tombola!

Ce qu'il faut savoir sur la réglementation des loteries de bienfaisance au Québec :

Vous devrez désigner une personne de votre organisation comme responsable de la loterie.

Vous devrez déterminer exactement le projet auquel les recettes de la loterie seront consacrées et en fournir une description à l'annexe E - Description des projets menés à des fins charitables ou religieuses.

Le prix d'un billet de tombola ou de tirage 50/50 ne peut pas inclure un événement ou un dîner.

Votre association peut faire de la publicité pour votre loterie, mais chaque annonce et chaque document de communication doit comporter les éléments suivants :

Votre numéro de licence.

Une liste de prix.

Lieu où les prix peuvent être réclamés.

Le délai dans lequel le prix doit être réclamé après la date de fin du tirage au sort.

Vous ne pouvez vendre vos billets qu'aux résidents du Québec. Gardez cela à l'esprit si vous avez des donateurs de plusieurs provinces. Vous devez indiquer clairement sur vos billets et dans le règlement que seuls les résidents du Québec sont admissibles.

À l'exception des tirages 50/50, au moins 10 % du bénéfice brut d'une loterie doit être utilisé pour l'achat de lots.

Une fois la licence délivrée, vous ne pouvez apporter aucune modification à votre loterie sans l'accord de la RACJ. (Cela peut nécessiter des frais supplémentaires).

Votre licence de loterie et le règlement doivent être affichés à la vue des donneurs. (Dans le cas d'un tirage au sort, votre licence doit être affichée dans le lieu où se déroule la loterie et le règlement doit être mis en ligne).

‍

Après la loterie de votre OBNL.

Votre travail ne s'arrête pas à la fin de la tombola ou du tirage au sort. Selon le type de loterie, des rapports annuels doivent être soumis et faire l'objet d'un suivi.

