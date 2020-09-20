L'Île-du-Prince-Édouard a ses propres critères pour les jeux de bienfaisance. Chez Zeffy, nous nous efforçons de vous simplifier la tâche. Nous avons donc analysé pour vous certains des règlements relatifs aux loteries de bienfaisance, afin que vous puissiez facilement organiser une tombola réussie pour votre organisme. N'oubliez pas que si vous souhaitez collecter des fonds par le biais d'un tirage au sort, d'une tombola, d'une loterie 50/50 ou d'un autre jeu, vous devrez respecter les règlements imposés par le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard et obtenir une licence.
Pour organiser une tombola ou un tirage en ligne pour votre organisation, vous devez obtenir une approbation par le biais de votre demande. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard n'a pas de réglementation explicite concernant la vente, la distribution et le tirage de billets en ligne. Vous devrez vous renseigner à ce sujet lors de votre demande.
Voulez-vous utiliser le logiciel gratuit de tombola en ligne Zeffy dans l'Île-du-Prince-Édouard ? Nous vous suggérons de l'inclure dans votre demande de licence et d'obtenir l'approbation du ministère de la Justice et de la Sécurité publique de l'Île-du-Prince-Édouard : Consumer, Labour and Financial Services de l'Île-du-Prince-Édouard.
