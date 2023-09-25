Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience sur notre plateforme. En cliquant sur "Accepter tous les cookies", vous acceptez que des cookies soient stockés sur votre appareil afin d'améliorer la navigation sur le site, d'analyser l'utilisation du site et de nous aider dans nos efforts de marketing.
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Réglementation des loteries caritatives en Alberta.
25 septembre 2023
L'Alberta, comme chaque province ou territoire du Canada, possède son propre ensemble de règles et de règlements régissant les licences de loterie pour les groupes à but non lucratif, caritatifs ou religieux. Nous avons décomposé les règlements de l'Alberta en matière de loterie à billets et fait de notre mieux pour expliquer certains des aspects les plus déroutants. Si vous prévoyez d'organiser un jeu de bienfaisance en Alberta et que vous vous demandez, par exemple, si vous avez besoin d'une licence de loterie pour un 50/50 en Alberta ou si vous voulez savoir comment demander un permis de loterie à billets, nous sommes là pour vous aider.
Dans le style canadien classique, la définition officielle varie légèrement d'une province à l'autre. En Alberta, les tombolas sont réglementées par l'Alberta Gaming, Liquor and Cannabis (AGLC) et l'AGLC définit une tombola comme suit :
Une tombola est une loterie où les acheteurs de billets paient pour avoir une chance de gagner un prix. -AGLC
Avez-vous besoin d'une licence de tombola en Alberta ?
Selon l'AGLC, chaque fois qu'une personne doit payer un prix pour avoir une chance de gagner un prix, une licence de tombola est nécessaire.
En ce qui concerne la demande de licence de tombola, l'Alberta est unique en ce sens que l'AGLC a divisé le processus en deux étapes :
Veillez à ce que l'argent gagné soutienne les programmes de votre organisation à but non lucratif.
Bon à savoir :
Un organisme n'a pas besoin d'être enregistré en tant qu'organisme de bienfaisance auprès de l'Agence du revenu du Canada pour être considéré comme un organisme de bienfaisance en Alberta.
Pour être admissible à une licence de tirage au sort en Alberta, votre organisme à but non lucratif doit.. :
Disposer d'une base de bénévoles représentative de l'ensemble de la communauté.
Des bénévoles de l'Alberta qui créent, contrôlent et mettent en œuvre les programmes de bienfaisance de votre organisation à but non lucratif.
Disposer d'un conseil d'administration ou d'une direction composé(e) de bénévoles et élu(e) démocratiquement à partir de votre base de bénévoles. (Un maximum de 25 % des membres de l'exécutif de votre OSBL peuvent être nommés et pas plus de 25 % des membres de l'exécutif ne peuvent vivre à l'extérieur de l'Alberta).
Mettre en place des programmes de bienfaisance accessibles à tous les membres du public qui souhaitent y participer.
Y a-t-il des frais pour demander une licence de tirage au sort en Alberta ?
Pour les tirages au sort en Alberta dont la valeur totale des billets est inférieure ou égale à 20 000 dollars :
Il n'y a pas de frais de licence à payer pour pouvoir organiser une tombola en Alberta. Toutefois, les agents du registre de l'Alberta facturent des frais de service pour la délivrance de la licence.
Pour les tirages au sort en Alberta dont la valeur totale des billets est supérieure à 20 000 dollars :
Si la valeur totale des billets de votre loterie est supérieure à 20 000 dollars, les frais suivants s'appliquent :
150 $ si la valeur totale des billets est supérieure à 20 000 $ et inférieure à 100 000 $.
500 $ si la valeur totale des billets est supérieure à 100 000 $ et inférieure à 1 000 000 $.
Une taxe de 1 000 $ si la valeur totale des billets de votre loterie est égale ou supérieure à 1 000 000 $.
Combien de temps faut-il pour obtenir la licence de tombola de votre association ?
Il faut environ deux semaines à l'AGLC pour examiner une demande complète et, s'il manque des informations, elle vous contactera par lettre, par courrier électronique ou par téléphone pour vous en informer.
Pouvez-vous vendre des billets de tombola en ligne en Alberta en utilisant les formulaires de billetterie de Zeffy ?
Vous pouvez utiliser des méthodes de paiement en ligne, telles que les formulaires de billetterie de Ze ffy et le logiciel de tombolas et de loteries de Zeffy pour aider votre organisation à but non lucratif :
Accepter les commandes de billets et les paiements.
Distribuer les billets. (Par courrier électronique, par exemple).
Utiliser un générateur de nombres aléatoires pour sélectionner le(s) gagnant(s) du prix.
Distribuer les prix.
Et, comme toujours, il y a quelques points à garder à l'esprit :
Tous les logiciels des systèmes de tirage au sort électroniques doivent être certifiés par un organisme d'essai accrédité.
Conforme au document de l'AGLC sur le système de tirage au sort électronique.
Approuvé par l'AGLC.
Le support en ligne (par exemple le site web) doit être en mesure de confirmer que l'acheteur du billet est âgé de 18 ans ou plus et qu'il est présent en Alberta au moment de l'achat.
Un numéro de billet de tombola qui a été généré consécutivement à la vente des billets.
Les catégories de prix pour les billets à prix réduit (ceux qui sont vendus en plusieurs exemplaires) doivent être facilement distinguées (par exemple, par des numéros de série différents).
Toute information supplémentaire (telle que publicité, logos, coupons ou codes-barres) ne doit pas affecter ou masquer les informations requises.
Les billets de tombola électroniques et les talons de billets doivent comporter la date et l'heure d'émission au format 24 heures, avec indication des heures et des minutes. Les billets au porteur et les talons de billets électroniques doivent également comporter l'identifiant de l'unité de vente de la tombola (UVT) à partir de laquelle le billet a été généré.
Les billets doivent être en deux parties et contenir les informations suivantes :
Billet (remis à l'acheteur du billet) :
Numéro du billet.
Prix du billet.
Numéro de licence de tombola.
Nom de l'organisation caritative agréée.
Nombre total de billets disponibles à la vente.
Date et lieu exact du/des tirage(s) au sort.
Description et valeur du/des prix.
Restrictions du prix (le cas échéant).
Alternatives en espèces (le cas échéant).
Notez que l'acheteur du billet doit être âgé d'au moins 18 ans.
Le talon du billet (conservé par votre organisation à but non lucratif) :
Numéro du billet.
Numéro de licence de tombola.
Nom et coordonnées de l'acheteur du billet.
Quelques détails supplémentaires sur l'organisation d'une tombola en Alberta :
Chaque groupe qui prévoit d'organiser une tombola doit établir un règlement de la tombola pour chaque licence. Le règlement de la tombola doit être fourni sur demande. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la section E des conditions générales de la tombola.
Chaque licence de tombola pour une tombola dont la valeur totale des billets est égale ou supérieure à 20 000 dollars doit disposer de son propre compte bancaire. Les tombolas dont la valeur totale des billets est inférieure ou égale à 20 000 dollars peuvent utiliser le compte bancaire général de votre organisation à but non lucratif. (Nous vous recommandons toutefois d'ouvrir un compte bancaire spécifique pour les tombolas).
Après la tombola de votre association.
En Alberta, des rapports financiers sont exigés pour chaque licence de jeu et tous les documents doivent être conservés pendant deux (2) ans après l'expiration de la licence.
Pour les tombolas dont la valeur totale des billets est égale ou supérieure à 20 000 dollars, l'AGLC envoie des rapports financiers à un contact spécifique pour toutes les licences de jeu et/ou tous les comptes bancaires ; veillez donc à ce que vos coordonnées soient exactes.
Pour les tombolas dont la valeur totale des billets est inférieure ou égale à 20 000 dollars, les exigences en matière de rapports financiers figurent sur la licence de tombola et doivent être renvoyées à l'AGLC dans les 60 jours suivant la date du dernier tirage.
Tous les documents doivent être conservés pendant deux ans après l'expiration de la licence et les rapports financiers complets ainsi que les pièces justificatives doivent être renvoyés à l'AGLC dans un délai de 60 jours.
