Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Réglementation des loteries caritatives en Alberta.
Lois sur les tombolas

Réglementation des loteries caritatives en Alberta.

25 septembre 2023

L'Alberta, comme chaque province ou territoire du Canada, possède son propre ensemble de règles et de règlements régissant les licences de loterie pour les groupes à but non lucratif, caritatifs ou religieux. Nous avons décomposé les règlements de l'Alberta en matière de loterie à billets et fait de notre mieux pour expliquer certains des aspects les plus déroutants. Si vous prévoyez d'organiser un jeu de bienfaisance en Alberta et que vous vous demandez, par exemple, si vous avez besoin d'une licence de loterie pour un 50/50 en Alberta ou si vous voulez savoir comment demander un permis de loterie à billets, nous sommes là pour vous aider.

Avant d'entrer dans les détails, nous tenons à dire que, oui, vous pouvez utiliser le logiciel de gestion d'événements 100% gratuit de Zeffy pour les organisations à but non lucratif (nous ne facturons même pas de frais de transaction) pour vendre des billets en ligne en Alberta.

Qu'est-ce qu'une loterie ?

Dans le style canadien classique, la définition officielle varie légèrement d'une province à l'autre. En Alberta, les tombolas sont réglementées par l'Alberta Gaming, Liquor and Cannabis (AGLC) et l'AGLC définit une tombola comme suit :

Une tombola est une loterie où les acheteurs de billets paient pour avoir une chance de gagner un prix.
-AGLC

Avez-vous besoin d'une licence de tombola en Alberta ?

Selon l'AGLC, chaque fois qu'une personne doit payer un prix pour avoir une chance de gagner un prix, une licence de tombola est nécessaire.

En ce qui concerne la demande de licence de tombola, l'Alberta est unique en ce sens que l'AGLC a divisé le processus en deux étapes :

Étape 1 :

Votre organisation à but non lucratif doit faire une demande pour pouvoir organiser une tombola. Pour ce faire, vous devez soumettre l'un des deux formulaires suivants : 1) Eligibility for Raffle License - $20,000 and Less ou 2) Eligibility for Gaming License - $20,000 or more.

Étape 2 :

Une fois que l'AGLC a donné son accord, votre association peut demander une licence de tombola.

Bon à savoir :

Vous n'avez pas besoin d'une licence pour obtenir l'approbation de l'AGLC :

Les organisations à but non lucratif peuvent-elles demander une licence de tombola en Alberta ?

Les groupes à but non lucratif, caritatifs ou religieux basés en Alberta peuvent demander une licence de tirage au sort ! Tout ce que vous avez à faire, c'est

Bon à savoir :

Un organisme n'a pas besoin d'être enregistré en tant qu'organisme de bienfaisance auprès de l'Agence du revenu du Canada pour être considéré comme un organisme de bienfaisance en Alberta.

Pour être admissible à une licence de tirage au sort en Alberta, votre organisme à but non lucratif doit.. :

Comment présenter une demande pour pouvoir organiser une tombola en Alberta ?

En Alberta, les règles relatives aux jeux en ligne sont différentes selon la valeur totale du billet. La valeur totale du billet est le nombre de billets multiplié par le prix de chaque billet.

Pour calculer la valeur totale du billet, multipliez le(s) prix du(des) billet(s) par le nombre de billets en vente :

Pour les tirages au sort en Alberta dont la valeur totale des billets est inférieure ou égale à 20 000 dollars :

Pour demander une licence de tombola en Alberta, votre organisation à but non lucratif doit remplir le formulaire Eligibility for Raffle License (Total Ticket Value $20,000 and Less Only) et un formulaire de demande de compte Internet (inclus dans la demande) pour obtenir votre numéro d'identification de l'AGLC.

Vous pouvez renvoyer les formulaires remplis à l'AGLC à l'adresse [email protected] ou par fax : 780-447-8911.

Pour les tirages au sort en Alberta dont la valeur totale des billets est supérieure à 20 000 dollars :

Remplir le formulaire de demande de licence de jeu et le renvoyer à [email protected] ou le faxer à : 780-447-8911.

Ce que vous devez faire pour être autorisé à organiser une tombola en Alberta :

Une fois que votre association est habilitée à organiser une tombola, vous pouvez demander une licence de tombola.

Pour les tirages au sort en Alberta dont la valeur totale des billets est inférieure ou égale à 20 000 dollars :

Vous pouvez demander une licence de tombola en ligne via un compte web de l'AGLC. Avant de faire votre demande, assurez-vous de connaître

Pour les tirages au sort en Alberta dont la valeur totale des billets est supérieure à 20 000 dollars :

Si la valeur totale des billets est supérieure à 20 000 $, votre association doit utiliser le formulaire de demande de licence de tombola - plus de 20 000 $ et, si vous prévoyez de vendre des billets de tombola en ligne à l'aide de la plateforme de billetterie 100 % gratuite de Zeffy, vous devrez également remplir le formulaire de demande de licence de tombola - plus de 20 000 $ - addendum - tombolas électroniques.

Y a-t-il des frais pour demander une licence de tirage au sort en Alberta ?

Pour les tirages au sort en Alberta dont la valeur totale des billets est inférieure ou égale à 20 000 dollars :

Il n'y a pas de frais de licence à payer pour pouvoir organiser une tombola en Alberta. Toutefois, les agents du registre de l'Alberta facturent des frais de service pour la délivrance de la licence.

Pour les tirages au sort en Alberta dont la valeur totale des billets est supérieure à 20 000 dollars :

Si la valeur totale des billets de votre loterie est supérieure à 20 000 dollars, les frais suivants s'appliquent :

Combien de temps faut-il pour obtenir la licence de tombola de votre association ?

Il faut environ deux semaines à l'AGLC pour examiner une demande complète et, s'il manque des informations, elle vous contactera par lettre, par courrier électronique ou par téléphone pour vous en informer.

Pouvez-vous vendre des billets de tombola en ligne en Alberta en utilisant les formulaires de billetterie de Zeffy ?

Oui ! Les organisations à but non lucratif peuvent vendre des billets de tombola en ligne pour toute tombola dont la valeur totale des billets est inférieure à 100 000 dollars.

Vous pouvez utiliser des méthodes de paiement en ligne, telles que les formulaires de billetterie de Ze ffy et le logiciel de tombolas et de loteries de Zeffy pour aider votre organisation à but non lucratif :

Et, comme toujours, il y a quelques points à garder à l'esprit :

Bon à savoir :

Nous vous suggérons d'indiquer que vous prévoyez de vendre et de distribuer vos billets de tombola en ligne à l'aide de la plateforme Zeffy lors de votre demande de licence de jeu. Pour plus d'informations, consultez le document sur les normes relatives aux tombolas électroniques (PDF).

Que doit contenir un billet de tombola en Alberta ?

Pour plus de détails, consultez les conditions générales de la tombola, section 2.2. Cependant, vos billets de tombola devront comporter les informations suivantes :

Les billets doivent être en deux parties et contenir les informations suivantes :

Billet (remis à l'acheteur du billet) :

Le talon du billet (conservé par votre organisation à but non lucratif) :

Quelques détails supplémentaires sur l'organisation d'une tombola en Alberta :

Après la tombola de votre association.

En Alberta, des rapports financiers sont exigés pour chaque licence de jeu et tous les documents doivent être conservés pendant deux (2) ans après l'expiration de la licence.

Veillez à suivre vos dépenses, les ventes de billets, les prix, etc. et conservez tous vos reçus et factures. Vous pouvez utiliser la procédure de contrôle des stocks de billets de tombola et la fiche de contrôle des stocks pour vous aider.

Pour les tombolas dont la valeur totale des billets est égale ou supérieure à 20 000 dollars, l'AGLC envoie des rapports financiers à un contact spécifique pour toutes les licences de jeu et/ou tous les comptes bancaires ; veillez donc à ce que vos coordonnées soient exactes.

Pour les tombolas dont la valeur totale des billets est inférieure ou égale à 20 000 dollars, les exigences en matière de rapports financiers figurent sur la licence de tombola et doivent être renvoyées à l'AGLC dans les 60 jours suivant la date du dernier tirage.

Bon à savoir :

Tous les documents doivent être conservés pendant deux ans après l'expiration de la licence et les rapports financiers complets ainsi que les pièces justificatives doivent être renvoyés à l'AGLC dans un délai de 60 jours.

David Purkis

