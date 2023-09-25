L'Alberta, comme chaque province ou territoire du Canada, possède son propre ensemble de règles et de règlements régissant les licences de loterie pour les groupes à but non lucratif, caritatifs ou religieux. Nous avons décomposé les règlements de l'Alberta en matière de loterie à billets et fait de notre mieux pour expliquer certains des aspects les plus déroutants. Si vous prévoyez d'organiser un jeu de bienfaisance en Alberta et que vous vous demandez, par exemple, si vous avez besoin d'une licence de loterie pour un 50/50 en Alberta ou si vous voulez savoir comment demander un permis de loterie à billets, nous sommes là pour vous aider.

Avant d'entrer dans les détails, nous tenons à dire que, oui, vous pouvez utiliser le logiciel de gestion d'événements 100% gratuit de Zeffy pour les organisations à but non lucratif (nous ne facturons même pas de frais de transaction) pour vendre des billets en ligne en Alberta.

‍

Qu'est-ce qu'une loterie ?

Dans le style canadien classique, la définition officielle varie légèrement d'une province à l'autre. En Alberta, les tombolas sont réglementées par l'Alberta Gaming, Liquor and Cannabis (AGLC) et l'AGLC définit une tombola comme suit :

Une tombola est une loterie où les acheteurs de billets paient pour avoir une chance de gagner un prix.

-AGLC

‍

Avez-vous besoin d'une licence de tombola en Alberta ?

Selon l'AGLC, chaque fois qu'une personne doit payer un prix pour avoir une chance de gagner un prix, une licence de tombola est nécessaire.

En ce qui concerne la demande de licence de tombola, l'Alberta est unique en ce sens que l'AGLC a divisé le processus en deux étapes :

Étape 1 :

Votre organisation à but non lucratif doit faire une demande pour pouvoir organiser une tombola. Pour ce faire, vous devez soumettre l'un des deux formulaires suivants : 1) Eligibility for Raffle License - $20,000 and Less ou 2) Eligibility for Gaming License - $20,000 or more.

‍

Étape 2 :

Une fois que l'AGLC a donné son accord, votre association peut demander une licence de tombola.

‍

Bon à savoir :

Vous n'avez pas besoin d'une licence pour obtenir l'approbation de l'AGLC :

Enchères silencieuses

Ventes aux enchères en direct

Conduites de bouteilles

Recevoir des dons

Concours de cadeaux gratuits

Ventes de fonds (amandes, pop-corn, viandes, etc.)

‍

Les organisations à but non lucratif peuvent-elles demander une licence de tombola en Alberta ?

Les groupes à but non lucratif, caritatifs ou religieux basés en Alberta peuvent demander une licence de tirage au sort ! Tout ce que vous avez à faire, c'est

Avoir un but caritatif :

Soulagement de la pauvreté.

Progrès de l'éducation.

Promotion de la religion.

d'autres objectifs bénéfiques pour la communauté.

Soumettre à l'AGLC une demande de licence de jeu(moins de 20 000 $ ou plus de 20 000$).

Veillez à ce que l'argent gagné soutienne les programmes de votre organisation à but non lucratif.

‍

Bon à savoir :

Un organisme n'a pas besoin d'être enregistré en tant qu'organisme de bienfaisance auprès de l'Agence du revenu du Canada pour être considéré comme un organisme de bienfaisance en Alberta.

‍

‍

Pour être admissible à une licence de tirage au sort en Alberta, votre organisme à but non lucratif doit.. :

Disposer d'une base de bénévoles représentative de l'ensemble de la communauté.

Des bénévoles de l'Alberta qui créent, contrôlent et mettent en œuvre les programmes de bienfaisance de votre organisation à but non lucratif.

Disposer d'un conseil d'administration ou d'une direction composé(e) de bénévoles et élu(e) démocratiquement à partir de votre base de bénévoles. (Un maximum de 25 % des membres de l'exécutif de votre OSBL peuvent être nommés et pas plus de 25 % des membres de l'exécutif ne peuvent vivre à l'extérieur de l'Alberta).

Mettre en place des programmes de bienfaisance accessibles à tous les membres du public qui souhaitent y participer.

Avoir un objectif non lucratif et des statuts conformes à la politique de l'AGLC.

Être constitué en société. (Si vous demandez une licence de jeu pour une tombola dont la valeur totale des billets est supérieure à 20 000 dollars).

‍

Comment présenter une demande pour pouvoir organiser une tombola en Alberta ?

En Alberta, les règles relatives aux jeux en ligne sont différentes selon la valeur totale du billet. La valeur totale du billet est le nombre de billets multiplié par le prix de chaque billet.

Pour calculer la valeur totale du billet, multipliez le(s) prix du(des) billet(s) par le nombre de billets en vente :

‍

Pour les tirages au sort en Alberta dont la valeur totale des billets est inférieure ou égale à 20 000 dollars :

Pour demander une licence de tombola en Alberta, votre organisation à but non lucratif doit remplir le formulaire Eligibility for Raffle License (Total Ticket Value $20,000 and Less Only) et un formulaire de demande de compte Internet (inclus dans la demande) pour obtenir votre numéro d'identification de l'AGLC.

Vous pouvez renvoyer les formulaires remplis à l'AGLC à l'adresse [email protected] ou par fax : 780-447-8911.

‍

Pour les tirages au sort en Alberta dont la valeur totale des billets est supérieure à 20 000 dollars :

Remplir le formulaire de demande de licence de jeu et le renvoyer à [email protected] ou le faxer à : 780-447-8911.

‍

Ce que vous devez faire pour être autorisé à organiser une tombola en Alberta :

Une copie du procès-verbal de l'assemblée de votre association autorisant la demande.

Une copie de votre certificat de constitution.

Les statuts de votre organisation à but non lucratif.

Une liste à jour des membres du conseil d'administration ou des dirigeants élus, avec leur adresse et leur numéro de téléphone.

Une liste à jour des membres, y compris les adresses et les numéros de téléphone.

Les états financiers de l'année précédente.

Le budget de l'année en cours ou le budget proposé pour l'année fiscale à venir.

Le certificat de propriété ou le contrat de location, si vous possédez ou louez des locaux pour vos programmes.

‍

Une fois que votre association est habilitée à organiser une tombola, vous pouvez demander une licence de tombola.

Pour les tirages au sort en Alberta dont la valeur totale des billets est inférieure ou égale à 20 000 dollars :

Vous pouvez demander une licence de tombola en ligne via un compte web de l'AGLC. Avant de faire votre demande, assurez-vous de connaître

Le format de la tombola : argent ou marchandises ; 50/50 ; progressif, etc.(voir FAQ pour plus de détails).

Le nombre de billets en vente.

Le prix du billet.

Description du ou des prix et valeur au détail de chaque prix.

Date et lieu du (des) tirage(s) au sort.

Toutes les dépenses, telles que l'impression des billets, la publicité, etc.

‍

‍

Pour les tirages au sort en Alberta dont la valeur totale des billets est supérieure à 20 000 dollars :

Si la valeur totale des billets est supérieure à 20 000 $, votre association doit utiliser le formulaire de demande de licence de tombola - plus de 20 000 $ et, si vous prévoyez de vendre des billets de tombola en ligne à l'aide de la plateforme de billetterie 100 % gratuite de Zeffy, vous devrez également remplir le formulaire de demande de licence de tombola - plus de 20 000 $ - addendum - tombolas électroniques.

‍

Y a-t-il des frais pour demander une licence de tirage au sort en Alberta ?

Pour les tirages au sort en Alberta dont la valeur totale des billets est inférieure ou égale à 20 000 dollars :

Il n'y a pas de frais de licence à payer pour pouvoir organiser une tombola en Alberta. Toutefois, les agents du registre de l'Alberta facturent des frais de service pour la délivrance de la licence.

‍

Pour les tirages au sort en Alberta dont la valeur totale des billets est supérieure à 20 000 dollars :

Si la valeur totale des billets de votre loterie est supérieure à 20 000 dollars, les frais suivants s'appliquent :

150 $ si la valeur totale des billets est supérieure à 20 000 $ et inférieure à 100 000 $.

si la valeur totale des billets est supérieure à 20 000 $ et inférieure à 100 000 $. 500 $ si la valeur totale des billets est supérieure à 100 000 $ et inférieure à 1 000 000 $.

si la valeur totale des billets est supérieure à 100 000 $ et inférieure à 1 000 000 $. Une taxe de 1 000 $ si la valeur totale des billets de votre loterie est égale ou supérieure à 1 000 000 $.

‍

Combien de temps faut-il pour obtenir la licence de tombola de votre association ?

Il faut environ deux semaines à l'AGLC pour examiner une demande complète et, s'il manque des informations, elle vous contactera par lettre, par courrier électronique ou par téléphone pour vous en informer.

‍

Pouvez-vous vendre des billets de tombola en ligne en Alberta en utilisant les formulaires de billetterie de Zeffy ?

Oui ! Les organisations à but non lucratif peuvent vendre des billets de tombola en ligne pour toute tombola dont la valeur totale des billets est inférieure à 100 000 dollars.

Vous pouvez utiliser des méthodes de paiement en ligne, telles que les formulaires de billetterie de Ze ffy et le logiciel de tombolas et de loteries de Zeffy pour aider votre organisation à but non lucratif :

Accepter les commandes de billets et les paiements.

Distribuer les billets. (Par courrier électronique, par exemple).

Utiliser un générateur de nombres aléatoires pour sélectionner le(s) gagnant(s) du prix.

Distribuer les prix.

Et, comme toujours, il y a quelques points à garder à l'esprit :

Tous les logiciels des systèmes de tirage au sort électroniques doivent être certifiés par un organisme d'essai accrédité.

Conforme au document de l'AGLC sur le système de tirage au sort électronique.

Approuvé par l'AGLC.

Le support en ligne (par exemple le site web) doit être en mesure de confirmer que l'acheteur du billet est âgé de 18 ans ou plus et qu'il est présent en Alberta au moment de l'achat.

‍

Bon à savoir :

Nous vous suggérons d'indiquer que vous prévoyez de vendre et de distribuer vos billets de tombola en ligne à l'aide de la plateforme Zeffy lors de votre demande de licence de jeu. Pour plus d'informations, consultez le document sur les normes relatives aux tombolas électroniques (PDF).

→ Consultez notre guide sur la vente efficace de billets de tombola!

‍

Que doit contenir un billet de tombola en Alberta ?

Pour plus de détails, consultez les conditions générales de la tombola, section 2.2. Cependant, vos billets de tombola devront comporter les informations suivantes :

Un numéro de billet de tombola qui a été généré consécutivement à la vente des billets.

Les catégories de prix pour les billets à prix réduit (ceux qui sont vendus en plusieurs exemplaires) doivent être facilement distinguées (par exemple, par des numéros de série différents).

Toute information supplémentaire (telle que publicité, logos, coupons ou codes-barres) ne doit pas affecter ou masquer les informations requises.

Les billets de tombola électroniques et les talons de billets doivent comporter la date et l'heure d'émission au format 24 heures, avec indication des heures et des minutes. Les billets au porteur et les talons de billets électroniques doivent également comporter l'identifiant de l'unité de vente de la tombola (UVT) à partir de laquelle le billet a été généré.

→ Consultez notre guide sur la création de billets de tombola!

Les billets doivent être en deux parties et contenir les informations suivantes :

Billet (remis à l'acheteur du billet) :

Numéro du billet.

Prix du billet.

Numéro de licence de tombola.

Nom de l'organisation caritative agréée.

Nombre total de billets disponibles à la vente.

Date et lieu exact du/des tirage(s) au sort.

Description et valeur du/des prix.

Restrictions du prix (le cas échéant).

Alternatives en espèces (le cas échéant).

Notez que l'acheteur du billet doit être âgé d'au moins 18 ans.

Le talon du billet (conservé par votre organisation à but non lucratif) :

Numéro du billet.

Numéro de licence de tombola.

Nom et coordonnées de l'acheteur du billet.

‍

Quelques détails supplémentaires sur l'organisation d'une tombola en Alberta :

Chaque groupe qui prévoit d'organiser une tombola doit établir un règlement de la tombola pour chaque licence. Le règlement de la tombola doit être fourni sur demande. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la section E des conditions générales de la tombola.

Chaque groupe doit disposer d'un contrôle des billets et d'un contrôle financier pour toutes les licences de tombola. La procédure de contrôle de l'inventaire des billets de tombola et la fiche de contrôle de l'inventaire peuvent être utilisées.

Chaque licence de tombola pour une tombola dont la valeur totale des billets est égale ou supérieure à 20 000 dollars doit disposer de son propre compte bancaire. Les tombolas dont la valeur totale des billets est inférieure ou égale à 20 000 dollars peuvent utiliser le compte bancaire général de votre organisation à but non lucratif. (Nous vous recommandons toutefois d'ouvrir un compte bancaire spécifique pour les tombolas).

‍

‍

Après la tombola de votre association.

En Alberta, des rapports financiers sont exigés pour chaque licence de jeu et tous les documents doivent être conservés pendant deux (2) ans après l'expiration de la licence.

Veillez à suivre vos dépenses, les ventes de billets, les prix, etc. et conservez tous vos reçus et factures. Vous pouvez utiliser la procédure de contrôle des stocks de billets de tombola et la fiche de contrôle des stocks pour vous aider.

Pour les tombolas dont la valeur totale des billets est égale ou supérieure à 20 000 dollars, l'AGLC envoie des rapports financiers à un contact spécifique pour toutes les licences de jeu et/ou tous les comptes bancaires ; veillez donc à ce que vos coordonnées soient exactes.

Pour les tombolas dont la valeur totale des billets est inférieure ou égale à 20 000 dollars, les exigences en matière de rapports financiers figurent sur la licence de tombola et doivent être renvoyées à l'AGLC dans les 60 jours suivant la date du dernier tirage.

‍

Bon à savoir :

Tous les documents doivent être conservés pendant deux ans après l'expiration de la licence et les rapports financiers complets ainsi que les pièces justificatives doivent être renvoyés à l'AGLC dans un délai de 60 jours.

