La Saskatchewan, comme chaque province ou territoire du Canada, a son propre ensemble de règles et de règlements régissant les licences de loterie pour les organismes de bienfaisance, les organisations religieuses et les organisations communautaires à but non lucratif. Nous avons décomposé les règlements de la Saskatchewan relatifs aux licences de loterie pour vous et fait de notre mieux pour expliquer quelques-uns des aspects les plus déroutants. Si vous prévoyez organiser une loterie de bienfaisance ou un jeu en Saskatchewan et que vous vous demandez, par exemple, si vous avez besoin d'une licence de loterie 50/50 en Saskatchewan ou si vous voulez savoir comment demander une licence de loterie en Saskatchewan, nous sommes là pour vous aider.

Avant d'entrer dans les détails, nous voulons juste dire que vous pouvez utiliser le logiciel de loterie 100% gratuit de Zeffy pour les organisations à but non lucratif (nous ne facturons même pas de frais de transaction) pour vendre des billets de loterie en ligne en Saskatchewan. Mais il y a quelques conditions concernant la vente de billets en ligne pour les organisations à but non lucratif que nous allons aborder dans cet article.

Qu'est-ce qu ' une licence de jeux de bienfaisance ?

Dans le style canadien classique, la définition officielle varie légèrement d'une province à l'autre. En Saskatchewan, les permis et licences de loterie pour les organismes à but non lucratif sont réglementés par la Saskatchewan Liquor and Gaming Authority (SLGA), qui dispose de définitions détaillées pour chaque type de tirage.

L'AGSL délivre des licences pour le bingo, les billets à fenêtres, les tombolas, le Texas Hold'em Poker et les événements Monte Carlo (simulacre de casino).

Il existe plusieurs définitions, nous allons en résumer deux :

Règles standard (régulières) de la collecte de fonds par tirage au sort :

Une loterie avec un billet en deux parties : une partie que la personne qui a acheté le billet garde et une deuxième partie (généralement appelée talon) que vous, l'organisation, gardez. Tous les talons des billets vendus sont ensuite placés dans un tambour de tirage et le(s) gagnant(s) est/sont déterminé(s) par une sélection aléatoire du/des talon(s) dans le tambour.

Règles supplémentaires à connaître :

Une structure de prix garantie doit être imprimée sur le billet de tombola et tous les prix doivent être attribués quel que soit le nombre final et la valeur des billets vendus.

La valeur totale des prix doit être clairement visible sur le billet et sur tous les supports publicitaires et de communication que vous produisez.

Votre numéro de licence doit être visible sur les deux parties du billet (celle que l'acheteur conserve et le talon que l'organisation conserve).

Les talons doivent être renvoyés au tambour après chaque tirage au sort afin de garantir l'égalité des chances de participer à tous les tirages au sort.

Règlement de la collecte de fonds par tirage au sort 50/50 :

Une tombola dont le prix correspond à la moitié (50 %) de la valeur de tous les billets vendus pendant l'événement. Un talon de billet portant un numéro de série correspondant à un billet vendu est placé dans un tambour ou un conteneur pour le tirage au sort.

Autres règles à connaître :

Les "50/50" sont autorisés pour autant que toutes les autres conditions d'un tirage au sort soient respectées.

Les règles relatives au tirage au sort et à la collecte des prix doivent figurer dans le formulaire de demande, sur le billet et dans toute publicité et communication.

Si vous ne connaissez pas le montant du prix parce que vous ne savez pas combien de billets seront vendus (comme lors d'un match de hockey), vous devez indiquer sur la demande le montant total maximum des prix qui peuvent être distribués. Vous pouvez calculer ce montant en fixant, par exemple, un nombre maximum de billets disponibles.

Votre organisme à but non lucratif a-t-il droit à une licence de loterie en Saskatchewan ?

En Saskatchewan, vous devez être un organisme caritatif ou religieux pour pouvoir obtenir une licence de loterie. De plus, vous devez utiliser les recettes à des fins caritatives ou religieuses. Ces deux conditions doivent être remplies pour pouvoir obtenir une licence. Pour plus d'informations, lisez la section 6 du Manuel des politiques et procédures relatives aux jeux de bienfaisance.

Il existe quatre catégories d'objectifs caritatifs ou religieux :

Soulagement de la pauvreté. Progrès de l'éducation. Promotion de la religion. De larges avantages pour la communauté.

Quand faut-il obtenir une licence de loterie en Saskatchewan ?

Tous les jeux sont illégaux, sauf s'ils sont autorisés ou gérés par un gouvernement. Toutes les licences de loterie en Saskatchewan sont gérées par la SLGA, qui ne peut accorder de licence qu'à des organisations caritatives ou religieuses.

Comment demander une licence de loterie en Saskatchewan ?

Lisez la page d'informations générales de l'AGSL. Consultez le Manuel des jeux de bienfaisance, de la politique et de la procédure. Remplissez la demande pour la licence de jeu que vous souhaitez obtenir. S'il s'agit de votre première demande, vous devrez créer un compte et peut-être joindre une copie des documents d'incorporation, de la constitution, des règlements et du procès-verbal de l'assemblée constitutive de votre organisme sans but lucratif. Veillez à inclure une notification écrite si vous avez l'intention de vendre des billets sur Internet. Préparez les informations suivantes :

Pour toutes les tombolas :

Valeur du prix et description(s) Dates et prix de vente des billets Date(s) et lieu du tirage au sort Comment le(s) gagnant(s) sera(ont) déterminé(s)

Pour les tirages au sort dont la valeur du prix est supérieure à 2500 $ :

Recettes et dépenses prévues Devis pour tous les prix de marchandises Règlement complet de la loterie Une copie de votre projet de billet Une copie de toutes les publicités (y compris sur Internet)

La vente de billets en ligne pour les organisations à but non lucratif est autorisée en Saskatchewan.

Afin de traiter votre billetterie en ligne pour un événement à but non lucratif à l'aide de Zeffy, la plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite pour les organisations à but non lucratif, vous devrez inclure une demande écrite dans votre demande et respecter quelques autres conditions :

Si vous souhaitez faire de la publicité en ligne pour votre événement à but non lucratif, vous devez inclure une notification écrite dans votre demande de licence.

Toutes les publicités et communications doivent mentionner : "Les billets ne peuvent être vendus qu'en Saskatchewan.

Les billets peuvent être vendus sur Internet et le site web, le logiciel ou le système peuvent être utilisés pour :

Accepter les commandes d'achat de billets et traiter les paiements.

Les ventes doivent être limitées aux acheteurs de billets situés en Saskatchewan.

Les reçus des ventes de billets en ligne peuvent être envoyés par courrier électronique aux clients dont le lieu de résidence a été confirmé comme étant la Saskatchewan.

Les billets achetés en ligne doivent être envoyés par courrier électronique séparément du reçu d'achat.

Les clients qui achètent leurs billets en ligne peuvent avoir la possibilité de recevoir leurs billets par la poste au lieu de les recevoir par courrier électronique.

Si votre association choisit de vendre des billets en ligne, vous pouvez également proposer d'autres options d'achat.

Si vous choisissez de proposer la vente de billets en ligne à des fins non lucratives, tous les sites web, logiciels et/ou systèmes doivent respecter les normes d'intégrité de la SLGA pour la vente de billets de tombola en ligne.

Pour plus d'informations, voir le Manuel des politiques et procédures des jeux de bienfaisance de l'AGSL, section 10.2.2 (page 127).

→ Consultez notre guide sur la vente efficace de billets de tombola!

Droits de licence de loterie.

Les frais de licence de jeux de bienfaisance de la Saskatchewan varient selon le type de licence que vous demandez. Cependant, dans la plupart des cas, les frais sont de 52,50 $ par licence.

Nous avons créé un exemple de billet de collecte de fonds avec toutes les informations au bon endroit.

Côté A :

Face B :

Les conditions détaillées figurent aux pages 3, 4 et 5 du document relatif aux modalités de la tombola.

Il existe deux types de billets : Basic et Standard.

Les billets de base ne sont autorisés que lorsque les ventes de billets et les tirages au sort ont lieu au cours d'une seule journée et peuvent être utilisés lorsque l'événement se déroule dans un ou plusieurs lieux, à condition que tous les lieux soient contrôlés par l'organisateur de l'événement.

Les billets standard s'appliquent à toute autre situation de tirage au sort/loterie/50/50 et doivent comprendre les éléments suivants

Le nom et l'adresse de votre organisation.

Les mots " Les billets ne peuvent être vendus qu'en Saskatchewan ".

". Votre numéro de licence.

Le prix d'un billet ou d'un groupe de billets.

Une description du prix.

Le lieu, la date et l'heure exacts du tirage au sort.

Instructions sur la manière de réclamer les prix (par exemple, site web ou numéro de téléphone) ;

Tout règlement intérieur ou toute restriction concernant la conduite et la gestion de la loterie à billets.

→ Consultez notre guide sur la création de billets de tombola !

Combien de temps faut-il pour traiter une demande de licence de jeux de bienfaisance ?

Si tout se passe bien, le traitement de la demande de votre association peut prendre jusqu'à 15 jours ouvrables.