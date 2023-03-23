La Saskatchewan, comme chaque province ou territoire du Canada, a son propre ensemble de règles et de règlements régissant les licences de loterie pour les organismes de bienfaisance, les organisations religieuses et les organisations communautaires à but non lucratif. Nous avons décomposé les règlements de la Saskatchewan relatifs aux licences de loterie pour vous et fait de notre mieux pour expliquer quelques-uns des aspects les plus déroutants. Si vous prévoyez organiser une loterie de bienfaisance ou un jeu en Saskatchewan et que vous vous demandez, par exemple, si vous avez besoin d'une licence de loterie 50/50 en Saskatchewan ou si vous voulez savoir comment demander une licence de loterie en Saskatchewan, nous sommes là pour vous aider.
Avant d'entrer dans les détails, nous voulons juste dire que vous pouvez utiliser le logiciel de loterie 100% gratuit de Zeffy pour les organisations à but non lucratif (nous ne facturons même pas de frais de transaction) pour vendre des billets de loterie en ligne en Saskatchewan. Mais il y a quelques conditions concernant la vente de billets en ligne pour les organisations à but non lucratif que nous allons aborder dans cet article.
Dans le style canadien classique, la définition officielle varie légèrement d'une province à l'autre. En Saskatchewan, les permis et licences de loterie pour les organismes à but non lucratif sont réglementés par la Saskatchewan Liquor and Gaming Authority (SLGA), qui dispose de définitions détaillées pour chaque type de tirage.
L'AGSL délivre des licences pour le bingo, les billets à fenêtres, les tombolas, le Texas Hold'em Poker et les événements Monte Carlo (simulacre de casino).
Il existe plusieurs définitions, nous allons en résumer deux :
Une loterie avec un billet en deux parties : une partie que la personne qui a acheté le billet garde et une deuxième partie (généralement appelée talon) que vous, l'organisation, gardez. Tous les talons des billets vendus sont ensuite placés dans un tambour de tirage et le(s) gagnant(s) est/sont déterminé(s) par une sélection aléatoire du/des talon(s) dans le tambour.
Règles supplémentaires à connaître :
Une tombola dont le prix correspond à la moitié (50 %) de la valeur de tous les billets vendus pendant l'événement. Un talon de billet portant un numéro de série correspondant à un billet vendu est placé dans un tambour ou un conteneur pour le tirage au sort.
Autres règles à connaître :
En Saskatchewan, vous devez être un organisme caritatif ou religieux pour pouvoir obtenir une licence de loterie. De plus, vous devez utiliser les recettes à des fins caritatives ou religieuses. Ces deux conditions doivent être remplies pour pouvoir obtenir une licence. Pour plus d'informations, lisez la section 6 du Manuel des politiques et procédures relatives aux jeux de bienfaisance.
Tous les jeux sont illégaux, sauf s'ils sont autorisés ou gérés par un gouvernement. Toutes les licences de loterie en Saskatchewan sont gérées par la SLGA, qui ne peut accorder de licence qu'à des organisations caritatives ou religieuses.
Afin de traiter votre billetterie en ligne pour un événement à but non lucratif à l'aide de Zeffy, la plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite pour les organisations à but non lucratif, vous devrez inclure une demande écrite dans votre demande et respecter quelques autres conditions :
Pour plus d'informations, voir le Manuel des politiques et procédures des jeux de bienfaisance de l'AGSL, section 10.2.2 (page 127).
→ Consultez notre guide sur la vente efficace de billets de tombola!
Les frais de licence de jeux de bienfaisance de la Saskatchewan varient selon le type de licence que vous demandez. Cependant, dans la plupart des cas, les frais sont de 52,50 $ par licence.
Les conditions détaillées figurent aux pages 3, 4 et 5 du document relatif aux modalités de la tombola.
Il existe deux types de billets : Basic et Standard.
Les billets de base ne sont autorisés que lorsque les ventes de billets et les tirages au sort ont lieu au cours d'une seule journée et peuvent être utilisés lorsque l'événement se déroule dans un ou plusieurs lieux, à condition que tous les lieux soient contrôlés par l'organisateur de l'événement.
Les billets standard s'appliquent à toute autre situation de tirage au sort/loterie/50/50 et doivent comprendre les éléments suivants
→ Consultez notre guide sur la création de billets de tombola !
Si tout se passe bien, le traitement de la demande de votre association peut prendre jusqu'à 15 jours ouvrables.
Voici un récapitulatif de tous les documents mentionnés dans cet article :
Page d'accueil de la Saskatchewan Liquor and Gaming Authority.
Jeux de bienfaisance, Manuel de politique et de procédure.
Définitions du type de tirage SLGA.
Demandes de licences de jeux à but non lucratif en ligne.
Conditions générales de la tombola.
Les normes d'intégrité de la SLGA pour la vente de billets de tombola en ligne.
Droits de licence pour les jeux de bienfaisance en Saskatchewan.
