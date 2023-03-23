Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >
Accueil
/
Blog
/
Réglementation des loteries caritatives en Saskatchewan.
Lois sur les tombolas

Réglementation des loteries caritatives en Saskatchewan.

23 mars 2023

La Saskatchewan, comme chaque province ou territoire du Canada, a son propre ensemble de règles et de règlements régissant les licences de loterie pour les organismes de bienfaisance, les organisations religieuses et les organisations communautaires à but non lucratif. Nous avons décomposé les règlements de la Saskatchewan relatifs aux licences de loterie pour vous et fait de notre mieux pour expliquer quelques-uns des aspects les plus déroutants. Si vous prévoyez organiser une loterie de bienfaisance ou un jeu en Saskatchewan et que vous vous demandez, par exemple, si vous avez besoin d'une licence de loterie 50/50 en Saskatchewan ou si vous voulez savoir comment demander une licence de loterie en Saskatchewan, nous sommes là pour vous aider.

Avant d'entrer dans les détails, nous voulons juste dire que vous pouvez utiliser le logiciel de loterie 100% gratuit de Zeffy pour les organisations à but non lucratif (nous ne facturons même pas de frais de transaction) pour vendre des billets de loterie en ligne en Saskatchewan. Mais il y a quelques conditions concernant la vente de billets en ligne pour les organisations à but non lucratif que nous allons aborder dans cet article.

Qu'est-ce qu ' une licence de jeux de bienfaisance ?

Dans le style canadien classique, la définition officielle varie légèrement d'une province à l'autre. En Saskatchewan, les permis et licences de loterie pour les organismes à but non lucratif sont réglementés par la Saskatchewan Liquor and Gaming Authority (SLGA), qui dispose de définitions détaillées pour chaque type de tirage.

L'AGSL délivre des licences pour le bingo, les billets à fenêtres, les tombolas, le Texas Hold'em Poker et les événements Monte Carlo (simulacre de casino).

Il existe plusieurs définitions, nous allons en résumer deux :

Règles standard (régulières) de la collecte de fonds par tirage au sort :

Une loterie avec un billet en deux parties : une partie que la personne qui a acheté le billet garde et une deuxième partie (généralement appelée talon) que vous, l'organisation, gardez. Tous les talons des billets vendus sont ensuite placés dans un tambour de tirage et le(s) gagnant(s) est/sont déterminé(s) par une sélection aléatoire du/des talon(s) dans le tambour.

Règles supplémentaires à connaître :

Règlement de la collecte de fonds par tirage au sort 50/50 :

Une tombola dont le prix correspond à la moitié (50 %) de la valeur de tous les billets vendus pendant l'événement. Un talon de billet portant un numéro de série correspondant à un billet vendu est placé dans un tambour ou un conteneur pour le tirage au sort.

Autres règles à connaître :

Votre organisme à but non lucratif a-t-il droit à une licence de loterie en Saskatchewan ?

En Saskatchewan, vous devez être un organisme caritatif ou religieux pour pouvoir obtenir une licence de loterie. De plus, vous devez utiliser les recettes à des fins caritatives ou religieuses. Ces deux conditions doivent être remplies pour pouvoir obtenir une licence. Pour plus d'informations, lisez la section 6 du Manuel des politiques et procédures relatives aux jeux de bienfaisance.

Il existe quatre catégories d'objectifs caritatifs ou religieux :

  1. Soulagement de la pauvreté.
  2. Progrès de l'éducation.
  3. Promotion de la religion.
  4. De larges avantages pour la communauté.

Quand faut-il obtenir une licence de loterie en Saskatchewan ?

Tous les jeux sont illégaux, sauf s'ils sont autorisés ou gérés par un gouvernement. Toutes les licences de loterie en Saskatchewan sont gérées par la SLGA, qui ne peut accorder de licence qu'à des organisations caritatives ou religieuses.

Comment demander une licence de loterie en Saskatchewan ?

  1. Lisez la page d'informations générales de l'AGSL.
  2. Consultez le Manuel des jeux de bienfaisance, de la politique et de la procédure.
  3. Remplissez la demande pour la licence de jeu que vous souhaitez obtenir. S'il s'agit de votre première demande, vous devrez créer un compte et peut-être joindre une copie des documents d'incorporation, de la constitution, des règlements et du procès-verbal de l'assemblée constitutive de votre organisme sans but lucratif.
  4. Veillez à inclure une notification écrite si vous avez l'intention de vendre des billets sur Internet.
  5. Préparez les informations suivantes :

‍‍

Pour toutes les tombolas :
  1. Valeur du prix et description(s)
  2. Dates et prix de vente des billets
  3. Date(s) et lieu du tirage au sort
  4. Comment le(s) gagnant(s) sera(ont) déterminé(s)

Pour les tirages au sort dont la valeur du prix est supérieure à 2500 $ :
  1. Recettes et dépenses prévues
  2. Devis pour tous les prix de marchandises
  3. Règlement complet de la loterie
  4. Une copie de votre projet de billet
  5. Une copie de toutes les publicités (y compris sur Internet)

La vente de billets en ligne pour les organisations à but non lucratif est autorisée en Saskatchewan.

Afin de traiter votre billetterie en ligne pour un événement à but non lucratif à l'aide de Zeffy, la plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite pour les organisations à but non lucratif, vous devrez inclure une demande écrite dans votre demande et respecter quelques autres conditions :

Pour plus d'informations, voir le Manuel des politiques et procédures des jeux de bienfaisance de l'AGSL, section 10.2.2 (page 127).

→ Consultez notre guide sur la vente efficace de billets de tombola!

Droits de licence de loterie.

Les frais de licence de jeux de bienfaisance de la Saskatchewan varient selon le type de licence que vous demandez. Cependant, dans la plupart des cas, les frais sont de 52,50 $ par licence.

Nous avons créé un exemple de billet de collecte de fonds avec toutes les informations au bon endroit.

Côté A :
Face B :

Les conditions détaillées figurent aux pages 3, 4 et 5 du document relatif aux modalités de la tombola.

Il existe deux types de billets : Basic et Standard.

Les billets de base ne sont autorisés que lorsque les ventes de billets et les tirages au sort ont lieu au cours d'une seule journée et peuvent être utilisés lorsque l'événement se déroule dans un ou plusieurs lieux, à condition que tous les lieux soient contrôlés par l'organisateur de l'événement.

Les billets standard s'appliquent à toute autre situation de tirage au sort/loterie/50/50 et doivent comprendre les éléments suivants

→ Consultez notre guide sur la création de billets de tombola !

Combien de temps faut-il pour traiter une demande de licence de jeux de bienfaisance ?

Si tout se passe bien, le traitement de la demande de votre association peut prendre jusqu'à 15 jours ouvrables.

La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif

Collecter des dons sans frais
Rédigé par
David Purkis

Quelques liens utiles pour une loterie de bienfaisance en Nouvelle-Écosse.

Voici un récapitulatif de tous les documents mentionnés dans cet article :

Page d'accueil de la Saskatchewan Liquor and Gaming Authority.

Jeux de bienfaisance, Manuel de politique et de procédure.

Définitions du type de tirage SLGA.

Demandes de licences de jeux à but non lucratif en ligne.

Conditions générales de la tombola.

Les normes d'intégrité de la SLGA pour la vente de billets de tombola en ligne.

Droits de licence pour les jeux de bienfaisance en Saskatchewan.

Utilisez Zeffy pour votre loterie à but non lucratif en Saskatchewan.

Si vous en avez besoin : licence de loterie de bienfaisance pour les provinces et territoires du Canada.

Règlement sur les loteries de bienfaisance en Alberta

Réglementation des loteries de bienfaisance en Colombie-Britannique

Règlement sur les loteries de bienfaisance au Manitoba

Règlement sur les loteries de bienfaisance au Nouveau-Brunswick

Règlement sur les loteries de bienfaisance à Terre-Neuve-et-Labrador

Règlement sur les loteries de bienfaisance en Nouvelle-Écosse

Règlement sur les loteries de bienfaisance en Ontario

Réglementation des loteries de bienfaisance à l'Î.-P.-É.

Règlement sur les loteries de bienfaisance au Québec

Continuez à lire :

Aucun élément n'a été trouvé.

Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

Collecter des dons sans frais
Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif.

S'inscrire gratuitementEn savoir plus

Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

Trouver des idées

Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

Trouvez des subventions

Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

Créez votre association

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Commencer à lever des fonds
Zeffy est 100% gratuit et le sera toujours. (Nous couvrons même les frais de transaction.)
Inscrivez-vous et commencez à collecter des fonds gratuitement dès aujourd'hui.
With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
Saviez-vous que
Collecter des dons sans frais
With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
Saviez-vous que
Collecter des dons sans frais
Question
Coût :
$
$$
Effort :
1
23
Fun :
★★

Des informations sur plus de 100 millions de dollars de transactions mensuelles

Des gains rapides pour vous :

  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.
  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.

Voir notre guide des déclarations de mission

Comment Loose Ends a transformé les économies de frais en impact sur la mission
$1,715
sauvegardé
1
nouvelle embauche
2500+
projets textiles finis
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Toujours dire merci
Chaque donateur reçoit un e-mail de remerciement automatique et personnalisé dès qu'il fait un don. C'est rapide, personnel et totalement indépendant.