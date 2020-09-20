Comment Zeffy peut être gratuit ?
Le Manitoba a sa propre réglementation pour les loteries de bienfaisance. Chez Zeffy, nous nous efforçons de vous simplifier la tâche. Nous avons détaillé certaines des réglementations relatives aux jeux en ligne dans votre province, afin que vous puissiez facilement mettre en place une tombola réussie pour votre organisation. N'oubliez pas que si vous souhaitez collecter des fonds par le biais d'une tombola, vous devrez respecter les règles imposées par la Régie des alcools, des jeux et du cannabis du Manitoba et obtenir une licence.


Vente, distribution et tirage en ligne pour les tombolas de bienfaisance au Manitoba

Votre loterie doit être autorisée à utiliser un système de tirage au sort électronique pour vendre, distribuer et tirer des billets par voie électronique. Pour ce faire, vous devez remplir l'annexe relative aux systèmes de tirage au sort électroniques lors de votre demande de licence. Si vous souhaitez utiliser Zeffy pour traiter les paiements et distribuer les billets, vous devrez nommer Zeffy en tant que tiers dans l'annexe.

Vous n'êtes pas sûr de savoir comment la réglementation s'applique à votre utilisation de méthodes en ligne pour votre tombola ? Nous vous suggérons d'indiquer comment vous prévoyez de vendre et de distribuer vos billets lors de votre demande de licence de jeu.

