Les jeux de bienfaisance organisés en Ontario génèrent plus de 96 millions de dollars au cours de la dernière année fiscale pour soutenir des projets communautaires essentiels dans différentes régions de la province. Cette contribution substantielle démontre la nécessité d'avoir des loteries de bienfaisance réglementées qui distribuent correctement les fonds recueillis lors des tirages au sort et d'autres activités de jeux de bienfaisance autorisées.
Les organisations qui souhaitent collecter des fonds par le biais de tombolas se heurtent à des difficultés considérables lorsqu'elles tentent de comprendre et de respecter toutes les licences de loterie pour jeux de bienfaisance et les réglementations relatives aux loteries établies par l'Ontario.
L'article présente une vue d'ensemble détaillée du système de licence de loterie de bienfaisance de l'Ontario en expliquant les procédures de qualification, les étapes de mise en œuvre de la licence et les obligations nécessaires après l'obtention de la licence. Le guide détaille tous les règlements essentiels nécessaires pour se conformer aux normes de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO), quel que soit votre choix entre un tirage au sort, un bingo, une loterie uniquement en ligne ou une loterie en ligne.
L'Ontario, comme chaque province ou territoire du Canada, a son propre ensemble de règles et de règlements régissant l'utilisation du produit des loteries à des fins caritatives. Nous avons décomposé pour vous les règlements de l'Ontario en matière de dons de bienfaisance et de licences de loterie et nous avons fait de notre mieux pour expliquer certaines parties plus délicates.
Si vous organisez une tombola ou une loterie de bienfaisance en Ontario et que vous avez besoin d'informations sur les licences de tombola ou les règles du tirage 50/50, nous sommes là pour vous aider.
Avant d'entrer dans les détails, nous tenons à préciser que vous pouvez utiliser la plateforme de collecte de fonds sans frais de Zeffy pour vendre des billets en ligne en Ontario. Nous avons rédigé les étapes à suivre pour organiser une tombola en ligne, mais nous vous conseillons de poursuivre votre lecture avant de commencer.
Saviez-vous qu'en 2022 seulement, les loteries de bienfaisance de l'Ontario ont généré plus de 500 millions de dollars pour des organismes à but non lucratif ? Ces fonds ont permis de soutenir des initiatives cruciales, allant des soins de santé à l'éducation, en passant par les secours d'urgence. Avec un impact aussi important sur la communauté, il est essentiel de se conformer aux règlements de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO) afin de maximiser les bénéfices des efforts de collecte de fonds tout en restant dans les limites de la loi.
Dans le style canadien classique, la définition officielle de l'octroi de licences pour les loteries varie légèrement d'une province à l'autre. En Ontario, les activités de collecte de fonds des organisations caritatives et à but non lucratif sont réglementées par l'autorité de délivrance des licences, la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO), qui définit une loterie comme suit :
Une licence de loterie pour jeux de bienfaisance est gérée par une organisation caritative ou religieuse ou un groupe à but non lucratif ayant des objectifs de bienfaisance. Les politiques s'appliquent aux tombolas, aux billets à découvert, à la vente de billets, au bingo uniquement, aux autres jeux de bienfaisance, à la bienfaisance, aux salles de bingo, aux jeux de bienfaisance ponctuels et aux bazars organisés par ces organisations.
En Ontario, les municipalités et l'AGCO (la province de l'Ontario) sont responsables de la délivrance des licences de loterie de bienfaisance et des licences de loterie de bienfaisance et des licences de loterie de bienfaisance et des licences de loterie de bienfaisance et des licences de loterie de bienfaisance et des licences de loterie de bienfaisance et des licences de loterie de bienfaisance et des licences de loterie de bienfaisance.
En Ontario, tous les organismes admissibles, les organismes de bienfaisance et les organismes sans but lucratif peuvent recueillir des fonds par l'entremise du produit de loteries utilisées par la province ou d'événements de loterie autorisés par la municipalité, mais comment savoir si vous êtes un organisme de bienfaisance admissible ?
Eh bien, pour être admissible à une commission des jeux et de l'alcool dans les loteries ou pour être désigné compte fiduciaire de loterie ou pour recevoir une nouvelle licence ou pour être admissible à une licence de loterie complète ou à une licence de jeu ou de fiducie de loterie en Ontario, vous devez
L'enregistrement en tant qu'organisme de bienfaisance en vertu de la loi fédérale de l'impôt sur le revenu ne signifie pas que votre organisme sera automatiquement admissible à un droit de licence de loterie. Et, vous l'avez deviné, l'éligibilité est déterminée au cas par cas.
Si votre association ou votre organisme de bienfaisance ne fait que promouvoir les intérêts privés de ses membres, il se peut que vous ne remplissiez pas les conditions requises. (Équipes sportives, syndicats ou groupes d'employés, clubs sociaux, groupes de loisirs, associations professionnelles, groupes de pression politiques, gouvernementaux ou politiques, groupes de lobbying ou de défense des intérêts).
Lisez d'abord les trois premiers chapitres et le(s) chapitre(s) relatif(s) aux loteries qui vous intéressent dans le Manuel de politique des licences de loterie.
Ensuite, demandez une licence de loterie et de jeux de hasard à l'AGCO si vous envisagez d'obtenir une licence de loterie ou une licence de la commission des jeux de hasard :
Les loteries plus modestes ne nécessitent qu'une licence de loterie municipale et une licence de tirage au sort. (Nous avons constaté que la meilleure façon d'obtenir toutes les informations nécessaires sur les licences de loterie était de chercher sur Google votre municipalité et votre licence de loterie caritative). En revanche, si la tombola est électronique, vous devez obtenir une licence auprès d'AGCO, quelle que soit la valeur totale ou la valeur des prix de la tombola.
Pour les bingos, les bingos à super jackpot et les bingos progressifs dont les prix totaux sont supérieurs à 5 500 dollars, des licences AGCO Bingo sont nécessaires. Cette licence s'applique également aux tombolas dont le total des prix est supérieur à 50 000 dollars et aux tombolas électroniques pour lesquelles un ordinateur vend des billets à languettes, tire les prix et les distribue. Si une organisation de billetterie ayant une désignation provinciale vend des billets à languettes ou si une loterie est organisée avec d'autres activités de jeu, ces types d'événements de jeu nécessitent également une licence AGCO.
Les frais de jeux de bienfaisance varient, mais sont généralement de l'ordre de 1 à 3 % de la valeur totale des prix, de toutes les taxes applicables et de la valeur totale des prix et des frais de licence, qui doivent être payés à l'AGCO lors de la soumission des frais de jeux de bienfaisance et de licence et de la demande de licence.
Vous trouverez la liste des pièces justificatives à joindre à votre demande sur la page des tirages au sort électroniques de l'AGCO. Il n'y a rien de très surprenant dans la liste des pièces justificatives, si ce n'est que vous devez inclure un exemple de billet. Vous pouvez consulter la page des exigences relatives aux billets pour savoir ce qu'il faut inclure dans votre billet de tombola.
L'Ontario dispose d'un cadre réglementaire pour les tombolas électroniques qui permet aux organismes à but non lucratif ou de bienfaisance admissibles d'obtenir une licence pour organiser et gérer des tombolas en ligne dans la province.
Les loteries électroniques (en ligne) impliquent l'octroi de licences de loterie, l'utilisation d'ordinateurs pour la vente de billets, la sélection des gagnants et la distribution des prix dans le cadre d'une loterie de bienfaisance autorisée.
Il y a beaucoup plus d'informations utiles sur la page des loteries électroniques et elles sont étonnamment claires.
Voici un récapitulatif de tous les documents mentionnés dans cet article :
Loteries de bienfaisance en ligne. Tirages 50/50 en Alberta. Admissibilité à une licence de loterie à but non lucratif ou de bienfaisance. Zeffy peut vous aider à comprendre les loteries en Alberta.
Nous avons analysé les règlements du Nouveau-Brunswick concernant les loteries de bienfaisance et les jeux en ligne.
Apprenez à demander une licence de loterie en Colombie-Britannique, à vous y retrouver dans les règles des jeux de bienfaisance et à augmenter les ventes de billets en ligne pour votre organisation à but non lucratif.