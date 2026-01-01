Collecte de fonds sans frais pour les groupes d'éducation des électeurs

data-usecase-icon="donation_form"
Alimenter l'impression du guide de l'électeur
Collecter des contributions uniques pour financer l'impression et la distribution de guides électoraux non partisans, afin de fournir des informations essentielles à des milliers d'électeurs locaux. Cette campagne simple a un impact immédiat en couvrant les coûts de production sans frais.
Soutenir les efforts d'engagement des électeurs
Encouragez les sympathisants à faire des dons mensuels qui permettent aux banques téléphoniques, aux campagnes de textos et au matériel de sensibilisation de fonctionner tout au long de l'année. Des revenus fiables et récurrents permettent à votre équipe de planifier des initiatives d'éducation des électeurs à long terme.
Mobilisez votre réseau pour l'inscription des électeurs
Permettez aux bénévoles de créer des collectes de fonds personnelles pour les campagnes d'inscription locales. Leurs pages d'entraide élargissent votre champ d'action et attirent de nouveaux donateurs qui alimentent les activités de porte-à-porte et les manifestations spontanées.
Organiser une soirée de forum des candidats
Vendez des billets pour une soirée d'observation d'un débat non partisan ou pour un événement de questions-réponses avec un candidat, afin de compenser les coûts de l'événement tout en sensibilisant le public. La billetterie simplifiée et le suivi des participants vous permettent de vous concentrer sur l'engagement civique.
Lancer une boutique de produits dérivés de la fierté civique
Proposez des T-shirts, des autocollants et des sacs fourre-tout de votre marque dans une boutique en ligne qui finance votre action éducative. Les sympathisants sensibilisent le public tandis que vous récoltez de l'argent, le tout sans aucun frais.
Rejoindre le cercle des champions civiques
Créez des niveaux d'adhésion avec des avantages tels que des réunions d'information exclusives, des boîtes à outils numériques et un accès anticipé aux événements. La mise en place d'un programme d'adhésion permet de cultiver une communauté de supporters dévoués.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🗳️ 1 000 guides de l'électeur
Pour que chaque foyer reçoive des informations claires et impartiales sur les élections
📣 50 équipes de démarchage en porte-à-porte
Vous pouvez ainsi avoir des conversations significatives qui renforcent la confiance et la démocratie.
🎙️ 10 ateliers électoraux non partisans
Pour que les électeurs qui votent pour la première fois se sentent en confiance le jour du scrutin
💻 100 kits d'inscription numériques
Pour que personne ne soit laissé pour compte en raison de barrières technologiques
🚌 5 voyages de sensibilisation mobiles
Les quartiers ruraux et urbains bénéficient ainsi de ressources électorales essentielles.
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Groupes d'éducation des électeurs
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Groupes d'éducation des électeurs
🚴 Tour de Démocratie
Collecte de fonds à vélo où les supporters s'engagent à parcourir un certain nombre de kilomètres et explorent des points de repère de la ville afin d'apprendre des faits relatifs au vote tout en collectant des fonds.
🍦 Scoops pour le Suffrage
Les glaciers locaux reversent un pourcentage des recettes estivales au financement de l'éducation non partisane des électeurs, tandis que les sympathisants se régalent de douceurs et de fierté civique.
🎨 Mash-Up de murales de vote
Les participants font un don pour peindre des sections d'une fresque communautaire célébrant la démocratie, apprenant des anecdotes sur le droit de vote à chaque poste tout en soutenant l'éducation civique.
📱 Texte pour s'inscrire à Sprint
Une campagne sociale de deux semaines au cours de laquelle des bénévoles recueillent des promesses de dons par texte pour inscrire de nouveaux électeurs, stimuler les inscriptions et la collecte de fonds par le biais d'une campagne de sensibilisation numérique.
🎶 Concert civique d'été
Série de concerts en plein air avec des artistes locaux ; la vente de billets et les stands de dons sur place permettent de financer des ateliers d'éducation des électeurs et des actions de proximité.
🧠 Vote Trivia Showdown
Soirée estivale virtuelle de jeux-questionnaires sur l'histoire du vote et les questions civiques ; les prix des billets et des sponsors financent des programmes d'éducation des électeurs non partisans et attrayants.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 groupes gratuits d'éducation des électeurs Groupes d'éducation des électeurs idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Groupes d'éducation des électeurs en 2025
Programmes de subventions HAVA
Commission d'assistance électorale des États-Unis
indisponible
indisponible
Subventions du Fonds pour la démocratie
Fonds pour la démocratie
indisponible
indisponible
Fonds pour la promotion de la voix des communautés
NAACP
indisponible
indisponible
Subventions Public Wise
Public Wise
indisponible
indisponible
Principales entreprises qui font des dons à Groupes d'éducation des électeurs en 2025
Walmart
Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et de son initiative Spark Good.
Ligue des électrices
Partenariat avec des organisations pour fournir des ressources et des outils de vote non partisans.
Cible
Propose des programmes de citoyenneté d'entreprise et de subventions qui soutiennent les communautés.
Fonds pour la démocratie
Finance des initiatives visant à renforcer et à étendre le mouvement en faveur de la démocratie.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les groupes d'éducation des électeurs ? Quel est le problème ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les groupes d'éducation des électeurs. Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui croient en notre mission d'aider les groupes comme le vôtre à conserver chaque dollar collecté. C'est tout, il n'y a pas de piège !
Les groupes d'éducation des électeurs peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Absolument ! Les groupes d'éducation des électeurs peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer un seul centime. Cela signifie que chaque dollar collecté contribue directement à vos initiatives éducatives.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les groupes d'éducation des électeurs peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les groupes d'éducation des électeurs peuvent mener une variété de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Organisez des collectes de fonds de pair à pair, accueillez des événements payants ou mettez en place des programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy fournit les outils sans les coûts.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les groupes d'éducation des électeurs ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les groupes d'éducation des électeurs. Alors que d'autres plateformes prétendent être "gratuites" mais facturent des frais de traitement ou des coûts cachés, nous ne prélevons pas un centime sur vos dons. Cela garantit que plus d'argent va directement au soutien de vos programmes d'éducation des électeurs - exactement là où il faut.