Collecte de fonds sans frais pour les groupes d'éducation des électeurs

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 $ de frais pour chaque tranche de 50 000 $ collectée par votre groupe d'éducation des électeurs.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🗳️ 1 000 guides de l'électeur

Pour que chaque foyer reçoive des informations claires et impartiales sur les élections

📣 50 équipes de démarchage en porte-à-porte

Vous pouvez ainsi avoir des conversations significatives qui renforcent la confiance et la démocratie.

🎙️ 10 ateliers électoraux non partisans

Pour que les électeurs qui votent pour la première fois se sentent en confiance le jour du scrutin

💻 100 kits d'inscription numériques

Pour que personne ne soit laissé pour compte en raison de barrières technologiques

🚌 5 voyages de sensibilisation mobiles

Les quartiers ruraux et urbains bénéficient ainsi de ressources électorales essentielles.