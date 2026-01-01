Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les groupes politiques ? Quel est le problème ?

Oui, Zeffy est entièrement gratuit pour les groupes politiques, sans frais de plateforme ni frais de traitement. Nous soutenons notre plateforme grâce aux pourboires facultatifs des donateurs qui soutiennent notre mission consistant à permettre à des groupes comme le vôtre de conserver chaque dollar collecté. Pas de coûts cachés et rien d'inattendu - juste une collecte de fonds directe et sans frais.

Les groupes politiques peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! Les groupes politiques peuvent utiliser Zeffy pour collecter différents types de dons, y compris des contributions générales, des cotisations, des ventes de billets pour des événements et des dons récurrents, le tout sans frais. Avec Zeffy, chaque centime collecté reste affecté à votre mission.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les groupes politiques peuvent-ils mener avec Zeffy ?

Les groupes politiques peuvent mener une grande variété de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, qu'il s'agisse de collectes de fonds de pair à pair, d'événements à billets ou de campagnes de dons récurrents. Que vous organisiez un rassemblement ou que vous lanciez une initiative communautaire, Zeffy a les outils dont vous avez besoin pour maximiser votre impact.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les groupes politiques ?

Zeffy est la meilleure plateforme pour les groupes politiques car c'est la seule solution de collecte de fonds réellement 100% gratuite. Alors que d'autres peuvent avoir des frais cachés ou des coûts de traitement, nous garantissons que chaque dollar que vous collectez est directement affecté au soutien de votre cause. Cela signifie plus d'argent pour vos initiatives, plus de confiance de la part de vos donateurs et pas de surprises en petits caractères.