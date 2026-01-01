data-usecase-icon="donation_form"
Appel de fonds numérique à réponse rapide
Déployez un formulaire de don en ligne portant votre marque pour obtenir un soutien immédiat en cas d'actualité brûlante ou de débats politiques urgents, en maintenant les contributions sans frais et sans friction.
Cercle des donateurs mensuels
Assurez-vous un soutien continu en invitant les donateurs à participer à un programme de dons mensuels qui soutient vos efforts de plaidoyer et crée un flux de revenus fiable.
Mobilisation populaire de pair à pair
Permettez aux bénévoles de collecter des fonds au sein de leur communauté grâce à des pages personnalisées et à des outils de partage social, en élargissant votre portée par le biais de réseaux de pairs.
Vente de billets pour l'hôtel de ville virtuel
Vendez des billets pour des assemblées générales en ligne ou hybrides et des événements de collecte de fonds, suivez l'évolution de la fréquentation et engagez directement les partisans sans vous soucier des frais de traitement.
Boutique de souvenirs de campagne
Ouvrez une boutique en ligne pour vendre des articles de marque tels que des chemises, des casquettes et des autocollants pour pare-chocs afin de collecter des fonds tout en renforçant la reconnaissance du nom parmi les sympathisants.
Vente aux enchères silencieuse pour les donateurs de grande valeur
Organisez une vente aux enchères silencieuse d'articles ou d'expériences exclusives pour attirer des donateurs importants et maximiser la collecte de fonds lors de vos événements phares.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
1 000 cartes postales de sensibilisation des électeurs
L'appel à l'action de votre campagne atterrit donc directement dans les mains des électeurs.
📱 2 500 publicités ciblées sur les médias sociaux
Susciter l'intérêt des groupes démographiques clés en ligne lorsque chaque impression compte
👕 250 T-shirts de campagne
Unifiez les bénévoles avec des vêtements de marque qui attirent l'attention lors de chaque événement.
🗳️ 10 kits de prospection pour les volontaires
Fournir tous les éléments essentiels pour le porte-à-porte et les conversations réelles
🎟️ 3 mairies communautaires
Créer des espaces où les électeurs se rencontrent, s'interrogent et s'associent à votre vision
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Groupes politiques
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Groupes politiques
💦 Nettoyage civique des plages
Faites payer une petite entrée pour un nettoyage de plage + une discussion sur la politique ; les participants s'engagent, se mettent en réseau et soutiennent votre cause.
📱 Sprint d'engagement estival
Les supporters s'engagent à réaliser des actions civiques quotidiennes via les médias sociaux ; chaque engagement permet de débloquer des matchs de parrainage et de sensibiliser le public.
🍔 Grassroots BBQ & Rallye
Organisez un barbecue décontracté avec des orateurs invités, des tirages au sort et des stations de dons pour susciter le soutien de la communauté et recruter des défenseurs.
🎨 Fête murale de la politique
Réunir des sympathisants pour peindre des fresques murales sur le thème de la problématique dans des espaces publics, en vendant des reproductions d'imprimés et en rassemblant des sponsors locaux.
📺 Questions et réponses en direct sur la société civile
Diffuser en direct des sessions de questions-réponses avec des candidats ou des défenseurs ; les spectateurs font un don pour poser des questions et interagir en temps réel.
🚴 Tour à vélo de la politique de l'été
Invitez les donateurs à parrainer des kilomètres sur une route cyclable pittoresque ; les cyclistes partagent des mises à jour au fur et à mesure qu'ils collectent des fonds par kilomètre pour votre cause.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 groupes politiques gratuits Groupes politiques idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Groupes politiques en 2025
Subventions du Fonds pour la démocratie
Fonds pour la démocratie
N/A
Aucun détail spécifique sur la subvention n'a été fourni dans les extraits.
Programmes de subventions du NGCF
Fondation du comté de Northern Guilford (NGCF)
N/A
Aucun détail spécifique sur la subvention n'a été fourni dans les extraits.
Subvention de la Fondation Herb Block
Fondation Herb Block
N/A
Subvention pour l'implication des citoyens et la participation des électeurs avec une date limite en juin 2025 (inéligible).
Financement par la Bank of America
Banque d'Amérique
N/A
Principales entreprises qui font des dons à groupes politiques en 2025
Walmart
Elle soutient des organisations et des causes locales par le biais de son programme Spark Good, qui offre des subventions et d'autres initiatives.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les groupes politiques ? Quel est le problème ?
Oui, Zeffy est entièrement gratuit pour les groupes politiques, sans frais de plateforme ni frais de traitement. Nous soutenons notre plateforme grâce aux pourboires facultatifs des donateurs qui soutiennent notre mission consistant à permettre à des groupes comme le vôtre de conserver chaque dollar collecté. Pas de coûts cachés et rien d'inattendu - juste une collecte de fonds directe et sans frais.
Les groupes politiques peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Absolument ! Les groupes politiques peuvent utiliser Zeffy pour collecter différents types de dons, y compris des contributions générales, des cotisations, des ventes de billets pour des événements et des dons récurrents, le tout sans frais. Avec Zeffy, chaque centime collecté reste affecté à votre mission.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les groupes politiques peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les groupes politiques peuvent mener une grande variété de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, qu'il s'agisse de collectes de fonds de pair à pair, d'événements à billets ou de campagnes de dons récurrents. Que vous organisiez un rassemblement ou que vous lanciez une initiative communautaire, Zeffy a les outils dont vous avez besoin pour maximiser votre impact.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les groupes politiques ?
Zeffy est la meilleure plateforme pour les groupes politiques car c'est la seule solution de collecte de fonds réellement 100% gratuite. Alors que d'autres peuvent avoir des frais cachés ou des coûts de traitement, nous garantissons que chaque dollar que vous collectez est directement affecté au soutien de votre cause. Cela signifie plus d'argent pour vos initiatives, plus de confiance de la part de vos donateurs et pas de surprises en petits caractères.