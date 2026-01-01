data-usecase-icon="donation_form"
Lancement de la campagne d'impact du Mois des Fiertés
Suscitez l'intérêt de vos partisans pendant le mois des fiertés grâce à une campagne de dons ciblée. Un formulaire de don personnalisé et gratuit permet aux particuliers de contribuer facilement aux initiatives politiques et aux programmes communautaires.
Lancer un cercle de soutien pour l'égalité
Encouragez les donateurs engagés à faire des dons mensuels ou trimestriels. Les dons récurrents automatisés constituent une source de revenus stable pour les activités de plaidoyer tout au long de l'année.
Lancer le défi "Peer-to-Peer" de la course Arc-en-ciel
Recrutez des participants pour collecter des fonds par le biais de pages personnelles pendant qu'ils s'entraînent pour un 5 km ou une course virtuelle. Chaque coureur partage son histoire afin d'élargir votre réseau et de collecter des fonds importants.
Accueillir le gala de l'égalité et la projection du film
Vendez des billets pour une soirée de gala présentant des films LGBTQ+ et des panels de conférenciers. Suivez les RSVP et collectez les données des participants sans effort tout en finançant vos programmes.
Ouvrir la boutique Equality Merch
Proposez des vêtements et des accessoires de marque pour la fierté à travers votre boutique en ligne. Les supporters peuvent faire leurs achats à tout moment, ce qui permet de générer des revenus continus sans frais de plateforme.
Organisez une vente aux enchères silencieuse : L'art au service de la défense des droits
Rassemblez des œuvres d'art et des expériences sur le thème LGBTQ+ pour une vente aux enchères silencieuse lors d'événements en personne ou virtuels. Les enchérisseurs collectent des fonds de manière compétitive tout en promouvant l'engagement de la communauté.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🏳️🌈 50 kits de soutien pour les jeunes LGBTQ
Des colis de soins essentiels contenant des ressources et des fournitures positives pour soutenir les adolescents à risque.
💼 10 sessions d'aide juridique pro bono
Des orientations juridiques essentielles pour lutter contre la discrimination et défendre les droits fondamentaux
🏥 5 cliniques de santé mobiles
Tests de dépistage du VIH et de bien-être accessibles à tous dans les communautés qui en ont le plus besoin
🎓 25 bourses de leadership
Donner aux étudiants homosexuels les moyens d'acquérir une formation en matière de plaidoyer et de construire la prochaine génération de leaders.
🎨 5 ateliers d'art-thérapie
Des espaces sûrs et créatifs où les personnes LGBTQ+ peuvent guérir, s'exprimer et se connecter.
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour les Groupes de défense des droits des LGBTQ
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Groupes de défense des droits des LGBTQ
🏃 Course de relais arc-en-ciel
5 km communautaire dont chaque mile est d'une couleur différente de la Fierté, avec collecte de fonds par le biais d'inscriptions et de parrainages.
🎨 Pride Mural Jam
Des artistes locaux peignent des fresques sur le thème de la fierté ; des donateurs parrainent des sections et des photos après l'événement stimulent la prise de conscience et le soutien.
🍧 Support de glace arc-en-ciel
Vendez des sucettes glacées colorées dans des lieux publics lors d'événements estivaux ; tous les bénéfices servent à financer nos programmes de défense des droits et de soutien aux jeunes.
📱 Pride Story Shares
Campagne en ligne où les sympathisants partagent de courtes vidéos de coming-out ; les sponsors s'engagent à faire des dons par action, amplifiant ainsi les voix et les fonds.
🌐 Quiz virtuel sur la fierté
Organisez une soirée de jeux en ligne sur l'histoire des LGBTQ+ ; faites payer les billets et offrez des prix sponsorisés afin de collecter des fonds et d'éduquer.
🎤 Soirée Open Mic de la Fierté
Manifestation communautaire payante au cours de laquelle les artistes partagent musique et poésie ; les recettes servent à financer des espaces sûrs et des initiatives de sensibilisation.
Envie de plus d'inspiration ?
Explorer 40+ gratuit Groupes de défense des LGBTQ idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Groupes de défense des droits LGBTQ en 2025
Appel d'offres "Reclaiming Our Power" (Récupérer notre pouvoir)
Fondation communautaire de Stonewall
Jusqu'à 20 000 dollars par an
Elle soutient les organisations qui revendiquent le pouvoir queer et se battent contre l'adversité. Les propositions doivent être soumises avant le 25 avril 2025.
Lesbian Health Fund Grants (Fonds pour la santé des lesbiennes)
GLMA : Professionnels de la santé pour l'égalité des LGBTQ
5 000 à 10 000
Soutient la recherche scientifique sur les questions de santé auxquelles sont confrontées les femmes et les filles LGBTQ+ ; ouvert aux chercheurs affiliés à des institutions américaines pour le cycle de subvention 2025.
Subventions pour le programme de justice sociale
Fondation Arcus
Variable (financement substantiel)
Soutient la défense des droits des personnes LGBTQ+ et de la justice sociale, en se concentrant sur l'amélioration de la sécurité, de l'inclusion sociale, des protections et des mouvements forts pour les personnes LGBTQ.
Fonds Fortitude
Fondation Pride
Non spécifié
En 2025, toutes les subventions réactives seront accordées par l'intermédiaire du Fonds Fortitude, qui soutient la communauté LGBTQ+ dans les États du Nord-Ouest.
Principales entreprises qui font des dons aux groupes de défense des droits des LGBTQ en 2025
Le projet Trevor
S'associe à des marques pour développer des produits qui engagent, inspirent et sauvent la vie des jeunes LGBTQ+.
Groupe de travail national LGBTQ
Collabore avec des entreprises nationales partenaires et des sponsors pour faire progresser la liberté, la justice et l'égalité pour les personnes LGBTQ+.
Le Centre
Partenaire des entreprises pour soutenir la communauté LGBTQ+, améliorer l'image de marque et attirer des talents diversifiés.
Walmart
Propose des subventions locales, des programmes d'encouragement et des registres dans le cadre de son initiative Spark Good pour diverses organisations à but non lucratif.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les groupes de défense des LGBTQ+ ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les groupes de défense des droits LGBTQ+ ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui croient en notre mission. C'est tout, il n'y a pas de piège !
Les groupes de défense des LGBTQ+ peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des contributions de soutien ?
Absolument ! Les groupes de défense des LGBTQ+ peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons, vendre des billets d'événements et mettre en place des contributions récurrentes, le tout sans payer de frais. Chaque dollar donné est directement affecté au soutien de votre important travail de plaidoyer.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les groupes de défense des LGBTQ+ peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les groupes de défense des droits des LGBTQ+ peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Cela inclut les collectes de fonds de pair à pair, les événements payants tels que les galas ou les ateliers, et la mise en place de programmes pour les dons récurrents. Zeffy dispose des outils nécessaires pour répondre à tous vos besoins en matière de collecte de fonds.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les groupes de défense des droits LGBTQ+ ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les groupes de défense des droits LGBTQ+. Alors que d'autres plateformes prétendent être " gratuites " tout en facturant des frais de traitement, Zeffy ne prélève pas un centime sur vos dons. Cela signifie que plus d'argent va directement à vos actions et programmes de plaidoyer.