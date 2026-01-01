Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre groupe de défense des droits LGBTQ+ - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les groupes de défense des droits des LGBTQ+. Chaque dollar va donc à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Décoratif

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of LGBTQ+ Advocacy Groups

Collecte de fonds sans frais pour les groupes de défense des droits des personnes LGBTQ

Comment Zeffy aide les groupes de défense des LGBTQ+ à collecter des fonds

Les groupes de défense des droits des LGBTQ+ utilisent Zeffy pour tout financer, de la campagne d'impact du Mois de la fierté à la boutique d'articles sur l'égalité, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

data-usecase-icon="donation_form"

Lancement de la campagne d'impact du Mois des Fiertés

Suscitez l'intérêt de vos partisans pendant le mois des fiertés grâce à une campagne de dons ciblée. Un formulaire de don personnalisé et gratuit permet aux particuliers de contribuer facilement aux initiatives politiques et aux programmes communautaires.

data-usecase-cta= "donation_form"

data-usecase-icon="recurring_donations"

Lancer un cercle de soutien pour l'égalité

Encouragez les donateurs engagés à faire des dons mensuels ou trimestriels. Les dons récurrents automatisés constituent une source de revenus stable pour les activités de plaidoyer tout au long de l'année.

data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)

data-usecase-icon="peer_to_peer"

Lancer le défi "Peer-to-Peer" de la course Arc-en-ciel

Recrutez des participants pour collecter des fonds par le biais de pages personnelles pendant qu'ils s'entraînent pour un 5 km ou une course virtuelle. Chaque coureur partage son histoire afin d'élargir votre réseau et de collecter des fonds importants.

data-usecase-cta="peer_to_peer"

data-usecase-icon="event"

Accueillir le gala de l'égalité et la projection du film

Vendez des billets pour une soirée de gala présentant des films LGBTQ+ et des panels de conférenciers. Suivez les RSVP et collectez les données des participants sans effort tout en finançant vos programmes.

data-usecase-cta="event"

data-usecase-icon="store"

Ouvrir la boutique Equality Merch

Proposez des vêtements et des accessoires de marque pour la fierté à travers votre boutique en ligne. Les supporters peuvent faire leurs achats à tout moment, ce qui permet de générer des revenus continus sans frais de plateforme.

data-usecase-cta="store"

data-usecase-icon="vente aux enchères"

Organisez une vente aux enchères silencieuse : L'art au service de la défense des droits

Rassemblez des œuvres d'art et des expériences sur le thème LGBTQ+ pour une vente aux enchères silencieuse lors d'événements en personne ou virtuels. Les enchérisseurs collectent des fonds de manière compétitive tout en promouvant l'engagement de la communauté.

data-usecase-cta="vente aux enchères"

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectée par votre groupe de défense des droits LGBTQ+.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

__wf_reserved_inherit

🏳️‍🌈 50 kits de soutien pour les jeunes LGBTQ

Des colis de soins essentiels contenant des ressources et des fournitures positives pour soutenir les adolescents à risque.

__wf_reserved_inherit

💼 10 sessions d'aide juridique pro bono

Des orientations juridiques essentielles pour lutter contre la discrimination et défendre les droits fondamentaux

__wf_reserved_inherit

🏥 5 cliniques de santé mobiles

Tests de dépistage du VIH et de bien-être accessibles à tous dans les communautés qui en ont le plus besoin

__wf_reserved_inherit

🎓 25 bourses de leadership

Donner aux étudiants homosexuels les moyens d'acquérir une formation en matière de plaidoyer et de construire la prochaine génération de leaders.

__wf_reserved_inherit

🎨 5 ateliers d'art-thérapie

Des espaces sûrs et créatifs où les personnes LGBTQ+ peuvent guérir, s'exprimer et se connecter.

Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Essayez le calculateur de frais

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour les Groupes de défense des droits des LGBTQ

Frais
Vous gardez
Vous perdez
Décoratif
0 % de frais de plateforme et de traitement
Décoratif
$50,000
Décoratif
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
Décoratif
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
Décoratif
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
Décoratif
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
Décoratif
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
Décoratif
-$1,440
Ouvrir en tant qu'image

100% gratuit, toujours.

Essayez le calculateur de frais
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Groupes de défense des droits des LGBTQ

🏃 Course de relais arc-en-ciel

5 km communautaire dont chaque mile est d'une couleur différente de la Fierté, avec collecte de fonds par le biais d'inscriptions et de parrainages.

🎨 Pride Mural Jam

Des artistes locaux peignent des fresques sur le thème de la fierté ; des donateurs parrainent des sections et des photos après l'événement stimulent la prise de conscience et le soutien.

🍧 Support de glace arc-en-ciel

Vendez des sucettes glacées colorées dans des lieux publics lors d'événements estivaux ; tous les bénéfices servent à financer nos programmes de défense des droits et de soutien aux jeunes.

📱 Pride Story Shares

Campagne en ligne où les sympathisants partagent de courtes vidéos de coming-out ; les sponsors s'engagent à faire des dons par action, amplifiant ainsi les voix et les fonds.

🌐 Quiz virtuel sur la fierté

Organisez une soirée de jeux en ligne sur l'histoire des LGBTQ+ ; faites payer les billets et offrez des prix sponsorisés afin de collecter des fonds et d'éduquer.

🎤 Soirée Open Mic de la Fierté

Manifestation communautaire payante au cours de laquelle les artistes partagent musique et poésie ; les recettes servent à financer des espaces sûrs et des initiatives de sensibilisation.

Envie de plus d'inspiration ?

Explorer 40+ gratuit Groupes de défense des LGBTQ idées de collecte de fonds

Tous les articles Groupe de défense des droits des LGBTQ idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Groupes de défense des droits LGBTQ en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre groupe de défense des droits LGBTQ+. Ces options constituent un excellent point de départ.

__wf_reserved_inherit

Appel d'offres "Reclaiming Our Power" (Récupérer notre pouvoir)

Fondation communautaire de Stonewall

Jusqu'à 20 000 dollars par an

Elle soutient les organisations qui revendiquent le pouvoir queer et se battent contre l'adversité. Les propositions doivent être soumises avant le 25 avril 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Lesbian Health Fund Grants (Fonds pour la santé des lesbiennes)

GLMA : Professionnels de la santé pour l'égalité des LGBTQ

5 000 à 10 000

Soutient la recherche scientifique sur les questions de santé auxquelles sont confrontées les femmes et les filles LGBTQ+ ; ouvert aux chercheurs affiliés à des institutions américaines pour le cycle de subvention 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subventions pour le programme de justice sociale

Fondation Arcus

Variable (financement substantiel)

Soutient la défense des droits des personnes LGBTQ+ et de la justice sociale, en se concentrant sur l'amélioration de la sécurité, de l'inclusion sociale, des protections et des mouvements forts pour les personnes LGBTQ.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Fonds Fortitude

Fondation Pride

Non spécifié

En 2025, toutes les subventions réactives seront accordées par l'intermédiaire du Fonds Fortitude, qui soutient la communauté LGBTQ+ dans les États du Nord-Ouest.

Postuler

Plus d'informations Groupe de défense des LGBTQ subventions

Principales entreprises qui font des dons aux groupes de défense des droits des LGBTQ en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre groupe de défense des droits des personnes LGBTQ+ ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à assurer leur croissance à long terme.

__wf_reserved_inherit

Le projet Trevor

S'associe à des marques pour développer des produits qui engagent, inspirent et sauvent la vie des jeunes LGBTQ+.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Groupe de travail national LGBTQ

Collabore avec des entreprises nationales partenaires et des sponsors pour faire progresser la liberté, la justice et l'égalité pour les personnes LGBTQ+.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Le Centre

Partenaire des entreprises pour soutenir la communauté LGBTQ+, améliorer l'image de marque et attirer des talents diversifiés.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Walmart

Propose des subventions locales, des programmes d'encouragement et des registres dans le cadre de son initiative Spark Good pour diverses organisations à but non lucratif.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les groupes de défense des LGBTQ+ ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les groupes de défense des droits LGBTQ+ ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui croient en notre mission. C'est tout, il n'y a pas de piège !

Les groupes de défense des LGBTQ+ peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des contributions de soutien ?

Absolument ! Les groupes de défense des LGBTQ+ peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons, vendre des billets d'événements et mettre en place des contributions récurrentes, le tout sans payer de frais. Chaque dollar donné est directement affecté au soutien de votre important travail de plaidoyer.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les groupes de défense des LGBTQ+ peuvent-ils mener avec Zeffy ?

Les groupes de défense des droits des LGBTQ+ peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Cela inclut les collectes de fonds de pair à pair, les événements payants tels que les galas ou les ateliers, et la mise en place de programmes pour les dons récurrents. Zeffy dispose des outils nécessaires pour répondre à tous vos besoins en matière de collecte de fonds.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les groupes de défense des droits LGBTQ+ ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les groupes de défense des droits LGBTQ+. Alors que d'autres plateformes prétendent être " gratuites " tout en facturant des frais de traitement, Zeffy ne prélève pas un centime sur vos dons. Cela signifie que plus d'argent va directement à vos actions et programmes de plaidoyer.

Comment obtenir un financement pour...

Groupes politiques
Organisations de justice raciale
Droits civils et groupes de pression
Groupes d'activisme queer
Organisations de défense des droits des LGBTQ
Organisations de défense des droits civils
Droits des transgenres
Comités d'action politique
Groupes d'éducation des électeurs
Sociétés d'aide juridique
Organisations de justice sociale
Programmes de prévention de la criminalité

Ready to fundraise with zero fees?

Inscrivez-vous - c'est gratuit pour toujours !
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.