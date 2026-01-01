⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectée par votre groupe de défense des droits LGBTQ+.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🏳️‍🌈 50 kits de soutien pour les jeunes LGBTQ

Des colis de soins essentiels contenant des ressources et des fournitures positives pour soutenir les adolescents à risque.

💼 10 sessions d'aide juridique pro bono

Des orientations juridiques essentielles pour lutter contre la discrimination et défendre les droits fondamentaux

🏥 5 cliniques de santé mobiles

Tests de dépistage du VIH et de bien-être accessibles à tous dans les communautés qui en ont le plus besoin

🎓 25 bourses de leadership

Donner aux étudiants homosexuels les moyens d'acquérir une formation en matière de plaidoyer et de construire la prochaine génération de leaders.

🎨 5 ateliers d'art-thérapie

Des espaces sûrs et créatifs où les personnes LGBTQ+ peuvent guérir, s'exprimer et se connecter.