Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les organisations de défense des droits LGBTQ+ ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les organisations de défense des droits LGBTQ+ ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Zeffy reste gratuit grâce aux dons facultatifs des donateurs qui apprécient notre mission de permettre aux organisations de défense des droits des LGBTQ+ de conserver chaque dollar collecté. C'est tout, il n'y a pas de piège !

Les organisations de défense des droits des LGBTQ+ peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! Les organisations de défense des droits LGBTQ+ peuvent utiliser Zeffy pour collecter tous les types de dons, y compris les dons uniques, les dons récurrents et même les ventes de billets pour les événements de collecte de fonds. Et le plus beau, c'est qu'il n'y a pas de frais. Il n'y a pas de frais, donc tout l'argent va directement au soutien de votre cause.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les organisations de défense des droits des LGBTQ+ peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Les organisations de défense des droits des personnes LGBTQ+ peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Qu'il s'agisse de collectes de fonds peer-to-peer, d'événements à billets, de dons récurrents ou de tombolas, Zeffy fournit tous les outils nécessaires pour amplifier votre mission sans le fardeau des frais.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les organisations de défense des droits LGBTQ+ ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations de défense des droits LGBTQ+. Contrairement à d'autres plateformes qui facturent des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy ne prélève pas un centime sur vos dons. Cela signifie que plus d'argent va à la défense des droits, aux services de soutien et aux programmes qui comptent, tout en maintenant la confiance et la transparence avec vos donateurs.