Collecte de fonds sans frais pour les organisations de défense des droits des LGBTQ

Mois de la fierté : la collecte d'énergie
Organisez une campagne de dons ciblée pendant le Mois de la fierté grâce à un formulaire en ligne personnalisable qui met en évidence les histoires d'impact et affiche une barre de progression en temps réel. Cette campagne accroît la visibilité et permet d'obtenir des contributions sans frais lorsque l'engagement de la communauté est à son apogée.
Cercles de don des alliés
Mettez en place des cercles de dons mensuels où les alliés peuvent automatiser leur soutien et recevoir des mises à jour sur les étapes du plaidoyer. Les dons récurrents prévisibles permettent à votre organisation de planifier des initiatives à long terme en toute confiance.
Courir l'arc-en-ciel 5K virtuel
Permettez aux participants de créer des pages de collecte de fonds personnelles et de mettre leurs réseaux au défi de parrainer chaque kilomètre parcouru. Les campagnes peer-to-peer élargissent votre portée et créent une communauté tout en collectant des fonds essentiels.
Gala sous les étoiles
Vendez des billets pour un gala annuel LGBTQ+ présentant des spectacles, des conférenciers et des prix communautaires. Les outils événementiels de Zeffy gèrent les RSVP, les plans de table et l'enregistrement sur place de manière transparente afin de maximiser l'affluence et les recettes.
Boutique arc-en-ciel
Ouvrez une boutique en ligne proposant des t-shirts, des pin's et des sacs fourre-tout à l'effigie de la fierté LGBTQ+. Les ventes 100 % gratuites augmentent le chiffre d'affaires et sensibilisent le public à chaque achat.
Société de soutien à l'arc-en-ciel
Lancez un programme d'adhésion à plusieurs niveaux offrant un contenu exclusif, des rencontres virtuelles et des mises à jour réservées aux membres. Les adhésions renforcent l'engagement, favorisent la fidélité et créent un flux de financement régulier pour votre travail de plaidoyer.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🏳️🌈 50 séances de conseil gratuites
Pour que les personnes LGBTQ+ bénéficient d'un soutien vital en matière de santé mentale
⚖️ Aide juridique pour 20 familles
Garantir l'égalité des droits et la protection de tous les ménages
🏠 10 nuits d'hébergement d'urgence
Offrir un havre de paix aux jeunes LGBTQ+ sans domicile fixe
📚 100 ateliers sur l'inclusion
Donner aux membres de la communauté les moyens d'acquérir des connaissances sur la diversité
🎉 Festival de la fierté pour 300 participants
Favoriser la joie, la visibilité et la solidarité avec de la musique en direct et des ressources
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour les Organisations de défense des droits des LGBTQ
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Organisations de défense des droits des LGBTQ
🧺 Pique-nique de la fierté
Rassemblez-vous dans le parc pour un pique-nique amusant avec des jeux, des stations de restauration et des stands de dons pour promouvoir les droits des personnes LGBTQ+.
🏃 Rainbow Dash 5K
Organisez une course de 5 km dynamique où les participants obtiennent des parrainages, célèbrent l'inclusion et collectent des fonds pour l'égalité.
📸 Pride Pose Challenge
Invitez les sympathisants à poster leurs selfies préférés de la Fierté et à s'engager à faire des dons par post, ce qui stimule l'engagement social et les fonds.
🎨 Vente aux enchères virtuelle de l'arc-en-ciel
Organisez une vente aux enchères en ligne d'œuvres d'art offertes par des artistes LGBTQ+, retransmises en direct pour permettre aux enchères et à la communauté de s'exprimer à l'échelle mondiale.
🎤 Summer Pride Open Mic
Présentez les talents LGBTQ+ lors d'une soirée micro ouverte hybride - vendez des billets en personne et diffusez des dons virtuels.
Grill & Give BBQ
Organisez un barbecue communautaire avec entrée payante, vendeurs de produits locaux, musique live et tirage au sort pour collecter des fonds et sensibiliser le public.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez 40+ organisations gratuites Organisations de défense des droits des LGBTQ idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Organisations de défense des droits LGBTQ en 2025
Fonds pour la jeunesse homosexuelle
Fondation Liberty Hill
Jusqu'à 100 000
Ce programme soutient des programmes et des projets qui donnent aux jeunes LGBTQ+ (jusqu'à 24 ans) les moyens d'améliorer les conditions sociales et de renforcer le mouvement LGBTQ+. L'échéance n'est pas explicitement indiquée.
Fonds Fortitude
Fondation Pride
Non spécifié
Subventions réactives pour les causes LGBTQ+ en 2025. Les dates limites de dépôt des candidatures ne sont pas précisées.
Fonds mondial pour l'égalité
Département d'État des États-Unis
Non spécifié
Soutient les programmes destinés aux défenseurs des droits de l'homme et les programmes relatifs aux droits de l'homme, qui peuvent inclure les droits des personnes LGBTQ+. Aucune date limite de dépôt des candidatures n'est indiquée.
Fonds LGBTQ+ pour la jeunesse
Fondation communautaire de Stonewall
Non spécifié
Accorde des subventions à des programmes et à des organisations au service des jeunes LGBTQ+ mal desservis de la ville de New York. Aucune date limite de candidature n'est indiquée.
Principales entreprises qui font des dons aux organisations de défense des droits des LGBTQ en 2025
Walmart
soutient diverses organisations à but non lucratif par l'intermédiaire de son programme Spark Good, qui propose des subventions locales et d'autres ressources.
Campagne des droits de l'homme (HRC)
S'associe à des entreprises pour faire progresser l'égalité entre les personnes LGBTQ+.
Le projet Trevor
Collabore avec des marques sur des partenariats et des produits pour soutenir les jeunes LGBTQ+.
Centre LGBT de Los Angeles
S'engage auprès des entreprises pour soutenir le bien-être et l'égalité de la communauté LGBTQ+.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les organisations de défense des droits LGBTQ+ ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les organisations de défense des droits LGBTQ+ ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Zeffy reste gratuit grâce aux dons facultatifs des donateurs qui apprécient notre mission de permettre aux organisations de défense des droits des LGBTQ+ de conserver chaque dollar collecté. C'est tout, il n'y a pas de piège !
Les organisations de défense des droits des LGBTQ+ peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Absolument ! Les organisations de défense des droits LGBTQ+ peuvent utiliser Zeffy pour collecter tous les types de dons, y compris les dons uniques, les dons récurrents et même les ventes de billets pour les événements de collecte de fonds. Et le plus beau, c'est qu'il n'y a pas de frais. Il n'y a pas de frais, donc tout l'argent va directement au soutien de votre cause.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les organisations de défense des droits des LGBTQ+ peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Les organisations de défense des droits des personnes LGBTQ+ peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Qu'il s'agisse de collectes de fonds peer-to-peer, d'événements à billets, de dons récurrents ou de tombolas, Zeffy fournit tous les outils nécessaires pour amplifier votre mission sans le fardeau des frais.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les organisations de défense des droits LGBTQ+ ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations de défense des droits LGBTQ+. Contrairement à d'autres plateformes qui facturent des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy ne prélève pas un centime sur vos dons. Cela signifie que plus d'argent va à la défense des droits, aux services de soutien et aux programmes qui comptent, tout en maintenant la confiance et la transparence avec vos donateurs.