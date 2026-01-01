Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre groupe LGBTQ+ - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don sous forme de frais. Zeffy est la seule solution à frais zéro conçue pour les organisations de défense des droits LGBTQ+, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of LGBTQ+ Rights Organizations

Collecte de fonds sans frais pour les organisations de défense des droits des LGBTQ

Comment Zeffy aide les organisations de défense des droits des LGBTQ+ à collecter des fonds

Les organisations de défense des droits des personnes LGBTQ+ utilisent Zeffy pour tout financer, de la collecte de fonds du Mois de la fierté à la Société de soutien de l'arc-en-ciel, sans perdre un seul centime en frais. Voici comment :

Mois de la fierté : la collecte d'énergie

Organisez une campagne de dons ciblée pendant le Mois de la fierté grâce à un formulaire en ligne personnalisable qui met en évidence les histoires d'impact et affiche une barre de progression en temps réel. Cette campagne accroît la visibilité et permet d'obtenir des contributions sans frais lorsque l'engagement de la communauté est à son apogée.

data-usecase-icon="recurring_donations"

Cercles de don des alliés

Mettez en place des cercles de dons mensuels où les alliés peuvent automatiser leur soutien et recevoir des mises à jour sur les étapes du plaidoyer. Les dons récurrents prévisibles permettent à votre organisation de planifier des initiatives à long terme en toute confiance.

data-usecase-icon="peer_to_peer"

Courir l'arc-en-ciel 5K virtuel

Permettez aux participants de créer des pages de collecte de fonds personnelles et de mettre leurs réseaux au défi de parrainer chaque kilomètre parcouru. Les campagnes peer-to-peer élargissent votre portée et créent une communauté tout en collectant des fonds essentiels.

data-usecase-icon="event"

Gala sous les étoiles

Vendez des billets pour un gala annuel LGBTQ+ présentant des spectacles, des conférenciers et des prix communautaires. Les outils événementiels de Zeffy gèrent les RSVP, les plans de table et l'enregistrement sur place de manière transparente afin de maximiser l'affluence et les recettes.

data-usecase-icon="store"

Boutique arc-en-ciel

Ouvrez une boutique en ligne proposant des t-shirts, des pin's et des sacs fourre-tout à l'effigie de la fierté LGBTQ+. Les ventes 100 % gratuites augmentent le chiffre d'affaires et sensibilisent le public à chaque achat.

data-usecase-icon="adhésion"

Société de soutien à l'arc-en-ciel

Lancez un programme d'adhésion à plusieurs niveaux offrant un contenu exclusif, des rencontres virtuelles et des mises à jour réservées aux membres. Les adhésions renforcent l'engagement, favorisent la fidélité et créent un flux de financement régulier pour votre travail de plaidoyer.

⚠️ D'autres plateformes facturent des frais de 2 500 $ pour chaque tranche de 50 000 $ collectée par votre groupe LGBTQ+.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🏳️‍🌈 50 séances de conseil gratuites

Pour que les personnes LGBTQ+ bénéficient d'un soutien vital en matière de santé mentale

⚖️ Aide juridique pour 20 familles

Garantir l'égalité des droits et la protection de tous les ménages

🏠 10 nuits d'hébergement d'urgence

Offrir un havre de paix aux jeunes LGBTQ+ sans domicile fixe

📚 100 ateliers sur l'inclusion

Donner aux membres de la communauté les moyens d'acquérir des connaissances sur la diversité

🎉 Festival de la fierté pour 300 participants

Favoriser la joie, la visibilité et la solidarité avec de la musique en direct et des ressources

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour les Organisations de défense des droits des LGBTQ

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Organisations de défense des droits des LGBTQ

🧺 Pique-nique de la fierté

Rassemblez-vous dans le parc pour un pique-nique amusant avec des jeux, des stations de restauration et des stands de dons pour promouvoir les droits des personnes LGBTQ+.

🏃 Rainbow Dash 5K

Organisez une course de 5 km dynamique où les participants obtiennent des parrainages, célèbrent l'inclusion et collectent des fonds pour l'égalité.

📸 Pride Pose Challenge

Invitez les sympathisants à poster leurs selfies préférés de la Fierté et à s'engager à faire des dons par post, ce qui stimule l'engagement social et les fonds.

🎨 Vente aux enchères virtuelle de l'arc-en-ciel

Organisez une vente aux enchères en ligne d'œuvres d'art offertes par des artistes LGBTQ+, retransmises en direct pour permettre aux enchères et à la communauté de s'exprimer à l'échelle mondiale.

🎤 Summer Pride Open Mic

Présentez les talents LGBTQ+ lors d'une soirée micro ouverte hybride - vendez des billets en personne et diffusez des dons virtuels.

Grill & Give BBQ

Organisez un barbecue communautaire avec entrée payante, vendeurs de produits locaux, musique live et tirage au sort pour collecter des fonds et sensibiliser le public.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez 40+ organisations gratuites Organisations de défense des droits des LGBTQ idées de collecte de fonds

Tous les groupes Groupe LGBTQ idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Organisations de défense des droits LGBTQ en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre groupe LGBTQ+. Ces options sont un excellent point de départ.

Fonds pour la jeunesse homosexuelle

Fondation Liberty Hill

Jusqu'à 100 000

Ce programme soutient des programmes et des projets qui donnent aux jeunes LGBTQ+ (jusqu'à 24 ans) les moyens d'améliorer les conditions sociales et de renforcer le mouvement LGBTQ+. L'échéance n'est pas explicitement indiquée.

Postuler

Fonds Fortitude

Fondation Pride

Non spécifié

Subventions réactives pour les causes LGBTQ+ en 2025. Les dates limites de dépôt des candidatures ne sont pas précisées.

Postuler

Fonds mondial pour l'égalité

Département d'État des États-Unis

Non spécifié

Soutient les programmes destinés aux défenseurs des droits de l'homme et les programmes relatifs aux droits de l'homme, qui peuvent inclure les droits des personnes LGBTQ+. Aucune date limite de dépôt des candidatures n'est indiquée.

Postuler

Fonds LGBTQ+ pour la jeunesse

Fondation communautaire de Stonewall

Non spécifié

Accorde des subventions à des programmes et à des organisations au service des jeunes LGBTQ+ mal desservis de la ville de New York. Aucune date limite de candidature n'est indiquée.

Postuler

En savoir plus Groupe LGBTQ subventions

Principales entreprises qui font des dons aux organisations de défense des droits des LGBTQ en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre groupe LGBTQ+ ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à assurer leur croissance à long terme.

Walmart

soutient diverses organisations à but non lucratif par l'intermédiaire de son programme Spark Good, qui propose des subventions locales et d'autres ressources.

Prendre contact

Campagne des droits de l'homme (HRC)

S'associe à des entreprises pour faire progresser l'égalité entre les personnes LGBTQ+.

Prendre contact

Le projet Trevor

Collabore avec des marques sur des partenariats et des produits pour soutenir les jeunes LGBTQ+.

Prendre contact

Centre LGBT de Los Angeles

S'engage auprès des entreprises pour soutenir le bien-être et l'égalité de la communauté LGBTQ+.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les organisations de défense des droits LGBTQ+ ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les organisations de défense des droits LGBTQ+ ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Zeffy reste gratuit grâce aux dons facultatifs des donateurs qui apprécient notre mission de permettre aux organisations de défense des droits des LGBTQ+ de conserver chaque dollar collecté. C'est tout, il n'y a pas de piège !

Les organisations de défense des droits des LGBTQ+ peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! Les organisations de défense des droits LGBTQ+ peuvent utiliser Zeffy pour collecter tous les types de dons, y compris les dons uniques, les dons récurrents et même les ventes de billets pour les événements de collecte de fonds. Et le plus beau, c'est qu'il n'y a pas de frais. Il n'y a pas de frais, donc tout l'argent va directement au soutien de votre cause.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les organisations de défense des droits des LGBTQ+ peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Les organisations de défense des droits des personnes LGBTQ+ peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Qu'il s'agisse de collectes de fonds peer-to-peer, d'événements à billets, de dons récurrents ou de tombolas, Zeffy fournit tous les outils nécessaires pour amplifier votre mission sans le fardeau des frais.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les organisations de défense des droits LGBTQ+ ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations de défense des droits LGBTQ+. Contrairement à d'autres plateformes qui facturent des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy ne prélève pas un centime sur vos dons. Cela signifie que plus d'argent va à la défense des droits, aux services de soutien et aux programmes qui comptent, tout en maintenant la confiance et la transparence avec vos donateurs.

