🌈 Pride Picnic Fundraiser

Organisez un pique-nique en plein air, basé sur les dons, avec des jeux d'affirmation, des stands communautaires et des tables de ressources pour stimuler le soutien et collecter des fonds dans un cadre estival festif.

🏳️‍⚧️ Nuit du film et du débat en plein air

Projection d'un film sur le thème des trans sous les étoiles, suivie d'un panel de leaders communautaires. Les ventes de billets et les concessions soutiennent les programmes d'aide juridique et de défense des droits.

📸 Concours photo Trans Voices

Invitez les sympathisants à soumettre des photos célébrant la joie des transgenres. Les frais de participation et les votes des fans permettent de collecter des fonds tout en amplifiant les histoires de la communauté en ligne.

🎨 Journée de la fresque "Chalk for Change

Organisez un festival d'art à la craie dans les parcs. Les artistes collectent des fonds par le biais de parrainages, les participants font des dons et votent pour leurs peintures murales préférées, célébrant ainsi la visibilité et la créativité.

🏃‍♀️ Virtual Pride 5K Dash

Courez ou marchez sur n'importe quel itinéraire, suivez vos progrès grâce à une application simple. Les frais d'inscription financent les services de soutien aux transgenres, tandis que les participants partagent leurs réalisations sur les médias sociaux.

🎶 Concert Sunset Voices

Organisez un concert dans votre jardin ou sur votre terrasse avec des musiciens trans et alliés. La vente de billets, de produits dérivés et de pots à pourboires permet de collecter des fonds et de créer une communauté dans une ambiance estivale intime.

