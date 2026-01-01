data-usecase-icon="donation_form"
Mois de la visibilité des personnes transgenres : collecte de dons
Recueillez des dons uniques à l'aide d'un formulaire de don personnalisé pendant le Mois de la visibilité des personnes transgenres afin de financer des programmes communautaires et d'amplifier l'engagement des donateurs sans frais.
Cercle mensuel Sustain Trans Futures
Encourager les sympathisants à s'engager à verser des contributions mensuelles pour assurer un financement fiable de l'aide juridique, des services de santé et de l'aide d'urgence pour les communautés transgenres.
Collecte de fonds par les pairs ambassadeurs pour la Journée de la visibilité des personnes transgenres
Permettez aux bénévoles de créer des pages de collecte de fonds personnelles et de rallier leurs réseaux autour de la Journée de la visibilité des personnes transgenres, afin d'élargir votre portée et votre impact.
Vente de billets pour le Gala de l'égalité
Vendez des billets pour votre gala annuel - virtuel ou en personne - avec des conférenciers et des spectacles, et obtenez un soutien sans restriction grâce à une expérience de paiement transparente.
Boutique Pride & Ally
Proposez des t-shirts, des drapeaux et des reproductions artistiques de marque dans une boutique en ligne afin de collecter des fonds et de faire connaître les droits des transgenres sans frais de plateforme.
Vente aux enchères virtuelle au profit des bourses d'études pour les jeunes transgenres
Organisez une vente aux enchères silencieuse en ligne d'articles et d'expériences donnés afin de garantir le financement de bourses d'études pour les jeunes transgenres, en faisant participer les donateurs à des enchères passionnantes.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🏳️⚧️ 50 séances de conseil gratuites
offrir aux jeunes trans un soutien vital en matière de santé mentale dans un espace sûr et positif
🏡 10 nuits d'hébergement d'urgence
protéger les personnes transgenres contre le sans-abrisme et la violence
📚 250 paquets de sécurité
distribuer des articles de soins et des ressources aux personnes dans le besoin
🎓 25 bourses d'études
faire tomber les barrières financières pour que les étudiants transgenres puissent s'épanouir
📝 75 mises à jour du nom légal et du sexe
restaurer l'identité et la dignité grâce à des documents officiels
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Droits des transgenres
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Droits des transgenres
🌈 Pride Picnic Fundraiser
Organisez un pique-nique en plein air, basé sur les dons, avec des jeux d'affirmation, des stands communautaires et des tables de ressources pour stimuler le soutien et collecter des fonds dans un cadre estival festif.
🏳️⚧️ Nuit du film et du débat en plein air
Projection d'un film sur le thème des trans sous les étoiles, suivie d'un panel de leaders communautaires. Les ventes de billets et les concessions soutiennent les programmes d'aide juridique et de défense des droits.
📸 Concours photo Trans Voices
Invitez les sympathisants à soumettre des photos célébrant la joie des transgenres. Les frais de participation et les votes des fans permettent de collecter des fonds tout en amplifiant les histoires de la communauté en ligne.
🎨 Journée de la fresque "Chalk for Change
Organisez un festival d'art à la craie dans les parcs. Les artistes collectent des fonds par le biais de parrainages, les participants font des dons et votent pour leurs peintures murales préférées, célébrant ainsi la visibilité et la créativité.
🏃♀️ Virtual Pride 5K Dash
Courez ou marchez sur n'importe quel itinéraire, suivez vos progrès grâce à une application simple. Les frais d'inscription financent les services de soutien aux transgenres, tandis que les participants partagent leurs réalisations sur les médias sociaux.
🎶 Concert Sunset Voices
Organisez un concert dans votre jardin ou sur votre terrasse avec des musiciens trans et alliés. La vente de billets, de produits dérivés et de pots à pourboires permet de collecter des fonds et de créer une communauté dans une ambiance estivale intime.
Envie de plus d'inspiration ?
Explorez plus de 40 sites gratuits Droits des transgenres idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Droits des transgenres en 2025
Micro-subventions du Uplifting Trans Fund
Le fonds Uplifting Trans
$2500
Micro-subventions pour des projets qui soutiennent et célèbrent les personnes et les communautés transgenres, non binaires et intersexuées ; le deuxième tour se termine le 30 juillet à 21 heures (heure de l'Est).
Trans Justice Funding Project Grants (en anglais)
Projet de financement de la justice trans
Non spécifié
Soutient les organisateurs et les activistes transgenres ; Cycle 3 : 25 juillet au 15 août 2025.
Bourse Illuminations pour les femmes noires transgenres artistes visuelles
Queer|Art
1 250 $ ou 10 000
Apporte un soutien essentiel aux femmes trans noires dont le travail a souvent été sous-estimé dans le domaine des arts visuels ; Date limite : 2 juillet 2025.
Subventions de l'EPA pour l'éducation à l'environnement
Agence américaine pour la protection de l'environnement
Jusqu'à 100 000
Soutient les projets d'éducation à l'environnement ; date limite 15 août 2025.
Principales entreprises qui font des dons pour Droits des transgenres en 2025
Walmart
soutient diverses organisations à but non lucratif par le biais de son programme Spark Good, qui offre des subventions locales et d'autres formes d'assistance.
Réseau LGBT
Offre des possibilités de parrainage et de partenariat pour soutenir ses initiatives en faveur de la communauté LGBT.
Le projet Queer Trans
Recherche des parrainages d'entreprises pour financer sa mission consistant à fournir des articles conformes au genre aux personnes transgenres.
Le Centre
Elle propose des partenariats avec des entreprises pour soutenir son travail et ses objectifs en faveur de la communauté LGBTQ+.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les droits des transgenres ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les organisations qui soutiennent les droits des transgenres. Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Nous restons gratuits grâce aux conseils des donateurs qui apprécient notre mission d'aider des causes comme la vôtre à conserver chaque dollar. C'est tout - il n'y a pas de piège !
Transgender Rights peut-il utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Absolument ! Les organisations qui soutiennent les droits des transgenres peuvent utiliser Zeffy pour collecter différents types de dons, y compris des contributions régulières, des ventes de billets pour des événements et des dons récurrents, le tout sans frais. Chaque dollar donné est directement affecté au soutien de votre important travail.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les Droits des transgenres peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les organisations de défense des droits des transgenres peuvent mener toutes sortes de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Qu'il s'agisse de campagnes peer-to-peer, de l'organisation d'événements avec billetterie ou de la mise en place de programmes de dons récurrents, Zeffy dispose de tous les outils nécessaires pour réussir - et tout cela sans frais.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les droits des transgenres ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds réellement 100% gratuite pour des causes telles que les droits des transgenres. Alors que d'autres prétendent être "gratuites" mais ajoutent des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy ne prélève rien sur vos dons. Cela signifie que chaque dollar reste affecté à votre mission, renforçant la confiance et l'impact là où c'est le plus nécessaire.