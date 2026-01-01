Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre comité d'action politique - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don sous forme de frais. Zeffy est la seule solution à frais zéro conçue pour les comités d'action politique, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Political Action Committees

Collecte de fonds sans frais pour les comités d'action politique

Comment Zeffy aide les comités d'action politique à collecter des fonds

Les comités d'action politique utilisent Zeffy pour tout financer, de la mobilisation des donateurs à la vente de produits dérivés, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

Lancer une campagne de soutien à la base

Mobiliser les sympathisants individuels pour qu'ils contribuent rapidement à l'aide d'un formulaire de don en ligne simple et gratuit, idéal pour créer un élan sur des questions clés.

data-usecase-icon="recurring_donations"

Mise en place du cercle des champions de la défense des intérêts

Encourager les donateurs à s'engager à verser des contributions mensuelles, afin de garantir des ressources régulières pour les activités de lobbying et de sensibilisation.

data-usecase-icon="peer_to_peer"

Les ambassadeurs Peer-to-Peer sont une source d'énergie pour l'Europe

Incitez vos meilleurs supporters à collecter des fonds en votre nom en partageant des pages personnalisées et en faisant appel à leurs réseaux.

data-usecase-icon="event"

Organiser un gala de collecte de fonds pour la victoire

Vendez des billets pour un dîner de campagne exclusif ou un forum politique - suivez les participants, recueillez les promesses de dons et renforcez l'engagement des donateurs.

data-usecase-icon="vente aux enchères"

Vente aux enchères silencieuse pour l'impact politique

Rassemblez des articles ou des expériences de premier plan pour une vente aux enchères silencieuse virtuelle ou en personne afin de stimuler la collecte de fonds lors d'événements clés.

data-usecase-icon="store"

Ouvrir un magasin d'articles de campagne

Proposez des T-shirts, des casquettes et des autocollants de marque en ligne pour collecter des fonds tout en augmentant la visibilité de votre association caritative.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectés par votre comité d'action politique.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

📱 10 000 messages textuels GOTV

Rappels personnalisés envoyés directement sur les téléphones des supporters

✉️ 5 000 courriers ciblés

Atteindre les électeurs indécis grâce à du matériel de campagne convaincant

🖥️ Deux semaines de publicité dans les médias sociaux

Amplifiez votre message auprès de groupes démographiques clés en ligne

🚪 125 kits de prospection de volontaires

Équiper les équipes de terrain d'affichettes, de brochures et de fournitures.

🎤 Une réunion publique de la communauté

Couvrir la location de la salle, l'équipement audiovisuel et les rafraîchissements afin d'impliquer les électeurs locaux.

Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Essayez le calculateur de frais

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour les comités d'action politique

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.

Essayez le calculateur de frais
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Comités d'action politique

🎈 Pique-nique de la politique communautaire

Organisez un pique-nique décontracté dans un parc, avec des stands d'information sur les politiques, des jeux et des suggestions de dons ; c'est l'occasion idéale de mobiliser la communauté et d'inscrire de nouveaux donateurs.

🚲 Rouler pour la réforme

Organiser une randonnée cycliste de groupe parrainée sur les routes pittoresques de l'été ; les participants recueillent des promesses de dons par kilomètre pour soutenir les activités de plaidoyer et renforcer la solidarité.

📲 Text-a-Thon Sprint

Organisez un week-end de dons par SMS : les sympathisants envoient un mot-clé pour donner instantanément, ce qui permet d'obtenir rapidement des dons par téléphone portable et de générer un buzz viral.

📸 Hashtag Selfie Challenge

Lancez une campagne de selfies sociaux : postez des selfies sur le thème de la politique avec un hashtag de campagne, marquez vos amis et faites un don pour débloquer des fonds équivalents.

🎥 Starry Policy Cinema

Projetez un film civique en plein air, vendez des billets et des collations, incluez une brève discussion - collectez des fonds et suscitez des conversations sur la politique de la communauté.

🍋 Lemonade Stand Rally

Invitez les sympathisants à tenir des stands de limonade dans leur quartier ; l'ensemble des recettes alimente les campagnes de sensibilisation et met en lumière les meilleurs collecteurs de fonds en ligne.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 comités d'action politique gratuits Comités d'action politique idées de collecte de fonds

Parcourir tous les sites comité d'action politique idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Comités d'action politique en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre comité d'action politique. Ces options constituent un excellent point de départ.

Subventions de l'EPA pour l'éducation à l'environnement

Agence américaine pour la protection de l'environnement

Jusqu'à 100 000

Soutient les projets d'éducation à l'environnement ; date limite 15 août 2025.

Postuler

Programme de subvention en capital NY BRICKS

État de New York

Jusqu'à 15 millions de dollars

Soutien à la construction ou à la rénovation de centres communautaires ; la période de candidature s'ouvre le 14 juillet 2025 et les demandes doivent être soumises au plus tard le 15 août 2025.

Postuler

Programme national d'organisation de la base (ONG)

Fondation Ben & Jerry's

Jusqu'à 30 000 dollars par an

Offre des subventions de fonctionnement générales non affectées d'une durée de deux ans à de petites organisations locales dirigées par leurs membres. Les candidatures pour 2025 sont désormais ouvertes.

Postuler

Subventions du Fonds pour la démocratie

Fonds pour la démocratie

Pas de montant spécifié

Aucune description n'est disponible.

Postuler

En savoir plus comité d'action politique subventions

Principales entreprises qui font des dons aux comités d'action politique en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre comité d'action politique ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à assurer leur croissance à long terme.

Banque d'Amérique

gère un comité d'action politique (PAC) volontaire qui soutient les candidats et les partis politiques.

Prendre contact

OpenSecrets

Une organisation à but non lucratif qui fournit des données et des analyses sur les comités d'action politique afin de promouvoir la transparence dans la politique.

Prendre contact

Walmart

soutient les organisations à but non lucratif par le biais de son programme Spark Good, qui propose des subventions locales et d'autres ressources.

Prendre contact

AFIC

Gère son propre comité d'action politique (PAC) afin de défendre les intérêts de l'industrie de l'ingénierie.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les comités d'action politique ? Quel est le problème ?

Oui, Zeffy est entièrement gratuit pour les comités d'action politique ! Il n'y a pas de frais de plateforme ni de frais de traitement, et certainement pas de coûts cachés. Nous maintenons notre plateforme grâce aux pourboires optionnels de généreux donateurs qui soutiennent notre mission d'aider les comités d'action politique à conserver chaque dollar qu'ils collectent. C'est le seul hic !

Les comités d'action politique peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! Les comités d'action politique peuvent utiliser Zeffy pour collecter tous les types de dons, qu'il s'agisse de contributions générales, de ventes de billets pour des événements ou de dons récurrents. Tout cela sans frais, de sorte que chaque contribution sert directement à soutenir votre cause.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les comités d'action politique peuvent-ils mener avec Zeffy ?

Avec Zeffy, les comités d'action politique peuvent organiser une variété de campagnes de collecte de fonds, y compris des collectes de fonds de pair à pair, des événements à billets et des campagnes de dons récurrents. Notre plateforme est conçue pour soutenir vos objectifs de collecte de fonds, quels qu'ils soient, sans prélever le moindre centime sur vos contributions.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les comités d'action politique ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les comités d'action politique. Contrairement à d'autres, nous ne facturons pas de frais, ce qui signifie qu'une plus grande partie des contributions de vos sympathisants est directement affectée à vos activités de plaidoyer et à vos initiatives. Il s'agit d'une question de confiance et de transparence, qui garantit que votre mission est entièrement financée.

Comment obtenir un financement pour...

Ready to fundraise with zero fees?

Inscrivez-vous - c'est gratuit pour toujours !
© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.