Collecte de fonds sans frais pour les comités d'action politique

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Comités d'action politique

🎈 Pique-nique de la politique communautaire

Organisez un pique-nique décontracté dans un parc, avec des stands d'information sur les politiques, des jeux et des suggestions de dons ; c'est l'occasion idéale de mobiliser la communauté et d'inscrire de nouveaux donateurs.

‍

🚲 Rouler pour la réforme

Organiser une randonnée cycliste de groupe parrainée sur les routes pittoresques de l'été ; les participants recueillent des promesses de dons par kilomètre pour soutenir les activités de plaidoyer et renforcer la solidarité.

‍

📲 Text-a-Thon Sprint

Organisez un week-end de dons par SMS : les sympathisants envoient un mot-clé pour donner instantanément, ce qui permet d'obtenir rapidement des dons par téléphone portable et de générer un buzz viral.

‍

📸 Hashtag Selfie Challenge

Lancez une campagne de selfies sociaux : postez des selfies sur le thème de la politique avec un hashtag de campagne, marquez vos amis et faites un don pour débloquer des fonds équivalents.

‍

🎥 Starry Policy Cinema

Projetez un film civique en plein air, vendez des billets et des collations, incluez une brève discussion - collectez des fonds et suscitez des conversations sur la politique de la communauté.

‍

🍋 Lemonade Stand Rally

Invitez les sympathisants à tenir des stands de limonade dans leur quartier ; l'ensemble des recettes alimente les campagnes de sensibilisation et met en lumière les meilleurs collecteurs de fonds en ligne.

‍