Campagne de collecte de fonds pour la mise en liberté sous caution en cas de réaction rapide
Collecter des dons urgents par le biais d'un formulaire dédié afin de payer la caution de militants queer confrontés à des problèmes juridiques. Simplifier les dons et s'assurer que 100 % de chaque dollar va directement au soutien des besoins urgents.
Cercle des soutiens de l'arc-en-ciel
Construisez un soutien à long terme en invitant les donateurs à contribuer mensuellement à votre budget de plaidoyer. Les dons automatiques récurrents permettent un financement fiable des campagnes et des programmes communautaires.
Marche pour l'égalité Défi "Peer-to-Peer" (de pair à pair)
Permettez à vos bénévoles de collecter des fonds en votre nom en créant des pages personnelles liées à la marche des fiertés annuelle. Les efforts de pair à pair élargissent votre champ d'action et stimulent une compétition amicale.
Drag Brunch Gala de bienfaisance
Vendez des billets pour un brunch de charité qui allie performance, communauté et défense des droits. Gérez les RSVP, collectez les informations sur les participants et générez des revenus en un seul endroit.
Magasin éphémère Pride Gear
Proposez des T-shirts, des pin's et des affiches de votre marque dans une vitrine en ligne pour collecter des fonds tout au long de l'année. Sans frais de plateforme, chaque achat contribue directement au financement de vos programmes.
Programme d'adhésion au cercle des alliés
Créez des niveaux d'adhésion progressifs pour les particuliers et les entreprises qui s'engagent à apporter un soutien continu. Fournir des mises à jour exclusives, des invitations à des événements et des cadeaux de marque pour maintenir l'engagement.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🤝 25 séances de conseil gratuites
Ainsi, aucun membre de notre communauté n'est confronté seul aux obstacles liés à la santé mentale.
🎤 4 soirées musicales ouvertes aux jeunes dans le cadre de la Pride
Donner aux jeunes voix queer le coup de projecteur qu'elles méritent.
📣 5 ateliers de formation au leadership
Former des défenseurs confiants pour défendre les droits des personnes LGBTQ+.
🎨 10 projets artistiques communautaires
Transformer les espaces publics en vibrants témoignages de la résilience queer.
🏳️🌈 15 cercles de dialogue
Créer des forums sûrs pour des conversations honnêtes et des liens profonds.
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Groupes d'activisme queer
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Groupes d'activisme queer
Pop-up pique-nique de la fierté
Organiser des pique-niques hebdomadaires dans les parcs, avec entrée payante, vendeurs queer-friendly, stands d'art et spectacles, afin de créer une communauté et de collecter des fonds.
🎭 Drag & Trivia Night
Organisez une soirée trivia animée par des travestis, à la fois en personne et en ligne ; la vente de billets et les prix de la tombola augmentent les dons tout en permettant de s'amuser et de sensibiliser les gens.
🏊♀️ Rainbow Swim-a-thon
Encouragez les participants à faire des longueurs pour obtenir des promesses de dons dans les piscines locales ; célébrez chaque étape avec des acclamations arc-en-ciel afin de collecter des fonds et d'accroître la visibilité des droits des homosexuels.
🎨 Vente aux enchères virtuelle d'œuvres d'art
Collaborer avec des artistes homosexuels pour une vente aux enchères d'œuvres d'art en ligne ; promouvoir les histoires d'artistes sur les médias sociaux afin de susciter des enchères et des dons pour soutenir le travail d'activisme.
🎬 Sunset Queer Cinema
Projetez des films sur le thème de l'homosexualité en plein air au coucher du soleil ; vendez des billets, des collations et des places VIP à des prix abordables pour collecter des fonds tout en offrant une expérience unique à la communauté.
📲 #QueerKindness Challenge
Lancez un défi sur les médias sociaux pour les tâches quotidiennes des alliés LGBTQ+ ; les partisans recueillent des promesses de dons pour chaque action accomplie afin d'amplifier l'impact et d'accroître votre base de donateurs.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 groupes d'activistes gratuits Groupes d'activisme queer idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Groupes d'activisme queer en 2025
Appel d'offres "Reclaiming Our Power" (Récupérer notre pouvoir)
Fondation communautaire de Stonewall
Jusqu'à 20 000 dollars par an (bourses de deux ans)
Ce programme soutient les organisations qui revendiquent le pouvoir queer et garantissent les ressources communautaires. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 25 avril 2025.
Subventions de la Fondation PacificSource pour l'amélioration de la santé
Fondation PacificSource pour l'amélioration de la santé
$10,000 - $50,000
Ce programme soutient les organisations à but non lucratif qui améliorent l'état de santé et répondent aux besoins en matière de soins de santé. Les candidatures doivent être envoyées avant le 15 août 2025.
Subventions ciblées
Fondation communautaire du sud-ouest de l'État de Washington
$5,000 - $50,000
Elle soutient des initiatives dans le sud-ouest de l'État de Washington. Les candidatures doivent être déposées au plus tard le 31 août de chaque année.
Les subventions du Fonds d'opportunités
Le Fonds d'opportunité
$5,000 - $30,000
Elle accorde des subventions à des organisations à but non lucratif qui font progresser les arts et la justice sociale/économique dans la région de Pittsburgh. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 7 septembre de chaque année.
Principales entreprises qui font des dons à Groupes d'activisme Queer en 2025
Walmart
propose le programme "Spark Good", qui offre des subventions locales et d'autres formes de soutien aux organisations, y compris celles qui se consacrent à diverses causes.
Réseau LGBT
Offre aux entreprises des possibilités de parrainage et de partenariat leur permettant de s'engager auprès de la communauté LGBT par le biais de leurs événements et de leurs campagnes.
Le centre communautaire des lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels
Partenaire des entreprises pour soutenir les New-Yorkais LGBTQ+ et atteindre les objectifs de l'entreprise, en améliorant l'image de marque et la fidélisation des clients.
Association nationale des pilotes homosexuels (NGPA)
Offre des possibilités de parrainage d'entreprises visant à soutenir les professionnels et les étudiants de l'aviation LGBTQ+.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les groupes d'activistes Queer ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les groupes d'activisme queer. Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux pourboires optionnels des donateurs qui veulent soutenir notre mission d'aider les groupes comme le vôtre à conserver chaque dollar collecté. C'est tout ce qu'il y a à savoir - pas de piège !
Les groupes d'activistes queer peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Absolument ! Les groupes d'activisme queer peuvent utiliser Zeffy pour collecter une variété de dons, qu'il s'agisse de soutien général, de billets d'événements ou de dons récurrents, le tout sans payer de frais. Chaque dollar donné est directement affecté au soutien de votre mission.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les Queer Activism Groups peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les groupes d'activisme queer peuvent organiser une large gamme de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Qu'il s'agisse de collectes de fonds de pair à pair, d'événements avec billets ou de programmes de dons récurrents, Zeffy répond à vos besoins uniques en matière de collecte de fonds, le tout en un seul endroit.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les groupes d'activistes queers ?
Zeffy est le meilleur choix pour les groupes d'activisme queer car c'est la seule plateforme qui soit vraiment 100% gratuite. Alors que d'autres plateformes prétendent être gratuites mais facturent des frais cachés, Zeffy ne prélève pas un centime sur vos dons. Cela signifie que plus d'argent reste au sein de votre organisation pour soutenir votre travail vital.