Pop-up pique-nique de la fierté

Organiser des pique-niques hebdomadaires dans les parcs, avec entrée payante, vendeurs queer-friendly, stands d'art et spectacles, afin de créer une communauté et de collecter des fonds.

🎭 Drag & Trivia Night

Organisez une soirée trivia animée par des travestis, à la fois en personne et en ligne ; la vente de billets et les prix de la tombola augmentent les dons tout en permettant de s'amuser et de sensibiliser les gens.

🏊‍♀️ Rainbow Swim-a-thon

Encouragez les participants à faire des longueurs pour obtenir des promesses de dons dans les piscines locales ; célébrez chaque étape avec des acclamations arc-en-ciel afin de collecter des fonds et d'accroître la visibilité des droits des homosexuels.

🎨 Vente aux enchères virtuelle d'œuvres d'art

Collaborer avec des artistes homosexuels pour une vente aux enchères d'œuvres d'art en ligne ; promouvoir les histoires d'artistes sur les médias sociaux afin de susciter des enchères et des dons pour soutenir le travail d'activisme.

🎬 Sunset Queer Cinema

Projetez des films sur le thème de l'homosexualité en plein air au coucher du soleil ; vendez des billets, des collations et des places VIP à des prix abordables pour collecter des fonds tout en offrant une expérience unique à la communauté.

📲 #QueerKindness Challenge

Lancez un défi sur les médias sociaux pour les tâches quotidiennes des alliés LGBTQ+ ; les partisans recueillent des promesses de dons pour chaque action accomplie afin d'amplifier l'impact et d'accroître votre base de donateurs.

