Collecte de fonds sans frais pour les organisations de justice sociale

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Organisations de justice sociale

🏃‍♂️ 5 km de l'été de la solidarité

Les participants courent ou marchent un 5 km pour financer des programmes de justice raciale. Les sponsors font un don par kilomètre et le partagent sur les réseaux sociaux pour une plus grande portée.

‍

🎥 Soirée de cinéma "Justice at Home

Organisez une projection virtuelle d'un documentaire sur la justice sociale. Vendez des billets, organisez une séance de questions-réponses en direct avec des activistes et affectez les fonds aux besoins du programme.

‍

🎨 Chalk the Change Sidewalk Art (Art de trottoir à la craie pour le changement)

Invitez la communauté à écrire à la craie des messages de justice sur les trottoirs. Faites payer un droit d'entrée modique et laissez les passants faire des dons au moyen de codes QR.

‍

📱 Défi "Voix pour le changement" (Voices for Change Challenge)

Encouragez les sympathisants à publier de courtes vidéos partageant des messages de justice à l'aide d'un hashtag. Marquez vos amis et créez des liens vers des pages de collecte de fonds d'égal à égal.

‍

🍉 Pique-nique d'été pour la justice sociale

Organiser un pique-nique dans le parc avec une entrée payante. Présenter un marché de fabricants vendant des produits artisanaux pour financer des actions de sensibilisation.

‍

🎤 Microscope ouvert pour l'équité

Organiser un micro ouvert en plein air pour les poètes, les musiciens et les activistes. Vendez des billets et des rafraîchissements à bas prix pour collecter des fonds et créer des liens au sein de la communauté.

‍