Collecte de fonds sans frais pour les organisations de justice sociale

Aide d'urgence aux communautés de première ligne
Lancez un fonds d'urgence pour soutenir les communautés confrontées à des crises soudaines d'injustice sociale. Des formulaires de don personnalisés permettent aux donateurs de faire des dons rapidement et en toute sécurité, sans frais.
Cercle des supporters pour l'équité
Créez un programme de dons mensuels qui alimente le travail de justice sociale à long terme. Les dons récurrents automatisés vous aident à prévoir les budgets et à renforcer l'engagement des donateurs.
Marche virtuelle pour la justice
Permettez à vos sympathisants de collecter des fonds en marchant par solidarité, en partageant des pages personnelles et en collectant des dons auprès de leurs pairs. C'est un moyen dynamique d'étendre votre réseau et votre impact.
Gala de la justice communautaire
Vendez des billets pour un gala hybride comprenant des conférenciers, des spectacles et des prix communautaires. Gérez les RSVP et collectez les fonds sans effort grâce aux outils de Zeffy.
Vente aux enchères silencieuse pour la solidarité
Organisez une vente aux enchères silencieuse en ligne avec des œuvres d'art, des expériences et des services qui correspondent à votre cause. Les enchérisseurs s'affrontent en temps réel, maximisant ainsi les revenus pour les programmes de justice.
Pop-up Shop Ethical Merchandise
Vendez en ligne des vêtements de marque, des affiches de protestation et des produits issus du commerce équitable pour sensibiliser l'opinion publique et collecter des fonds. La fonction de boutique de Zeffy gère l'inventaire, les paiements et l'exécution des commandes de manière transparente.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
💼 50 consultations juridiques gratuites
Pour que chaque famille à faible revenu puisse faire valoir ses droits
🏠 30 nuits d'hébergement d'urgence
Assurer la sécurité et la stabilité des victimes de la violence
📚 500 kits de ressources sur la lutte contre les préjugés
Éduquer les jeunes pour construire un avenir plus équitable
🗣️ 5 ateliers de leadership communautaire
Donner aux militants les moyens de conduire un changement systémique
🍽️ 1 250 repas dans le cadre de notre programme de justice alimentaire
Nourrir les voisins confrontés à la faim et à la précarité
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Organisations de justice sociale
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Organisations de justice sociale
🏃♂️ 5 km de l'été de la solidarité
Les participants courent ou marchent un 5 km pour financer des programmes de justice raciale. Les sponsors font un don par kilomètre et le partagent sur les réseaux sociaux pour une plus grande portée.
🎥 Soirée de cinéma "Justice at Home
Organisez une projection virtuelle d'un documentaire sur la justice sociale. Vendez des billets, organisez une séance de questions-réponses en direct avec des activistes et affectez les fonds aux besoins du programme.
🎨 Chalk the Change Sidewalk Art (Art de trottoir à la craie pour le changement)
Invitez la communauté à écrire à la craie des messages de justice sur les trottoirs. Faites payer un droit d'entrée modique et laissez les passants faire des dons au moyen de codes QR.
📱 Défi "Voix pour le changement" (Voices for Change Challenge)
Encouragez les sympathisants à publier de courtes vidéos partageant des messages de justice à l'aide d'un hashtag. Marquez vos amis et créez des liens vers des pages de collecte de fonds d'égal à égal.
🍉 Pique-nique d'été pour la justice sociale
Organiser un pique-nique dans le parc avec une entrée payante. Présenter un marché de fabricants vendant des produits artisanaux pour financer des actions de sensibilisation.
🎤 Microscope ouvert pour l'équité
Organiser un micro ouvert en plein air pour les poètes, les musiciens et les activistes. Vendez des billets et des rafraîchissements à bas prix pour collecter des fonds et créer des liens au sein de la communauté.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 organisations gratuites Organisations de justice sociale idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Organisations de justice sociale en 2025
Programme national d'organisation de la base
Fondation Ben & Jerry's
Jusqu'à 30 000 dollars par an
Ce programme soutient les organisations communautaires de base qui luttent contre l'injustice sociale et environnementale en leur accordant des subventions de fonctionnement générales d'une durée de deux ans, avec une date limite de renouvellement.
Subvention du Fonds Emergent
Fonds Emergent
10 000 DOLLARS AMÉRICAINS - 50 000 DOLLARS AMÉRICAINS
Il aide les communautés menacées à construire leur propre réalité et utilise l'énergie des moments pour construire de nouvelles visions puissantes. La lettre de demande de renseignements doit être envoyée au plus tard le 19 août 2025.
Subventions pour l'équité en matière de santé
Fondation Ronald W. Naito MD
5 000 DOLLARS AMÉRICAINS - 40 000 DOLLARS AMÉRICAINS
Ce programme soutient les organisations à but non lucratif qui renforcent, protègent et transforment les communautés et la planète. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 23 août 2025.
Subventions CREATE ACTION
Sony Corporation of America
Jusqu'à 50 000 dollars américains
Conçue pour avoir un impact durable sur les organisations locales de justice sociale et les communautés qu'elles servent, la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 1er octobre 2025.
Principales entreprises qui font des dons à Organisations de justice sociale en 2025
Walmart
Soutien aux organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et des programmes Spark Good
Institut Vera
S'associe à des entreprises pour faire progresser les systèmes de justice antiraciste et réparatrice, en se concentrant sur la réforme de la justice pénale et de l'immigration.
NAACP
Collabore avec les entreprises pour renforcer le pouvoir politique et économique des Noirs et faire progresser les droits civils et la justice sociale.
Fondation Ben & Jerry's
soutient les organisations de base qui œuvrent pour la justice sociale et économique au sein de leurs communautés.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les organisations de justice sociale ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les organisations de justice sociale ! Il n'y a pas de frais de plateforme, ni de frais de traitement, ni de coûts cachés. Notre plateforme reste gratuite grâce aux astuces optionnelles des donateurs qui apprécient notre mission de s'assurer que chaque dollar va à votre cause. C'est tout, il n'y a pas de piège !
Les organisations de justice sociale peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Absolument ! Les organisations de justice sociale peuvent utiliser Zeffy pour collecter une variété de dons tels que des dons généraux, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans frais. Cela signifie que chaque dollar que vous recevez est directement affecté au soutien de votre mission.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les organisations de justice sociale peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Les organisations de justice sociale peuvent mettre en place un large éventail de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Qu'il s'agisse d'organiser des collectes de fonds de pair à pair, des événements avec billetterie ou des programmes de dons récurrents, Zeffy vous aide à le faire sans frais. Ainsi, une plus grande partie de vos fonds est consacrée à votre travail.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les organisations de justice sociale ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations de justice sociale. Alors que d'autres plateformes peuvent facturer des frais de traitement ou des coûts cachés, nous garantissons que chaque centime collecté va directement à votre mission. Cette transparence contribue à renforcer la confiance des donateurs et garantit que davantage de ressources soutiennent votre cause.