Collecte de fonds sans frais pour les sociétés d'aide juridique

Lancement de l'appel en ligne "Justice en action
Créez une campagne de don unique personnalisée pour soutenir les services juridiques communautaires. Un formulaire en ligne facile à partager engage les donateurs avec un impact réel sur les cas tout en maximisant les contributions sans frais.
Lancer le fonds mensuel des champions du défenseur
Mettez en place un programme de dons récurrents qui garantit un soutien mensuel pour les services d'aide juridique permanents. Des revenus prévisibles permettent de planifier le soutien aux clients et de couvrir facilement les frais administratifs.
Mobiliser des défenseurs bénévoles Collecte de fonds par les pairs
Permettre aux défenseurs des droits de l'homme de créer des pages personnelles de collecte de fonds et de rallier leurs amis et leur famille à des fonds spécifiques. Les campagnes de pair à pair permettent d'élargir la portée et d'obtenir le soutien de la base.
Accueillir une course des droits 5K communautaire
Organisez une course/marche de 5 km avec billets pour sensibiliser le public et collecter des fonds pour l'aide juridique. Recueillez les inscriptions, vendez des parrainages et gérez les dons sur une plateforme à tarif zéro.
Organiser une vente aux enchères de gala au profit de l'aide juridique
Organisez une vente aux enchères silencieuse de biens ou d'expériences offerts lors de votre gala annuel afin d'attirer des donateurs de grande valeur. Les enchères en ligne et la gestion des articles augmentent les recettes sans coûts supplémentaires.
Organiser une tombola pour une consultation pro bono
Vendez des billets de tombola pour tenter de gagner des consultations pro bono ou des ressources juridiques. Un point d'entrée peu coûteux permet d'engager les donateurs de la communauté et de collecter des fonds non affectés.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🗂️ 50 consultations juridiques gratuites
pour que les familles bénéficient d'une aide pour faire face à des problèmes juridiques complexes
🏠 25 cas de prévention des expulsions
maintenir un toit au-dessus de la tête des locataires vulnérables qui risquent d'être déplacés
☎️ 100 heures d'assistance téléphonique
répondre aux appels urgents des clients qui ont besoin d'une aide juridique immédiate
🎓 formation professionnelle pour 10 assistants juridiques
veiller à ce que notre équipe soit toujours prête à lutter efficacement contre l'injustice
💻 10 ordinateurs portables pour les cliniques éloignées
apporter une aide juridique virtuelle aux communautés mal desservies
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Sociétés d'aide juridique
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Sociétés d'aide juridique
🏃 Marche pour la justice
Une marche d'été sponsorisée dans les parcs locaux pour collecter des fonds et accroître la visibilité des services d'aide juridique.
🎥 Droits sous les étoiles
Soirée cinéma en plein air avec projection de drames juridiques, la vente de billets et les concessions étant au profit de l'aide juridique.
📱 #KnowYourRights Challenge
Campagne de médias sociaux d'une semaine au cours de laquelle les sympathisants partagent des conseils juridiques et collectent des fonds par le biais de défis lancés par des pairs et de dons équivalents.
🎨 Projet de fresque sur la justice
Journée de peinture communautaire pour créer une peinture murale publique ; les sponsors s'engagent à payer le mètre carré pour soutenir les services d'aide juridique.
🌳 Pique-nique de Parkside Rights
Pique-nique familial avec des stands de ressources juridiques, des jeux et une vente aux enchères silencieuse - engager la communauté et les donateurs pour l'aide juridique.
🖥️ Soirée virtuelle de quiz juridique
Jeu-questionnaire en ligne sur des sujets juridiques ; vente de billets et recherche d'entreprises sponsors pour augmenter les fonds destinés à l'aide juridique.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 sociétés d'aide juridique gratuites Sociétés d'aide juridique idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Sociétés d'aide juridique en 2025
CalATJ - Subventions pour l'infrastructure et l'innovation en matière d'aide juridique
Commission californienne d'accès à la justice (CalATJ)
$25,000 - $250,000
Soutient l'infrastructure et l'innovation dans les organisations fournissant une aide juridique civile aux personnes indigentes ; la période de subvention commence le 1er avril 2025.
Programme du Fonds fiduciaire pour les services juridiques
Barreau de l'État de Californie
Variable
Ce programme finance des organisations à but non lucratif qui fournissent des services juridiques civils gratuits aux Californiens à revenus faibles ou modérés. Les demandes sont généralement disponibles en ligne au début du mois d'avril pour l'année de subvention suivante et doivent être déposées à la mi-mai.
AmeriCorps national et d'État
AmeriCorps (Corporation for National and Community Service)
Variable
Offre aux organisations des moyens flexibles de répondre aux besoins de la communauté dans des domaines tels que l'éducation, les opportunités économiques et la santé ; la date limite était le 25 septembre 2024, mais il est probable que ce programme soit à nouveau proposé.
Subventions pour des solutions d'urgence
Département du logement et du développement urbain. Office of Community Planning and Development (Bureau de la planification et du développement communautaires)
Variable
Aide les personnes à retrouver rapidement la stabilité dans un logement permanent après avoir vécu une crise du logement ou avoir été sans abri ; la date limite de dépôt des candidatures est le 29 août 2025.
Principales entreprises qui font des dons à Sociétés d'aide juridique en 2025
Walmart
Elle soutient diverses organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et de programmes communautaires.
Carte Mastercard
Soutient la mission de la Legal Aid Society, qui est de rendre la justice.
Goldman Sachs & Co.
Investit dans la mission de la Legal Aid Society, qui est de rendre la justice.
Aide juridique de Chicago
Offre des possibilités de parrainage aux entreprises pour soutenir leur mission d'assistance juridique gratuite.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les sociétés d'aide juridique ? Quel est le problème ?
Oui, Zeffy est absolument 100% gratuit pour les sociétés d'aide juridique ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, et certainement pas de coûts cachés. Notre modèle à frais zéro est soutenu par les pourboires facultatifs des donateurs qui soutiennent notre mission de permettre aux organisations à but non lucratif comme la vôtre d'utiliser chaque dollar collecté directement pour le soutien et l'assistance juridiques. C'est tout - pas de piège !
Les sociétés d'aide juridique peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons en faveur de services juridiques ?
Absolument ! Les sociétés d'aide juridique peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons pour des services juridiques, gérer la vente de billets pour des événements et accepter des dons récurrents, le tout sans frais. Chaque dollar que vous recevez est directement affecté à votre mission, qui est de fournir une assistance juridique vitale, sans qu'un seul centime ne soit perdu en frais.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les sociétés d'aide juridique peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Les sociétés d'aide juridique peuvent mener un large éventail de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, y compris des collectes de fonds de pair à pair, l'organisation d'événements avec billets et la mise en place de programmes de dons récurrents. Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy est équipé pour vous aider à atteindre vos objectifs sans frais.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les sociétés d'aide juridique ?
Zeffy est le meilleur choix pour les sociétés d'aide juridique car il s'agit de la seule plateforme de collecte de fonds véritablement gratuite à 100 %. Alors que d'autres plateformes peuvent avoir des frais cachés ou des frais de traitement, Zeffy s'assure que le montant total de votre don est utilisé pour fournir un soutien juridique. Ce modèle sans frais permet non seulement d'augmenter le financement de votre mission, mais aussi d'instaurer une plus grande confiance avec vos donateurs.