Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les sociétés d'aide juridique ? Quel est le problème ?

Oui, Zeffy est absolument 100% gratuit pour les sociétés d'aide juridique ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, et certainement pas de coûts cachés. Notre modèle à frais zéro est soutenu par les pourboires facultatifs des donateurs qui soutiennent notre mission de permettre aux organisations à but non lucratif comme la vôtre d'utiliser chaque dollar collecté directement pour le soutien et l'assistance juridiques. C'est tout - pas de piège !

Les sociétés d'aide juridique peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons en faveur de services juridiques ?

Absolument ! Les sociétés d'aide juridique peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons pour des services juridiques, gérer la vente de billets pour des événements et accepter des dons récurrents, le tout sans frais. Chaque dollar que vous recevez est directement affecté à votre mission, qui est de fournir une assistance juridique vitale, sans qu'un seul centime ne soit perdu en frais.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les sociétés d'aide juridique peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Les sociétés d'aide juridique peuvent mener un large éventail de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, y compris des collectes de fonds de pair à pair, l'organisation d'événements avec billets et la mise en place de programmes de dons récurrents. Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy est équipé pour vous aider à atteindre vos objectifs sans frais.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les sociétés d'aide juridique ?

Zeffy est le meilleur choix pour les sociétés d'aide juridique car il s'agit de la seule plateforme de collecte de fonds véritablement gratuite à 100 %. Alors que d'autres plateformes peuvent avoir des frais cachés ou des frais de traitement, Zeffy s'assure que le montant total de votre don est utilisé pour fournir un soutien juridique. Ce modèle sans frais permet non seulement d'augmenter le financement de votre mission, mais aussi d'instaurer une plus grande confiance avec vos donateurs.