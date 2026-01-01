Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre société d'aide juridique - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution à frais zéro conçue pour les sociétés d'aide juridique, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Décoratif

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Legal Aid Societies

Collecte de fonds sans frais pour les sociétés d'aide juridique

Comment Zeffy aide les sociétés d'aide juridique à collecter des fonds

Les sociétés d'aide juridique utilisent Zeffy pour tout financer, de l'appel Justice in Action au fonds Defender Champions, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

data-usecase-icon="donation_form"

Lancement de l'appel en ligne "Justice en action

Créez une campagne de don unique personnalisée pour soutenir les services juridiques communautaires. Un formulaire en ligne facile à partager engage les donateurs avec un impact réel sur les cas tout en maximisant les contributions sans frais.

data-usecase-cta= "donation_form"

data-usecase-icon="recurring_donations"

Lancer le fonds mensuel des champions du défenseur

Mettez en place un programme de dons récurrents qui garantit un soutien mensuel pour les services d'aide juridique permanents. Des revenus prévisibles permettent de planifier le soutien aux clients et de couvrir facilement les frais administratifs.

data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)

data-usecase-icon="peer_to_peer"

Mobiliser des défenseurs bénévoles Collecte de fonds par les pairs

Permettre aux défenseurs des droits de l'homme de créer des pages personnelles de collecte de fonds et de rallier leurs amis et leur famille à des fonds spécifiques. Les campagnes de pair à pair permettent d'élargir la portée et d'obtenir le soutien de la base.

data-usecase-cta="peer_to_peer"

data-usecase-icon="event"

Accueillir une course des droits 5K communautaire

Organisez une course/marche de 5 km avec billets pour sensibiliser le public et collecter des fonds pour l'aide juridique. Recueillez les inscriptions, vendez des parrainages et gérez les dons sur une plateforme à tarif zéro.

data-usecase-cta="event"

data-usecase-icon="vente aux enchères"

Organiser une vente aux enchères de gala au profit de l'aide juridique

Organisez une vente aux enchères silencieuse de biens ou d'expériences offerts lors de votre gala annuel afin d'attirer des donateurs de grande valeur. Les enchères en ligne et la gestion des articles augmentent les recettes sans coûts supplémentaires.

data-usecase-cta="vente aux enchères"

data-usecase-icon="raffle"

Organiser une tombola pour une consultation pro bono

Vendez des billets de tombola pour tenter de gagner des consultations pro bono ou des ressources juridiques. Un point d'entrée peu coûteux permet d'engager les donateurs de la communauté et de collecter des fonds non affectés.

data-usecase-cta="tombola"

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque 50 000 dollars collectés par votre société d'aide juridique.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

__wf_reserved_inherit

🗂️ 50 consultations juridiques gratuites

pour que les familles bénéficient d'une aide pour faire face à des problèmes juridiques complexes

__wf_reserved_inherit

🏠 25 cas de prévention des expulsions

maintenir un toit au-dessus de la tête des locataires vulnérables qui risquent d'être déplacés

__wf_reserved_inherit

☎️ 100 heures d'assistance téléphonique

répondre aux appels urgents des clients qui ont besoin d'une aide juridique immédiate

__wf_reserved_inherit

🎓 formation professionnelle pour 10 assistants juridiques

veiller à ce que notre équipe soit toujours prête à lutter efficacement contre l'injustice

__wf_reserved_inherit

💻 10 ordinateurs portables pour les cliniques éloignées

apporter une aide juridique virtuelle aux communautés mal desservies

Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Essayez le calculateur de frais

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Sociétés d'aide juridique

Frais
Vous gardez
Vous perdez
Décoratif
0 % de frais de plateforme et de traitement
Décoratif
$50,000
Décoratif
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
Décoratif
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
Décoratif
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
Décoratif
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
Décoratif
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
Décoratif
-$1,440
Ouvrir en tant qu'image

100% gratuit, toujours.

Essayez le calculateur de frais
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Sociétés d'aide juridique

🏃 Marche pour la justice

Une marche d'été sponsorisée dans les parcs locaux pour collecter des fonds et accroître la visibilité des services d'aide juridique.

🎥 Droits sous les étoiles

Soirée cinéma en plein air avec projection de drames juridiques, la vente de billets et les concessions étant au profit de l'aide juridique.

📱 #KnowYourRights Challenge

Campagne de médias sociaux d'une semaine au cours de laquelle les sympathisants partagent des conseils juridiques et collectent des fonds par le biais de défis lancés par des pairs et de dons équivalents.

🎨 Projet de fresque sur la justice

Journée de peinture communautaire pour créer une peinture murale publique ; les sponsors s'engagent à payer le mètre carré pour soutenir les services d'aide juridique.

🌳 Pique-nique de Parkside Rights

Pique-nique familial avec des stands de ressources juridiques, des jeux et une vente aux enchères silencieuse - engager la communauté et les donateurs pour l'aide juridique.

🖥️ Soirée virtuelle de quiz juridique

Jeu-questionnaire en ligne sur des sujets juridiques ; vente de billets et recherche d'entreprises sponsors pour augmenter les fonds destinés à l'aide juridique.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 sociétés d'aide juridique gratuites Sociétés d'aide juridique idées de collecte de fonds

Tous les articles société d'aide juridique idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Sociétés d'aide juridique en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre société d'aide juridique. Ces options constituent un excellent point de départ.

__wf_reserved_inherit

CalATJ - Subventions pour l'infrastructure et l'innovation en matière d'aide juridique

Commission californienne d'accès à la justice (CalATJ)

$25,000 - $250,000

Soutient l'infrastructure et l'innovation dans les organisations fournissant une aide juridique civile aux personnes indigentes ; la période de subvention commence le 1er avril 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Programme du Fonds fiduciaire pour les services juridiques

Barreau de l'État de Californie

Variable

Ce programme finance des organisations à but non lucratif qui fournissent des services juridiques civils gratuits aux Californiens à revenus faibles ou modérés. Les demandes sont généralement disponibles en ligne au début du mois d'avril pour l'année de subvention suivante et doivent être déposées à la mi-mai.

Postuler

__wf_reserved_inherit

AmeriCorps national et d'État

AmeriCorps (Corporation for National and Community Service)

Variable

Offre aux organisations des moyens flexibles de répondre aux besoins de la communauté dans des domaines tels que l'éducation, les opportunités économiques et la santé ; la date limite était le 25 septembre 2024, mais il est probable que ce programme soit à nouveau proposé.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subventions pour des solutions d'urgence

Département du logement et du développement urbain. Office of Community Planning and Development (Bureau de la planification et du développement communautaires)

Variable

Aide les personnes à retrouver rapidement la stabilité dans un logement permanent après avoir vécu une crise du logement ou avoir été sans abri ; la date limite de dépôt des candidatures est le 29 août 2025.

Postuler

En savoir plus société d'aide juridique subventions

Principales entreprises qui font des dons à Sociétés d'aide juridique en 2025

Vous cherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre société d'aide juridique ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir une croissance à long terme.

__wf_reserved_inherit

Walmart

Elle soutient diverses organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et de programmes communautaires.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Carte Mastercard

Soutient la mission de la Legal Aid Society, qui est de rendre la justice.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Goldman Sachs & Co.

Investit dans la mission de la Legal Aid Society, qui est de rendre la justice.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Aide juridique de Chicago

Offre des possibilités de parrainage aux entreprises pour soutenir leur mission d'assistance juridique gratuite.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les sociétés d'aide juridique ? Quel est le problème ?

Oui, Zeffy est absolument 100% gratuit pour les sociétés d'aide juridique ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, et certainement pas de coûts cachés. Notre modèle à frais zéro est soutenu par les pourboires facultatifs des donateurs qui soutiennent notre mission de permettre aux organisations à but non lucratif comme la vôtre d'utiliser chaque dollar collecté directement pour le soutien et l'assistance juridiques. C'est tout - pas de piège !

Les sociétés d'aide juridique peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons en faveur de services juridiques ?

Absolument ! Les sociétés d'aide juridique peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons pour des services juridiques, gérer la vente de billets pour des événements et accepter des dons récurrents, le tout sans frais. Chaque dollar que vous recevez est directement affecté à votre mission, qui est de fournir une assistance juridique vitale, sans qu'un seul centime ne soit perdu en frais.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les sociétés d'aide juridique peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Les sociétés d'aide juridique peuvent mener un large éventail de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, y compris des collectes de fonds de pair à pair, l'organisation d'événements avec billets et la mise en place de programmes de dons récurrents. Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy est équipé pour vous aider à atteindre vos objectifs sans frais.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les sociétés d'aide juridique ?

Zeffy est le meilleur choix pour les sociétés d'aide juridique car il s'agit de la seule plateforme de collecte de fonds véritablement gratuite à 100 %. Alors que d'autres plateformes peuvent avoir des frais cachés ou des frais de traitement, Zeffy s'assure que le montant total de votre don est utilisé pour fournir un soutien juridique. Ce modèle sans frais permet non seulement d'augmenter le financement de votre mission, mais aussi d'instaurer une plus grande confiance avec vos donateurs.

Comment obtenir un financement pour...

Groupes politiques
Organisations de justice raciale
Droits civils et groupes de pression
Groupes d'activisme queer
Organisations de défense des droits des LGBTQ
Groupes de défense des LGBTQ
Organisations de défense des droits civils
Droits des transgenres
Comités d'action politique
Groupes d'éducation des électeurs
Organisations de justice sociale
Programmes de prévention de la criminalité

Ready to fundraise with zero fees?

Inscrivez-vous - c'est gratuit pour toujours !
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.