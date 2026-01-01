Collecte de fonds sans frais pour les organisations de défense des droits civils

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Organisations de défense des droits civiques

🎉 Juneteenth Freedom Fest (fête de la liberté)

Célébrez le dix juin avec de la musique, des camions de nourriture, des conférenciers et une fête communautaire payante qui permet de sensibiliser le public et de collecter des fonds pour les programmes de défense des droits civiques.

🏃 Course à pied des droits Relais

Organisez un relais de 5 km de course ou de marche dans votre quartier, où les équipes recueillent des promesses de dons par kilomètre, afin de promouvoir l'unité et de financer des initiatives en faveur de l'égalité des droits.

📚 Park Story Slam

Des narrateurs racontent en direct des histoires sur les droits civiques dans les parcs locaux ; les billets et les dons permettent de financer des programmes de défense et des programmes communautaires.

🎨 Vente aux enchères d'œuvres d'art protestataires

Vente aux enchères en ligne d'œuvres d'art militantes réalisées par des artistes locaux ; les recettes permettent de soutenir les campagnes et d'engager les sympathisants avec des objets de collection significatifs.

🎥 Soirée cinéma sur les droits

Projection estivale en plein air de films classiques ou de documentaires sur les droits civiques ; vente de billets et de collations et organisation d'une table ronde après le film afin d'augmenter les dons.

📱 Share for Change

Un défi social d'une semaine où les adeptes affichent des engagements en faveur des droits civiques et étiquettent leurs amis, suscitant des micro-dons par le biais du soutien des pairs.

