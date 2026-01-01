Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre groupe de défense des droits civils - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les organisations de défense des droits civiques, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Civil Rights Organizations

Collecte de fonds sans frais pour les organisations de défense des droits civils

Comment Zeffy aide les organisations de défense des droits civiques à collecter des fonds

Les organisations de défense des droits civiques utilisent Zeffy pour tout financer, des promesses de soutien à la justice à la boutique de vêtements pour la liberté, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

Cercle des soutiens de la justice

Invitez vos sympathisants à s'engager à faire un don mensuel qui permettra de financer des litiges et des programmes communautaires à long terme dans le domaine des droits civils. Les dons récurrents automatisés vous aident à planifier vos budgets sans vous soucier des frais de transaction.

data-usecase-icon="peer_to_peer"

Défi aux pairs sur les droits de vote

Permettez aux militants de créer des pages de collecte de fonds personnelles et de rallier leurs réseaux à des campagnes en faveur du droit de vote. La collecte de fonds de pair à pair élargit votre champ d'action grâce à des relations de confiance.

data-usecase-icon="event"

Gala de l'égalité et dîner communautaire

Organisez un dîner de prestige pour honorer les acteurs du changement, sensibiliser l'opinion publique et collecter des fonds grâce à des billets pour financer des actions de plaidoyer en cours. Gérez facilement les RSVP, les paiements et les informations sur les invités, le tout sans frais.

data-usecase-icon="store"

Boutique de vêtements Freedom

Vendez des T-shirts, des affiches et des accessoires en ligne pour diffuser votre message et générer des revenus illimités. Une boutique intégrée vous permet de traiter les commandes et d'expédier les marchandises sans frais de plateforme.

data-usecase-icon="adhésion"

Adhésion au Cercle des Champions

Proposez des adhésions échelonnées qui offrent des séances d'information, des rapports et des forums virtuels exclusifs à vos partisans les plus engagés. Les cotisations récurrentes permettent de générer des revenus prévisibles et d'approfondir l'engagement.

data-usecase-icon="raffle"

Tombola "Raise Voices

Organisez une tombola en ligne avec des prix offerts pour mobiliser votre base et attirer de nouveaux sympathisants. La vente numérique de billets et les tirages au sort suscitent l'enthousiasme et permettent de collecter des fonds sans frais.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectée par votre groupe de défense des droits civiques.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

⚖️ 50 consultations juridiques gratuites

Conseiller gratuitement les personnes confrontées à des violations de leurs droits

📣 20 ateliers "Connaître ses droits

Fournir des connaissances essentielles à 200 membres de la communauté

🗳️ 500 kits d'inscription sur les listes électorales

Faire tomber les barrières de l'urne

📚 10 000 brochures sur les droits civiques

Informer des milliers de personnes sur leurs protections juridiques

🎓 Formation de 25 dirigeants de base

Des voix qui s'élèvent pour un changement social durable

Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Essayez le calculateur de frais

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Organisations de défense des droits civiques

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
Ouvrir en tant qu'image

100% gratuit, toujours.

Essayez le calculateur de frais
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Organisations de défense des droits civiques

🎉 Juneteenth Freedom Fest (fête de la liberté)

Célébrez le dix juin avec de la musique, des camions de nourriture, des conférenciers et une fête communautaire payante qui permet de sensibiliser le public et de collecter des fonds pour les programmes de défense des droits civiques.

🏃 Course à pied des droits Relais

Organisez un relais de 5 km de course ou de marche dans votre quartier, où les équipes recueillent des promesses de dons par kilomètre, afin de promouvoir l'unité et de financer des initiatives en faveur de l'égalité des droits.

📚 Park Story Slam

Des narrateurs racontent en direct des histoires sur les droits civiques dans les parcs locaux ; les billets et les dons permettent de financer des programmes de défense et des programmes communautaires.

🎨 Vente aux enchères d'œuvres d'art protestataires

Vente aux enchères en ligne d'œuvres d'art militantes réalisées par des artistes locaux ; les recettes permettent de soutenir les campagnes et d'engager les sympathisants avec des objets de collection significatifs.

🎥 Soirée cinéma sur les droits

Projection estivale en plein air de films classiques ou de documentaires sur les droits civiques ; vente de billets et de collations et organisation d'une table ronde après le film afin d'augmenter les dons.

📱 Share for Change

Un défi social d'une semaine où les adeptes affichent des engagements en faveur des droits civiques et étiquettent leurs amis, suscitant des micro-dons par le biais du soutien des pairs.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 organisations gratuites Organisations de défense des droits civiques idées de collecte de fonds

Parcourir tous groupe de défense des droits civiques idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Organisations de défense des droits civils en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre groupe de défense des droits civils. Ces options constituent un excellent point de départ.

__wf_reserved_inherit

Subventions pour les droits civils des Afro-Américains

Service des parcs nationaux

N/A

Soutient des projets liés aux droits civils ; les dates limites de dépôt des candidatures pour 2025 ne sont pas précisées.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subventions de la Fondation pour le bien-être public

Fondation pour le bien-être public

N/A

octroie des subventions, mais les extraits ne fournissent pas de noms de subventions spécifiques, de montants ou de dates limites de dépôt des demandes pour 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Programme national d'organisation de la base de la Fondation Ben & Jerry's

Fondation Ben & Jerry's

Jusqu'à 30 000 dollars par an

Accorde des subventions pour l'organisation de la base ; la date limite de dépôt des demandes est manquante.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subventions du Fonds d'impact

Fonds d'impact

N/A

octroie des subventions, mais les extraits ne fournissent pas de noms de subventions spécifiques, de montants ou de dates limites de dépôt des demandes pour 2025.

Postuler

En savoir plus groupe des droits civils subventions

Principales entreprises qui font des dons à Organisations de défense des droits civiques en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre groupe de défense des droits civils ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à maintenir une croissance à long terme.

__wf_reserved_inherit

Walmart

Soutien aux organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et des programmes Spark Good

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Campagne des droits de l'homme

Démontre un niveau élevé d'engagement en faveur de l'égalité par le biais de partenariats avec les entreprises.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

NAACP

Partenaire des entreprises et des organisations de défense des droits civiques et de la justice sociale pour faire progresser les droits civiques et la justice sociale.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Centre national pour les droits civils et humains

Elle propose des parrainages d'entreprises pour permettre au public d'accéder à des expériences culturelles et d'investir dans leur travail.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les organisations de défense des droits civiques ? Quel est le problème ?

Oui, Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations de défense des droits civiques. Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Nous sommes soutenus par les pourboires optionnels des donateurs qui choisissent de soutenir notre mission d'aider les organisations à but non lucratif à conserver chaque dollar qu'elles collectent. Il n'y a pas de piège !

Les organisations de défense des droits civils peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Certainement ! Les organisations de défense des droits civiques peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons généraux, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans frais. Cela permet de s'assurer que chaque centime va directement à votre cause.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les organisations de défense des droits civils peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Les organisations de défense des droits civiques peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, y compris des collectes de fonds de pair à pair, des événements à billets et des programmes de dons récurrents. Notre plateforme intuitive simplifie ces processus sans les frais généraux.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les organisations de défense des droits civiques ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds réellement 100% gratuite pour les organisations de défense des droits civiques. Alors que d'autres plateformes peuvent prétendre être gratuites, elles s'accompagnent souvent de frais de traitement ou de coûts cachés. Le modèle sans frais de Zeffy garantit que plus de fonds vont directement à votre mission, ce qui favorise la confiance avec vos donateurs et soutient votre cause plus efficacement.

Ready to fundraise with zero fees?

Inscrivez-vous - c'est gratuit pour toujours !
