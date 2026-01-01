data-usecase-icon="recurring_donations"
S'équiper pour des rues sûres
Recruter des sympathisants dévoués pour financer l'équipement essentiel des patrouilles et les outils de surveillance de la communauté par des dons mensuels. Les contributions récurrentes garantissent des ressources régulières pour les initiatives de sécurité dans les quartiers.
Kit de sécurité d'urgence Drive
Collectez des dons ponctuels pour assembler et distribuer des kits de sécurité domestique, allant des serrures de porte aux systèmes d'alarme. Un simple formulaire de don permet aux sympathisants de contribuer exactement à ce qui est nécessaire, sans frais.
Champions de la surveillance de quartier
Permettre aux bénévoles de créer des pages personnalisées et de rallier leurs amis aux objectifs de collecte de fonds de leur groupe de surveillance. Les campagnes de pair à pair élargissent la portée et mettent en lumière les héros locaux en matière de prévention de la criminalité.
Fête de quartier Foire de la sécurité
Organisez un événement familial avec des démonstrations de sécurité, des stands de vendeurs locaux et l'engagement de la communauté. Vendez des billets en ligne pour couvrir les frais et soutenir l'éducation permanente à la prévention de la criminalité.
Magasin de vêtements Reflect & Respond
Proposez des vêtements réfléchissants de marque, des guides de sécurité et des articles de surveillance communautaire dans une boutique en ligne. Toutes les recettes financent les sessions de formation et les ressources des patrouilles de quartier sans aucun frais de plateforme.
Tombola communautaire pour Crime Stoppers
Suscitez l'enthousiasme avec des prix de tombola tels que des améliorations de la sécurité à domicile et des cartes-cadeaux d'entreprises locales. La vente de billets de tombola est un moyen amusant de collecter des fonds pour les lignes d'information et les équipes d'intervention rapide.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🛡️ 50 cours d'autodéfense pour les jeunes à risque
Donner aux jeunes les moyens d'acquérir les compétences nécessaires pour rester en sécurité et avoir confiance en eux
📹 10 caméras de vidéosurveillance dans les zones à forte criminalité
Dissuader les délinquants et fournir des images cruciales aux forces de l'ordre
🤝 100 heures de patrouille bénévole dans la communauté
Renforcer la présence dans les quartiers pour prévenir et signaler les délits
🔦 200 kits de sécurité domestique pour les familles vulnérables
Donner aux habitants des outils pour protéger leur maison et leur tranquillité d'esprit
🚓 25 patrouilles cyclistes de quartier
Augmentation des patrouilles visibles pour dissuader la criminalité et instaurer la confiance
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Programmes de prévention du crime
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Programmes de prévention du crime
🚴 Promenade à vélo dans les rues sûres
Les cyclistes se joignent à une randonnée estivale parrainée pour promouvoir la sécurité dans les quartiers, en collectant des fonds grâce aux frais d'inscription et aux promesses de parrainage.
🏡 Concours photo sur la sécurité domestique
Les supporters partagent en ligne les photos de leurs meilleures installations de sécurité ; les frais d'inscription permettent de financer les programmes, tandis que les amis votent par de petits dons.
👮 La patrouille de quartier de la communauté s'amuse
Organisez une fête de quartier gratuite avec des démonstrations de police et des camions de nourriture - vendez des billets de tombola et des produits dérivés pour augmenter les fonds destinés aux patrouilles locales.
🛡️ Série estivale d'autodéfense
Proposer des cours hebdomadaires d'autodéfense en plein air ; des abonnements payants à la séance ou à la saison permettent d'acquérir des compétences et de générer des fonds pour la prévention de la criminalité.
🎥 Watch & Fund : Soirée de films sur la prévention de la criminalité
Projection de films sur le thème de la sécurité sous les étoiles ; la vente de billets et les concessions permettent de soutenir la surveillance de quartier et la sensibilisation des jeunes.
🌐 Campagne d'engagement #MySafeSummer
Une campagne en ligne dans laquelle les donateurs s'engagent à respecter des promesses de sécurité et à les partager sur les réseaux sociaux - chaque partage débloque des dons équivalents de la part des sponsors.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 programmes gratuits de prévention de la criminalité Programmes de prévention de la criminalité idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Programmes de prévention de la criminalité en 2025
2024-25 Programme d'aide à la sécurité des organisations à but non lucratif de l'État de Californie (CSNSGP)
Bureau des services d'urgence du gouverneur
N/A
La date limite de dépôt des demandes au titre du California State Nonprofit Security Grant Program (CSNSGP) pour 2024-25 était le 23 septembre 2024.
Programme d'embauche COPS (CHP)
COPS Office - Département de la justice
N/A
La date de clôture de l'exercice 25 du programme d'embauche COPS (CHP) était le 1er juillet 2025.
Subventions de l'OVW pour l'année fiscale 2025 en vue d'améliorer le programme d'intervention de la justice pénale
Département de la justice des États-Unis (DOJ), Office on Violence Against Women (OVW) (Bureau de lutte contre la violence à l'égard des femmes)
N/A
Les dates limites de dépôt des demandes au titre du programme "Grants to Improve the Criminal Justice Response" de l'année fiscale 2025 de l'OVW ont été fixées à juin 2025.
Programme d'aide à la sécurité des organisations à but non lucratif, programme d'aide à la sécurité intérieure et programme d'aide à la prévention ciblée de la violence et du terrorisme.
Département de la sécurité intérieure
N/A
Le ministère de la sécurité intérieure propose des programmes tels que le Nonprofit Security Grant Program, le Homeland Security Grant Program et le Targeted Violence and Terrorism Prevention Grant Program, mais les montants spécifiques des subventions n'étaient pas disponibles.
Principales entreprises qui font des dons à programmes de prévention de la criminalité en 2025
Walmart
soutient les subventions locales et les programmes communautaires pour les organisations à but non lucratif par le biais de son initiative Spark Good.
Anneau
Partenariat avec des organisations communautaires pour améliorer la sécurité des quartiers en offrant des appareils, des services et un soutien financier.
Fondation Motorola Solutions
Elle soutient les initiatives en matière de sécurité publique, l'enseignement des STIM et les investissements communautaires.
Microsoft
Soutient les technologies à impact social et les initiatives AI for Good, qui peuvent bénéficier aux programmes de sécurité communautaire.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les programmes de prévention de la criminalité ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les programmes de prévention du crime ! Il n'y a pas de frais de plateforme ni de frais de traitement, ce qui signifie que chaque dollar collecté va directement à votre cause. Nous finançons nos services grâce aux pourboires facultatifs des donateurs qui apprécient de pouvoir soutenir des plateformes comme la nôtre, qui permettent aux organisations de conserver chaque centime.
Les programmes de prévention de la criminalité peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Absolument ! Les programmes de prévention du crime peuvent utiliser Zeffy pour collecter une variété de dons, tels que des fonds de soutien communautaire général, des cotisations de membres ou des subventions. Que vous acceptiez des dons récurrents ou des contributions uniques, Zeffy vous facilite la tâche sans aucun frais.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les programmes de prévention de la criminalité peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Avec Zeffy, les programmes de prévention de la criminalité peuvent mener diverses campagnes de collecte de fonds. Vous pouvez organiser des collectes de fonds entre pairs, vendre des billets pour des événements liés à la sécurité de la communauté ou mettre en place des campagnes de dons récurrents pour soutenir les projets en cours. La polyvalence de Zeffy vous permet de disposer des outils nécessaires pour impliquer efficacement votre communauté.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les programmes de prévention de la criminalité ?
Zeffy est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les programmes de prévention de la criminalité, car c'est la seule option véritablement gratuite disponible. Notre modèle signifie qu'aucune plateforme ne prend une part de vos dons, ce qui permet d'utiliser plus de ressources pour avoir un impact dans votre communauté. La confiance est établie avec vos donateurs, sachant que chaque contribution soutient entièrement votre mission.