Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Programmes de prévention du crime

🚴 Promenade à vélo dans les rues sûres

Les cyclistes se joignent à une randonnée estivale parrainée pour promouvoir la sécurité dans les quartiers, en collectant des fonds grâce aux frais d'inscription et aux promesses de parrainage.

🏡 Concours photo sur la sécurité domestique

Les supporters partagent en ligne les photos de leurs meilleures installations de sécurité ; les frais d'inscription permettent de financer les programmes, tandis que les amis votent par de petits dons.

👮 La patrouille de quartier de la communauté s'amuse

Organisez une fête de quartier gratuite avec des démonstrations de police et des camions de nourriture - vendez des billets de tombola et des produits dérivés pour augmenter les fonds destinés aux patrouilles locales.

🛡️ Série estivale d'autodéfense

Proposer des cours hebdomadaires d'autodéfense en plein air ; des abonnements payants à la séance ou à la saison permettent d'acquérir des compétences et de générer des fonds pour la prévention de la criminalité.

🎥 Watch & Fund : Soirée de films sur la prévention de la criminalité

Projection de films sur le thème de la sécurité sous les étoiles ; la vente de billets et les concessions permettent de soutenir la surveillance de quartier et la sensibilisation des jeunes.

🌐 Campagne d'engagement #MySafeSummer

Une campagne en ligne dans laquelle les donateurs s'engagent à respecter des promesses de sécurité et à les partager sur les réseaux sociaux - chaque partage débloque des dons équivalents de la part des sponsors.

