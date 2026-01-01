Collecte de fonds sans frais pour les groupes de défense des droits civils et de plaidoyer

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Groupes de défense des droits civils et de plaidoyer

🍋 Lemonade for Liberation

Les sympathisants organisent des stands de limonade dans les quartiers ; tous les bénéfices servent à financer des programmes de défense des droits civiques et à sensibiliser la population.

Rallye cycliste "Pedal for Progress" (Pédalez pour le progrès)

Les cyclistes collectent des promesses de dons par kilomètre sur un itinéraire estival, ce qui permet de financer des actions de sensibilisation tout en rassemblant des communautés pour défendre les droits civiques.

🎨 Art & Activism Street Fair

Des artistes locaux vendent des œuvres sur le thème des droits, en reversant une partie des ventes ; la communauté apprécie l'art, la musique et s'informe sur les causes à défendre.

Concours photo #RightsInFocus

Les participants paient un droit d'entrée modique pour soumettre des photos sur le thème des droits civiques ; les votes publics permettent de désigner les gagnants et de financer le travail en faveur de la justice.

🎤 Voix du changement Microscope ouvert

Organisez un micro ouvert en plein air où les activistes partagent leurs histoires ; les participants font des dons ou achètent des billets pour soutenir les campagnes de défense des droits civiques.

💻 Défi d'action des alliés virtuels

Une série d'engagements numériques estivaux : les partisans s'engagent à mener des actions hebdomadaires en faveur des droits civiques et à collecter des dons de pair à pair par le biais de partages sociaux.

