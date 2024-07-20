Imaginez une collecte de fonds où le dernier billet debout gagne, comme un jeu télévisé mélangé à une célébration communautaire. Les tirages au sort inversés inversent le processus des tirages traditionnels et suscitent l'enthousiasme.

Au fur et à mesure que les billets de tombola sont jetés jusqu'à ce qu'un heureux gagnant sorte victorieux, vous pouvez compter sur l'engagement et l'excitation de gagner le prix.

Dans cet article, nous en apprendrons plus sur les tombolas inversées, sur la manière d'en organiser une et sur les meilleures pratiques pour collecter davantage de fonds pour votre organisation à but non lucratif.

Que comprend notre guide sur les tombolas inversées ?

Qu'est-ce qu'une tombola inversée ?

3 points à prendre en compte avant d'organiser une tombola inversée

8 étapes pour organiser une tombola inversée

6 idées de tombolas inversées pour stimuler votre collecte de fonds

Meilleures pratiques pour organiser une tombola inversée réussie

Étude de cas : Comment le Clinton Wrestling Club a collecté 19 500 dollars pour sa tombola inversée grâce à Zeffy

Dernières réflexions sur les collectes de fonds par tirage au sort

FAQ sur les tombolas inversées

Qu'est-ce qu'une tombola inversée ?

Les tirages au sort inversés sont également appelés tirages au sort inversés ou tirages au sort du dernier homme debout.

Les billets de la tombola inversée sont tirés au sort un par un jusqu'à ce qu'il reste le dernier billet, qui permet de gagner le grand prix. S'il y a plusieurs prix, les billets sont tirés au sort jusqu'à ce que le nombre de billets restants corresponde au nombre de prix.

Au lieu de tirer les billets gagnants, les billets tirés au sort éliminent des personnes jusqu'au dernier gagnant.

Voici les différents types de tombolas par rapport au tirage au sort inversé.

logiciel de budget pour les organisations à but non lucratif Type de tirage au sort Sélection des lauréats Structure du prix Appel de fonds Niveau d'engagement Tombola unique Un gagnant est tiré au sort Grand prix unique Simple et direct Faible à moyen Tombola 50/50 Un gagnant reçoit la moitié du prix total et le reste va à la collecte de fonds. Le prix de la tombola dépend du nombre total de billets vendus. Simple et direct - Il génère des fonds supplémentaires puisque 50 % du montant du prix est reversé à la collecte de fonds. Moyen Tombola inversée Les gagnants sont tirés au sort dans l'ordre inverse jusqu'au dernier billet du grand prix. Possibilité d'attribuer plusieurs prix aux derniers billets en lice, du plus petit au plus grand. Créer du suspense et du divertissement tout au long de l'événement Élevé ; les participants restent engagés tout au long du tirage au sort car ils espèrent ne pas être éliminés.

3 points à prendre en compte avant d'organiser une tombola inversée

1. Connaître les lois sur les tombolas en vigueur dans votre région

Les lois sur les tombolas varient d'un État à l'autre et il est essentiel de respecter les réglementations pour réussir. Avant de planifier une tombola inversée, les organisations à but non lucratif doivent connaître les règles nationales et locales.

Voici quelques règles générales :

Exigences en matière de licence,

Limitation de la valeur des prix,

Combien d'argent va à la charité (pour les organisations à but non lucratif)

Obligations d'archivage ou de déclaration

La plupart des juridictions autorisent les organisations à but non lucratif et les associations caritatives à organiser des tombolas afin de collecter des fonds pour leurs causes. Toutefois, dans certains États, comme l'Alabama, les tombolas sont considérées comme illégales.

2. Éligibilité des organisations à but non lucratif

Aux États-Unis et au Canada, les organisations à but non lucratif doivent remplir certaines conditions pour pouvoir organiser des tombolas en toute légalité. Par exemple, si votre association a le statut de 501(c)(3) aux États-Unis ou est enregistrée en tant qu'organisme de bienfaisance sous le formulaire T3010 au Canada, vous pouvez bénéficier du statut d'association à but non lucratif.

Vérifiez auprès des autorités locales que votre association répond à toutes les exigences requises.

3. Équité et éthique

Veillez à l'équité de votre tirage au sort en suivant les lignes directrices établies. Expliquez clairement les règles et qui peut participer pour éviter toute confusion. Veillez à ce que le prix des billets soit raisonnable et reflète la valeur perçue des prix.

Voici quelques autres moyens de garantir l'équité et la transparence lors de l'organisation d'une tombola inversée.

Tenir compte du public cible pour choisir les prix qui lui conviennent

Éviter tout traitement préférentiel d'un individu ou d'un groupe.

Utilisez une plateforme de billetterie performante pour enregistrer toutes les ventes de billets, les tirages au sort et les gagnants.

Indiquer clairement comment les billets gagnants seront tirés au sort et comment les gagnants pourront réclamer leur prix.

Protéger la vie privée et les informations personnelles des participants

8 étapes pour organiser une tombola inversée

1. Choisir un lieu

Choisissez un lieu qui peut accueillir le nombre de participants prévu.

Assurez-vous que l'endroit est facile d'accès pour la plupart des participants et qu'il offre une atmosphère propice à l'événement. Si vous prévoyez d'offrir de la nourriture et des boissons pendant l'événement, établissez un partenariat avec des restaurants locaux ou des propriétaires d'établissements de restauration.

Pensez à vérifier si le lieu choisi répond aux normes de sécurité et s'il dispose des installations nécessaires, telles que des toilettes et des sièges.

2. Fixez votre budget et le prix des billets

Une fois le lieu choisi, estimez le nombre de participants et établissez votre budget en conséquence. Calculez les dépenses liées à la location du lieu, aux prix, à la restauration, aux décorations et aux autres coûts.

Tenez compte de votre objectif de collecte de fonds et des ventes de billets attendues pour fixer le prix des billets. Vous pouvez plafonner le nombre de billets (par exemple, en ne vendant que 200 billets) ou augmenter les prix lorsque le nombre de billets vendus est plus élevé.

Décidez si tous les billets seront au même prix ou si les prix augmenteront à l'approche de la date de l'événement, et si vous proposez des réductions pour les groupes. Cela créera plus d'enthousiasme pour l'achat de billets à l'avance ou pour l'achat de billets de groupe.

3. Rassemblez votre matériel

Vous aurez besoin de matériel de présentation pour exposer les prix et le tableau d'affichage des gagnants lors de votre tirage au sort inversé. N'oubliez pas de vous procurer un tambour ou une boîte de tombola pour y ranger les billets.

Préparez du matériel qui montre ce que fait votre association et comment l'événement soutient votre cause. Il peut s'agir de brochures, de bannières ou de diaporamas sur place.

4. Récupérer les prix

Les prix constituent l'attrait principal de toute tombola. Réfléchissez au type de prix qui suscitera l'enthousiasme des gens et les incitera à acheter des billets.

Il existe de nombreuses idées de prix pour maximiser les ventes de billets de tombola. Envisagez un mélange d'articles à prix élevé (électronique, vacances) et de prix plus modestes (cartes-cadeaux, paniers).

5. Planifier l'événement

Une fois que vous avez rassemblé vos prix, il est temps de finaliser les détails de votre événement. Commencez par choisir une date et une heure qui conviendront à vos participants.

Décidez du format et du thème de l'événement. Par exemple, donnez des instructions claires sur la manière dont vous accueillerez les invités et expliquez les règles de la tombola.

Organisez le tirage au sort de manière à ce qu'il soit le point culminant de l'événement. Cela suscitera l'enthousiasme au fur et à mesure que la tombola se déroulera.

Préparez votre discours de clôture pour exprimer votre gratitude aux participants, aux sponsors et aux bénévoles.

6. Acheter ou créer des billets de tombola

Une fois que vous avez réglé les détails, il est temps d'obtenir les billets de tombola. Vous pouvez acheter des billets pré-imprimés ou utiliser la plateforme 100% gratuite de Zeffy pour concevoir vos billets de tombola. Quelle que soit l'option choisie, assurez-vous que chaque billet porte un numéro unique afin d'éviter toute confusion lors du tirage au sort.

‍

7. Demander des dons

Sollicitez des dons auprès d'entreprises locales, de sponsors et de particuliers. Expliquez comment ces dons contribueront à la réussite de l'événement et ce dont vous avez besoin, qu'il s'agisse d'argent, de prix ou de services.

Remerciez-les pour leur soutien en leur accordant une reconnaissance pendant l'événement et dans le matériel promotionnel. Exposez clairement les avantages qu'ils en retireront, tels que la visibilité auprès des participants et une reconnaissance positive de la part de la communauté.

8. Billets de tirage

Il est maintenant temps de tirer les billets, soit en direct avec un tambour de tombola, soit en utilisant un générateur de numéros pour une tombola en ligne.

Ces derniers billets sont déclarés gagnants et chacun d'entre eux recevra un prix. Vérifiez à nouveau chaque ticket par rapport à la liste principale pour vous assurer de son exactitude.

6 idées de tombolas inversées pour stimuler votre collecte de fonds

1. Option de rachat

Chaque fois qu'ils reviennent, vous pouvez leur faire payer le double ou le triple du prix initial du billet.

Cette option est plus avantageuse pour les organisations à but non lucratif, car elle leur permet de collecter des fonds supplémentaires. Les participants ont une nouvelle chance de gagner, ce qui leur redonne de l'énergie et de l'enthousiasme pour l'événement.

2. Billets de champion

Essayez le format de la tombola du championnat si vous avez vendu beaucoup de billets pour votre événement.

Par exemple, si vous avez 100 billets, tirez-les par groupes de 10. Le dernier billet tiré de chaque groupe participe au dernier tour. Cela fait monter le suspense pour les 10 derniers détenteurs de billets, qui attendent avec impatience le tirage au sort des principaux prix.

3. Prix échelonnés

Distribuez les prix à différents stades de l'événement. Vous pouvez annoncer des prix échelonnés en une seule fois ou les répartir sur différents cycles de l'événement.

Vous pouvez nommer et créer différentes catégories de prix, comme des prix pour les cinq derniers billets ou des prix pour un billet tiré au sort à la 50e place. Ces prix garantissent que l'événement reste vivant et attrayant du début à la fin.

4. Option de partage de l'argent

Pour ajouter une touche finale, les finalistes du tirage au sort inversé peuvent choisir de partager le prix au lieu de s'affronter pour l'obtenir.

Elle ajoute un élément stratégique qui leur permet de négocier ouvertement, créant ainsi un suspense quant à la décision qu'ils prendront.

‍

5. Prix à mi-parcours

Offrez un prix de mi-parcours pour le billet tiré à mi-parcours de la tombola inversée. Cela maintiendra l'intérêt tout au long de l'événement, même si certains participants ne sont pas les gagnants finaux.

6. Mélanger les idées

Mélangez certaines idées pour qu'elles s'adaptent parfaitement à votre événement. Combinez plusieurs idées, comme une tombola inversée et un dîner ou un gala à thème, pour vous assurer que tout le monde profite de la tombola.

N'hésitez pas à faire preuve de créativité pour organiser une tombola réussie et collecter davantage de fonds.

Meilleures pratiques pour organiser une tombola inversée réussie

L'organisation d'une tombola inversée ouvre des possibilités de collecte de fonds et offre aux participants une expérience nouvelle et originale. Voici quelques bonnes pratiques pour assurer le bon déroulement de votre événement :

Rompre la monotonie : Pour éviter l'ennui lors d'un long tirage de la tombola inversée, envisagez de l'organiser en même temps que d'autres activités pour maintenir l'intérêt des participants.

: Pour éviter l'ennui lors d'un long tirage de la tombola inversée, envisagez de l'organiser en même temps que d'autres activités pour maintenir l'intérêt des participants. Engagement des organisations à but non lucratif : Utilisez les tombolas pour collecter des fonds et promouvoir votre association. Engagez les acheteurs de billets dans des conversations sur votre cause afin de les transformer en donateurs réguliers.

: Utilisez les tombolas pour collecter des fonds et promouvoir votre association. Engagez les acheteurs de billets dans des conversations sur votre cause afin de les transformer en donateurs réguliers. Conformité juridique : Vérifiez les lois nationales et locales sur les tombolas pour vous assurer de leur conformité. Chaque juridiction a des règles spécifiques qui doivent être respectées

: Vérifiez les lois nationales et locales sur les tombolas pour vous assurer de leur conformité. Chaque juridiction a des règles spécifiques qui doivent être respectées Transparence du tirage au sort : Effectuez le tirage au sort publiquement ou en direct pour plus de transparence. Veillez à ce que tous les billets soient bien mélangés et sélectionnés de manière aléatoire.

: Effectuez le tirage au sort publiquement ou en direct pour plus de transparence. Veillez à ce que tous les billets soient bien mélangés et sélectionnés de manière aléatoire. Annonce du gagnant : Annoncer au public le numéro ou le nom du billet gagnant et prendre les dispositions nécessaires pour que le gagnant reçoive son prix.

: Annoncer au public le numéro ou le nom du billet gagnant et prendre les dispositions nécessaires pour que le gagnant reçoive son prix. Stratégie de vente des billets: Proposer des prix de groupe pour encourager des dons plus importants, par exemple 1 pour 5 $, 3 pour 10 $ ou 7 pour 20 $, afin d'encourager les participants à acheter plus de billets.

Étude de cas : Comment le Clinton Wrestling Club a collecté 19 500 dollars pour sa tombola inversée grâce à Zeffy

Le Clinton Wrestling Club, une association à but non lucratif soutenant le Clinton RedWolves Wrestling Club K-12, a organisé sa 10e tombola annuelle Elite Reverse Raffle en utilisant la plateforme de tombola en ligne 100% gratuite de Zeffy. L'événement avait pour but de collecter des fonds pour les jeunes lutteurs du club. La tombola inversée offrait des prix en espèces allant de 500 à 2 000 dollars, avec des billets au prix de 80 dollars chacun.

Le club de lutte Clinton a récolté la somme impressionnante de 19 500 dollars grâce à la tombola inversée, tout en économisant 975 dollars en frais de plateforme et de traitement des paiements. En s'associant à Zeffy, le club a rationalisé son processus de vente de billets et maximisé son potentiel de collecte de fonds. La plateforme 100% gratuite de Zeffy a permis à l'organisation de vendre des billets en ligne, de gérer les participants et de traiter les paiements sans encourir de frais.

Dernières réflexions sur les collectes de fonds par tirage au sort

L'organisation d'une tombola inversée est l'un des meilleurs moyens de créer une expérience inoubliable pour les participants. Retournez la traditionnelle tombola et organisez une tombola inversée pour collecter des fonds pour votre cause.

Suivez les étapes et les meilleures pratiques décrites ci-dessus pour organiser une tombola inversée et obtenir le soutien de votre communauté. La clé du succès réside dans l'adoption d'une approche stratégique visant à impliquer et à divertir les participants.

Avec la plateforme de tombola en ligne 100% gratuite de Zeffy, vous pouvez créer des billets de tombola personnalisés, lancer des pages de campagne et des campagnes peer-to-peer pour vendre des billets.

FAQ sur les tombolas inversées

Qu'est-ce qu'une tombola ? Une tombola avec tirage au sort est une autre appellation d'une tombola inversée ou d'une tombola du dernier survivant. Le détenteur du dernier billet tiré au sort remporte le grand prix. À chaque tirage, le nombre de gagnants potentiels diminue, ce qui crée de l'excitation et du suspense.

Quel est le nombre idéal de billets à vendre pour collecter des fonds ? Bien qu'il n'y ait pas de règle fixe ou d'approche universelle pour déterminer le nombre idéal de billets à vendre, tenez compte de vos objectifs de collecte de fonds pour déterminer des chiffres approximatifs. Quel est votre public cible, quel est son pouvoir d'achat, etc.

Quelle est la valeur totale des prix ?

De combien de fonds avez-vous besoin pour soutenir la cause ? Sachez que si vous vendez trop peu de billets, vous risquez de limiter votre potentiel de collecte de fonds, tandis que si vous en vendez trop, il sera plus difficile de les écouler. Pour éviter ces deux scénarios, estimez le nombre le plus proche en fonction des objectifs de la collecte de fonds.