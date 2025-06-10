Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >
Accueil
/
Blog
/
DonorPerfect Reviews (2025) : Analyse honnête et alternatives gratuites pour les petites organisations à but non lucratif
Logiciel pour les organisations à but non lucratif

DonorPerfect Reviews (2025) : Analyse honnête et alternatives gratuites pour les petites organisations à but non lucratif

10 juin 2025

De nombreuses petites organisations à but non lucratif repensent leur stratégie de collecte de fonds, se heurtant à des outils tels que DonorPerfect, qui sont très performants, mais dont l'utilisation semble totalement insurmontable. De plus, de nombreux logiciels de collecte de fonds sont coûteux et conçus pour des organisations plus importantes. 

Dans cette étude approfondie, nous analysons les points forts de DonorPerfect, les points faibles pour les petites équipes et les raisons pour lesquelles des plateformes comme Zeffy offrent aux organisations à but non lucratif une solution de collecte de fonds simple et gratuite.

Sauter en avant :

DonorPerfect pour les petites organisations à but non lucratif

Il ne fait aucun doute que DonorPerfect regorge de fonctionnalités et de capacités. En même temps, ce qui fonctionne bien pour les grandes organisations avec des équipes dédiées à toutes les fonctions de collecte de fonds (marketing, relations avec les donateurs, programmation, etc.) peut sembler écrasant et chronophage pour les petites équipes.

Toute personne gérant seule la collecte de fonds ou soumise à une pression constante pour faire plus avec moins de ressources peut également ressentir la pression du modèle de tarification de DonorPerfect. Par exemple, comparons-le à des plateformes comme Zeffy, qui ont été conçues spécifiquement pour les petites organisations à but non lucratif :

Zeffy DonorPerfect

Coût de la plate-forme

$0

À partir de 99 $/mois

Frais de transaction

$0

Non disponible en ligne, mais les frais de transaction moyens se situent entre 2 et 3 %.

Conçu pour les petites équipes ?

Oui

Bilan mitigé

Peer-to-peer + événements

Oui

Oui

Reçus d'impôts

Oui, envoyé automatiquement

Oui

Évaluation de l'assistance à la clientèle

4.9/5

4.3/5

Rapport qualité-prix

4.9/5

4.5/5

Temps de préparation

Moins d'une heure

Entre semaines et mois

Démarrez avec Zeffy gratuitement et commencez à collecter des fonds en moins d'une heure.

Chaque organisation étant différente, nous avons élaboré ce guide pour vous aider à déterminer le meilleur choix pour votre équipe.

Critiques de DonorPerfect (2025) : Ce que disent les organisations à but non lucratif

Qu'est-ce que DonorPerfect ? 

DonorPerfect est un logiciel de gestion des donateurs conçu pour aider les organisations à but non lucratif qui ont besoin d'organiser un grand nombre de données sur les donateurs et les dons, de mener des campagnes de collecte de fonds approfondies et de générer des rapports complexes. Il existe depuis des décennies et est réputé pour son large éventail de fonctionnalités, en particulier pour les grandes organisations ayant des besoins complexes.

 

Les fonctionnalités de DonorPerfect ont reçu une note de 4,3 /5 sur Capterra, et sont approfondies dans plusieurs domaines de la collecte de fonds, comme par exemple :

Quels sont les avantages et les inconvénients de DonorPerfect ?

Les pros de DonorPerfect pour les petites organisations à but non lucratif

Service à la clientèle

"Le service à la clientèle est extraordinaire. Chaque fois que j'ai besoin d'un rapport compliqué, le personnel d'assistance est capable de me guider jusqu'à ce que j'obtienne ce dont j'ai besoin" - Heather S.

Des caractéristiques robustes

"Nous adorons utiliser DonorPerfect au bureau de développement du Calvert Marine Museum ! Il a transformé la façon dont nous gérons les relations avec les donateurs, en facilitant le suivi des contributions, la gestion des campagnes et l'analyse de nos efforts de collecte de fonds." - Lisa H.

Évolutivité

"La capacité de suivre TOUTES les interactions financières de nos donateurs (c'est-à-dire les dons, les hommages, les achats, etc.). La possibilité d'établir des rapports afin que tous les services avec lesquels j'interagis sachent combien d'argent a été collecté pour leur service et combien pour chaque événement". - Elaine R.

DonorPerfect : les inconvénients pour les petites associations

Rapports

"Il y a quelques aspects du logiciel que nous aimons moins. Les fonctions de reporting, bien que complètes, peuvent être un peu difficiles à personnaliser, et nous avons constaté qu'il faut un peu de temps et de pratique pour les maîtriser complètement." - Lisa H.

Courbe d'apprentissage

"Il y a un certain nombre de problèmes qui semblent systémiques. Par exemple, vous ne pouvez pas ouvrir deux fenêtres pour examiner/comparer deux donateurs, et l'écran de saisie des dons par lots est codé en dur pour ne vous montrer que 10 lignes à la fois, alors que la fenêtre est bien plus grande que cela (et les champs d'en-tête ne restent pas en place lorsque vous faites défiler l'écran vers le bas). Additi

Expérience de l'utilisateur

"Il y a beaucoup à apprendre et généralement peu de temps pour se mettre à niveau pour un nouvel utilisateur, et beaucoup de tierces parties (applications/intégrations partenaires) à suivre, ce qui semble un peu accablant au début". - Corrie M.

Coût pour les petites associations

"Nous sommes une petite organisation à but non lucratif qui n'utilise pas la majorité des fonctionnalités de Donor Perfect. Il serait bien d'avoir une version simplifiée de Donor Perfect disponible avec moins de fonctionnalités pour un coût moindre. - Matt D.

Manque de personnalisation

"La fonction d'émission de reçus n'est pas aussi personnalisable, je ne peux pas modifier les messages individuels comme je peux le faire avec les profils de cadeaux, mais nous avons trouvé une solution de rechange qui convient à notre charge de cadeaux. - Elizabeth O.

Ventilation des prix de DonorPerfect

Pour les petites organisations disposant d'un budget limité, il convient d'évaluer soigneusement les fonctionnalités de la plateforme par rapport à vos objectifs de collecte de fonds. 

Combien coûte DonorPerfect par mois ?

DonorPerfect propose plusieurs plans tarifaires, avec des abonnements mensuels à partir de 99 $. Si ce plan d'entrée de gamme peut convenir à certaines petites organisations à but non lucratif, des devis personnalisés sont généralement nécessaires à mesure que vos besoins augmentent. 

En outre, des frais de transaction s'appliquent. Bien qu'ils ne soient pas répertoriés publiquement, vous pouvez vous attendre à payer une moyenne de 2 à 3 % par don. 

C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les petites organisations à but non lucratif sont les plus touchées par les collectes de fonds à tarif zéro. Non seulement elles utilisent gratuitement toutes les fonctions de collecte de fonds, mais elles récupèrent également l'argent qui aurait été consacré aux frais sur d'autres plateformes (même celles qui prétendent être "gratuites").

Découvrez comment Zeffy reste 100% gratuit (oui, même les frais de transaction sont couverts !).

DonorPerfect vs Zeffy : Lequel est le meilleur pour les petites équipes ?

Zeffy

Zeffy se distingue comme la meilleure alternative à DonorPerfect pour les petites organisations à but non lucratif qui surveillent chaque dollar. Zeffy est conçu pour être simple et répondre aux besoins des petites équipes, sans aucun coût pour les organisations à but non lucratif.

Les fonctionnalités de Zeffy sont disponibles sans paliers ni mises à niveau forcées, et couvrent tous les frais de transaction, ce qui signifie que chaque dollar donné par vos donateurs va directement à votre mission. Vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour vous développer, mais rien de trop compliqué pour savoir par où commencer.

Zeffy permet aux petites organisations d'organiser des campagnes de transmission aux donateurs sans sacrifier le budget ou l'impact.

Les fonctions 100% gratuites de Zeffy sont les suivantes :

Découvrez pourquoi Zeffy est la meilleure alternative gratuite à DonorPerfect

Plus d'alternatives économiques à DonorPerfect pour les petites équipes

En dehors de Zeffy, il est difficile de trouver une alternative gratuite à DonorPerfect. Cependant, il y a quelques options qui peuvent être plus abordables et qui valent la peine d'être examinées au moment de prendre votre décision.

Outil Meilleur pour Coût

Zeffy

Les petites organisations à but non lucratif, les nouveaux collecteurs de fonds et tous ceux qui cherchent à maximiser leurs budgets de collecte de fonds grâce à des outils de collecte de fonds 100 % gratuits.

$0

DonorPerfect

Organisations de taille moyenne ou grande ayant des besoins complexes en matière de rapports et de gestion des donateurs

À partir de 99 $/mois + 2 à 3 % de frais de transaction

Bloomerang

Organismes à but non lucratif axés sur la fidélisation des donateurs, l'établissement de relations et l'analyse, disposant d'un budget pour un logiciel de collecte de fonds

À partir de 125 $/mois + 2,9 % + 0,30 $ par transaction

Flipcause

Les organisations à but non lucratif de petite et moyenne taille disposant d'un budget pour la collecte de fonds et recherchant une solution tout-en-un avec une équipe d'assistance.

A partir de 125 $/mois + 1,5 % par transaction (sauf si couvert par les donateurs)

Neon One

Les organisations à but non lucratif en croissance qui ont besoin d'outils personnalisables et d'une solide fonctionnalité de gestion de la relation client et qui sont prêtes à payer un prix modique.

Devis de frais de plateforme personnalisé requis + jusqu'à 2,2 % + 01,25 $ de frais de transaction

Découvrez les meilleures plateformes de collecte de fonds gratuites pour les organisations à but non lucratif.

Bloomerang

Bloomerang est une plateforme de gestion des donateurs dont l'objectif est d'augmenter la fidélisation et l'engagement des donateurs grâce à des dossiers organisés. Les organisations à but non lucratif à la recherche d'informations exploitables pour construire des relations durables apprécient la plateforme avec ses tableaux de bord conviviaux.

Caractéristiques principales :

Prix :

Les plans CRM de base commencent à 125 $/mois et vont jusqu'à 775 $/mois. Les fonctions supplémentaires vont de 40 $/mois à 199 $/mois + frais de transaction.

Vous voulez savoir comment Zeffy se compare à Bloomerang ? Consultez l'analyse comparative complète.

Flipcause

Flipcause est une plateforme tout-en-un de collecte de fonds et de gestion des donateurs spécialement conçue pour les petites organisations à but non lucratif. Elle est connue pour son assistance clientèle pratique et sa facilité d'utilisation pour augmenter l'engagement et organiser d'autres collectes de fonds. La plateforme comprend une assistance à l'installation de type concierge et une suite d'outils de collecte de fonds pour un prix forfaitaire.

Caractéristiques principales :

Prix :

A partir de 125 $/mois (le tarif forfaitaire inclut toutes les fonctionnalités + le traitement des paiements)

Découvrez comment Flipcause et Zeffy se comparent, et comment économiser.

Neon One

Le CRM de Neon One fournit une suite complète d'outils pour gérer les donateurs, les événements et les campagnes. Conçu pour les organisations à but non lucratif en pleine croissance, il offre de nombreuses options de personnalisation et d'intégration pour répondre à des besoins uniques et vous aider à prendre des décisions plus éclairées. Le coût dépend de votre taille et des fonctionnalités que vous souhaitez utiliser.

Caractéristiques principales :

Prix :

Un devis personnalisé est nécessaire pour les frais de plateforme et les frais de transaction.

Consultez les 6 meilleures options gratuites de CRM pour les organisations à but non lucratif afin d'économiser davantage.

Trouver une plateforme de collecte de fonds conçue pour les petites organisations à but non lucratif

Allegiance Color Guard est passé d'une solution qui ne correspondait pas vraiment à ses besoins ou à son budget à Zeffy, la seule plateforme 100 % gratuite pour les organisations à but non lucratif. Non seulement ils ont collecté 108 504 $ avec un accès complet aux fonctions gratuites de collecte de fonds, mais ils ont également économisé 5 000 $ supplémentaires en frais de leur ancienne plateforme.

Ressentir la douleur d'un système qui ne tient pas compte de leurs besoins

Avant de passer à Zeffy, l'association dépensait plus de 5 400 dollars par an en logiciels de collecte de fonds. C'est de l'argent que son directeur exécutif savait qu'il aurait pu être mieux utilisé pour soutenir ses membres. Les outils étaient coûteux, complexes et n'offraient pas le soutien dont les petites associations ont besoin.

"Les plateformes que nous utilisions ne communiquaient pas entre elles et n'étaient pas faciles à utiliser pour les bénévoles non techniciens. - Kirsten Miller, directrice exécutive

Économiser 5 425 $ pour atteindre plus d'enfants et développer leur mission

Depuis son changement en 2023, Allegiance a transféré toutes ses opérations de collecte de fonds à Zeffy, économisant ainsi des milliers de dollars et éliminant le besoin d'augmenter les frais d'adhésion. Mieux encore, leur équipe et leurs sympathisants l'adorent.

Lisez d'autres témoignages de réussite après le passage à Zeffy.

Vous n'aimez pas les frais ou la complexité de DonorPerfect ?
Zeffy est une plateforme gratuite et tout-en-un de gestion des donateurs et de collecte de fonds conçue pour les organisations à but non lucratif.

Critiques de DonorPerfect : FAQ

Cela dépend de vos besoins actuels. DonorPerfect offre de nombreuses fonctionnalités intéressantes, mais son prix de départ est de 99 $/mois, sans compter les frais de transaction. Ce coût (plus la courbe d'apprentissage) peut sembler élevé pour les nouvelles associations ou les petites associations.
Si vous débutez et que vous souhaitez quelque chose de simple, abordable et facile à utiliser pour votre équipe, d'autres plateformes comme Zeffy pourraient être mieux adaptées à votre situation actuelle.

Zeffy est sans conteste la meilleure (et la seule) option 100 % gratuite. C'est la seule plateforme qui ne facture pas de frais de transaction, de frais de plateforme ou de frais de mise à niveau pour les fonctionnalités.
Vous disposez toujours de tous les éléments essentiels à la collecte de fonds, tels que les formulaires de don, l'inscription aux événements, la gestion des donateurs et les outils d'envoi d'e-mails, mais sans frais mensuels.

Inscrivez-vous à Zeffy dès aujourd'hui. (Sans frais, sans contrat)

Oui, DonorPerfect est un logiciel de collecte de fonds et de gestion des donateurs légitime et fiable, utilisé par près de 11 000 organisations à but non lucratif dans le monde.

Les tarifs de DonorPerfect varient en fonction des fonctionnalités que vous souhaitez utiliser. La page des tarifs peut vous aider à trouver les meilleures solutions et les meilleurs devis pour votre association.

Oui, DonorPerfect donne la priorité à la sécurité pour protéger les données des associations et des donateurs. La plateforme protège les informations sensibles par le biais de protocoles, d'un stockage sécurisé des données et d'une conformité aux réglementations sur la confidentialité des données pour plus de sécurité.

La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif

Collecter des dons sans frais
Rédigé par
Camille Duboz

Continuez à lire :

Logiciel pour les organisations à but non lucratif
2025 Examen et comparaison du logiciel Donorbox

Real Donorbox review from a nonprofit perspective. 2.95% platform fees = $1,475+ lost on $50K raised before processing. What users love, what they don’t and how Zeffy’s free platform compares.

En savoir plus
Logiciel pour les organisations à but non lucratif
Examens de Zeffy par des organisations à but non lucratif : Le pour et le contre [2025]

Critiques de Zeffy : comparez les avantages et les inconvénients de Zeffy avec de vrais avis d'utilisateurs. Découvrez ce que pensent les organisations à but non lucratif et prenez une décision éclairée.

En savoir plus
Logiciel pour les organisations à but non lucratif
2025 GoFundMe Reviews : Ce que disent les organisations à but non lucratif

Découvrez les commentaires honnêtes d'utilisateurs et d'organisations à but non lucratif sur GoFundMe, les avantages et les inconvénients, les structures tarifaires et les meilleures alternatives pour évaluer votre stratégie de collecte de fonds.

En savoir plus

Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

Collecter des dons sans frais
Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif.

S'inscrire gratuitementEn savoir plus

Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

Trouver des idées

Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

Trouvez des subventions

Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

Créez votre association

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Commencer à lever des fonds
Zeffy est 100% gratuit et le sera toujours. (Nous couvrons même les frais de transaction.)
Inscrivez-vous et commencez à collecter des fonds gratuitement dès aujourd'hui.
With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
Saviez-vous que
Collecter des dons sans frais
With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
Saviez-vous que
Collecter des dons sans frais
Question
Coût :
$
$$
Effort :
1
23
Fun :
★★

Des informations sur plus de 100 millions de dollars de transactions mensuelles

Des gains rapides pour vous :

  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.
  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.

Voir notre guide des déclarations de mission

Comment Loose Ends a transformé les économies de frais en impact sur la mission
$1,715
sauvegardé
1
nouvelle embauche
2500+
projets textiles finis
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Toujours dire merci
Chaque donateur reçoit un e-mail de remerciement automatique et personnalisé dès qu'il fait un don. C'est rapide, personnel et totalement indépendant.