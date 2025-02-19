Les pros de Flipcause (commentaires de la vie réelle)

Convivialité

"Très satisfait ! En tant qu'organisation à but non lucratif de petite taille mais en pleine croissance, Flipcause a répondu à un besoin critique de gérer nos dons, de créer des campagnes et de suivre les relations d'une manière rentable et conviviale." - Rebekah O.

Capacités de collecte de fonds

"Pour notre petite organisation à but non lucratif, FlipCause gère beaucoup plus que ce que nous pourrions faire nous-mêmes - la mise à jour du site Web est incroyable, les créateurs de campagnes sont des génies, et les rapports sont relativement faciles à produire. - Amanda C.

Variété de campagnes

"Facilité de création et de mise en œuvre de campagnes pour tous les types d'événements. Facilité de création et de mise en œuvre de campagnes pour tous les différents types d'événements. La possibilité d'implémenter facilement ce que vous faites en arrière-plan sur votre site web." - Tim G.

Flipcause contre (commentaires de la vie réelle)

Traitement des dons

"Ces derniers temps, c'est assez terrible. En tant qu'association à but non lucratif, nous avons besoin de dons pour fonctionner, et le fait qu'ils ne transfèrent pas les dons sur notre compte bancaire rend le système assez inutile." - Caroline M.

Rapports

"Il est difficile d'intégrer les informations provenant des rapports sur les transactions et les contacts. Il n'est pas rare de devoir créer deux rapports et de les fusionner pour obtenir les informations nécessaires. Il en va de même pour les rapports de groupe et les transactions." - Rebekah O.

Service à la clientèle

"J'avais l'habitude de pouvoir parler à un être humain si j'avais une question difficile, mais cela a changé presque partout et dans toutes les organisations, et j'obtiens une réponse par courriel assez rapidement de la part de mon équipe. - Linda B.

Frais

Flipcause a une note de 4,7 /5 "Value for Money" sur Capterra et utilise un modèle de tarification basé sur l'équité. Cela signifie que les prix sont basés sur le revenu total, à partir de 125 $ par mois pour les organisations dont le revenu annuel se situe entre 0 et 100 000 $.

En plus des frais de plateforme, les dons sont soumis à des frais de traitement allant jusqu'à 6,9 % + 30 ¢, que les donateurs peuvent couvrir. Bien que Flipcause ne facturera pas votre organisation à but non lucratif au-delà de 1,5 % au cours d'un trimestre donné (elle crédite la différence si c'est le cas), il est important de noter que les donateurs peuvent voir des frais importants de leur côté.

Caractéristiques

Les fonctionnalités de Flipcause ont reçu une note de 4,5 /5 sur Capterra, certains utilisateurs appréciant la simplicité et d'autres notant des expériences maladroites. Parmi les fonctionnalités, citons

Pages de dons personnalisées et dons récurrents

Campagnes de collecte de fonds et de financement participatif (peer-to-peer)

Billetterie pour les événements, inscriptions et inscriptions des bénévoles

Gestion des membres et suivi des parrainages

Boutique en ligne pour les marchandises, les ventes aux enchères et les tirages au sort

Automatisation des accusés de réception et des messages de remerciement aux donateurs

Intégration des médias sociaux et des sites web dans les campagnes

Rapports en temps réel, analyses et CRM pour les donateurs

Traitement sécurisé des paiements et options de dons complémentaires

Soutien à la clientèle

Flipcause dispose d'un centre d'aide et d'un formulaire en ligne pour obtenir de l'aide en cas de problème. Un blog gratuit et des articles de FAQ en ligne peuvent aider les utilisateurs à surmonter les difficultés les plus courantes en attendant les interactions en direct avec l'équipe d'assistance.

Meilleures alternatives à Flipcause

Zeffy

Zeffy est la meilleure alternative à Flipcause, offrant des fonctionnalités fiables qui évoluent avec les organisations à but non lucratif sans les coûts. La plateforme 100% gratuite (y compris les frais de transaction couverts) garantit que chaque dollar va à votre mission.

Avec une note de 4,8/5 pour le rapport qualité-prix sur Capterra, Zeffy prouve qu'il n'est pas nécessaire de payer pour un logiciel de collecte de fonds riche en fonctionnalités.

Caractéristiques principales :

Don en ligne et mobile

Outil de point de vente

Gestion d'événements et de tombolas

Commerce électronique et crowdfunding

Collecte de fonds et ventes aux enchères de pair à pair

Gestion des membres et automatisation des courriels

Dons récurrents et options de paiement multiples

Thermomètre de la collecte de fonds

Prix :

‍100%gratuit !

Collecte de fonds Bonterra

Bonterra Fundraising (anciennement Network for Good) est une plateforme de collecte de fonds et de gestion des donateurs destinée aux organisations à but non lucratif dont les ressources sont limitées. Plus de 16 000 organisations l'utilisent pour simplifier la collecte de fonds, renforcer les relations avec les donateurs et maximiser l'impact.

Caractéristiques principales :

Engagement des donateurs et gestion des bénévoles

Automatisation, courrier électronique ciblé et outils alimentés par l'IA

CRM, intégrations et automatisation des flux de travail

Prix :

Devis personnalisés en fonction de la taille et des caractéristiques de l'organisation

Les forfaits commencent à environ 200 $/mois + jusqu'à 4,75 % de frais de transaction.

Bloomerang

Bloomerang est une plateforme de gestion des donateurs conçue pour aider les organisations à but non lucratif à accroître la fidélisation et l'engagement des donateurs grâce à des informations exploitables et à des outils de collecte de fonds rationalisés.

Caractéristiques principales :

Suivi et analyse du comportement des donateurs

Formulaires de dons personnalisables et adaptés aux téléphones portables

Intégrations avec QuickBooks, Mailchimp, Classy

Prix :

Plans CRM de base : 125 $ - 775 $/mois

Modules complémentaires : 40 à 199 $/mois + frais de transaction

