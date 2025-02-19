Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >
Accueil
/
Blog
/
Examen complet de 2025 Flipcause : Caractéristiques et prix
Logiciel pour les organisations à but non lucratif

Examen complet de 2025 Flipcause : Caractéristiques et prix

19 février 2025

Les pros de Flipcause (commentaires de la vie réelle)

Convivialité

"Très satisfait ! En tant qu'organisation à but non lucratif de petite taille mais en pleine croissance, Flipcause a répondu à un besoin critique de gérer nos dons, de créer des campagnes et de suivre les relations d'une manière rentable et conviviale." - Rebekah O.

Capacités de collecte de fonds

"Pour notre petite organisation à but non lucratif, FlipCause gère beaucoup plus que ce que nous pourrions faire nous-mêmes - la mise à jour du site Web est incroyable, les créateurs de campagnes sont des génies, et les rapports sont relativement faciles à produire. - Amanda C.

Variété de campagnes

"Facilité de création et de mise en œuvre de campagnes pour tous les types d'événements. Facilité de création et de mise en œuvre de campagnes pour tous les différents types d'événements. La possibilité d'implémenter facilement ce que vous faites en arrière-plan sur votre site web." - Tim G.

Flipcause contre (commentaires de la vie réelle)

Traitement des dons

"Ces derniers temps, c'est assez terrible. En tant qu'association à but non lucratif, nous avons besoin de dons pour fonctionner, et le fait qu'ils ne transfèrent pas les dons sur notre compte bancaire rend le système assez inutile." - Caroline M.

Rapports

"Il est difficile d'intégrer les informations provenant des rapports sur les transactions et les contacts. Il n'est pas rare de devoir créer deux rapports et de les fusionner pour obtenir les informations nécessaires. Il en va de même pour les rapports de groupe et les transactions." - Rebekah O.

Service à la clientèle

"J'avais l'habitude de pouvoir parler à un être humain si j'avais une question difficile, mais cela a changé presque partout et dans toutes les organisations, et j'obtiens une réponse par courriel assez rapidement de la part de mon équipe. - Linda B.

Frais

Flipcause a une note de 4,7 /5 "Value for Money" sur Capterra et utilise un modèle de tarification basé sur l'équité. Cela signifie que les prix sont basés sur le revenu total, à partir de 125 $ par mois pour les organisations dont le revenu annuel se situe entre 0 et 100 000 $. 

En plus des frais de plateforme, les dons sont soumis à des frais de traitement allant jusqu'à 6,9 % + 30 ¢, que les donateurs peuvent couvrir. Bien que Flipcause ne facturera pas votre organisation à but non lucratif au-delà de 1,5 % au cours d'un trimestre donné (elle crédite la différence si c'est le cas), il est important de noter que les donateurs peuvent voir des frais importants de leur côté.

Découvrez comment Zeffy reste 100% gratuit (oui, même les frais de transaction sont couverts !).

Caractéristiques

Les fonctionnalités de Flipcause ont reçu une note de 4,5 /5 sur Capterra, certains utilisateurs appréciant la simplicité et d'autres notant des expériences maladroites. Parmi les fonctionnalités, citons

Soutien à la clientèle

Flipcause dispose d'un centre d'aide et d'un formulaire en ligne pour obtenir de l'aide en cas de problème. Un blog gratuit et des articles de FAQ en ligne peuvent aider les utilisateurs à surmonter les difficultés les plus courantes en attendant les interactions en direct avec l'équipe d'assistance.

Meilleures alternatives à Flipcause

Zeffy

Zeffy est la meilleure alternative à Flipcause, offrant des fonctionnalités fiables qui évoluent avec les organisations à but non lucratif sans les coûts. La plateforme 100% gratuite (y compris les frais de transaction couverts) garantit que chaque dollar va à votre mission.

Avec une note de 4,8/5 pour le rapport qualité-prix sur Capterra, Zeffy prouve qu'il n'est pas nécessaire de payer pour un logiciel de collecte de fonds riche en fonctionnalités.

Caractéristiques principales :

Prix :

‍100%gratuit !

Découvrez comment Zeffy reste toujours gratuit pour les organisations à but non lucratif.

Collecte de fonds Bonterra 

Bonterra Fundraising (anciennement Network for Good) est une plateforme de collecte de fonds et de gestion des donateurs destinée aux organisations à but non lucratif dont les ressources sont limitées. Plus de 16 000 organisations l'utilisent pour simplifier la collecte de fonds, renforcer les relations avec les donateurs et maximiser l'impact.

Caractéristiques principales :

Prix :

Découvrez comment Zeffy et Network for Good se comparent.

Bloomerang

Bloomerang est une plateforme de gestion des donateurs conçue pour aider les organisations à but non lucratif à accroître la fidélisation et l'engagement des donateurs grâce à des informations exploitables et à des outils de collecte de fonds rationalisés.

Caractéristiques principales :

Prix :

Comparez Zeffy à Bloomerang.

Saviez-vous que
Avec Zeffy, 100% de l'argent collecté est reversé à votre cause.
Pas de frais de carte de crédit. Pas de frais de plateforme. Aucun frais.
Collecter des dons sans frais

La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif

Collecter des dons sans frais
Rédigé par
Camille Duboz

Continuez à lire :

Guides sur les organisations à but non lucratif
Guide ultime d'acquisition de donateurs pour les organisations à but non lucratif en 2024

Découvrez les secrets d'une collecte de fonds réussie en 2024 grâce à notre guide complet destiné aux organisations à but non lucratif. Apprenez 15 stratégies éprouvées pour stimuler votre collecte de fonds.

En savoir plus
Guides sur les organisations à but non lucratif
Transformez votre organisation à but non lucratif grâce aux programmes de reconnaissance des donateurs

Découvrez 11 façons uniques de reconnaître et de fidéliser les donateurs. Maintenez l'engagement et l'investissement des donateurs dans la mission de votre association grâce à des stratégies éprouvées.

En savoir plus

Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

Collecter des dons sans frais
Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif.

S'inscrire gratuitementEn savoir plus

Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

Trouver des idées

Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

Trouvez des subventions

Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

Créez votre association

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Commencer à lever des fonds
Zeffy est 100% gratuit et le sera toujours. (Nous couvrons même les frais de transaction.)
Inscrivez-vous et commencez à collecter des fonds gratuitement dès aujourd'hui.
With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
Saviez-vous que
Collecter des dons sans frais
With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
Saviez-vous que
Collecter des dons sans frais
Question
Coût :
$
$$
Effort :
1
23
Fun :
★★

Des informations sur plus de 100 millions de dollars de transactions mensuelles

Des gains rapides pour vous :

  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.
  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.

Voir notre guide des déclarations de mission

Comment Loose Ends a transformé les économies de frais en impact sur la mission
$1,715
sauvegardé
1
nouvelle embauche
2500+
projets textiles finis
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Toujours dire merci
Chaque donateur reçoit un e-mail de remerciement automatique et personnalisé dès qu'il fait un don. C'est rapide, personnel et totalement indépendant.