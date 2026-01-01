HubSpot and Zoho CRM help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up quickly. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Hub Spot VS Zoho CRM
💯
HubSpot and Zoho CRM charge monthly fees plus transaction costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
🧰
HubSpot and Zoho CRM require custom setup for donation tracking. Zeffy includes donation pages, donor management, and acknowledgment tools designed for nonprofits.
⚡
HubSpot and Zoho CRM need technical expertise and third-party integrations. Zeffy works out of the box with everything nonprofits need in one platform.
Zeffy is built specifically for nonprofits with zero fees on donations, while HubSpot and Zoho CRM are general business tools that charge monthly fees plus transaction costs. You get donor management, payment processing, and fundraising tools in one platform without eating into your donations.
No technical setup required. Unlike HubSpot which needs custom workflows and integrations, Zeffy works out of the box for nonprofits. Track donations, send receipts, and manage donor relationships without hiring developers or learning complex systems.
Zeffy is completely free with donors having the option to leave a voluntary contribution. HubSpot charges monthly fees plus transaction costs, while Zoho CRM starts at $20/user/month plus add-on costs. More budget stays with your mission instead of software fees.
Zeffy stores donor information with built-in donation tracking and automated tax receipts. HubSpot and Zoho CRM require custom setup and technical knowledge to track donations properly, plus you still need separate payment processors.
Yes, Zeffy processes credit cards, ACH, and digital wallets with zero fees. HubSpot and Zoho CRM can't accept donations directly - you need separate payment systems that charge transaction fees on top of their monthly costs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
