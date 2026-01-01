HubSpot and Virtuous both offer donor management tools, but they charge monthly fees that add up quickly for small nonprofits. Zeffy gives you donor tracking, automated thank-you emails, and donation forms — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Hub Spot VS Virtuous
💰
HubSpot charges monthly fees plus 0.5% platform cuts, while Virtuous adds monthly costs on top of card fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
🧰
HubSpot lacks auction and raffle tools, while Virtuous requires separate software for events and ticketing. Zeffy includes everything you need in one platform.
🤝
HubSpot and Virtuous restrict support based on your subscription level. Zeffy provides unlimited help to every organization, regardless of donation volume.
HubSpot and Virtuous charge monthly subscription fees plus transaction costs for payment processing. Zeffy gives you complete donor management, donation forms, and payment processing at zero cost. Your donors keep 100% of their gifts.
No. Unlike HubSpot or Virtuous that require monthly fees plus transaction costs, Zeffy offers complete donor management without any platform fees. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
HubSpot charges monthly fees plus transaction costs for payment processing. Zeffy offers complete donor management with built-in donation forms, payment processing, and CRM features at zero cost. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Virtuous requires monthly subscription fees plus transaction fees through third-party processors. Zeffy provides donor tracking, automated receipts, and donation processing without any platform fees. Your donors keep 100% of their gifts.
Yes, Zeffy includes donation forms, donor management, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and automated thank-you emails. Unlike HubSpot or Virtuous, you get complete fundraising tools without monthly fees or transaction costs eating into donations.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
