Donor Management CRM Features
Easy Donor Database Donation History & Notes per Donor Donor Tags / Segments
Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed)
Information not available Information not available
Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters) Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)
Export Donor Data Anytime Offline Donations Tracking
Information not available Pre-filled donation forms
Information not available
Information not available Information not available

Pricing
0.5%
Card fees plus platform cut
$99/month
plus card fees per gift
Processing fees
2.9%
Credit/debit card with extra for international cards, with lower capped rates for ACH and other methods; fees vary by region and payment type.
2.9% + $0.30
per transaction
Platform fees
0.75%
Platform fees vary by payment method and are waived for the first 60 days after sign-up.
N/A
Included in monthly subscription
Monthly fees
$20/month
Tiered monthly pricing across Hubs and plans for Starter, Professional, and Enterprise tiers.
$99/month
Value for money
4.3
5.0

Features
4.3/5
Powerful but complex. Needs setup time and third-party tools for fundraising.
5.0/5
Easy to use. Still requires separate tools for donations, events, and ticketing.
Donations
Basic donation tracking through custom properties, but no built-in donation processing or donor-friendly forms
StratusLive focuses on donor management and CRM features but requires third-party payment processors, adding extra fees and complexity to your donation process.
Ticketing
Event registration through forms and landing pages, but no dedicated ticketing system for fundraising events
StratusLive doesn't offer event ticketing functionality. You'd need third-party ticketing software and manual work to sync attendee data.
Peer-to-Peer Fundraising
No peer-to-peer fundraising capabilities - would require third-party integrations and custom workflows
StratusLive lacks built-in peer-to-peer fundraising tools. You'd need to integrate with other platforms to run supporter-led campaigns.
Auctions
HubSpot doesn't offer auction tools - you'd need to find and integrate a separate platform for fundraising auctions
StratusLive doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to track bidders and donations.
Raffles
No raffle or lottery features - HubSpot focuses on business marketing, not fundraising events
StratusLive doesn't support raffle management. You'd need separate raffle software and manual processes to track ticket sales and winners.
Online store
E-commerce tools available but designed for businesses, not nonprofits - lacks donation-specific features
StratusLive doesn't include e-commerce capabilities. You'd need separate online store software to sell merchandise or products for your nonprofit.
Memberships
HubSpot doesn't offer built-in membership management. You'd need third-party integrations or custom workflows to track member renewals and benefits.
StratusLive offers basic membership tracking but lacks automated renewal reminders and tiered membership management features that growing nonprofits need.
Donor Management/CRM
Robust contact management with donation tracking, custom properties, and pipeline management. Strong reporting but can be complex to set up.
Provides donor database management with contact tracking and giving history, though reporting capabilities are more basic than enterprise solutions.
Emails & Newsletter
Strong email marketing with automation, A/B testing, and detailed analytics. Good segmentation tools for targeted donor communications.
Includes email marketing tools but with limited templates and basic segmentation that may not meet sophisticated donor communication needs.
Payment Processing
HubSpot requires separate payment processors like Stripe or PayPal. Transaction fees apply on top of HubSpot's monthly subscription costs.
HubSpot requires separate payment processors like Stripe or PayPal. Transaction fees apply on top of HubSpot's monthly subscription costs.

Payment methods
No payment processing - requires third-party integration
No payment processing - donor management only
Credit Card Payments
Not supported - HubSpot is a CRM and marketing platform, not a payment processor
Not supported - StratusLive is a donor management platform without built-in payment processing capabilities
Apple Pay & Google Pay
Not supported - HubSpot is a CRM and marketing platform, not a payment processor
Not supported - StratusLive doesn't offer payment processing features for digital wallet payments
ACH / Bank Transfers
Not supported - HubSpot is a CRM and marketing platform, not a payment processor
Not supported - StratusLive focuses on donor management and communication, not payment processing
Tap to Pay App
Not supported - HubSpot is a CRM and marketing platform, not a payment processor
Not supported - StratusLive is focused on donor relationship management, not in-person payment collection

Customer Support
4.3/5
5.0/5
Unlimited Support
HubSpot limits support based on plan tier - higher plans get priority support
StratusLive offers limited support based on plan tier
Phone Support / Office Hours
HubSpot offers phone support during standard business hours for paid plans
StratusLive provides phone support during standard business hours
Webinars
HubSpot offers regular training webinars and educational sessions for users
StratusLive offers periodic training sessions and educational webinars for users
Help Center
HubSpot maintains a comprehensive knowledge base and help center
StratusLive maintains a help center with documentation and guides
Email
HubSpot provides live chat support during business hours
StratusLive provides live chat support during business hours
Nonprofit-Focused Support Team
Support access depends on plan tier — priority help for higher-paying users only
Support built for event organizers, not nonprofits — limited by plan level