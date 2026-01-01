HubSpot and Salesforce help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up quickly for small nonprofits. Zeffy gives you donor management, donation forms, email tools, and event ticketing — all with zero fees so you can focus your budget on your mission, not software costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Hub Spot VS Salesforce
HubSpot and Salesforce charge platform fees on top of card processing, plus $60+ per user monthly. Zeffy charges zero fees and donors can leave a voluntary contribution.
HubSpot and Salesforce require third-party integrations for donations, events, and raffles. Zeffy includes everything nonprofits need without technical setup.
HubSpot and Salesforce offer business-focused support with tiered access. Zeffy provides unlimited nonprofit-specific guidance for all users.
Zeffy is built specifically for nonprofits, offering 100% free donation processing with no platform fees. HubSpot charges 0.5% plus card fees, while Salesforce costs $60/user/month plus card fees. You get donor management tools designed for your mission, not sales teams.
Neither platform processes donations directly. Both require third-party integrations and technical setup to accept payments. Zeffy handles everything in one place with built-in donation forms, payment processing, and donor management designed for nonprofits.
With Zeffy's zero-fee model, you keep 100% of donations. HubSpot takes 0.5% plus card fees on every transaction, while Salesforce charges $60+ monthly per user. A nonprofit raising $50,000 annually saves $250+ in platform fees alone with Zeffy.
Zeffy is purpose-built for nonprofits with donor-focused features like giving history, recurring donation tracking, and automated thank-you messages. HubSpot and Salesforce are sales-focused CRMs that require custom setup to track nonprofit data properly.
Zeffy works out of the box for nonprofits with no technical setup required. HubSpot and Salesforce require custom objects, workflows, and technical expertise to track donations and manage donor relationships effectively.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
