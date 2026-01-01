ProDon

Donor Management CRM Features
Easy Donor Database Donation History & Notes per Donor
Donor Tags / Segments Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed) Information not available
Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters) Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)
Export Donor Data Anytime Offline Donations Tracking
Information not available Pre-filled donation forms
Information not available
Information not available

Pricing
0.5%
Card fees plus platform cut.
N/A
Monthly fees + card fees stack up
Processing fees
2.9% + 1.5%
HubSpot Payments Processing Fees (United States): Credit/Debit Card for international cards. ACH: 0.8% (capped at $10 USD). PADs (Canada): 1% (capped at $5 CAD). SEPA: 0.5% (capped at €0.50). Currency conversion: 1%. UK and Canada have slightly different rates (UK Card: 1.7% + 0.8% EEA/1.55% non-EEA; Canada Card: 2.9% + 0.8% international).
0.25%
Competitive rate (specific percentage not disclosed). Transaction fee discounts based on plan: Explorer - competitive rate, Collaborator - discount, Leader - 0.50% discount, Ambassador - 0.75% discount, Visionary - 1% discount. Third-party payment processing via Paysafe.
Platform fees
0.75%
Commerce Hub Platform Fees: Stripe integration platform fee. HubSpot Payments: 0.5% platform fee (capped at $10 for ACH, £4 for BACS, €5 for SEPA). Platform fees are waived for the first 60 days after sign-up.
N/A
Included in monthly subscription (online forms platform for Donations, Ticketing, and Donor Cover).
Monthly fees
$20/month
Starter per seat; pricing varies by hub and plan. Nonprofits receive 40% off Professional and Enterprise tiers.
$168/month
Starting plan includes cloud hosting and online forms platform. Plans range from Explorer (5,000 files max) up to Visionary (Infinite files). Exact pricing requires quote.
Value for money
4.3
3.0 Exact pricing requires quote.</p></div></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Value for money</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">4.3</p><div class="table_icon-text-content"><img src=""alt=""><img><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">3.0</p><div class="table_icon-text-content"><img src=""alt=""><img><p class="table_text"></p></div></div></div></div></div></div>

Features
4.3/5
Powerful CRM, but built for sales teams. Needs customization and third-party tools for nonprofits.
3.0/5
Strong donor management, but steep learning curve. Setup requires technical expertise and ongoing maintenance.
Donations
Basic donation tracking through custom properties, but no built-in donation forms or payment processing for nonprofits
ProDon handles donation processing and donor management but charges processing fees on every transaction, reducing your fundraising impact.
Ticketing
Basic event management through meetings tool, but no ticket sales or event registration built for fundraising events
ProDon doesn't offer event ticketing features. You'd need additional software to sell tickets and manage event registrations.
Peer-to-Peer Fundraising
No peer-to-peer fundraising features - you'd need to build custom workflows to track supporter-led campaigns
ProDon lacks peer-to-peer fundraising tools. Supporters can't easily create their own fundraising pages or campaigns.
Auctions
HubSpot doesn't offer auction tools - you'd need separate software to run charity auctions and manage bidding
ProDon doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to track bidders and donations.
Raffles
No raffle or lottery management tools - you'd need third-party integrations to run fundraising raffles
ProDon doesn't support raffle management. You'd need separate tools to sell tickets and track entries for your fundraising raffles.
Online store
E-commerce tools available, but they're built for businesses selling products, not nonprofits selling merchandise
ProDon doesn't include e-commerce capabilities. You'd need separate software to sell merchandise and manually sync sales data.
Memberships
HubSpot offers basic contact segmentation but lacks nonprofit-specific membership tiers, renewal tracking, or member portal features that nonprofits need.
ProDon offers basic membership tracking through donor records, but lacks automated renewal reminders and member-specific communication tools that growing nonprofits need.
Donor Management/CRM
Robust CRM with contact management, deal tracking, and custom properties. However, it's built for sales teams, not donor relationships and giving history.
ProDon excels at comprehensive donor management with detailed gift tracking, pledge management, and robust reporting features designed specifically for Canadian nonprofits.
Emails & Newsletter
Strong email marketing with automation workflows, A/B testing, and detailed analytics. Good segmentation but not tailored for donor communication.
ProDon includes basic email capabilities for donor communication, but limited template options and segmentation features compared to dedicated email marketing tools.
Payment Processing
HubSpot requires third-party payment processors with additional fees. No built-in donation forms or recurring giving tools designed for nonprofits.
HubSpot requires third-party payment processors with additional fees. No built-in donation forms or recurring giving tools designed for nonprofits.

Payment methods
No payment processing - requires third-party integration
No payment processing - donor management only
Credit Card Payments
Not supported - HubSpot is a CRM and marketing platform, not a payment processor
Not supported - ProDon focuses on donor data management, not payment processing
Apple Pay & Google Pay
Not supported - HubSpot is a CRM and marketing platform, not a payment processor
Not supported - ProDon focuses on donor data management, not payment processing
ACH / Bank Transfers
Not supported - HubSpot is a CRM and marketing platform, not a payment processor
Not supported - ProDon focuses on donor data management, not payment processing
Tap to Pay App
Not supported - HubSpot is a CRM and marketing platform, not a payment processor
Not supported - ProDon focuses on donor data management, not payment processing

Customer Support
4.3/5
3.0/5 Unlimited Support
HubSpot limits support based on plan tier and user volume
ProDon offers limited support based on subscription tier
Phone Support / Office Hours HubSpot offers phone support during standard business hours only
ProDon provides phone support during standard business hours
Webinars HubSpot offers regular training webinars and educational sessions
ProDon offers training webinars and educational sessions for users
Help Center
HubSpot maintains a comprehensive knowledge base and help center ProDon maintains a comprehensive help center with guides and documentation
Email
HubSpot provides live chat support during business hours ProDon provides live chat support during business hours
Nonprofit-Focused Support Team
Support access depends on plan tier — priority help for higher-paying users Support built for commercial users, not nonprofit-specific guidance